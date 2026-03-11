Володимир Зеленски към Доналд Тръмп: Засилете натиска над Путин

Украинският президент Володимир Зеленски иска американският му колега Доналд Тръмп да засили натиска върху руския държавен глава Владимир Путин. Зеленски призова Тръмп да спре да го притиска да се съгласи на примирие след повече от четири години война.
Украинският лидер заяви за POLITICO, че народът му е уморен, но моралът е все още висок и те не са готови да приемат ултиматумите на Русия за предаване на огромни територии в източната част на страната.
Зеленски призова европейските лидери да измислят План Б, за да осигурят дългосрочното финансиране на Украйна, за да намерят начин да заобиколят това, "изнудването на унгарския премиер Виктор Орбан", който задържа обещан заем от Европейския съюз (ЕС) от 90 милиарда евро.
POLITICO съобщи в сряда, че някои балтийски и скандинавски страни имат план да дадат на Украйна достатъчно пари, за да я задържат на повърхността през първата половина на тази година, дори ако Орбан запази ветото си.
Но що се отнася до мирните преговори, Зеленски беше ясен, че влиянието на Тръмп ще продължи да бъде ключово. "Имаме нужда от преговори. Подкрепяме ги", каза Зеленски в интервюто. "Не вярваме на Русия, но мисля и вярвам, че американците наистина искат да приключат с тази война. Надявам се, че ще ни помогнат, но се нуждаем от по-голям натиск върху Русия, не върху мен."
Припомняме, че коментарите му идват седмица след като Тръмп изрази подновено разочарование от Зеленски пред POLITICO. Тръмп намекна, че има повече доверие в готовността на Путин да преговаря за примирие, отколкото на Зеленски, без да представи доказателства за мнението си.
"Мисля, че Путин е готов да сключи сделка", каза Тръмп.
Въпреки това, разговорите с пратениците на Тръмп през декември предполагаха, че САЩ са готови да предоставят някаква форма на гаранция за сигурност за Украйна, която би била в основата на всяко мирно споразумение. Но все още няма подробности за това как биха изглеждали тези обещания, каза Зеленски.
"Бъдете честни. За нас това е много важно, но нямаме ясен отговор, каза той. Президентът Тръмп ми каза: "Вярвате ли, че нашите гаранции за сигурност могат да бъдат по-силни от тези на НАТО?" Казах: "Да, зависи от вас за днес. Зависи от вас, г-н президент. Бог да ни благослови, ако имаме по-силни гаранции за сигурност от тези на НАТО. Но какво ще бъде след вас? И какво ще бъде след мен?" каза Зеленски.
Гаранциите за сигурност ще изискват одобрение от националните парламенти и Конгреса на САЩ, за да се гарантира, че те не могат да бъдат изоставени от бъдещи администрации, каза Зеленски.
Миналата седмица динамиката се промени благодарение на решението на Тръмп да започне продължителни военни действия срещу Иран.
Зеленски потвърди, че изпраща екипи от специалисти по дронове в Персийския залив, за да помогне на съюзниците на Америка в региона да се защитят от иранските бомбардировки с безпилотните дронове Shahed, които Русия използва срещу Украйна през последните четири години.
Зеленски се надява да осигури доставка на най-модерните американски ракети PAC-3 за противовъздушните отбранителни системи Patriot в замяна, но също така се тревожи, че те ще се изчерпят, тъй като се използват от американските военни за защита на Персийския залив.
Не са постигнати окончателни сделки, каза Зеленски, и всякакви преговори вероятно ще бъдат деликатни. Той призна, че Тръмп е бил прав, казвайки, че "мрази" Путин.
"Разбира се, мисля, че се мразим, каза Зеленски. В това той Тръмп е прав. Не във всичко."
1 Д-р Ментал
21:17 11.03.2026
2 Пасивен Кремълски педофил с токчета
21:18 11.03.2026
3 Бункерно джудже
21:18 11.03.2026
4 Хааха
21:18 11.03.2026
5 Д-р Ментал
21:18 11.03.2026
6 пиночет
21:19 11.03.2026
7 си дзън
21:19 11.03.2026
8 Хахаха
21:20 11.03.2026
9 Дон Корлеоне
Коментиран от #24
21:21 11.03.2026
10 Владимир Путин, президент
Потаму че мечка само от ритник и халка в носа отбира
Коментиран от #30
21:21 11.03.2026
11 Данко Харсъзина
Коментиран от #27
21:22 11.03.2026
12 БОЛНИ МОЗЪЦИ
Коментиран от #14, #26
21:23 11.03.2026
13 споко зелка
21:26 11.03.2026
14 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #12 от "БОЛНИ МОЗЪЦИ":Бункерите на Путан са постлани с персийски килимчета.Скъп спомен от Хамейни😅
Коментиран от #22
21:26 11.03.2026
15 факт
21:27 11.03.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ВОЙНАТА НА САЩ
НЕ СМЕЕ ДА СЕДНЕ С ГОЛО ДУПЕ НА РУСКИ ТАРАЛЕЖ;)
21:27 11.03.2026
17 Сатана Z
Бай Димчо за втори път ще настъпи мотиката в рамките на 2 седмици ако послуша и другият евреин от Укрия.
21:27 11.03.2026
18 Мдаа
Как няма да е готов, като глада и мизерията в Русия са другата алтернатива. Руснаците кротуват за сега, но ако се разбунтуват ще стане страшно, никой няма да може да спаси Путин и целия му род до девето коляно😂
21:27 11.03.2026
19 Гхъуйкиол
21:27 11.03.2026
20 Българин
21:28 11.03.2026
21 Последния Софиянец
21:28 11.03.2026
22 Да де
До коментар #14 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година
Къде ви е лева?
Къде ви е МОЧАТА?
Къде ви е Киев за два дня?
21:29 11.03.2026
23 Първанов
21:30 11.03.2026
24 шорошко еврейче-гейче ,
До коментар #9 от "Дон Корлеоне":От километри ти личи,че активен рижав дърт педофил си е играл с тебе по спалните на имението на твоя ч@футски съплеменник Епщайн и това явно много ти е харесало...
Коментиран от #29
21:30 11.03.2026
25 Д-р Ментал
21:30 11.03.2026
26 Хм Хм
До коментар #12 от "БОЛНИ МОЗЪЦИ":За Си може и да си прав, но кой ще лази пред Путин? Президент на държава с икономика колкото две германски провинции. Или колкото на държавата на спагетите. Давай малко по-сериозно.
21:31 11.03.2026
27 Владимир Путин, президент
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":"...Путин разчита на бай Допчо за Украйна..."
Путин е шамандура ру3ка ☝️
Докато преговаря със Щатите и говори с Тръмп, американците му отнесоха стратегическия Кремний Ел в Брянск, а днес отнесоха Крим и Сочи. Направо му разказват играта, докато плешивото магаре гледа като пресисало теле 😄
21:33 11.03.2026
28 ТИ НАРКО ЕВРЕЙСКО
21:33 11.03.2026
29 Дон Корлеоне
До коментар #24 от "шорошко еврейче-гейче ,":Аз съм опъвача на Кабаева
21:35 11.03.2026
30 Помислих, че си ритнал камбаната
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":в Брянк и се разплаках.
Слава Богу, жив си.
21:36 11.03.2026
31 Рижавия Клоyн
21:36 11.03.2026
32 Ами
Май скоро ще ги изхвърлят от казиното :)
21:36 11.03.2026
33 РеКонтра
Скоро В Иран Тръмп щи остане без карти, та сега Зеленски ще трябва да му подава силни карти с козове, за да играе “Всичко Коз“ !
21:38 11.03.2026
34 Според Зеленски
А обективните медии кълват от години на тия "доклади"!
Тия специалисти са пратени да бранят американските бази, а и най-вече, да бере пари Зеленото от шейховете за това. А ако украинските "специалисти" се справяха с руските дронове, Украйна нямаше да е в това положение!
21:38 11.03.2026
35 Аятолах Костя
21:38 11.03.2026