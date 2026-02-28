Афганистанските талибани са готови за преговори с Пакистан

Правителството на талибаните в Афганистан снощи заяви готовност за преговори, след като Пакистан бомбардира силите му в големи градове и обяви, че е в „открита война“ със „съюзниците, превърнали се във врагове“, предаде "Ройтерс".

Пакистан удари столицата Кабул, град Кандахар, където са разположени лидерите на талибаните и други градове, изброи БТА.

Тези атаки бяха първите, насочени директно срещу афганистанското правителство заради обвинения, че то укрива бойци, които се стремят да свалят правителството в Исламабад.

Пакистански източници от силите за сигурност казаха, че ударите са извършени с ракети въздух-земя, като са атакувани военни офиси на талибаните и техни позиции в отговор на афганистанските атаки в четвъртък.

Говорителят на талибаните Забихула Муджахид заяви, че има цивилни жертви, но не даде повече подробности.

По-късно заместник-говорителят на правителството Хамдула Фитрат уточни, че са убити най-малко 19 граждани, а 26 са били ранени.

Междувременно САЩ заявиха, че подкрепят правото на Пакистан „да се защитава“ срещу талибаните, след атаката по границата в четвъртък.

Това е първата официална реакция на Вашингтон за конфликта между Афганистан и Пакистан, отбеляза АФП.