BASF съкращава служители, мести отдели в Азия

Германският химически концерн БАСФ (BASF) обяви планове за съкращения в административните си отдели, които ще бъдат преместени в Азия, за да се намалят разходите, посочи АФП, писа БТА.
Сега химическият концерн планира съкращения и в административните си отдели, обединени в подразделението „Глоубъл Бизнес Сървисис“ (Global Business Services), която наброява около 8500 души по целия свят от общо близо 110 000 служители. За да постигне тези цели, групата „допълнително ще оптимизира услугите си в областите на информационните технологии, финансите и човешките ресурси“, обясни главният финансов директор на БАСФ Дирк Елверман на пресконференция относно резултатите на групата за 2025 г., които показват значителен спад в оперативните резултати.
Голяма част от поддържащите функции ще бъдат прехвърлени в два центъра в Азия за сметка на обекта в Берлин. Нов център ще бъде създаден в индийския град Хайдерабад - за финансови дейности и човешки ресурси, а съществуващият в Куала Лумпур, Малайзия, ще бъде специализиран в управлението на веригата за доставки. Елверман потвърди, че това ще се случи „със значително намаляване на персонала“, без да дава конкретни данни.
Химическият концерн, който вече се освободи от дейности, които не са основни за нейното основно производство и дори съкрати работни места в основния си завод в Лудвигсхафен.
БАСФ е доставчик на химически продукти за автомобилната, селскостопанската и строителната индустрия. Концернът обаче отчита спад в световното търсене на химикали.
Това принуждава компанията да приложи допълнителни мерки за намаляване на разходите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дръта чанта
Коментиран от #10, #11, #24
06:11 28.02.2026
2 Така е
06:12 28.02.2026
3 Мухахаха
06:12 28.02.2026
4 вашето мнение
06:16 28.02.2026
5 Коментар
06:19 28.02.2026
6 Еврожендър жълтопаветник
Коментиран от #9
06:21 28.02.2026
7 Мотора на Европа
06:22 28.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дръта чанта
До коментар #6 от "Еврожендър жълтопаветник":Действат за сметка на Германия и ес 🤣
06:28 28.02.2026
10 глупости
До коментар #1 от "Дръта чанта":говориш приятел.Защо да не си произвеждат колите по евтино,а и целия пазар се мести на запад и на изток производството ... КОЛКО СТРУВА площта в градовете на запад и колко в празния изток...Баба ти ако е купила апартамент за 5000 лева в СОФИЯ,сега същия струва 500 000 евро ЩО НЕ ИДЕШ ДА ВИДИШ НА МЯСТОТО НА ТРАМВАЙНИЯ ЗАВОД В СОФИЯ ДАЛИ СЕ ПРАВЯТ ТРАМВАИ.Освен това ИСПАНИЯ става първа сила в производството на коли и заплатите са им около 1500, 2300 евро, А помощите за съкратените работници наближават 900 евро.. иначе казано европейците могат и да не работят но получават помощи за да живеят,А КИТАЙЦИТЕ РАБОТЯТ ЗА 500 ЕВРО и правят МЕРЦЕДЕСИ ,И НЕ СТАЧКУВАТ
Коментиран от #13, #18, #30
06:28 28.02.2026
11 Европа в криза.
До коментар #1 от "Дръта чанта":Фолцваген за пръв път за 88 годишната си история закрива автозавод в Германия поради финансовата криза.
Как се получава че Русия -“кочина”(според някои дребни мишки) така влияе на благополучие на Европа,че разрушава промишлеността на локоматива на Европа - Германия и не само там?
Коментиран от #16, #17
06:29 28.02.2026
12 Сигурно
06:30 28.02.2026
13 Орк
До коментар #10 от "глупости":Нямаш представа за Китай. Европа е вчерашният ден по сравнение с Китай.
06:37 28.02.2026
14 Стига глупости
Коментиран от #20
06:39 28.02.2026
15 Урсул фон дер Корупционен
06:40 28.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мерджан Очиларка
До коментар #11 от "Европа в криза.":Тесла и китайците са основното бъдеще за колите както сега са iphone и китайските телефони с Android при телефоните. Е, при телефоните има и корейски привкус на Samsung, но неговият еквивалент при колите ще е японски на Toyota, по всяка вероятност.
Старите европейски кучета ще станат като Нокиите, и Сони Ериксон, но ще се търсят от колекционери и ценители. Моторола се държи още, тъй че авто еквивалент от типа на General Motors е релевантен. Разбира се трсдиционния лукс сегмент ще си остане, но там нещата не са били никога с цел масовост.
06:42 28.02.2026
18 Дръта чанта
До коментар #10 от "глупости":Глупости пишеш ти отиди и виж В Щутгард не е ли затворен завода.
Коментиран от #25
06:42 28.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мухахаха
До коментар #14 от "Стига глупости":Ще караш кирайски Мерцедес вече
06:43 28.02.2026
21 Някъде между
06:43 28.02.2026
22 Дали....
06:44 28.02.2026
23 Истината ... за съжаление
А народа ... на кой му пука за него...
Коментиран от #27
06:47 28.02.2026
24 Истината
До коментар #1 от "Дръта чанта":Ами прав си. И ако помислим малко ще разберем че това е началото на края на тези компании.
Не че другите са в цветущо положение...
06:49 28.02.2026
25 Я от тоа
До коментар #18 от "Дръта чанта":Според сайта на „Мерцедес-Бенц“ компанията има девет производствени обекта в Германия, в които работят общо около 52 700 души. Производство на „Мерцедес-Бенц“ има и в други държави, като един от заводите е в Китай и в него работят 11 500 души. Мерцедес е в Китай от 2004г. Компанията не е давала заявки, че планира да мести някои от тези производства.
Коментиран от #34
06:53 28.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 персонала ще преместят
Никога в такъв мащаб. Никога вече ефтини суровини и баснословни печалби.
Коментиран от #31
06:56 28.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Само питам
До коментар #10 от "глупости":А според теб от къде ще дойдат тези пари за помощи на съкратените работници?!
И като няма помощи, няма и пазар..
Коментиран от #32
06:59 28.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Стига бе
До коментар #30 от "Само питам":От където идват парите и за нашите съкратени работници....от ФОНДОВЕ определени за това.
07:01 28.02.2026
33 Запада оцелява
Коментиран от #38
07:05 28.02.2026
34 Я па ти
До коментар #25 от "Я от тоа":Май не разбираш какво се случва но ще разбереш
07:07 28.02.2026
35 Хи хи хи
стане по 10€.............хапчето
07:08 28.02.2026
36 Само питам
До коментар #27 от "Оръжие за Украйна":А не мислиш ли, че в такъв случай една ракета от Германия ще струва колко 1000 правени в Китай или Русия?
Мислете малко, бе...
Коментиран от #40
07:08 28.02.2026
37 Оръжие за Украйна
07:09 28.02.2026
38 Мухахаха
До коментар #33 от "Запада оцелява":Поръчах си вурст и за моя изненада индиец ми го направи 🤣 браво на немската икономика
07:10 28.02.2026
39 Ами..
До коментар #29 от "Оръжие на ЕС избива руснаци":Май и бая западняци избиха в Украйна..
07:11 28.02.2026
40 Я пъ тоа
До коментар #36 от "Само питам":Що печалбите да отиват в Китай, като могат да отиват в Германия....пари за оръжия винаги има. На военните бюджети им викат ...НЕОГРАНИЧЕНИ ПАРИ. Що требе да дават военни технологии на...Китай.
07:12 28.02.2026