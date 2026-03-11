Израелският военен министър: Вижте ги! Великите лидери на Иран се крият като мишки

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че войната срещу Иран ще продължи „колкото е необходимо“, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Тази операция ще продължи без времеви рамки, докато не постигнем всичките си цели и битката не се реши“, заяви днес Кац на среща с израелското военно ръководство в Тел Авив. Министърът говори за „впечатляващи успехи в нападение и отбрана“ в близко сътрудничество със САЩ.
Той допълни, че оцелелите представители на иранското ръководство „бягат като мишки в тунелите, както и ръководството на „Хамас“ в ивицата Газа“ и ги определи като „група страхливци, които заплашват жени, деца и старци по улиците, специализирали се в кланета и избиране на цивилни“.
Кац заяви, че Израел ще продължи ударите, за да смаже властовия апарат „в Техеран и Иран ден след ден, цел след цел“. Според него това ще позволи на иранския народ да се надигне на бунт и да свали ръководството на страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха хахаха
Коментиран от #62
17:03 11.03.2026
2 Путлер
17:03 11.03.2026
3 Где Смотаняху
Коментиран от #8, #78
17:03 11.03.2026
4 Мюмюн
Коментиран от #18
17:04 11.03.2026
5 хаха
Тръгнали някакви пЕсъчни шимпанзета да се надплюват там.
Хайде глазирай пустинята и да ви няма всичките там.
17:04 11.03.2026
6 Реалист
Коментиран от #36
17:04 11.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хахаха хахаха
До коментар #3 от "Где Смотаняху":Нетаняху го уцелиха с ракета иранците
17:05 11.03.2026
9 Рамбо
Коментиран от #45
17:07 11.03.2026
10 Mишок
17:07 11.03.2026
11 Бай Даньо
17:07 11.03.2026
12 сава
17:08 11.03.2026
13 Не знам как са аятоласите
-;-
Като чета тези бодри намерения и все си спомням за намеренията на Фюрера от 6 точки.
Дано хамериканците да не тръгват по пътя на кривокракия Фюрер!
Але нещо да сме чули за Покровск?!
17:08 11.03.2026
14 Аз съм
Ако не е Американеца до ся да ва нямаше!
17:08 11.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 АБЕ КЪДЕ СЕ ДЕНА
17:10 11.03.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ПОНЕЖЕ ИМАТ ДАНТЕЛЕНИТЕ " ПРАШКИ НА ДАВИД":)
Коментиран от #22, #23, #30
17:12 11.03.2026
18 Е нали за мирни цели стигнаха до 60%
До коментар #4 от "Мюмюн":Мюмюн
16ОТГОВОР
Това за фанатици, ако имаха атомна бомба щяха да тероризират целия свят.
-;-
Ама нали за мирни цели аятоласите стигнаха до 60% обогатяване ан Урана
Даже се били изхвалили на Уиткоф че вече имари 450кг насъбран
(Не знам колко килограма обогатен на над 60% трябва за една мирна АТОМНА БОМБА)
А нашто АЕЦ- Козлодуй кара на обогатяване 3.8%
Аллахе колко сме изостанали от мирните аятоласи!
Коментиран от #60
17:12 11.03.2026
19 ТОЗИ МУШМОРОК
Коментиран от #40
17:13 11.03.2026
20 Смърфиета
17:13 11.03.2026
21 Чалмите
17:14 11.03.2026
22 Смърфиета
До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Евала, Ръмпези!
17:15 11.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Каццццци
17:15 11.03.2026
25 А где
17:15 11.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Емо
17:17 11.03.2026
28 Бензъл
До коментар #15 от "хаха":Неможач само толкоз ли ве
17:17 11.03.2026
29 име
Коментиран от #34, #49
17:17 11.03.2026
30 Алтернатива за Блатнистан
До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
81ОТГОВОР
А СМЕЛИТЕ ЕВРЕИ НЕ СЕ КРИЯТ
....
ПОНЕЖЕ ИМАТ ДАНТЕЛЕНИТЕ " ПРАШКИ НА ДАВИД":)
-;-
понеже на рашистите всички неща вървят точно и по план, та русофилите са се угрижили за Прашките на Давид!
Коментиран от #44
17:18 11.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Аятолах в хамак
17:18 11.03.2026
33 Сатана Z
17:18 11.03.2026
34 Спасение няма
До коментар #29 от "име":име
00ОТГОВОР
А Xитлеpяxy къде е?
17:17 11.03.2026
-;-
Ама пък Путлер е в Бункера на сигурното- Споко!
17:19 11.03.2026
35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:19 11.03.2026
36 Палестинците
До коментар #6 от "Реалист":не ми ги брой за хора, те там се множат като гризачи
17:19 11.03.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Перо
17:20 11.03.2026
40 А имоло ли е едно време СССР
До коментар #19 от "ТОЗИ МУШМОРОК":ТОЗИ МУШМОРОК
81ОТГОВОР
И той ще даде фира като шефа си Сатаняху.След 10 години ще гледаме филма "Имало едно време Израел".
-;-
И какво остана от това СССР.-?
И кой го разбрида и съсипа- да не би западните да изкупиха каквото можаха и/или самите товарищи си накупиха?!?!?!
17:20 11.03.2026
41 Къде е флагмана
17:21 11.03.2026
42 абе какви лидери са
17:21 11.03.2026
43 Не сте добре
До коментар #26 от "Клоуна пусин 🤡💩":Хората пишат за Иран , вие пак за Русия говорите. Ако Русия я няма вие пак ще си живеете жалкия живот под бащината прегръдка на Б.Борисов.Дали Русия , Иран или САЩ ги има или няма това няма да реши вашите проблеми и жалкото ви съществуване!!!
Коментиран от #47
17:21 11.03.2026
44 Да си русофил е Божие наказание
До коментар #30 от "Алтернатива за Блатнистан":Мда.
17:22 11.03.2026
45 рамбо
До коментар #9 от "Рамбо":Колко Санта можеш да поемеш без да се оригнеш?
Коментиран от #48
17:23 11.03.2026
46 Хахахайай
17:23 11.03.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 май
До коментар #45 от "рамбо":ка ти до 20 санта поема.Инвикс да го преместя в другата дупка.
17:25 11.03.2026
49 Глас от бункера
До коментар #29 от "име":под Кремъл съм, не мога да мръдна вече 5 години от тук ,лошите украинци ще ми видят сметката
17:25 11.03.2026
50 А МОЧАТА?
Коментиран от #86
17:26 11.03.2026
51 Макробиолог
17:26 11.03.2026
52 маке
17:27 11.03.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Не сте добре
До коментар #47 от "Атина Палада":Няма лошо моя живот не е свързан с Путин или Тръмп , ама товят живот като продавач/ка е от голямо значение!!
17:28 11.03.2026
55 Механик
Коментиран от #65
17:31 11.03.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Бай амед сиганина
17:32 11.03.2026
58 Въпросче
17:34 11.03.2026
59 Констатация
17:34 11.03.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Хайо
Коментиран от #66
17:35 11.03.2026
62 Наглост и гьон суратлък
До коментар #1 от "Хахаха хахаха":Ама нищо .Нека си приказва , че нефта много падна-))
17:37 11.03.2026
63 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #68
17:37 11.03.2026
64 браво
17:38 11.03.2026
65 ЪХЪ
До коментар #55 от "Механик":Той и Путлер така.Всекибдрн е на битака да си купува кебапчета
17:39 11.03.2026
66 Мосад
До коментар #61 от "Хайо":Кой пита?
17:40 11.03.2026
67 А ГДЕ
17:44 11.03.2026
68 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #63 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Намериха ли на Нетаняху ушите ?
17:45 11.03.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Матиа фон Зигмунд
17:47 11.03.2026
71 страхливци сте вие ,убийци
17:47 11.03.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 обратът
17:49 11.03.2026
74 Перо
До коментар #31 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":А вие ч-футите “богопос-ани” не сте ли “резани” и неблагодарни?
17:51 11.03.2026
75 А где
17:52 11.03.2026
76 Хо-ха-ха
Коментиран от #82
17:53 11.03.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Смотаняци е под полата на Тръмп.
До коментар #3 от "Где Смотаняху":НАЙ ГОУЕМИЯ ФАШИСТОЦИОНИСТ НАТАНЯХУ ДА НЕ Е ПОД ПОЛАТА НА ЖЕНА СИ? ДЕКА Е, ЧЕ СЕ Е ПОКРИЛ КАО ГОЛЕМ СТРАХЛИВ ПЛЪХ? ДЕКА Е СМОТАНЯХУ БРЕ ЮДЕЙ САТАНИНСКИ?
Коментиран от #83
17:56 11.03.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Саймън каза
18:05 11.03.2026
82 хо хо ха ха
До коментар #76 от "Хо-ха-ха":Биби вчера беше по телевизията и обясняваше, че дори САЩ да си тръгнат - ще тупат чаршафите докато сменят правителството на терористи.
18:06 11.03.2026
83 аха
До коментар #78 от "Смотаняци е под полата на Тръмп.":явно не си гледал вчера телевизия. Единствения доказан педофилски плъх който се крие в бункери е полу-еврей и се нарича Шаломов (ка Путин)
18:07 11.03.2026
84 Биби
18:08 11.03.2026
85 Фъргайте атома!
18:08 11.03.2026
86 ЧНГ Пловдив
До коментар #50 от "А МОЧАТА?":Чисти набързо и гАлоша 🗿🔨💥
18:09 11.03.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Удри Биби!
18:09 11.03.2026
89 Атина Палада
18:12 11.03.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Да,бе
18:16 11.03.2026
92 Много
18:19 11.03.2026
93 Бягство
Персиеца ще ги намери кадето и да се скрият.
18:19 11.03.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Леля Гошо
18:26 11.03.2026
96 Питам
18:31 11.03.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Така Така
18:34 11.03.2026