САЩ забраняват вноса на всички чуждестранни безпилотни дронове

Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC) забрани вноса на нови безпилотни летателни апарати, произведени извън страната – изключения се прави само моделите, препоръчани от Министерството на отбраната или Министерството на вътрешната сигурност.

Мярката е насочена основно към най-големия производител на дронове в света – китайската компания DJI.

Индустрията вече реагира на решението на агенцията.

„Въпреки че DJI не е изрично цитирана, не са публикувани подробности за това какви данни е използвала изпълнителната власт при вземането на това решение“, цитира The Verge говорителя на DJI Адам Уелш

Компанията „остава ангажирана с американския пазар“, добави той и отбеляза, че вече продадените дронове ще могат да продължат да работят както преди. През 2021 година FCC добави в същия списък оборудване на Huawei и ZTE, а през 2024 година в списъка беше добавен антивирусният софтуер на руската Kaspersky Lab.

На 21 декември агенцията получи становище за националната сигурност от междуведомствен орган, в което се посочва, че произведените в чужбина безпилотни летателни апарати и техните критични компоненти имат потенциала да „извършват постоянно наблюдение, пробиви в данните и разрушителни операции в Съединените щати“, и че в насоките на САЩ за киберсигурност и критична инфраструктура многократно е подчертавано, че произведените в чужбина безпилотни летателни апарати могат да бъдат използвани за събиране на чувствителни данни, за предоставяне на неоторизиран достъп до американски данни и за предоставяне на неоторизиран достъп до безпилотни летателни апарати.

Настоящите собственици на произведени в чужбина безпилотни летателни апарати ще могат да продължат да ги използват. Определени модели и компоненти могат да бъдат извадени от списъка на забраненото оборудване, ако Министерството на отбраната или Министерството на вътрешната сигурност „издаде специално определение до FCC“, че те не представляват неприемливи заплахи.

„Безпилотните летателни апарати (БЛА), известни още като дронове могат да повишат обществената безопасност, както и водещата роля на Америка в световните иновации“, заяви председателят на FCC Брендън Кар.

Експертът по дронове и фотоапарати на PCMag Джим Фишър наскоро написа:

„Когато става въпрос за потребителски дронове положението е „DJI и всички останали“. DJI бие другите марки по качество на камерите и функции за безопасност, така че загубата на достъп до нейните продукти просто ще бъде опустошителна за ентусиастите на дронове, влогърите, режисьорите и другите, които използват оборудването на DJI за въздушно видео и фотография в САЩ.“

