Володимир Зеленски: Украински експерти по обезвреждане на дронове вече работят в Близкия изток

Украински експерти започнаха работа в Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия, където трябва да предадат опита си в прехващане на проектирани от Иран дронове, съобщи днес канцеларията на украинския президент, цитирана от Франс прес, пише БТА.

Трите групи, включващи „експерти, военни, инженери и работници вече работят“ на място, заяви президентът Володимир Зеленски.

Our team is now on its way to the Gulf region, where they can help protect lives and stabilize the situation. We see the challenges that exist now: the Iranian regime has effectively blocked the Strait of Hormuz – one of the main routes for supplying oil and gas to the global… pic.twitter.com/VC3EHKREKT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2026

Той уточни, че екипите са разположени в трите страни.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че ракетите прехващачи ПАК-3 (PAC-3) за системите "Пейтриът", които Германия е обещала да изпрати на Киев в рамките на формата "Рамщайн", вече са пристигнали, предаде Укринформ.

Зеленски оповести тази новина преди срещата си с председателката на германския парламент (Бундестага) Юлия Кльокнер, която е на визита в Киев.

"На последната среща на формата "Рамщайн" с партньорите бе постигнато споразумение да получим... ракети за системите "Пейтриът" и по-конкретно ПАК-3", каза Зеленски пред журналисти. Той поясни, че става въпрос за около 35 ракети.

"Честно казано не само от една страна, а от няколко... Това е един от пакетите за противовъздушна отбрана, за които периодично се договаряме с нашите партньори. Бихме искали повече, но засега това е всичко, с което разполагаме. Делът на Германия от тези ракети пристигна вчера и сме благодарни", добави украинският лидер.

По-рано днес Кльокнер обяви пред депутатите във Върховната рада (украинския парламент), че Берлин отпуска нова помощ на Украйна в размер на 200 млн. евро. Тези средства са предвидени за разузнавателни дронове, за укрепване на защитата на цивилното население и за отбранителна инфраструктура, добави председателката на Бундестага.

Зеленски благодари на Кльокнер за подкрепата, която Германия оказва на Украйна от началото на войната. "Вие подкрепихте Украйна в хода на цялата агресия, през всички тези години. Ние сме благодарни за рекордната финансова помощ за нашата армия за 2026 г. Това решение е много важно за нас", обърна се Зеленски към Кльокнер.

Освен това той изрази благодарност и за подкрепата, която Германия е осигурила за енергийния сектор на Украйна и подчерта, че Берлин продължава да се застъпва за Киев по пътя му към членство в ЕС.