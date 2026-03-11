Новини
Феликс Нмеча удължи престоя си в Борусия Дортмунд до 2030 година

11 Март, 2026 20:55 377 0

Халфът пристигна на „Сигнал Идуна Парк“ през лятото на 2023 година

Феликс Нмеча удължи престоя си в Борусия Дортмунд до 2030 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Талантливият полузащитник на Борусия Дортмунд - Феликс Нмеча официално преподписа договора си с „жълто-черните“, като се ангажира с клуба до лятото на 2030 година. С този ход германският национал затвърждава позицията си като един от ключовите играчи на вестфалския гранд.

Досегашното споразумение между Нмеча и Борусия изтичаше през 2028 година, но ръководството на клуба не губи време и осигури дългосрочното присъствие на халфа, който вече се нарежда сред най-скъпоплатените футболисти в отбора, съобщава „Скай Германия“. Това е ясен знак за доверието и високите очаквания към младия играч.

Феликс Нмеча пристигна на „Сигнал Идуна Парк“ през лятото на 2023 година, след като бе привлечен от Волфсбург. Само за един сезон той успя да се наложи като основна фигура в състава, записвайки впечатляващите 38 участия във всички турнири. Със своята енергия, креативност и борбен дух, Нмеча се превърна в незаменим двигател в средата на терена.


