Кои са иранските кюрди, воюващи с Техеран?

Кои са иранските кюрди, воюващи с Техеран?

11 Март, 2026 17:32, обновена 11 Март, 2026 18:02 1 480 34

  • иран-
  • израел-
  • кюрди-
  • ормузки проток-
  • аятолах али хаменей-
  • азербайджан-
  • масуд пезешкиан

Включването на ирански кюрдски бойци може да се превърне в повратна точка и да въведе сухопътни сили във война, която досега се водеше предимно чрез въздушни удари

Кои са иранските кюрди, воюващи с Техеран? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Кюрдската общност в Иран, която се оценява на около 10% от населението, представлява специфична заплаха за Ислямската република. Кюрдите имат силно чувство за идентичност, което надхвърля националните граници, и са по-добре организирани от която и да е друга опозиционна група в Иран. Много от тях също така са въоръжени, пише Wall Street Journal.

Каква роля играят в конфликта?

Иранските кюрдски милиции, които в по-голямата си част са базирани в съседен Ирак, заявяват, че се подготвят за възможността да предприемат въоръжени действия срещу иранската държава, ако обстоятелствата го позволят. Това съобщават представители на няколко ирански кюрдски организации.

"Въпреки че войната, която се води в момента, е конфликт, който няма много общо с нашата обичайна борба, се създаде ситуация, която може да даде възможност на кюрдските сили да предприемат действия в този контекст, за да постигнат своите цели", заяви Камал Карими, член на Централния комитет на Демократическата партия на Ирански Кюрдистан (KDPI) - водещата иранска кюрдска въоръжена организация.

Кюрдските групи в Иран подчертават, че тяхната цел е по-голяма автономия в рамките на Иран, а не независимост.

Каква е позицията на САЩ?

Според американски официални лица президентът Доналд Тръмп през последните дни е разговарял с кюрдски лидери, но не еясно дали е взел окончателно решение дали Съединените щати ще подкрепят ирански групи, готови да вземат оръжие срещу режима. Той обаче като цяло остава отворен към подобна възможност. Сред лидерите, с които е разговарял, е Мустафа Хиджри - ръководител на KDPI.

"Президентът Тръмп разговаря с много партньори, съюзници и лидери в региона", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит. "Президентът разговаря с кюрдите, защото Съединените щати имат военна база в Северен Ирак."

Как кюрдите могат да променят хода на конфликта?

Включването на ирански кюрдски бойци може да се превърне в повратна точка и да въведе сухопътни сили във война, която досега се водеше предимно чрез въздушни удари.

Тръмп обяви началото на войната, като призова иранците "да поемат контрола над своето правителство", което бе сигнал за подкрепа към смяна на режима - позиция, която той е изразявал и по-рано. Оттогава обаче високопоставени американски представители заявиха, че свалянето на режима не е основната цел. Според тях главната задача е унищожаването на иранските ракетни и военноморски способности, както и гарантирането, че Техеран никога няма да придобие ядрено оръжие.

Израел обаче изглежда е по-силно фокусиран върху създаването на условия за смяна на режима, като системно атакува иранските служби за сигурност, натоварени с потискането на вътрешни протести.

Как режимът в Иран гледа на ролята на кюрдите?

Иранското правителство е наясно със заплахата. През последните дни иранските сили извършиха атаки с дронове и ракети срещу бази на ирански кюрдски организации на територията на Ирак, включително бази на KDPI, съобщават представители на кюрдските групи и държавни медии в Иран.

От десетилетия отношенията между иранската държава и кюрдските движения са напрегнати. След Ислямската революция през 1979 г. избухва мащабно кюрдско въстание, водено от партии като Демократическата партия на Ирански Кюрдистан (KDPI) и Комала. Въстанието е потушено през 1982 г., като около 10 000 души загиват, а стотици хиляди са разселени.

Оттогава кюрдските партии са забранени в Иран и повечето им ръководства действат в изгнание - основно в Иракски Кюрдистан.

Каква е ролята на другите кюрдски групи?

Всяко трансгранично военно действие вероятно би изисквало одобрението на ръководството на полуавтономния регион Иракски Кюрдистан. Макар лидерите на иракските кюрди да симпатизират на каузата на иранските кюрди и да са предоставили убежище на техни лидери, те също така се опасяват от последствията, които евентуална мобилизация на иранските кюрдски сили срещу Техеран би могла да има за тяхната собствена територия. Иран разполага със съюзнически милиции в Ирак, които може да използва срещу иракските кюрди.

Как реагират останалите иранци?

Едно възможно въоръжено въстание в кюрдските райони на Иран не би било добре прието от много иранци, включително от мнозина, които са против Ислямската република. Те се опасяват, че подобно развитие може да дестабилизира страната и да насърчи сепаратистките стремежи и на други етнически малцинства.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 7 Отговор
    2 млн българи с 400 пушки са освободени от Русия а 20 млн кюрди въоръжени до зъби си нямат Русия да ги освободи от Турция.

    Коментиран от #5

    17:34 11.03.2026

  • 2 хаха

    2 1 Отговор
    Байганьовците се "сетиха" пак. С нормалното закъснение от няколко дена.
    Толкова са им възможностите. ХАХАХА

    17:34 11.03.2026

  • 3 Нас ли питате

    2 1 Отговор
    Хидиоти

    17:36 11.03.2026

  • 4 Кои са бг чекмеджарите, залъгващи

    5 0 Отговор
    наивните си преизбиратели
    като им отнемат парите им
    от ддс и данъци и осигуровки
    на сигурно в чекмеджета

    17:37 11.03.2026

  • 5 честен ционист

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кюрдите са пушечното месо, както бяха бесарабските Ганчовци.

    17:37 11.03.2026

  • 6 Картаген

    3 1 Отговор
    Тъй,де .
    Винаги ще се намерят,, индианци" , воюващи за колонизаторите.Още от 1775-1783 година насам.
    Келепирът за ,,индианците" е ясен - обещание за ,,редовно" снабдяване с брашно в резервата.
    Така воюват индианците от племето,, Укри" , така ще воюват и индианците от племето,, кюр -ди"

    Коментиран от #10

    17:43 11.03.2026

  • 7 Тити на Кака

    6 0 Отговор
    Няма ирански кюрди воюващи със собствената си страна. Има кюрди в Ирак, които едно добри сили се опитват да хвърлят срещу съседите си.
    Е, нещо не им се получава на добрите сили, ама поне за малко пропаганден дим - става. Нещо като приказката за петте футболистки в Австралия. Все е нещо!

    17:44 11.03.2026

  • 8 000

    7 1 Отговор
    Няма кюрди, които воюват с техеран. Сащ вече не са страшилеще, а самолет с бомби и сухопътна армия от страхливци.

    17:46 11.03.2026

  • 9 разбити страхливци в коалиция

    7 1 Отговор
    Когато чифунерки и американска сбирщана не и стиска са се бият сухопътно винаги пращат някой абдал който им се върже.Колко са предвидими.Без бази няма белички!Става все по интересно.

    17:46 11.03.2026

  • 10 честен ционист

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Картаген":

    Има разлика. Ако кюрдите се бият, за да се сдобият със собствена държава, то укропам масово дезертира от правото да си я запази.

    Коментиран от #14

    17:47 11.03.2026

  • 11 Пич

    7 2 Отговор
    Четем хаотичните мисли на едни малоумници, който така яко са се увъртяли в тъпотията си, че се чудят кой да им вади кестените от огъня, който запалиха!!! Като за целта са готови да запалят целият свят!!! Защото точно това ще стане, Турция няма да стой равнидушна!!! Ние европейците също сме в изключително лоша позиция, защото освен че тъпите Урсулианци унищожиха енергетиката, продължават да разхищават ресурсите на ЕС за Украйна, без никаква визия за възвращаемост!!! Това че тези кретени се сетиха за ядрената енергетика не ще реши проблеми, нуждаещи се от светкавично решение!!!

    Коментиран от #13

    17:48 11.03.2026

  • 12 На някой много му се иска но

    10 2 Отговор
    иранските кюрди, воюващи с Техеран НЯМА ! Няма и иракски! Няма и азери! .... на ЦРУ не му се получава

    17:48 11.03.2026

  • 13 честен ционист

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Както помага на укропам да се бранят от агресора, така ще пращаш заплати и пушки на кюрдите в свещената им война за независимост.

    Коментиран от #24

    17:50 11.03.2026

  • 14 Картаген

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Общото е,че ще се бият за интересите на колонизатора срещу обещания.И едните и другите са лъгани по няколко пъти.

    Коментиран от #15

    17:50 11.03.2026

  • 15 честен ционист

    0 6 Отговор

    До коментар #14 от "Картаген":

    По-добра възможност кюрдите няма да получат, затова ще я грабнат и още как.

    Коментиран от #17

    17:52 11.03.2026

  • 16 Вижте колеги позицията на

    6 1 Отговор
    Кюрдистан ! Официалната позиция. Не ставайте жертва на атлантическата пропаганда хора. Проверявайте си информацията ....че

    17:55 11.03.2026

  • 17 Хо-ха-ха

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    Да ама нещо нещат да се хванат на тази стръв, че много са лъгани.

    Коментиран от #25

    17:57 11.03.2026

  • 18 Да де

    4 1 Отговор
    Но не са се допитали до бай Ердо.Който гори от желание,да създадат на персийската територия,държава- Направо ще ги приветства с цветя и шербет.Без да му мигне окото,ще вкара толкова войска и въздушна техника,че ще ги попилее завинаги.Той само чака подобен сценарий .Едва ли, Дончо,ще тръгне на пряка конфронтация,с най- мощният член на Отанчо в цяла европа,заради някакви диви планинци.А дългоносите,само ще подсмърчат зад ъгъла.

    17:58 11.03.2026

  • 19 Айде бе

    7 2 Отговор
    Никакви кюрди не воюват с Иран, не пишете глупости.
    Единствените които воюват с Иран са ционистите педофили на Епщайн, всички други са подвили опашки и не смеят да гъкнат от шубе. Иран потроши на всички зъбите.

    17:58 11.03.2026

  • 20 Перо

    7 0 Отговор
    Ционистките манипулации за жертване на кюрдите за пушечно месо в техен интерес няма да се получи! Най много да се въведе ред силово!

    17:59 11.03.2026

  • 21 Горски

    5 2 Отговор
    През последното денонощие Иран нанесе най-масирания и тежък удар по евреите и базите на американците. Ракетният удар е продължил над 3 часа и са използвани дробове и свръхтежки ракети с бойни глави от по над 1 тон. Всички цели са поразени, евреите и американците вече нямат радари и ПВО. Американците вече няколко пъти молят Иран за милост и да спре ракетните удари. Иран не само отказва, но в последните 24 ч. постави на американците три условия, две от които са да платят репарации и да приемат, че Иран ще обогатява уран. Войната ще продължи и свърши тогава и както каже Иран. Американците приключиха завинаги - всички видяха, че нямат потенциал и възможности да водят военни действия за повече от няколко дни дори срещу Иран. Наркомана вече повече от 4 години се опитва да предизвика 3 световна война.Добре, че е психиатърът му Путин, да го търпи. Проклетият фашизиран предател всячески се старае да въвлече всички в локалния укроконфликт, иранския също обвързва с все по-безинтересната Украйна. Непременна война за ресурси трябва на кукловодите му от САЩ и ЕС. Преди няколко години министърът на отбраната на САЩ заяви, че Русия е единствената страна, която може да унищожи Щатите за половин час. Когато Владимир Путин беше попитан за коментар по този повод, руският президент отговори кратко и смразяващо: „По-бързо“. Този само за това си мечтае и все за това говори - трета световна война.

    18:00 11.03.2026

  • 22 факуса

    4 1 Отговор
    сащ вече ги излъгаха за държава,и не се връзват пак и турция не е съгласна,т а тръмпоча пак греда

    18:00 11.03.2026

  • 23 Вижте колеги, и Ирак официално

    7 0 Отговор
    Каза НЕ на САЩ ! Не ставайте жертва на атлантическата пропаганда хора. Проверявайте си информацията ....че:

    18:00 11.03.2026

  • 24 Пич

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    Само удобно пропускаш, че агресора са твоите сънародници от Израел!!! Които са показаха и като големи некадърници с преценката си да разпалят война срещу Иран!!! Толкова некадърни ще се окажат и с привличането на кюрдите!!!

    18:00 11.03.2026

  • 25 честен ционист

    0 5 Отговор

    До коментар #17 от "Хо-ха-ха":

    Кюрдите са опортюнисти. За тях войната е всекидневие. Плюс това са сунити и с удоволствие биха се сражавали срещу шиити.

    18:02 11.03.2026

  • 26 Не е ясно .. ама е ясно

    2 0 Отговор
    (Тръмп през последните дни е разговарял с кюрдски лидери, но не еясно дали е взел окончателно решение дали Съединените щати ще подкрепят ирански групи, готови да вземат оръжие срещу "режима"..) ... "режима" биее....

    18:05 11.03.2026

  • 27 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Иранските кюрди са като българските цигани.Ще ги бесят по дърветата без съд и присъда а са вдигнали ръка на законната власт в Техеран.

    18:07 11.03.2026

  • 28 И Алиев в Азербайджан

    2 0 Отговор
    Нещо подви опашка. Не е вече чак такъв атлантик и ционист гледам... хахахаха .... го спушили азерите

    18:10 11.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тома

    2 0 Отговор
    Иранските кюрди да питат сирийските какво им се случи

    18:12 11.03.2026

  • 31 Професор Герджиков

    2 0 Отговор
    Янките търсят пак някой вместо тях да вади горещите картофи и като стане напечено се омитат .Ами докато има будали да им се връзват ,така ще е .

    18:14 11.03.2026

  • 32 Матиа фон Зигмунд

    0 0 Отговор
    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 !

    18:17 11.03.2026

  • 33 Ами

    0 0 Отговор
    Операция "Спасяването на редник Тръмп" е пред провал.
    Арабите бързо се отказаха, азерите се размерекландисаха,
    кюрдите се пробваха ама на време се усетиха и избягаха.
    Така наречените им партьори пък още ближат рани в окраина,
    а и около Гренландия вече е по-спокойно след фиаското в Иран :)

    18:20 11.03.2026

  • 34 Ауууу

    0 0 Отговор
    Това са едни мухльовци кюрди които не може да си вдигнат гащитеще воюват с гвардията на Иран.смях в залата

    18:33 11.03.2026

