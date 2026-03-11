Новини
Румъния ще позволи на САЩ да разположат военна техника

11 Март, 2026 18:46 1 131 53

Решението беше взето на среща на Висшия съвет по отбрана на Румъния, свикана от президента Никушор Дан

Президентът на Румъния обяви, че Висшият съвет по отбрана е одобрил САЩ да разположат военна техника в страната. Става дума за самолети за презареждане и сателитно комуникационно оборудване.

Румъния одобри временно разполагане на американска военна техника във във военновъздушната база на Черно море, за да подпомогне военните операции в Близкия изток. Става дума за самолети за презареждане и сателитно комуникационно оборудване.

“Оборудване с отбранителна цел”

“Подчертавам, че това е оборудване с отбранителна цел”, каза президентът на страната Никушор Дан. “Те ще бъдат разположени, с одобрението на парламента, въз основа на нашето партньорство със САЩ. Това е оборудване, което подсигурява сигурността на Румъния. Уверявам румънците, че нямат причина да се тревожат. Страната им е в безопасност”.

Вашингтон иска да изпрати няколко самолета във военновъздушната база “Михаил Когълничану”, където ще се провеждат по-мащабни логистични операции и презареждане с гориво, пише “Блумбърг”. Според източници на румънския новинарски портал Digi24, американските сили и оборудване ще бъдат разположени и в още една военна база - Къмпия Турзи. Заедно с оборудването ще пристигне и военният персонал, необходим за обслужването му - около 400-500 души. Според същите източници разполагането ще бъде одобрено за период от 90 дни. Ако мисията бъде удължена, процедурата ще трябва да бъде одобрена повторно.

Военновъздушната база е активен оперативен център

Решението беше взето на среща на Висшия съвет по отбрана на Румъния, свикана от президента Никушор Дан. След това ще се проведе заседание на комисиите по отбрана на парламента, които ще дадат необходимите становища и доклад, а след това ще се проведе съвместно пленарно заседание на двете камари на парламента, който трябва финално да одобри решението.

САЩ поиска от Румъния да използва военната база на Черно море, след като Мадрид отказа американските военни да използват базите в Испания за операцията срещу Иран. Военновъздушната база “Михаил Когълничану” е активен оперативен център: там са разположени американски, германски и испански военни сили и от нея се провеждат и мисии за въздушно наблюдение. През миналата година военната база беше домакин на мащабни военни учения, със сценарии за противовъздушна отбрана и бърза реакция, в които участваха съюзнически въздушни и сухопътни сили. В момента в Румъния са разположени около 1200 американски войници.


  • 1 Гост

    30 2 Отговор
    Че някой да не си е мислил друго. Те дори не са ги и питали. Все едно ние нямаше да позволим... Даже децата си ще изпратим да мрат за израел ако трябва...

    Коментиран от #11, #13

    18:49 11.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    24 1 Отговор
    Изтребители в Румъния ще зареждат на летище София.

    18:49 11.03.2026

  • 3 Янки го хоУм

    27 3 Отговор
    На мамалигарите явно са им стиснали яйцата на менгемето!

    Коментиран от #10

    18:50 11.03.2026

  • 4 Делю Хайдутин

    27 2 Отговор
    Президентът на Румъния Никушор Дан е евреин от племето на Данайците

    18:51 11.03.2026

  • 5 Грозната истина

    6 8 Отговор
    Спокойно ми е че натото ме пази войната е далече

    18:51 11.03.2026

  • 6 Дък

    19 2 Отговор
    Стават мишена за удари

    18:53 11.03.2026

  • 7 Бендида

    27 2 Отговор
    Не разбирам, след като това е операция на Тръмп, не на НАТО, дори не е и на САЩ( образно казано)...на какво основание им се дава тази възможност.

    Коментиран от #9

    18:54 11.03.2026

  • 8 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    4 11 Отговор
    Само българите се правят на интересни защото са бъгави прости страхливи и примитивни злобари ежат се на Американците ако Американците им шибнат една патка на българките бързо ще забравят за съвършенството и фашизъма си
    Вижте Мамалигата как им се дупи и се учете и вие

    18:56 11.03.2026

  • 9 Браво

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бендида":

    Маце! Радвам се че има човек, който схваща ясно!

    18:56 11.03.2026

  • 10 Ами

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Янки го хоУм":

    нас кой ни пита. Народът си лае керванът си върви. Или революция или робство, избирай. Засега е само второто и с писане по интернет нищо няма да се промени.
    Дори Румънците протестираха и пак им лепнаха удобен за господарите президент.

    18:57 11.03.2026

  • 11 Румъния позволи

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    да и влезат в задния двор.

    Коментиран от #16

    18:57 11.03.2026

  • 12 пиночет

    9 14 Отговор
    Този път терористите -палячовци аятоласи от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от Кремълските отрепки, ще бъдат занулени изцяло

    Коментиран от #14

    18:57 11.03.2026

  • 13 Европеец

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Така е..... Но се видя където има американски бази какво бомбене става..... Лошото, че Констанца и Дивесил са близо, та плевенчани, добруджанци и варненци да си имат едно на ум...

    19:01 11.03.2026

  • 14 касата

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "пиночет":

    Ще ти сцц епя пррр дялника селски минн дилл !

    Коментиран от #18

    19:01 11.03.2026

  • 15 да не чуем скоро и разберем

    13 3 Отговор
    Румъния одобри временно и ирански ракети

    19:01 11.03.2026

  • 16 Да си копейка е Божие наказание

    6 13 Отговор

    До коментар #11 от "Румъния позволи":

    Май на копейкаджийте им влезе в задният двор.

    19:02 11.03.2026

  • 17 А МОЧАТА?

    6 10 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #24

    19:03 11.03.2026

  • 18 П0мияр,

    1 8 Отговор

    До коментар #14 от "касата":

    Дръж се възпитано.

    Коментиран от #31

    19:04 11.03.2026

  • 19 Тома

    9 3 Отговор
    Дано са си запазили място в колесниците на херкулесите румънците.

    19:04 11.03.2026

  • 20 Бесен - Язовец

    13 4 Отговор
    Качамак колонията иска да го поеме и тя иранския както господари си от ФАЩ и Израел

    19:05 11.03.2026

  • 21 Пука ни

    11 1 Отговор
    Да им дадем и нашите америханци

    19:07 11.03.2026

  • 22 Бесен - Язовец

    12 5 Отговор
    И румънските п0длоги ше позволят иранската армия да им го сложи 🤭😂😂😂

    19:07 11.03.2026

  • 23 Абе четете ли?

    11 1 Отговор
    САЩ поиска от Румъния да използва военната база на Черно море, след като Мадрид отказа американските военни да използват базите в Испания за операцията срещу Иран.

    19:08 11.03.2026

  • 24 А ГДЕ

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "А МОЧАТА?":

    МърсУлата ?А где Кая Калас постната балтийска шпрота ,корабокрушенец няма шанс за спасение .

    19:09 11.03.2026

  • 25 Сега вече

    9 1 Отговор
    Ще долетят ирански ракети. Ще ги свалят над България очевидно

    Коментиран от #29

    19:10 11.03.2026

  • 26 Бесен - Язовец

    12 3 Отговор
    Ракетите за, Румънската колония няма да пътуват от Техеран, а от посока Иран - Азарбейджан ще дойдат, разстоянието е около 1000 км, а иранските ракети летят на 3000 км градтояние. Абе соро4иите направо сте у фурната

    19:11 11.03.2026

  • 27 Механик

    2 8 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    Коментиран от #28

    19:11 11.03.2026

  • 28 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    Лап Пай У Йоттт бре хъесоссс !

    19:13 11.03.2026

  • 29 Бесен - Язовец

    9 3 Отговор

    До коментар #25 от "Сега вече":

    От най северната точка на Иран ще дойдат по диагонал нали знаеш, че географията на соросите им е слаба и си мислят, че иранската армия обстрелва от юг!

    19:13 11.03.2026

  • 30 Омазана ватенка

    1 6 Отговор
    Заграждат блатната кочина.

    19:14 11.03.2026

  • 31 касата

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "П0мияр,":

    Ще ти ссссцеп пяя диррр .никкка но поо деликатно ,айде от мен да мине ,кат съм мека Мария .

    19:17 11.03.2026

  • 32 Евентуален удар е възможен

    2 1 Отговор
    теоритично. 1853 км е ! Но нас няма да ни засегне.

    Коментиран от #44, #49

    19:17 11.03.2026

  • 33 ЦИРК

    11 1 Отговор
    Румънците прявят глупости...

    Тази база е на 100-тина километра от Добрич и горе долу толкова от Силистра, а от границата с България на има няма 50км. Най-малкото преди да вземат такива решения трябваше да го съгласуват и с нас. Освен че ще е директна мишена от страна на Иран базата ще е такава и от руска страна. Все пак испанците не са глупави и просто ей така не разрешиха на САЩ да ползва базите им на другия край на континента.

    19:17 11.03.2026

  • 34 Дон Корлеоне

    7 1 Отговор
    Кога товарим жълтопаветните козяци на шлепове ,а по сочните и охранените отиват директно към свинекомплексите ,но за фуражжж .

    19:20 11.03.2026

  • 35 Ердоган

    0 8 Отговор
    Румънците имат таша.и

    Коментиран от #39

    19:21 11.03.2026

  • 36 дядо дръмпи информира

    6 0 Отговор
    Министерството отправя взривоопасно искане към Путин: Позволете армията да бъде разположена в чужбина! Русия работи по закон, който ще позволи въоръжените ѝ сили да бъдат разположени извън границите на страната. Според финландския новинарски канал "MTV Uutiset", Министерството на отбраната е представило съответния проект. Това вече е одобрено от правителството и сега ще бъде въведено в Държавната дума.

    Законът би позволил на президента Владимир Путин да използва армията, за да защити руските граждани от чуждо преследване.

    Защита от международни съдилища Проектозаконът предвижда, че Русия може да се намесва военно, ако руски граждани бъдат арестувани, обвинени или по друг начин преследвани в чужбина. Според турската информационна агенция "Анадолу" това важи и за решения на международни съдилища, чиято юрисдикция Русия не признава.

    Expand article logo
    Прочетете още

    Обяснението на проекта гласи: "Законът е разработен, за да защити правата на гражданите на Руската федерация в случай на преследване въз основа на решения на чуждестранни съдилища или международни съдебни органи."

    Особено експлозивно е, че Русия може да го използва и за предприемане на действия срещу решения на МНС!Международния наказателен съд скоро издаде заповед за арест на путин и руския комисарпо права на децата белова!

    19:23 11.03.2026

  • 37 Новината е добра

    0 6 Отговор
    Тъкмо ще могат да тряскат и по крепостните,

    Коментиран от #46, #51

    19:26 11.03.2026

  • 38 Курти

    3 7 Отговор
    Абе Путин изтрепа маса народ свои и чужди ама копеите викат добре.Сега пак война ама копеите викат зле,неможе.Само Бащицата може да трепе
    19:25 11.03.2026

    Коментиран от #41, #53

    19:27 11.03.2026

  • 39 Кер Естетто

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ердоган":

    А ти пък имаш 2чифта кесии ,но с уговорка че задните и по стегнатите са мои .

    19:30 11.03.2026

  • 40 Ами честито

    6 1 Отговор
    на новата мишена

    19:31 11.03.2026

  • 41 ХА ХА

    6 0 Отговор

    До коментар #38 от "Курти":

    Лапуркай бе тръбарррр , нямам нужда от увертюра !

    19:31 11.03.2026

  • 42 Име

    5 1 Отговор
    И на тях просто са им казали, че трябва да предоставят! Както и на нас!

    19:32 11.03.2026

  • 43 Истината

    7 1 Отговор
    Само жалки и слаби държави вече се поддържат на рекета на Тръмп

    19:33 11.03.2026

  • 44 Те могат

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Евентуален удар е възможен":

    И да завиват

    19:33 11.03.2026

  • 45 Румъния

    5 1 Отговор
    С американски военни е толкова чбезопасна колкото Катар в момента

    19:34 11.03.2026

  • 46 Като свалят някоя

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Новината е добра":

    Над АЕЦ Козлодуй ще видиш тогава дали "Новината е добра"

    19:35 11.03.2026

  • 47 История

    7 1 Отговор
    От изпратени 4 дивизии срещу СССР се върнаха 38 души живи.
    Сега жив влах няма да остане

    19:39 11.03.2026

  • 48 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Чудесна новина! Сега Румъния е по апетитна цел от нас.

    19:39 11.03.2026

  • 49 Що държави са отказали

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Евентуален удар е възможен":

    За да се набият у Румъния чак

    19:42 11.03.2026

  • 50 Ще видим

    1 0 Отговор
    парламента им трябва финално да одобри решението. Може пък да не искат

    19:46 11.03.2026

  • 51 Новината е относително добра

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Новината е добра":

    Ама само щото не е в България. Ама пък може ракети на Козяк да сложат и ей тогава вече ще е супер хубавичко

    19:49 11.03.2026

  • 52 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    АМИ КАК ТОГАВА ...................... НАШИТЕ "БРАТЯ" ОТ ,..................... РУСКИТЕ ФАШИСТИ И ИРАНСКИТЕ АЯТОЛАСИ ЩЕ ....................... МОГАТ ДА НИ "ZAЩИТЯТ" .? ? ? ......................НИЕ ИСКАМЕ РУСКИ ФАШИЗЪМ И ИРАНСКА СВОБОДА ....................... ФАКТ !

    19:55 11.03.2026

  • 53 скучно и точка.

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Курти":

    Добре им го каза, газ да пикаят че се вдигнаха много цените и трябва резерв да има🤩🤡

    20:04 11.03.2026

