Италия изпрати фрегата „Федерико Мартиненго“ за защита на Кипър след ракетни удари

Италианската ракетна фрегата Федерико Мартиненго пристигна в района на Кипър, за да подпомогне защитата на острова след ракетни удари, извършени от Иран по време на конфликта между САЩ, Израел и Иран, съобщи италианската агенция ANSA, предава БТА.

На борда на фрегатата се намират най-малко 160 служители на италианските военноморски сили, а операцията се координира с военноморските сили на Испания, Франция и Нидерландия.

Освен италианската фрегата, в района е и френският самолетоносач Шарл де Гол.

Миналата година „Федерико Мартиненго“ приключи мисията си по операцията на Европейския съюз Аспидес (EUNAVFOR Aspides) в Червено море, където защитаваше товарни кораби от нападения на хусите - йеменска групировка, свързана с Иран, след което се завърна във военноморската база Таранто.