Италия изпрати фрегата „Федерико Мартиненго“ за защита на Кипър след ракетни удари

11 Март, 2026 17:04 579 6

Военноморският кораб се присъединява към международна операция с Франция, Испания и Нидерландия в района на Средиземно море

Италия изпрати фрегата „Федерико Мартиненго“ за защита на Кипър след ракетни удари - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италианската ракетна фрегата Федерико Мартиненго пристигна в района на Кипър, за да подпомогне защитата на острова след ракетни удари, извършени от Иран по време на конфликта между САЩ, Израел и Иран, съобщи италианската агенция ANSA, предава БТА.

На борда на фрегатата се намират най-малко 160 служители на италианските военноморски сили, а операцията се координира с военноморските сили на Испания, Франция и Нидерландия.

Освен италианската фрегата, в района е и френският самолетоносач Шарл де Гол.

Миналата година „Федерико Мартиненго“ приключи мисията си по операцията на Европейския съюз Аспидес (EUNAVFOR Aspides) в Червено море, където защитаваше товарни кораби от нападения на хусите - йеменска групировка, свързана с Иран, след което се завърна във военноморската база Таранто.


Кипър
  • 1 ВМС

    7 0 Отговор
    Да пратят и на Бойко новите кораби Храбри и Смели.

    Коментиран от #3, #5

    17:06 11.03.2026

  • 2 честен ционист

    8 0 Отговор
    След като "опазят" Кипър, следващата спирка ще е порт Бургас.

    17:07 11.03.2026

  • 3 Не се Меси

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "ВМС":

    "На борда на фрегатата се намират най-малко 160 служители на италианските военноморски сили, а операцията се координира с военноморските сили на Испания, Франция и Нидерландия"

    Само за кръстоносци не е за безбожници.

    17:10 11.03.2026

  • 4 еврошоу

    4 0 Отговор
    Изпратете и крайцер Макарон.

    17:52 11.03.2026

  • 5 нато и технологии

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВМС":

    Те са секретни последни ретро технологии и не трябва да се издават.

    17:54 11.03.2026

  • 6 Ха Ха

    0 0 Отговор
    България няма ли да изпрати Хъски или Дръзки, как беше не си спомням.

    17:57 11.03.2026