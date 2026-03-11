Новини
Израелският военен министър: Вижте ги! Великите лидери на Иран се крият като мишки

11 Март, 2026

Иранското ръководство се крие като плъхове в тунели, точно както ръководството на "Хамас" в Газа

Израелският военен министър: Вижте ги! Великите лидери на Иран се крият като мишки - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че войната срещу Иран ще продължи „колкото е необходимо“, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Тази операция ще продължи без времеви рамки, докато не постигнем всичките си цели и битката не се реши“, заяви днес Кац на среща с израелското военно ръководство в Тел Авив. Министърът говори за „впечатляващи успехи в нападение и отбрана“ в близко сътрудничество със САЩ.

Той допълни, че оцелелите представители на иранското ръководство „бягат като мишки в тунелите, както и ръководството на „Хамас“ в ивицата Газа“ и ги определи като „група страхливци, които заплашват жени, деца и старци по улиците, специализирали се в кланета и избиране на цивилни“.

Кац заяви, че Израел ще продължи ударите, за да смаже властовия апарат „в Техеран и Иран ден след ден, цел след цел“. Според него това ще позволи на иранския народ да се надигне на бунт и да свали ръководството на страната.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха хахаха

    98 14 Отговор
    А де е Нетаняху нещо вече 5 дни не се е показвал май пристигнал при Луцифер да плаща данък за децатажот Gaza

    Коментиран от #62

    17:03 11.03.2026

  • 2 Путлер

    12 40 Отговор
    И аз

    17:03 11.03.2026

  • 3 Где Смотаняху

    69 9 Отговор
    В бункера.🤣😂🤣😂🐁

    Коментиран от #8, #78

    17:03 11.03.2026

  • 4 Мюмюн

    20 64 Отговор
    Това за фанатици, ако имаха атомна бомба щяха да тероризират целия свят.

    Коментиран от #18

    17:04 11.03.2026

  • 5 хаха

    51 6 Отговор
    Могат, крият се бе шломо. А теб защо те е яд и се плюнчиш а?

    Тръгнали някакви пЕсъчни шимпанзета да се надплюват там.
    Хайде глазирай пустинята и да ви няма всичките там.

    17:04 11.03.2026

  • 6 Реалист

    76 8 Отговор
    Фашисти ционисти убийци на 100 000 цивилни от Палестина

    Коментиран от #36

    17:04 11.03.2026

  • 8 Хахаха хахаха

    51 22 Отговор

    До коментар #3 от "Где Смотаняху":

    Нетаняху го уцелиха с ракета иранците

    17:05 11.03.2026

  • 9 Рамбо

    20 33 Отговор
    И на Русия и Китай също се крият страхливо!

    Коментиран от #45

    17:07 11.03.2026

  • 10 Mишок

    46 7 Отговор
    Ами крият се под земята аятоласите , защото евреите ги малтретират брутално.

    17:07 11.03.2026

  • 11 Бай Даньо

    46 8 Отговор
    Къде е ушатия ?

    17:07 11.03.2026

  • 12 сава

    40 5 Отговор
    не знам кой къде се крие, ама днес заредих дизел на 1,60 евро!?

    17:08 11.03.2026

  • 13 Не знам как са аятоласите

    39 4 Отговор
    „Тази операция ще продължи без времеви рамки, докато не постигнем всичките си цели и битката не се реши“, заяви днес Кац на среща с израелското военно ръководство в Тел Авив. Министърът говори за „впечатляващи успехи в нападение и отбрана“ в близко сътрудничество със САЩ.
    -;-
    Като чета тези бодри намерения и все си спомням за намеренията на Фюрера от 6 точки.

    Дано хамериканците да не тръгват по пътя на кривокракия Фюрер!
    Але нещо да сме чули за Покровск?!

    17:08 11.03.2026

  • 14 Аз съм

    47 5 Отговор
    А вие щото сте голяма работа та сами неможе да се справите!
    Ако не е Американеца до ся да ва нямаше!

    17:08 11.03.2026

  • 16 АБЕ КЪДЕ СЕ ДЕНА

    44 6 Отговор
    ТОЗИ ВАШИЯ НЕТАНЯХУ.

    17:10 11.03.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    44 6 Отговор
    А СМЕЛИТЕ ЕВРЕИ НЕ СЕ КРИЯТ
    ....
    ПОНЕЖЕ ИМАТ ДАНТЕЛЕНИТЕ " ПРАШКИ НА ДАВИД":)

    Коментиран от #22, #23, #30

    17:12 11.03.2026

  • 18 Е нали за мирни цели стигнаха до 60%

    11 24 Отговор

    До коментар #4 от "Мюмюн":

    Мюмюн
    16ОТГОВОР
    Това за фанатици, ако имаха атомна бомба щяха да тероризират целия свят.
    -;-
    Ама нали за мирни цели аятоласите стигнаха до 60% обогатяване ан Урана
    Даже се били изхвалили на Уиткоф че вече имари 450кг насъбран
    (Не знам колко килограма обогатен на над 60% трябва за една мирна АТОМНА БОМБА)

    А нашто АЕЦ- Козлодуй кара на обогатяване 3.8%

    Аллахе колко сме изостанали от мирните аятоласи!

    Коментиран от #60

    17:12 11.03.2026

  • 19 ТОЗИ МУШМОРОК

    34 7 Отговор
    И той ще даде фира като шефа си Сатаняху.След 10 години ще гледаме филма "Имало едно време Израел".

    Коментиран от #40

    17:13 11.03.2026

  • 20 Смърфиета

    12 6 Отговор
    Братовчедът на Ото Кац.

    17:13 11.03.2026

  • 21 Чалмите

    6 18 Отговор
    се учат от Пуся.

    17:14 11.03.2026

  • 22 Смърфиета

    3 9 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Евала, Ръмпези!

    17:15 11.03.2026

  • 24 Каццццци

    10 6 Отговор
    Вие сте пътници.

    17:15 11.03.2026

  • 25 А где

    13 6 Отговор
    е ушатко?

    17:15 11.03.2026

  • 27 Емо

    8 11 Отговор
    Изтумбете ги в дупките!

    17:17 11.03.2026

  • 28 Бензъл

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "хаха":

    Неможач само толкоз ли ве

    17:17 11.03.2026

  • 29 име

    17 4 Отговор
    А Xитлеpяxy къде е?

    Коментиран от #34, #49

    17:17 11.03.2026

  • 30 Алтернатива за Блатнистан

    7 8 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
    81ОТГОВОР
    А СМЕЛИТЕ ЕВРЕИ НЕ СЕ КРИЯТ
    ....
    ПОНЕЖЕ ИМАТ ДАНТЕЛЕНИТЕ " ПРАШКИ НА ДАВИД":)
    -;-
    понеже на рашистите всички неща вървят точно и по план, та русофилите са се угрижили за Прашките на Давид!

    Коментиран от #44

    17:18 11.03.2026

  • 32 Аятолах в хамак

    11 6 Отговор
    Биби,къде си?Къде се криеш,мишки?

    17:18 11.03.2026

  • 33 Сатана Z

    18 6 Отговор
    Абе,ако ФАЩ не бяха се включили в боя,Иран щеше да изпее тази еврейска дупка за седмица.

    17:18 11.03.2026

  • 34 Спасение няма

    8 6 Отговор

    До коментар #29 от "име":

    име
    00ОТГОВОР
    А Xитлеpяxy къде е?
    17:17 11.03.2026
    -;-
    Ама пък Путлер е в Бункера на сигурното- Споко!

    17:19 11.03.2026

  • 35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 5 Отговор
    Има ли глава Сатаняху или няма?

    17:19 11.03.2026

  • 36 Палестинците

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "Реалист":

    не ми ги брой за хора, те там се множат като гризачи

    17:19 11.03.2026

  • 39 Перо

    17 4 Отговор
    Май Натаняху е мишка 5-ти ден!

    17:20 11.03.2026

  • 40 А имоло ли е едно време СССР

    6 10 Отговор

    До коментар #19 от "ТОЗИ МУШМОРОК":

    ТОЗИ МУШМОРОК
    81ОТГОВОР
    И той ще даде фира като шефа си Сатаняху.След 10 години ще гледаме филма "Имало едно време Израел".
    -;-
    И какво остана от това СССР.-?
    И кой го разбрида и съсипа- да не би западните да изкупиха каквото можаха и/или самите товарищи си накупиха?!?!?!

    17:20 11.03.2026

  • 41 Къде е флагмана

    12 2 Отговор
    На юдите натаняхо клепаря

    17:21 11.03.2026

  • 42 абе какви лидери са

    6 10 Отговор
    тия зомбита- камикадзета- радикални ислямисти-терористи. и този новия аятолах уж бил духовен водач, а се оказа мошеник и крадец, купувал имоти в западна Европа

    17:21 11.03.2026

  • 43 Не сте добре

    13 6 Отговор

    До коментар #26 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Хората пишат за Иран , вие пак за Русия говорите. Ако Русия я няма вие пак ще си живеете жалкия живот под бащината прегръдка на Б.Борисов.Дали Русия , Иран или САЩ ги има или няма това няма да реши вашите проблеми и жалкото ви съществуване!!!

    17:21 11.03.2026

  • 44 Да си русофил е Божие наказание

    5 12 Отговор

    До коментар #30 от "Алтернатива за Блатнистан":

    Мда.

    17:22 11.03.2026

  • 45 рамбо

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Рамбо":

    Колко Санта можеш да поемеш без да се оригнеш?

    Коментиран от #48

    17:23 11.03.2026

  • 46 Хахахайай

    10 2 Отговор
    Тоя колко е смел, но само кога стреля отдалече. Я да го видим Ек на Ек как ще е. Сигурно ще му изгорят подметките като бяга със скорост на Ферари

    17:23 11.03.2026

  • 48 май

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "рамбо":

    ка ти до 20 санта поема.Инвикс да го преместя в другата дупка.

    17:25 11.03.2026

  • 49 Глас от бункера

    5 7 Отговор

    До коментар #29 от "име":

    под Кремъл съм, не мога да мръдна вече 5 години от тук ,лошите украинци ще ми видят сметката

    17:25 11.03.2026

  • 50 А МОЧАТА?

    6 6 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #86

    17:26 11.03.2026

  • 51 Макробиолог

    6 4 Отговор
    Ньетуняху где?

    17:26 11.03.2026

  • 52 маке

    11 3 Отговор
    А къде го ушатия? Да не мяткат табла с алатойлаха))

    17:27 11.03.2026

  • 54 Не сте добре

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Атина Палада":

    Няма лошо моя живот не е свързан с Путин или Тръмп , ама товят живот като продавач/ка е от голямо значение!!

    17:28 11.03.2026

  • 55 Механик

    10 2 Отговор
    То па Натаняху се скъса да се показва. Военният им министър също. Оня на разузнаването и той всеки ден е по новините. Мууухаххаха! Мошета.

    Коментиран от #65

    17:31 11.03.2026

  • 57 Бай амед сиганина

    12 2 Отговор
    А вашия лидер Сатанйахо избяга чак във чужбина да се крие че от страх даже 4 дена не се появява никъде.А богоизбрания ви народ като плъхове в подземията живее от 10 дни

    17:32 11.03.2026

  • 58 Въпросче

    12 2 Отговор
    Израел Кац, вместо да коментира иранските лидери, по-добре да каже къде е Бибиту Нетаняу...

    17:34 11.03.2026

  • 59 Констатация

    9 2 Отговор
    А, къде е Биби???

    17:34 11.03.2026

  • 61 Хайо

    13 3 Отговор
    А къде е Нетаняху? Никой не го е виждал и всичко което се показва или е стари кадри или ИИ.

    Коментиран от #66

    17:35 11.03.2026

  • 62 Наглост и гьон суратлък

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха хахаха":

    Ама нищо .Нека си приказва , че нефта много падна-))

    17:37 11.03.2026

  • 63 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 5 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха?

    Коментиран от #68

    17:37 11.03.2026

  • 64 браво

    9 1 Отговор
    на този военен министър! Доколкото разбирам от неговите думи, аятоласите се крият в бункери, а той смело е заголил гръдта си срещу иранските ракети, които рикошират в него, но не могат да го убият. Тц, тц, тц, каква храброст, какво мъжество! От друга страна, щом още е жив този министър, най-вероятно току-що е изпълзял от бункера, друг вариант няма, освен ако не е рептил, което не ми се вярва.

    17:38 11.03.2026

  • 65 ЪХЪ

    1 4 Отговор

    До коментар #55 от "Механик":

    Той и Путлер така.Всекибдрн е на битака да си купува кебапчета

    17:39 11.03.2026

  • 66 Мосад

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Хайо":

    Кой пита?

    17:40 11.03.2026

  • 67 А ГДЕ

    7 0 Отговор
    СатаНяхууу ?

    17:44 11.03.2026

  • 68 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 0 Отговор

    До коментар #63 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Намериха ли на Нетаняху ушите ?

    17:45 11.03.2026

  • 70 Матиа фон Зигмунд

    9 0 Отговор
    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 !

    17:47 11.03.2026

  • 71 страхливци сте вие ,убийци

    8 1 Отговор
    който все още не е разбрал , eто я една от причината хитлер да не ги е обичал богоизбраните - те са над другите и на тях им е позволено всичко

    17:47 11.03.2026

  • 73 обратът

    8 0 Отговор
    База Чифутия загази.Самолетонасачите свършиха патроните и манджата.Ай майкоооу сападъ утиди у рякътъ.

    17:49 11.03.2026

  • 74 Перо

    5 3 Отговор

    До коментар #31 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    А вие ч-футите “богопос-ани” не сте ли “резани” и неблагодарни?

    17:51 11.03.2026

  • 75 А где

    4 0 Отговор
    Сатаняйхуто?

    17:52 11.03.2026

  • 76 Хо-ха-ха

    5 0 Отговор
    Хи хи хи , да кажат къде се е скрие Биби.

    Коментиран от #82

    17:53 11.03.2026

  • 78 Смотаняци е под полата на Тръмп.

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Где Смотаняху":

    НАЙ ГОУЕМИЯ ФАШИСТОЦИОНИСТ НАТАНЯХУ ДА НЕ Е ПОД ПОЛАТА НА ЖЕНА СИ? ДЕКА Е, ЧЕ СЕ Е ПОКРИЛ КАО ГОЛЕМ СТРАХЛИВ ПЛЪХ? ДЕКА Е СМОТАНЯХУ БРЕ ЮДЕЙ САТАНИНСКИ?

    Коментиран от #83

    17:56 11.03.2026

  • 81 Саймън каза

    1 3 Отговор
    Иран приключи.

    18:05 11.03.2026

  • 82 хо хо ха ха

    1 4 Отговор

    До коментар #76 от "Хо-ха-ха":

    Биби вчера беше по телевизията и обясняваше, че дори САЩ да си тръгнат - ще тупат чаршафите докато сменят правителството на терористи.

    18:06 11.03.2026

  • 83 аха

    1 4 Отговор

    До коментар #78 от "Смотаняци е под полата на Тръмп.":

    явно не си гледал вчера телевизия. Единствения доказан педофилски плъх който се крие в бункери е полу-еврей и се нарича Шаломов (ка Путин)

    18:07 11.03.2026

  • 84 Биби

    2 3 Отговор
    Най обичам миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    18:08 11.03.2026

  • 85 Фъргайте атома!

    0 3 Отговор
    Много ги жалите.

    18:08 11.03.2026

  • 86 ЧНГ Пловдив

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "А МОЧАТА?":

    Чисти набързо и гАлоша 🗿🔨💥

    18:09 11.03.2026

  • 88 Удри Биби!

    2 3 Отговор
    Без милост!

    18:09 11.03.2026

  • 89 Атина Палада

    4 1 Отговор
    Военният министър на Израел го убиха бре...А Биби не се знае ...и той не се е появил от седмица..Пишат,че имал среща с Макрон...ама само списвания..Както сега и за военния им министър ..говори пред..

    18:12 11.03.2026

  • 91 Да,бе

    4 1 Отговор
    Затуй пък "смелите"юдеи по закон си правят бункер във всеки дом...Щото са смели,но само срещу жени и деца и пак ги убиват с ракети отдалече ей тъй на всякой случай...

    18:16 11.03.2026

  • 92 Много

    1 2 Отговор
    пишещи тук жадуват за информация за Нетаняху, ще го видите. Израел така или иначе ще си свърши работата. Преди време копеите за генерал Буданов страдаха, ето човекът е преговорния екип на президента Зеленски сега

    18:19 11.03.2026

  • 93 Бягство

    2 1 Отговор
    Всички проявени ЕВРЕЙСКИ престъпници се крият.
    Персиеца ще ги намери кадето и да се скрият.

    18:19 11.03.2026

  • 95 Леля Гошо

    0 0 Отговор
    Биби даде фира

    18:26 11.03.2026

  • 96 Питам

    0 0 Отговор
    А къде , в какви бункери се крият като борсуци еврейските лидери ? Къде го скриха юдеят Натеняху???

    18:31 11.03.2026

  • 98 Така Така

    0 0 Отговор
    Иран ви смаза, но това не е най важното. Важното е че без сащ за нищо не ставате и за чеп за зеле не ставате

    18:34 11.03.2026