Историческа победа за България: Женският национален отбор по баскетбол разгроми Азербайджан със 120:40

В истински баскетболен спектакъл, изигран пред ентусиазираната публика в зала „Колодрума“ в Пловдив, дамският национален тим на България постигна впечатляваща победа над Азербайджан с внушителната разлика от 80 точки – 120:40.

Това бе четвърти пореден триумф за възпитаничките на Таня Гатева в група „Е“ от квалификациите за Евробаскет 2027, с което нашите момичета затвърдиха безупречния си актив – 4 победи от 4 мача.

Още от първите минути българките демонстрираха железен характер и отлична организация в защита, което им позволи да поведат с 10:0 и да наложат темпото на двубоя. До края на първата четвърт домакините вече имаха комфортна преднина от 22 точки (34:12), а във втората част продължиха да доминират, като увеличиха аванса си до 58:25 на полувремето.

След почивката националките ни показаха завидна ефективност и от тройката, реализирайки 31 точки само в третата четвърт, докато съперничките им от Азербайджан успяха да отбележат едва 5. В заключителните десет минути българките не намалиха оборотите и оформиха крайното 120:40, с което записаха една от най-убедителните си победи в последните години.

Преслава Колева бе истинският мотор на отбора, като завърши с 20 точки и 11 борби, а Стефани Костович също блесна с „дабъл-дабъл“ – 12 точки и 10 борби.

Общо седем български баскетболистки преминаха границата от 10 точки, което подчертава колективната сила и отличната подготовка на тима.

След този категоричен успех България остава на върха в класирането на групата и гледа уверено към следващото си предизвикателство – домакинството срещу Украйна, което ще се проведе на 14 март (събота) от 19:00 часа отново в зала „Колодрума“ в Пловдив.