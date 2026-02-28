Новини
Афганистанските талибани са готови за преговори с Пакистан

28 Февруари, 2026 04:39 577 1

  • афганистан-
  • талибани-
  • пакистан-
  • война

Предложението идва след въздушните удари срещу Кабул и Кандахар

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на талибаните в Афганистан снощи заяви готовност за преговори, след като Пакистан бомбардира силите му в големи градове и обяви, че е в „открита война“ със „съюзниците, превърнали се във врагове“, предаде "Ройтерс".

Пакистан удари столицата Кабул, град Кандахар, където са разположени лидерите на талибаните и други градове, изброи БТА.

Тези атаки бяха първите, насочени директно срещу афганистанското правителство заради обвинения, че то укрива бойци, които се стремят да свалят правителството в Исламабад.

Пакистански източници от силите за сигурност казаха, че ударите са извършени с ракети въздух-земя, като са атакувани военни офиси на талибаните и техни позиции в отговор на афганистанските атаки в четвъртък.

Говорителят на талибаните Забихула Муджахид заяви, че има цивилни жертви, но не даде повече подробности.

По-късно заместник-говорителят на правителството Хамдула Фитрат уточни, че са убити най-малко 19 граждани, а 26 са били ранени.

Междувременно САЩ заявиха, че подкрепят правото на Пакистан „да се защитава“ срещу талибаните, след атаката по границата в четвъртък.

Това е първата официална реакция на Вашингтон за конфликта между Афганистан и Пакистан, отбеляза АФП.


Афганистан
  • 1 Гориил

    2 0 Отговор
    Кабул пламенно подкрепя желанието на Москва да изгради газопроводи и транспортни коридори до Индия и Пакистан през Афганистан. Най-малката нестабилност прави тези грандиозни проекти неосъществими. Москва има лостове за влияние, тъй като талибаните получават половината от храната, бензина и дизеловото си гориво от Русия. Преговорите вече са в ход и се вземат решения за прекратяване на бойните действия.Пакистанският премиер Шехбаз Шариф ще посети Русия от 3 до 5 март 2026 г.

    04:56 28.02.2026

