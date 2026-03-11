Италия изпрати фрегата „Федерико Мартиненго“ за защита на Кипър след ракетни удари

Италианската ракетна фрегата Федерико Мартиненго пристигна в района на Кипър, за да подпомогне защитата на острова след ракетни удари, извършени от Иран по време на конфликта между САЩ, Израел и Иран, съобщи италианската агенция ANSA, предава БТА.
На борда на фрегатата се намират най-малко 160 служители на италианските военноморски сили, а операцията се координира с военноморските сили на Испания, Франция и Нидерландия.
Освен италианската фрегата, в района е и френският самолетоносач Шарл де Гол.
Миналата година „Федерико Мартиненго“ приключи мисията си по операцията на Европейския съюз Аспидес (EUNAVFOR Aspides) в Червено море, където защитаваше товарни кораби от нападения на хусите - йеменска групировка, свързана с Иран, след което се завърна във военноморската база Таранто.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВМС
Коментиран от #3, #5
17:06 11.03.2026
2 честен ционист
17:07 11.03.2026
3 Не се Меси
До коментар #1 от "ВМС":"На борда на фрегатата се намират най-малко 160 служители на италианските военноморски сили, а операцията се координира с военноморските сили на Испания, Франция и Нидерландия"
Само за кръстоносци не е за безбожници.
17:10 11.03.2026
4 еврошоу
17:52 11.03.2026
5 нато и технологии
До коментар #1 от "ВМС":Те са секретни последни ретро технологии и не трябва да се издават.
17:54 11.03.2026
6 Ха Ха
17:57 11.03.2026