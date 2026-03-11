The New York Times: Американски военни носят отговорност за удара по училището в Иран

САЩ носят отговорност за нанесения удар по девическо училище в иранския град Минаб, съобщи в. "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на предварителни резултати от текущо военно разследване, пише БТА.
Ударът по основното училище "Шаджара Тайебе" на 28 февруари е бил резултат от грешка в определянето на целите за поразяване от американската армия, която е нанасяла удари по съседен комплекс на иранска военна база, в чиито предели е попадала училищната сграда преди, сочи предварителното разследване.
Офицери от Централното командване на въоръжените сили на САЩ са определили координатите на обектите, по които е трябвало да бъдат нанесени ударите, въз основа на неактуализирани данни, предоставени от американската Агенция за военно разузнаване.
Резултатите от разследването противоречат на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, според които Иран е виновен за атаката.
Представители на американските власти подчертаха, че резултатите са предварителни и все още има много важни и неизяснени подробности, една от които повдига въпроса защо необновената информация не е била повторно проверена.
1 И като носят какво
Коментиран от #46
19:18 11.03.2026
2 Високоточен удар
Трепач убиец са американците
19:19 11.03.2026
3 китайски балон
Коментиран от #26
19:20 11.03.2026
4 ама друг път когато бръмбарите си отидат
Коментиран от #8, #33
19:21 11.03.2026
5 Пич
19:21 11.03.2026
6 Сатана Z
19:22 11.03.2026
7 А в Украйна кой носи Отговорност
Само днес са обстреляни две болници и едно училище
Коментиран от #11
19:22 11.03.2026
8 шарени мъниста за
До коментар #4 от "ама друг път когато бръмбарите си отидат":индианците.
19:23 11.03.2026
9 умишлена грешка
19:23 11.03.2026
10 Вчера завод за ракети е бил Унищожен
Украйна напредва по всички фронтове Русия се нуждае спешна помощ От САЩ
Или ще загубим и нея скоро
Коментиран от #16, #21, #32, #45
19:24 11.03.2026
11 Борис Джонсън
До коментар #7 от "А в Украйна кой носи Отговорност":Как кой?
Зелю клоуна.
До последния украинец.
19:24 11.03.2026
12 Курти
Коментиран от #13
19:25 11.03.2026
14 пешо
19:30 11.03.2026
15 Военна база не се строи до училище.
Коментиран от #22, #40
19:30 11.03.2026
16 някой си
До коментар #10 от "Вчера завод за ракети е бил Унищожен":руснаците мачкат хахлите по цялата фронтова линия,от къде ги мислиш твойте глупости не е ясно
19:30 11.03.2026
17 Е НЯКОЙ СЪМНЯВАЛ ЛИ СЕ Е
19:30 11.03.2026
18 Черен Хумор
Коментиран от #20, #29
19:31 11.03.2026
19 На кой да вярваме...?!
19:31 11.03.2026
20 Дано Господ ти върне...
До коментар #18 от "Черен Хумор":...Черният хумор,с тези ДЕЦА...!!!
Коментиран от #25
19:32 11.03.2026
21 НАЛИ?!
До коментар #10 от "Вчера завод за ракети е бил Унищожен":Като те слуша човек-Гьобелс ,ряпа да яде...!
19:34 11.03.2026
22 И кой
До коментар #15 от "Военна база не се строи до училище.":учи по време на бомбандировки?А аятоласите на 300 м. под земята ядат кюфтета!
.
Коментиран от #24
19:35 11.03.2026
23 Ха ХаХа
До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Еерас 300%
19:35 11.03.2026
25 Черен Хумор
До коментар #20 от "Дано Господ ти върне...":А за украинските отвлечени и убити, може ли? Че те са много повече от иранските!
Коментиран от #37
19:36 11.03.2026
26 Абсурд да е работа на бай Дончо
До коментар #3 от "китайски балон":Проблема е, че МОСАД е внедрен не само в Конгреса и администрацията му, но и в американската Агенция за военно разузнаване.
А МОСАД е креатура на Британското разузнаване и целта е, бай Дончо да бъде свален, за да не обърква "международния ред основан на правила" и "новите ценности и биология".
19:36 11.03.2026
27 Верно ли
19:36 11.03.2026
28 Веднага да бъдат
19:38 11.03.2026
29 Велин
До коментар #18 от "Черен Хумор":Не е черен хумор. Абсолютна тъпотия е!! Каквито и да са, това са момичета от 7 до 12 години! Нямате ли роднини или приятели с деца на тази възраст? Малко човещина трябва!
19:38 11.03.2026
30 Преразказ
Коментиран от #35
19:41 11.03.2026
31 А кой
19:42 11.03.2026
32 Освен за завода
До коментар #10 от "Вчера завод за ракети е бил Унищожен":всичко друго е от болните ти фантазии!
А и завода не е ударен от укркраинци, а от британци със Стормшадоу. Затова е и оплакването от Русия.
Лошото за острова е, че само с оплакване този път няма да е!
19:43 11.03.2026
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "ама друг път когато бръмбарите си отидат":Америка е страна в която можеш да гласуваш без документ и майчинството е 2 месеца, и
19:44 11.03.2026
34 Снимка
19:44 11.03.2026
35 Ха Ха
До коментар #30 от "Преразказ":Ирански пикник по време на война!
19:45 11.03.2026
36 ЪХЪ
ар.
Коментиран от #39, #41, #42, #47, #50
19:45 11.03.2026
37 Велин
До коментар #25 от "Черен Хумор":В предната статия има данни за войната в Украйна. По украински данни са убити и ранени 1,230 млн руски войници. Според мен ако данните са достоверни то няма жив руснак и пътя към Москва е широко отворен.
19:47 11.03.2026
38 Абе то си е ясно
Аман от тези психопати! Ако бях Господ това отдавна да съм го потопил там, заедно с голямата му статуя на уж свободата им!
19:47 11.03.2026
39 Само питам
До коментар #36 от "ЪХЪ":Иран забранявали ли са на краварите да правят ядрено оръжие ?
19:49 11.03.2026
40 До училището няма военна база
До коментар #15 от "Военна база не се строи до училище.":Имало е такава в района, но много отдавна! Преместена е по-тази причина.
Информирайте се преди да праскате глупост след глупост!!!
19:49 11.03.2026
41 читател
До коментар #36 от "ЪХЪ":А в Ирак намериха ли химическото оръжие на Садам , или избиха един милион човека бадева ?
19:50 11.03.2026
42 Жеко
До коментар #36 от "ЪХЪ":Верно тебе дедо ти е бил жандармерист ?!
19:51 11.03.2026
43 Отец Дионисий
19:53 11.03.2026
44 Хасковски каунь
19:55 11.03.2026
45 Хасковски каунь
До коментар #10 от "Вчера завод за ракети е бил Унищожен":Дай сега нещо което Украйна е завзела
Коментиран от #48
19:56 11.03.2026
46 Край
До коментар #1 от "И като носят какво":Не знам какво може да плати дете.
19:57 11.03.2026
47 ПсихоЛог
До коментар #36 от "ЪХЪ":Акоо ба щатти не те бе правил в г3аа на м@й катти можеше и по читав да се окажеш ,но Се Ля Вий !
19:57 11.03.2026
48 Хасковски каунь
До коментар #45 от "Хасковски каунь":Греда
19:57 11.03.2026
49 По същия
19:59 11.03.2026
50 Как пък за 40 години
До коментар #36 от "ЪХЪ":иранците не го направиха туй ЯО след като от тогава насам са били все на 2 седмици от създаването му?? Ако го бяха направили сега никой нямаше да си и помисля да ги напада(както за малка СКорея) И момиченцата да бяха живи!
Ама пустия му Аятолах взел, че издал Фатва срещу ЯО защото не кореспондирало с религията му!
19:59 11.03.2026
51 АМЕРИКАНЦИТЕ НЕ СА ВИНОВНИ
20:00 11.03.2026