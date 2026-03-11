Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
The New York Times: Американски военни носят отговорност за удара по училището в Иран

The New York Times: Американски военни носят отговорност за удара по училището в Иран

11 Март, 2026 19:16 1 088 51

  • израел-
  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • ракети-
  • дронове-
  • аятолах али хаменей-
  • минаб

Офицери от Централното командване на въоръжените сили на САЩ са определили координатите на обектите, по които е трябвало да бъдат нанесени ударите, въз основа на неактуализирани данни, предоставени от американската Агенция за военно разузнаване

The New York Times: Американски военни носят отговорност за удара по училището в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The New York Times The New York Times

САЩ носят отговорност за нанесения удар по девическо училище в иранския град Минаб, съобщи в. "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на предварителни резултати от текущо военно разследване, пише БТА.

Ударът по основното училище "Шаджара Тайебе" на 28 февруари е бил резултат от грешка в определянето на целите за поразяване от американската армия, която е нанасяла удари по съседен комплекс на иранска военна база, в чиито предели е попадала училищната сграда преди, сочи предварителното разследване.

Офицери от Централното командване на въоръжените сили на САЩ са определили координатите на обектите, по които е трябвало да бъдат нанесени ударите, въз основа на неактуализирани данни, предоставени от американската Агенция за военно разузнаване.

Резултатите от разследването противоречат на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, според които Иран е виновен за атаката.

Представители на американските власти подчертаха, че резултатите са предварителни и все още има много важни и неизяснени подробности, една от които повдига въпроса защо необновената информация не е била повторно проверена.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И като носят какво

    16 0 Отговор
    Обезщетения ли ще им платят?

    Коментиран от #46

    19:18 11.03.2026

  • 2 Високоточен удар

    26 1 Отговор
    по 165 девойчета над шест годинки в едно училище.
    Трепач убиец са американците

    19:19 11.03.2026

  • 3 китайски балон

    20 2 Отговор
    Цялата работа е че БайДончо вероятно нареди да ги избият, защото искаше да предизвика шок и да покаже, колко е страшен? Уви нищо такова не постигна и напразно уби децата?

    Коментиран от #26

    19:20 11.03.2026

  • 4 ама друг път когато бръмбарите си отидат

    7 1 Отговор
    България е постигнала напредък за свалянето на визите за САЩ

    Експертните екипи на България и Съединените американски щати проведоха разговори относно напредъка на страната ни по присъединяването към Програмата за безвизово пътуване на САЩ.

    В срещата участваха представители на българските институции
    в състава на междуведомствената работна група, ръководена от националния координатор на България по програмата Димана Драмова, както и експерти от Държавния департамент и Департамента за вътрешна сигурност на САЩ, информират от Външно.

    По време на разговорите бяха отчетени отличното двустранно сътрудничество и същественият напредък на България.

    Сред ключовите резултати са финализирането на необходимата двустранна правна рамка,

    засилването на процедурите за предотвратяване на злоупотреби, както и разширяването на

    координацията в областта на граничната сигурност и обмена на информация.

    България продължава да работи за изпълнение на всички изисквания
    за включване в Програмата, сред които е и критерият за постигане на процент на отказите за издаване на туристически и бизнес визи за САЩ под 3%.

    Коментиран от #8, #33

    19:21 11.03.2026

  • 5 Пич

    20 3 Отговор
    Касапите от САЩ и Израел не страдат заради това, че убиват деца !!! Дори изискването на САЩ към Израел да прекрати веднага ударите срещу петролната индустрия на Иран беше лицемерно изискано - За да няма цивилни жертви !!! Нали знае всъщност, дали мислят за жертвите, или за петрола!!!

    19:21 11.03.2026

  • 6 Сатана Z

    22 2 Отговор
    Миротворецът Доналт Тръмп уби ученичките за едното нищо,след като разбра ,че синчето му Барон се среща с аржентински танцьор.

    19:22 11.03.2026

  • 7 А в Украйна кой носи Отговорност

    6 11 Отговор
    За 36 хиляди цивилни жертви
    Само днес са обстреляни две болници и едно училище

    Коментиран от #11

    19:22 11.03.2026

  • 8 шарени мъниста за

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "ама друг път когато бръмбарите си отидат":

    индианците.

    19:23 11.03.2026

  • 9 умишлена грешка

    10 1 Отговор
    При евентуален процес по импийчмънт на Тръмп, удърът по девическото училище може да изиграе допълнителна роля за широката публика. Най-вероятно училището е ударено именно с такава цел - допълнително да наклони везните в процедурата по импийчмънт.

    19:23 11.03.2026

  • 10 Вчера завод за ракети е бил Унищожен

    3 14 Отговор
    Русия сезира ООН за системен Тормоз от Украйна

    Украйна напредва по всички фронтове Русия се нуждае спешна помощ От САЩ
    Или ще загубим и нея скоро

    Коментиран от #16, #21, #32, #45

    19:24 11.03.2026

  • 11 Борис Джонсън

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "А в Украйна кой носи Отговорност":

    Как кой?
    Зелю клоуна.
    До последния украинец.

    19:24 11.03.2026

  • 12 Курти

    3 17 Отговор
    Абе Путин изтрепа маса народ свои и чужди ама копеите викат добре.Сега пак война ама копеите викат зле,неможе.Само Бащицата може да трепе

    Коментиран от #13

    19:25 11.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 пешо

    12 3 Отговор
    защо няма санкции за краварите

    19:30 11.03.2026

  • 15 Военна база не се строи до училище.

    4 11 Отговор
    Аятоласите нарочно там са я ситуирали.

    Коментиран от #22, #40

    19:30 11.03.2026

  • 16 някой си

    14 4 Отговор

    До коментар #10 от "Вчера завод за ракети е бил Унищожен":

    руснаците мачкат хахлите по цялата фронтова линия,от къде ги мислиш твойте глупости не е ясно

    19:30 11.03.2026

  • 17 Е НЯКОЙ СЪМНЯВАЛ ЛИ СЕ Е

    8 4 Отговор
    ЙОВРЕЙСКИ ТЕРОРИСТИ.

    19:30 11.03.2026

  • 18 Черен Хумор

    3 12 Отговор
    Тази партида от девици беше за Хаменей и 40 сте разбойника!Да не се чувстват самотни там горе.Хаменей не бил умрял от бомбите а от случайно затворила се врата на изхода докато той преминавал!

    Коментиран от #20, #29

    19:31 11.03.2026

  • 19 На кой да вярваме...?!

    5 1 Отговор
    На това твърдение,или на Тръмп,който каза,че самите иранци са поразили девическото училище,защото ,,иранските ракети са много неточни"...?!

    19:31 11.03.2026

  • 20 Дано Господ ти върне...

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Черен Хумор":

    ...Черният хумор,с тези ДЕЦА...!!!

    Коментиран от #25

    19:32 11.03.2026

  • 21 НАЛИ?!

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Вчера завод за ракети е бил Унищожен":

    Като те слуша човек-Гьобелс ,ряпа да яде...!

    19:34 11.03.2026

  • 22 И кой

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "Военна база не се строи до училище.":

    учи по време на бомбандировки?А аятоласите на 300 м. под земята ядат кюфтета!
    .

    Коментиран от #24

    19:35 11.03.2026

  • 23 Ха ХаХа

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Еерас 300%

    19:35 11.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Черен Хумор

    3 7 Отговор

    До коментар #20 от "Дано Господ ти върне...":

    А за украинските отвлечени и убити, може ли? Че те са много повече от иранските!

    Коментиран от #37

    19:36 11.03.2026

  • 26 Абсурд да е работа на бай Дончо

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "китайски балон":

    Проблема е, че МОСАД е внедрен не само в Конгреса и администрацията му, но и в американската Агенция за военно разузнаване.

    А МОСАД е креатура на Британското разузнаване и целта е, бай Дончо да бъде свален, за да не обърква "международния ред основан на правила" и "новите ценности и биология".

    19:36 11.03.2026

  • 27 Верно ли

    4 6 Отговор
    са избити над 30000 протестиращи?Питам Ню Йорк Таймс!

    19:36 11.03.2026

  • 28 Веднага да бъдат

    5 1 Отговор
    предадени на Иран и да получат справедлив съдебен процес !

    19:38 11.03.2026

  • 29 Велин

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Черен Хумор":

    Не е черен хумор. Абсолютна тъпотия е!! Каквито и да са, това са момичета от 7 до 12 години! Нямате ли роднини или приятели с деца на тази възраст? Малко човещина трябва!

    19:38 11.03.2026

  • 30 Преразказ

    3 0 Отговор
    Какво изобразява снимката?

    Коментиран от #35

    19:41 11.03.2026

  • 31 А кой

    1 2 Отговор
    е трябвало да ги защити???

    19:42 11.03.2026

  • 32 Освен за завода

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Вчера завод за ракети е бил Унищожен":

    всичко друго е от болните ти фантазии!
    А и завода не е ударен от укркраинци, а от британци със Стормшадоу. Затова е и оплакването от Русия.
    Лошото за острова е, че само с оплакване този път няма да е!

    19:43 11.03.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "ама друг път когато бръмбарите си отидат":

    Америка е страна в която можеш да гласуваш без документ и майчинството е 2 месеца, и

    19:44 11.03.2026

  • 34 Снимка

    0 0 Отговор
    с два дюшека е доказателството!

    19:44 11.03.2026

  • 35 Ха Ха

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Преразказ":

    Ирански пикник по време на война!

    19:45 11.03.2026

  • 36 ЪХЪ

    2 4 Отговор
    Ако аятоласите не се опитваха да правят ЯО децата можеше да саз живи.Ако руснаците не бяха убили 40 000 деца в Чечня Беслан и Дубровка също нямаше да се случат.И Митко Палаузов нямаше да бъде убит ако баща му не беше станал шумк
    ар.

    Коментиран от #39, #41, #42, #47, #50

    19:45 11.03.2026

  • 37 Велин

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Черен Хумор":

    В предната статия има данни за войната в Украйна. По украински данни са убити и ранени 1,230 млн руски войници. Според мен ако данните са достоверни то няма жив руснак и пътя към Москва е широко отворен.

    19:47 11.03.2026

  • 38 Абе то си е ясно

    7 0 Отговор
    тези трепаха и трепят постоянно цивилни и деца по цял свят и все те са "демократичните" и "добрите"!
    Аман от тези психопати! Ако бях Господ това отдавна да съм го потопил там, заедно с голямата му статуя на уж свободата им!

    19:47 11.03.2026

  • 39 Само питам

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "ЪХЪ":

    Иран забранявали ли са на краварите да правят ядрено оръжие ?

    19:49 11.03.2026

  • 40 До училището няма военна база

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Военна база не се строи до училище.":

    Имало е такава в района, но много отдавна! Преместена е по-тази причина.
    Информирайте се преди да праскате глупост след глупост!!!

    19:49 11.03.2026

  • 41 читател

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "ЪХЪ":

    А в Ирак намериха ли химическото оръжие на Садам , или избиха един милион човека бадева ?

    19:50 11.03.2026

  • 42 Жеко

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "ЪХЪ":

    Верно тебе дедо ти е бил жандармерист ?!

    19:51 11.03.2026

  • 43 Отец Дионисий

    1 0 Отговор
    Грозно но истинско ,Истинско но грозно !Сатта Нистите от Джуунайтид Снейкс и ИзраХелл умишлено принесоха децата девици от училището в Иран в жертва на техният господар Сатта Натта 👹 .

    19:53 11.03.2026

  • 44 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Този акт на уродите сплоти още повече народа на ИРАН. Смърт на УСА изчадията!

    19:55 11.03.2026

  • 45 Хасковски каунь

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Вчера завод за ракети е бил Унищожен":

    Дай сега нещо което Украйна е завзела

    Коментиран от #48

    19:56 11.03.2026

  • 46 Край

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "И като носят какво":

    Не знам какво може да плати дете.

    19:57 11.03.2026

  • 47 ПсихоЛог

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "ЪХЪ":

    Акоо ба щатти не те бе правил в г3аа на м@й катти можеше и по читав да се окажеш ,но Се Ля Вий !

    19:57 11.03.2026

  • 48 Хасковски каунь

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Хасковски каунь":

    Греда

    19:57 11.03.2026

  • 49 По същия

    0 0 Отговор
    начин пишат и свободните медии в Русия за варварствата на нейните военни

    19:59 11.03.2026

  • 50 Как пък за 40 години

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "ЪХЪ":

    иранците не го направиха туй ЯО след като от тогава насам са били все на 2 седмици от създаването му?? Ако го бяха направили сега никой нямаше да си и помисля да ги напада(както за малка СКорея) И момиченцата да бяха живи!
    Ама пустия му Аятолах взел, че издал Фатва срещу ЯО защото не кореспондирало с религията му!

    19:59 11.03.2026

  • 51 АМЕРИКАНЦИТЕ НЕ СА ВИНОВНИ

    0 0 Отговор
    Виновни са йовреите.

    20:00 11.03.2026