Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски към Доналд Тръмп: Засилете натиска над Путин
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски към Доналд Тръмп: Засилете натиска над Путин

11 Март, 2026 21:16 720 35

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • донецка област-
  • дронове-
  • ракети

Зеленски потвърди, че изпраща екипи от специалисти по дронове в Персийския залив, за да помогне на съюзниците на Америка в региона да се защитят от иранските бомбардировки с безпилотните дронове Shahed, които Русия използва срещу Украйна

Володимир Зеленски към Доналд Тръмп: Засилете натиска над Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Украинският президент Володимир Зеленски иска американският му колега Доналд Тръмп да засили натиска върху руския държавен глава Владимир Путин. Зеленски призова Тръмп да спре да го притиска да се съгласи на примирие след повече от четири години война.

Украинският лидер заяви за POLITICO, че народът му е уморен, но моралът е все още висок и те не са готови да приемат ултиматумите на Русия за предаване на огромни територии в източната част на страната.

Зеленски призова европейските лидери да измислят План Б, за да осигурят дългосрочното финансиране на Украйна, за да намерят начин да заобиколят това, "изнудването на унгарския премиер Виктор Орбан", който задържа обещан заем от Европейския съюз (ЕС) от 90 милиарда евро.

POLITICO съобщи в сряда, че някои балтийски и скандинавски страни имат план да дадат на Украйна достатъчно пари, за да я задържат на повърхността през първата половина на тази година, дори ако Орбан запази ветото си.

Но що се отнася до мирните преговори, Зеленски беше ясен, че влиянието на Тръмп ще продължи да бъде ключово. "Имаме нужда от преговори. Подкрепяме ги", каза Зеленски в интервюто. "Не вярваме на Русия, но мисля и вярвам, че американците наистина искат да приключат с тази война. Надявам се, че ще ни помогнат, но се нуждаем от по-голям натиск върху Русия, не върху мен."

Припомняме, че коментарите му идват седмица след като Тръмп изрази подновено разочарование от Зеленски пред POLITICO. Тръмп намекна, че има повече доверие в готовността на Путин да преговаря за примирие, отколкото на Зеленски, без да представи доказателства за мнението си.

"Мисля, че Путин е готов да сключи сделка", каза Тръмп.

Въпреки това, разговорите с пратениците на Тръмп през декември предполагаха, че САЩ са готови да предоставят някаква форма на гаранция за сигурност за Украйна, която би била в основата на всяко мирно споразумение. Но все още няма подробности за това как биха изглеждали тези обещания, каза Зеленски.

"Бъдете честни. За нас това е много важно, но нямаме ясен отговор, каза той. Президентът Тръмп ми каза: "Вярвате ли, че нашите гаранции за сигурност могат да бъдат по-силни от тези на НАТО?" Казах: "Да, зависи от вас за днес. Зависи от вас, г-н президент. Бог да ни благослови, ако имаме по-силни гаранции за сигурност от тези на НАТО. Но какво ще бъде след вас? И какво ще бъде след мен?" каза Зеленски.

Гаранциите за сигурност ще изискват одобрение от националните парламенти и Конгреса на САЩ, за да се гарантира, че те не могат да бъдат изоставени от бъдещи администрации, каза Зеленски.

Миналата седмица динамиката се промени благодарение на решението на Тръмп да започне продължителни военни действия срещу Иран.

Зеленски потвърди, че изпраща екипи от специалисти по дронове в Персийския залив, за да помогне на съюзниците на Америка в региона да се защитят от иранските бомбардировки с безпилотните дронове Shahed, които Русия използва срещу Украйна през последните четири години.

Зеленски се надява да осигури доставка на най-модерните американски ракети PAC-3 за противовъздушните отбранителни системи Patriot в замяна, но също така се тревожи, че те ще се изчерпят, тъй като се използват от американските военни за защита на Персийския залив.

Не са постигнати окончателни сделки, каза Зеленски, и всякакви преговори вероятно ще бъдат деликатни. Той призна, че Тръмп е бил прав, казвайки, че "мрази" Путин.

"Разбира се, мисля, че се мразим, каза Зеленски. В това той Тръмп е прав. Не във всичко."


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Д-р Ментал

    29 5 Отговор
    Натиска ще е засилен към тебе Зеленски, вдигай целия байрак

    21:17 11.03.2026

  • 2 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 22 Отговор
    Снощи достатъчно ме понатиснаха откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части

    21:18 11.03.2026

  • 3 Бункерно джудже

    3 25 Отговор
    След като доубият аятолаха, самолетоносачите ще посетят Петербург и Крим.

    21:18 11.03.2026

  • 4 Хааха

    28 1 Отговор
    Зеления тая година 100% му се спира финансирането

    21:18 11.03.2026

  • 5 Д-р Ментал

    25 0 Отговор
    Белия байрак де

    21:18 11.03.2026

  • 6 пиночет

    3 26 Отговор
    Този охлюв Путин, жив ли е още?

    21:19 11.03.2026

  • 7 си дзън

    3 22 Отговор
    Май Зеленски има вече карти...

    21:19 11.03.2026

  • 8 Хахаха

    15 1 Отговор
    Чака друг да му свърши работата. Белия байрак, Зелка.

    21:20 11.03.2026

  • 9 Дон Корлеоне

    5 17 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува палячовската Гомнорусия на Китай

    Коментиран от #24

    21:21 11.03.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    2 16 Отговор
    Най-добрия натиск е Фламинго в Кремъл ☝️
    Потаму че мечка само от ритник и халка в носа отбира

    Коментиран от #30

    21:21 11.03.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    0 15 Отговор
    Бай Дончо разчита на Путин за Иран, а Путин разчита на бай Дончо за Украйна.

    Коментиран от #27

    21:22 11.03.2026

  • 12 БОЛНИ МОЗЪЦИ

    18 2 Отговор
    СА АКО СИ МИСЛЯТ ,ЧЕ НА ПУТИН МНОГО МУ ПУКА ОТ АМЕРИКАНЦИ ИЛИ ЕВРОПЕЙЦИ. В КРАЙНА СМЕТКА ВСИЧКИ ЛАЗЯТ НА 2 КИЛИМЧЕТА- НА ПУТИН И СИ.

    Коментиран от #14, #26

    21:23 11.03.2026

  • 13 споко зелка

    5 0 Отговор
    Само да приключи с Иран и ЕС и ще заграби и при вас, но май вече е уговорено с Русия.

    21:26 11.03.2026

  • 14 Тц,тц,тц 😂😂😂

    0 11 Отговор

    До коментар #12 от "БОЛНИ МОЗЪЦИ":

    Бункерите на Путан са постлани с персийски килимчета.Скъп спомен от Хамейни😅

    Коментиран от #22

    21:26 11.03.2026

  • 15 факт

    2 7 Отговор
    пУтлер пречи на Русия да спечели, понеже е страхлива жена

    21:27 11.03.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ХАХА , ДАЖЕ БЕЗМОЗЪЧЕН МУСКУЛ КАТО МИНИСТЪРА
    НА ВОЙНАТА НА САЩ
    НЕ СМЕЕ ДА СЕДНЕ С ГОЛО ДУПЕ НА РУСКИ ТАРАЛЕЖ;)

    21:27 11.03.2026

  • 17 Сатана Z

    3 0 Отговор
    И Бени Нетаняху така се закани на Иранците и подкокороса Тръмп да му прави партия ,ама не успя да доживее да види какво се случва с "избрания народ".
    Бай Димчо за втори път ще настъпи мотиката в рамките на 2 седмици ако послуша и другият евреин от Укрия.

    21:27 11.03.2026

  • 18 Мдаа

    1 6 Отговор
    "Мисля, че Путин е готов да сключи сделка", каза Тръмп."

    Как няма да е готов, като глада и мизерията в Русия са другата алтернатива. Руснаците кротуват за сега, но ако се разбунтуват ще стане страшно, никой няма да може да спаси Путин и целия му род до девето коляно😂

    21:27 11.03.2026

  • 19 Гхъуйкиол

    2 1 Отговор
    Хихихи

    21:27 11.03.2026

  • 20 Българин

    4 1 Отговор
    ОТКОГА ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ НАРЕЖДА НА ТРЪМП?! ТОЙ Е НЕЛИГИТИМЕН ПРЕЗИДЕНТ НА УКРАЙНА И ПСИХИЧЕСКИ НЕСТАБИЛЕН/НАРКОЗАВИСИМ/.ТРЪМП ТРЯБВА ДА ПОДДЪРЖА ДОБРИ ОТНОШЕНИЯ С ПУТИН.ТОВА СА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ В СВЕТА.ЗЕЛЕНСКИ Е НИКОЙ.

    21:28 11.03.2026

  • 21 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    копейките вият на умрело по бунищата, бункерния страхливец с ботокса добре демилитаризира Украина! Все па план.

    21:28 11.03.2026

  • 22 Да де

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА?
    Къде ви е Киев за два дня?

    21:29 11.03.2026

  • 23 Първанов

    1 3 Отговор
    Наближава края и на Путин

    21:30 11.03.2026

  • 24 шорошко еврейче-гейче ,

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дон Корлеоне":

    От километри ти личи,че активен рижав дърт педофил си е играл с тебе по спалните на имението на твоя ч@футски съплеменник Епщайн и това явно много ти е харесало...

    Коментиран от #29

    21:30 11.03.2026

  • 25 Д-р Ментал

    1 1 Отговор
    До къде се докара геостратега от калното мазе, 5та година не е излизал от под миндера!

    21:30 11.03.2026

  • 26 Хм Хм

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "БОЛНИ МОЗЪЦИ":

    За Си може и да си прав, но кой ще лази пред Путин? Президент на държава с икономика колкото две германски провинции. Или колкото на държавата на спагетите. Давай малко по-сериозно.

    21:31 11.03.2026

  • 27 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    "...Путин разчита на бай Допчо за Украйна..."

    Путин е шамандура ру3ка ☝️
    Докато преговаря със Щатите и говори с Тръмп, американците му отнесоха стратегическия Кремний Ел в Брянск, а днес отнесоха Крим и Сочи. Направо му разказват играта, докато плешивото магаре гледа като пресисало теле 😄

    21:33 11.03.2026

  • 28 ТИ НАРКО ЕВРЕЙСКО

    0 1 Отговор
    КЛОУНЧЕ си бита карта. Само плачеш искаш просиш и се обогатяваш. СПРИ СЕ БРЕ. СМИРИ СЕ. ОПРОПАСТИ ДЪРЖАВАТА ПРОДАДЕ ТЕРИТОРИИ БОГАТСТВА ПРИРОДНИ ИЗГОНИ МЛАДИТЕ ОКРАДИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ. И ВЗЕМИ ПРИМЕР ОТ ПУТИН И РУСИЯ ВСИЧКО САМИ СИ ПРАВЯТ. НЕ ПРОСЯТ КАТО ВАС.

    21:33 11.03.2026

  • 29 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "шорошко еврейче-гейче ,":

    Аз съм опъвача на Кабаева

    21:35 11.03.2026

  • 30 Помислих, че си ритнал камбаната

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    в Брянк и се разплаках.
    Слава Богу, жив си.

    21:36 11.03.2026

  • 31 Рижавия Клоyн

    0 1 Отговор
    може да натиска Путин единство с уста и дълбоко гърло!

    21:36 11.03.2026

  • 32 Ами

    0 0 Отговор
    Тия и двамата нито имат карти, нито имат пари.
    Май скоро ще ги изхвърлят от казиното :)

    21:36 11.03.2026

  • 33 РеКонтра

    0 0 Отговор
    “ Зеленски потвърди, че изпраща екипи от специалисти по дронове в Персийския залив “

    Скоро В Иран Тръмп щи остане без карти, та сега Зеленски ще трябва да му подава силни карти с козове, за да играе “Всичко Коз“ !

    21:38 11.03.2026

  • 34 Според Зеленски

    0 0 Отговор
    и британското разузнаване, глупавите иранци са си раздали Шахедите на Русия, която не може да си произведе сама дронове!
    А обективните медии кълват от години на тия "доклади"!
    Тия специалисти са пратени да бранят американските бази, а и най-вече, да бере пари Зеленото от шейховете за това. А ако украинските "специалисти" се справяха с руските дронове, Украйна нямаше да е в това положение!

    21:38 11.03.2026

  • 35 Аятолах Костя

    0 0 Отговор
    а сатаняху ГДЕ?

    21:38 11.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания