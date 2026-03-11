Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Украински експерти по обезвреждане на дронове вече работят в Близкия изток

Володимир Зеленски: Украински експерти по обезвреждане на дронове вече работят в Близкия изток

11 Март, 2026 19:46 561 41

  • иран-
  • украйна-
  • пво-
  • шахед-
  • володимир зеленски-
  • дронове-
  • ракети-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

Украински експерти уточниха, че екипите са разположени в Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия

Володимир Зеленски: Украински експерти по обезвреждане на дронове вече работят в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украински експерти започнаха работа в Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия, където трябва да предадат опита си в прехващане на проектирани от Иран дронове, съобщи днес канцеларията на украинския президент, цитирана от Франс прес, пише БТА.

Трите групи, включващи „експерти, военни, инженери и работници вече работят“ на място, заяви президентът Володимир Зеленски.

Той уточни, че екипите са разположени в трите страни.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че ракетите прехващачи ПАК-3 (PAC-3) за системите "Пейтриът", които Германия е обещала да изпрати на Киев в рамките на формата "Рамщайн", вече са пристигнали, предаде Укринформ.

Зеленски оповести тази новина преди срещата си с председателката на германския парламент (Бундестага) Юлия Кльокнер, която е на визита в Киев.

"На последната среща на формата "Рамщайн" с партньорите бе постигнато споразумение да получим... ракети за системите "Пейтриът" и по-конкретно ПАК-3", каза Зеленски пред журналисти. Той поясни, че става въпрос за около 35 ракети.

"Честно казано не само от една страна, а от няколко... Това е един от пакетите за противовъздушна отбрана, за които периодично се договаряме с нашите партньори. Бихме искали повече, но засега това е всичко, с което разполагаме. Делът на Германия от тези ракети пристигна вчера и сме благодарни", добави украинският лидер.

По-рано днес Кльокнер обяви пред депутатите във Върховната рада (украинския парламент), че Берлин отпуска нова помощ на Украйна в размер на 200 млн. евро. Тези средства са предвидени за разузнавателни дронове, за укрепване на защитата на цивилното население и за отбранителна инфраструктура, добави председателката на Бундестага.

Зеленски благодари на Кльокнер за подкрепата, която Германия оказва на Украйна от началото на войната. "Вие подкрепихте Украйна в хода на цялата агресия, през всички тези години. Ние сме благодарни за рекордната финансова помощ за нашата армия за 2026 г. Това решение е много важно за нас", обърна се Зеленски към Кльокнер.

Освен това той изрази благодарност и за подкрепата, която Германия е осигурила за енергийния сектор на Украйна и подчерта, че Берлин продължава да се застъпва за Киев по пътя му към членство в ЕС.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 историк

    5 11 Отговор
    Добре ,че са урките ,защото Иран ще превзема САЩ

    19:48 11.03.2026

  • 2 СТИГА

    12 5 Отговор
    екскурзии ! Марш в окопите !

    19:49 11.03.2026

  • 3 Те 0с Раха украИната

    12 6 Отговор
    отидоха в Близкия изток и там да се
    0д..../рищят.

    19:49 11.03.2026

  • 4 Тимур

    6 15 Отговор
    Чест и почитание на Зеленски и Украйна!

    Коментиран от #7

    19:49 11.03.2026

  • 5 Браво

    10 14 Отговор
    На ВСУ, най силната армия в Европа спряла дивото, варварско нашествие от ордата на Путлер, и изпратила 1мил.и 300 000 ушанки в казана на,Кабзон Браво!!!! Героям Слава

    Коментиран от #9, #12, #31

    19:50 11.03.2026

  • 6 Тези специалисти така работят

    13 5 Отговор
    Че Украйна е на сол

    19:50 11.03.2026

  • 7 Наистина

    8 9 Отговор

    До коментар #4 от "Тимур":

    Слава Усраине !

    Коментиран от #15, #18

    19:50 11.03.2026

  • 8 Слава

    8 3 Отговор
    Первая армия в мире!

    19:51 11.03.2026

  • 9 Ха ХаХа

    9 6 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    3000000 бандери при Шухевич

    19:51 11.03.2026

  • 10 демократ

    1 6 Отговор
    Нищо сложно няма в свалянеро на дронове с лазер става.

    19:52 11.03.2026

  • 11 Добър вечер руски sвине

    6 12 Отговор
    Взехте ли Купянск?

    19:52 11.03.2026

  • 12 Наистина

    7 9 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    Слава ОСРАИНЕ !

    19:52 11.03.2026

  • 13 Работят те

    11 4 Отговор
    Само украинките работят в Близкия изток

    19:52 11.03.2026

  • 14 И Киев е Руски

    10 4 Отговор
    Тоя наркоман с вицовете си засенчи Шкумбата

    Коментиран от #27

    19:52 11.03.2026

  • 15 Слава

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Наистина":

    СлаваТКЦ!

    19:52 11.03.2026

  • 16 Прав е световния лидер Зеленски

    2 4 Отговор
    СНН: САЩ и Израел приключват безмилостно ислямска джамахирия 93 -милионен Иран

    19:52 11.03.2026

  • 17 Соваж бейби

    2 4 Отговор
    Ами да ви е честито ,по някога така става когато си на зор или в война случея натрупваш опит.Дано Дубай ви спонсорира войната от тук нататйк и спрете да просите от Европа,а си поемете отговорноста в ваши ръце.

    Коментиран от #25

    19:53 11.03.2026

  • 18 Тимур

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Наистина":

    Нали знаеш,че не си добре

    19:53 11.03.2026

  • 19 Тръмп

    3 5 Отговор
    Президентът Зеленски има карти.

    19:53 11.03.2026

  • 20 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    7 2 Отговор
    Пуснахте ли вече газта и тока в лвиф и кииф??

    Коментиран от #33

    19:54 11.03.2026

  • 21 И Тагаренко

    6 1 Отговор
    да го пратим да поработи у Близкия изток

    Коментиран от #26

    19:54 11.03.2026

  • 22 Руснак без крак

    2 5 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    19:55 11.03.2026

  • 23 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Значи Дубай ще заприлича на Бахмут.

    19:55 11.03.2026

  • 24 пешо

    7 1 Отговор
    фантазиите на един наркоман

    19:55 11.03.2026

  • 25 Тимур

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Соваж бейби":

    Остана си дивак

    19:57 11.03.2026

  • 26 Тагаренко Магаревич

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "И Тагаренко":

    Тагаренко е паркетен лъв, диванен геостратег, лаладжия по мисирките, домашен плъх. Него на терен не го търси

    19:58 11.03.2026

  • 27 Само питам

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "И Киев е Руски":

    Циганин ли си?

    19:58 11.03.2026

  • 28 Ицо

    0 4 Отговор
    Има ли недоръгани копейки?

    19:59 11.03.2026

  • 29 Перо

    5 0 Отговор
    Украински “експерти”! Унтерменши!

    19:59 11.03.2026

  • 30 Саймън каза

    1 5 Отговор
    Иран приключи.

    20:00 11.03.2026

  • 31 Перо

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    Пи ли си розовите хапчета, защото вече се отключи!

    20:01 11.03.2026

  • 32 си дзън

    3 4 Отговор
    Абе къде е русията бе? Що избега от Иран? Да памага да свалят Ф-35 с Ц-300, Ц-400, Ц-500, Ц-600, Ц-700.

    Коментиран от #40

    20:02 11.03.2026

  • 33 Ха ха

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "КЕНЕФБАНДЕРИТЕ":

    Копейка, а ти си си изключил парното в бащината сива панелка и седиш на прокъсаното диванче и злобееш безпомощно.Защото копейките сте НЕможачи и мизерници.

    20:02 11.03.2026

  • 34 Тамам семейна среща

    4 1 Отговор
    Укр0пите дето гинат по окопите, ще се срещнат с женшините си труженички, дето обгрижват арабелите

    20:02 11.03.2026

  • 35 Да,бе

    3 1 Отговор
    Украинските "експерти дано си носят златните санитарни възли,че иначе в пясъка и тоалетната хартия е шкурка...

    20:03 11.03.2026

  • 36 Украйна е лидер в областта на дроновете.

    2 5 Отговор
    Един от най-четените новинарски портали в Израел, Ynet, публикува статия за украинските дронове със заглавие. Свръхдържавата на дроновете ще помогне на САЩ в борбата с иранските "Шахед"-и". Украйна е суперсила в дроновете, ще помогне на САЩ. В материала се посочва, че за украинците няма изненади що се отнася до дроновете като за четири години война те са успели да разработят евтини и ефективни средства за тяхното прехващане и унищожаване. Украинският опит е уникален и актуален в тази ситуация - страната има невероятно креативни решения и дългогодишен практически опит, какъвто няма никоя друга страна в света.

    20:04 11.03.2026

  • 37 АВЕ ТИЯ ЕВРЕИ

    4 2 Отговор
    ВСИЧКИ ЛИ СА ТАКИВА ПАПАГАЛИ И ЗЛОБАРИ.

    20:05 11.03.2026

  • 38 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Чудесно, значи тия дни, ако не и още тая вечер, ще има и препечени кашенри укpoнацита.

    20:05 11.03.2026

  • 39 Тимур

    1 2 Отговор
    Пускат за копейките специална чалма с уши от ушанка. Валят поръчки! Кеф ти джамия, кеф ти църква

    20:05 11.03.2026

  • 40 да питам

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "си дзън":

    защо Русия не помогне на приятеля си Иран, примерно да изпрати 2 руски самолетоносача и 100 изтребителя ?

    20:06 11.03.2026

  • 41 Тимур

    0 0 Отговор
    Факти е трибуна на копейки-чобани НЕ спечелели зелена карта. Остават си чобани

    20:06 11.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания