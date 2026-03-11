Кои са иранските кюрди, воюващи с Техеран?

Кюрдската общност в Иран, която се оценява на около 10% от населението, представлява специфична заплаха за Ислямската република. Кюрдите имат силно чувство за идентичност, което надхвърля националните граници, и са по-добре организирани от която и да е друга опозиционна група в Иран. Много от тях също така са въоръжени, пише Wall Street Journal.
Каква роля играят в конфликта?
Иранските кюрдски милиции, които в по-голямата си част са базирани в съседен Ирак, заявяват, че се подготвят за възможността да предприемат въоръжени действия срещу иранската държава, ако обстоятелствата го позволят. Това съобщават представители на няколко ирански кюрдски организации.
"Въпреки че войната, която се води в момента, е конфликт, който няма много общо с нашата обичайна борба, се създаде ситуация, която може да даде възможност на кюрдските сили да предприемат действия в този контекст, за да постигнат своите цели", заяви Камал Карими, член на Централния комитет на Демократическата партия на Ирански Кюрдистан (KDPI) - водещата иранска кюрдска въоръжена организация.
Кюрдските групи в Иран подчертават, че тяхната цел е по-голяма автономия в рамките на Иран, а не независимост.
Каква е позицията на САЩ?
Според американски официални лица президентът Доналд Тръмп през последните дни е разговарял с кюрдски лидери, но не еясно дали е взел окончателно решение дали Съединените щати ще подкрепят ирански групи, готови да вземат оръжие срещу режима. Той обаче като цяло остава отворен към подобна възможност. Сред лидерите, с които е разговарял, е Мустафа Хиджри - ръководител на KDPI.
"Президентът Тръмп разговаря с много партньори, съюзници и лидери в региона", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит. "Президентът разговаря с кюрдите, защото Съединените щати имат военна база в Северен Ирак."
Как кюрдите могат да променят хода на конфликта?
Включването на ирански кюрдски бойци може да се превърне в повратна точка и да въведе сухопътни сили във война, която досега се водеше предимно чрез въздушни удари.
Тръмп обяви началото на войната, като призова иранците "да поемат контрола над своето правителство", което бе сигнал за подкрепа към смяна на режима - позиция, която той е изразявал и по-рано. Оттогава обаче високопоставени американски представители заявиха, че свалянето на режима не е основната цел. Според тях главната задача е унищожаването на иранските ракетни и военноморски способности, както и гарантирането, че Техеран никога няма да придобие ядрено оръжие.
Израел обаче изглежда е по-силно фокусиран върху създаването на условия за смяна на режима, като системно атакува иранските служби за сигурност, натоварени с потискането на вътрешни протести.
Как режимът в Иран гледа на ролята на кюрдите?
Иранското правителство е наясно със заплахата. През последните дни иранските сили извършиха атаки с дронове и ракети срещу бази на ирански кюрдски организации на територията на Ирак, включително бази на KDPI, съобщават представители на кюрдските групи и държавни медии в Иран.
От десетилетия отношенията между иранската държава и кюрдските движения са напрегнати. След Ислямската революция през 1979 г. избухва мащабно кюрдско въстание, водено от партии като Демократическата партия на Ирански Кюрдистан (KDPI) и Комала. Въстанието е потушено през 1982 г., като около 10 000 души загиват, а стотици хиляди са разселени.
Оттогава кюрдските партии са забранени в Иран и повечето им ръководства действат в изгнание - основно в Иракски Кюрдистан.
Каква е ролята на другите кюрдски групи?
Всяко трансгранично военно действие вероятно би изисквало одобрението на ръководството на полуавтономния регион Иракски Кюрдистан. Макар лидерите на иракските кюрди да симпатизират на каузата на иранските кюрди и да са предоставили убежище на техни лидери, те също така се опасяват от последствията, които евентуална мобилизация на иранските кюрдски сили срещу Техеран би могла да има за тяхната собствена територия. Иран разполага със съюзнически милиции в Ирак, които може да използва срещу иракските кюрди.
Как реагират останалите иранци?
Едно възможно въоръжено въстание в кюрдските райони на Иран не би било добре прието от много иранци, включително от мнозина, които са против Ислямската република. Те се опасяват, че подобно развитие може да дестабилизира страната и да насърчи сепаратистките стремежи и на други етнически малцинства.
