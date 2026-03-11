Феликс Нмеча удължи престоя си в Борусия Дортмунд до 2030 година

Талантливият полузащитник на Борусия Дортмунд - Феликс Нмеча официално преподписа договора си с „жълто-черните“, като се ангажира с клуба до лятото на 2030 година. С този ход германският национал затвърждава позицията си като един от ключовите играчи на вестфалския гранд.

Досегашното споразумение между Нмеча и Борусия изтичаше през 2028 година, но ръководството на клуба не губи време и осигури дългосрочното присъствие на халфа, който вече се нарежда сред най-скъпоплатените футболисти в отбора, съобщава „Скай Германия“. Това е ясен знак за доверието и високите очаквания към младия играч.

Феликс Нмеча пристигна на „Сигнал Идуна Парк“ през лятото на 2023 година, след като бе привлечен от Волфсбург. Само за един сезон той успя да се наложи като основна фигура в състава, записвайки впечатляващите 38 участия във всички турнири. Със своята енергия, креативност и борбен дух, Нмеча се превърна в незаменим двигател в средата на терена.