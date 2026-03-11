Володимир Зеленски към Доналд Тръмп: Засилете натиска над Путин

Украинският президент Володимир Зеленски иска американският му колега Доналд Тръмп да засили натиска върху руския държавен глава Владимир Путин. Зеленски призова Тръмп да спре да го притиска да се съгласи на примирие след повече от четири години война.

Украинският лидер заяви за POLITICO, че народът му е уморен, но моралът е все още висок и те не са готови да приемат ултиматумите на Русия за предаване на огромни територии в източната част на страната.

Зеленски призова европейските лидери да измислят План Б, за да осигурят дългосрочното финансиране на Украйна, за да намерят начин да заобиколят това, "изнудването на унгарския премиер Виктор Орбан", който задържа обещан заем от Европейския съюз (ЕС) от 90 милиарда евро.

POLITICO съобщи в сряда, че някои балтийски и скандинавски страни имат план да дадат на Украйна достатъчно пари, за да я задържат на повърхността през първата половина на тази година, дори ако Орбан запази ветото си.

Но що се отнася до мирните преговори, Зеленски беше ясен, че влиянието на Тръмп ще продължи да бъде ключово. "Имаме нужда от преговори. Подкрепяме ги", каза Зеленски в интервюто. "Не вярваме на Русия, но мисля и вярвам, че американците наистина искат да приключат с тази война. Надявам се, че ще ни помогнат, но се нуждаем от по-голям натиск върху Русия, не върху мен."

Припомняме, че коментарите му идват седмица след като Тръмп изрази подновено разочарование от Зеленски пред POLITICO. Тръмп намекна, че има повече доверие в готовността на Путин да преговаря за примирие, отколкото на Зеленски, без да представи доказателства за мнението си.

"Мисля, че Путин е готов да сключи сделка", каза Тръмп.

Въпреки това, разговорите с пратениците на Тръмп през декември предполагаха, че САЩ са готови да предоставят някаква форма на гаранция за сигурност за Украйна, която би била в основата на всяко мирно споразумение. Но все още няма подробности за това как биха изглеждали тези обещания, каза Зеленски.

"Бъдете честни. За нас това е много важно, но нямаме ясен отговор, каза той. Президентът Тръмп ми каза: "Вярвате ли, че нашите гаранции за сигурност могат да бъдат по-силни от тези на НАТО?" Казах: "Да, зависи от вас за днес. Зависи от вас, г-н президент. Бог да ни благослови, ако имаме по-силни гаранции за сигурност от тези на НАТО. Но какво ще бъде след вас? И какво ще бъде след мен?" каза Зеленски.

Гаранциите за сигурност ще изискват одобрение от националните парламенти и Конгреса на САЩ, за да се гарантира, че те не могат да бъдат изоставени от бъдещи администрации, каза Зеленски.

Миналата седмица динамиката се промени благодарение на решението на Тръмп да започне продължителни военни действия срещу Иран.

Зеленски потвърди, че изпраща екипи от специалисти по дронове в Персийския залив, за да помогне на съюзниците на Америка в региона да се защитят от иранските бомбардировки с безпилотните дронове Shahed, които Русия използва срещу Украйна през последните четири години.

Зеленски се надява да осигури доставка на най-модерните американски ракети PAC-3 за противовъздушните отбранителни системи Patriot в замяна, но също така се тревожи, че те ще се изчерпят, тъй като се използват от американските военни за защита на Персийския залив.

Не са постигнати окончателни сделки, каза Зеленски, и всякакви преговори вероятно ще бъдат деликатни. Той призна, че Тръмп е бил прав, казвайки, че "мрази" Путин.

"Разбира се, мисля, че се мразим, каза Зеленски. В това той Тръмп е прав. Не във всичко."