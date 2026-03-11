Румъния ще позволи на САЩ да разположат военна техника

Президентът на Румъния обяви, че Висшият съвет по отбрана е одобрил САЩ да разположат военна техника в страната. Става дума за самолети за презареждане и сателитно комуникационно оборудване.
Румъния одобри временно разполагане на американска военна техника във във военновъздушната база на Черно море, за да подпомогне военните операции в Близкия изток. Става дума за самолети за презареждане и сателитно комуникационно оборудване.
“Оборудване с отбранителна цел”
“Подчертавам, че това е оборудване с отбранителна цел”, каза президентът на страната Никушор Дан. “Те ще бъдат разположени, с одобрението на парламента, въз основа на нашето партньорство със САЩ. Това е оборудване, което подсигурява сигурността на Румъния. Уверявам румънците, че нямат причина да се тревожат. Страната им е в безопасност”.
Вашингтон иска да изпрати няколко самолета във военновъздушната база “Михаил Когълничану”, където ще се провеждат по-мащабни логистични операции и презареждане с гориво, пише “Блумбърг”. Според източници на румънския новинарски портал Digi24, американските сили и оборудване ще бъдат разположени и в още една военна база - Къмпия Турзи. Заедно с оборудването ще пристигне и военният персонал, необходим за обслужването му - около 400-500 души. Според същите източници разполагането ще бъде одобрено за период от 90 дни. Ако мисията бъде удължена, процедурата ще трябва да бъде одобрена повторно.
Военновъздушната база е активен оперативен център
Решението беше взето на среща на Висшия съвет по отбрана на Румъния, свикана от президента Никушор Дан. След това ще се проведе заседание на комисиите по отбрана на парламента, които ще дадат необходимите становища и доклад, а след това ще се проведе съвместно пленарно заседание на двете камари на парламента, който трябва финално да одобри решението.
САЩ поиска от Румъния да използва военната база на Черно море, след като Мадрид отказа американските военни да използват базите в Испания за операцията срещу Иран. Военновъздушната база “Михаил Когълничану” е активен оперативен център: там са разположени американски, германски и испански военни сили и от нея се провеждат и мисии за въздушно наблюдение. През миналата година военната база беше домакин на мащабни военни учения, със сценарии за противовъздушна отбрана и бърза реакция, в които участваха съюзнически въздушни и сухопътни сили. В момента в Румъния са разположени около 1200 американски войници.
