Боливийски военен самолет се разби близо до Ла Пас

Самолет „Херкулес“ на боливийските военновъздушни сили се разби снощи на оживена улица при неблагоприятни атмосферни условия в град Ел Алто, близо до столицата Ла Пас, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии.

Загинали са 15 души, а най-малко 30 са ранени, съобщи началникът на противопожарната служба Павел Товар и уточни, че няма оцелели членове на екипажа, изброи БТА.

При падането си самолетът е ударил и няколко автомобила.

Машината е транспортирала нови банкноти към вътрешността на страната, предаде местният канал „Унител“, позовавайки се на боливийското Министерство на отбраната.

Кадри в социалните мрежи показват хаотични сцени на хора, стичащи се към мястото на катастрофата, които изглежда събират пари, разпилени по земята след инцидента, а местните власти ги отблъскват с маркучи с вода. Ройтерс уточни, че автентичността на кадрите не може да бъде проверена по независим път.

Международното летище „Ел Алто“ е временно затворено след катастрофата, съобщи в изявление националният авиопревозвач „Боливиана де Авиасион“ и уточни, че разбилият се самолет не е от неговия флот.