BASF съкращава служители, мести отдели в Азия

28 Февруари, 2026 06:04 932 40

Голяма част от поддържащите функции ще бъдат прехвърлени в два центъра в Азия за сметка на обекта в Берлин

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският химически концерн БАСФ (BASF) обяви планове за съкращения в административните си отдели, които ще бъдат преместени в Азия, за да се намалят разходите, посочи АФП, писа БТА.

Сега химическият концерн планира съкращения и в административните си отдели, обединени в подразделението „Глоубъл Бизнес Сървисис“ (Global Business Services), която наброява около 8500 души по целия свят от общо близо 110 000 служители. За да постигне тези цели, групата „допълнително ще оптимизира услугите си в областите на информационните технологии, финансите и човешките ресурси“, обясни главният финансов директор на БАСФ Дирк Елверман на пресконференция относно резултатите на групата за 2025 г., които показват значителен спад в оперативните резултати.

Голяма част от поддържащите функции ще бъдат прехвърлени в два центъра в Азия за сметка на обекта в Берлин. Нов център ще бъде създаден в индийския град Хайдерабад - за финансови дейности и човешки ресурси, а съществуващият в Куала Лумпур, Малайзия, ще бъде специализиран в управлението на веригата за доставки. Елверман потвърди, че това ще се случи „със значително намаляване на персонала“, без да дава конкретни данни.

Химическият концерн, който вече се освободи от дейности, които не са основни за нейното основно производство и дори съкрати работни места в основния си завод в Лудвигсхафен.

БАСФ е доставчик на химически продукти за автомобилната, селскостопанската и строителната индустрия. Концернът обаче отчита спад в световното търсене на химикали.

Това принуждава компанията да приложи допълнителни мерки за намаляване на разходите.


Германия
  • 1 Дръта чанта

    28 1 Отговор
    Мерцедес отдавна се изнесоха в Китай скоро и vw ще ги последва урсулите съсипаха ес и Германия

    Коментиран от #10, #11, #24

    06:11 28.02.2026

  • 2 Така е

    26 1 Отговор
    Като се простреляш в крака после почваш да ревеш. То с евтин руски газ и баба знае. Малоумници

    06:12 28.02.2026

  • 3 Мухахаха

    19 1 Отговор
    От началото на март започват големи стачки на фермерите в Германия

    06:12 28.02.2026

  • 4 вашето мнение

    20 3 Отговор
    Швабин в лицето на нациския отрок мерц търсеше реванш и искаше да победи Русия. Нека швабин си припомни гладните години след първия опит на хитлер да победят Русия.

    06:16 28.02.2026

  • 5 Коментар

    20 1 Отговор
    Санкциите работят . Химията на Германия се изнася в чужбина . По точно в Азия .

    06:19 28.02.2026

  • 6 Еврожендър жълтопаветник

    17 0 Отговор
    Санкциите действат!

    Коментиран от #9

    06:21 28.02.2026

  • 7 Мотора на Европа

    16 1 Отговор
    Без химия не можеш да затвориш буркан компот . Да не говорим за артилерийски снаряд.

    06:22 28.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дръта чанта

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Еврожендър жълтопаветник":

    Действат за сметка на Германия и ес 🤣

    06:28 28.02.2026

  • 10 глупости

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Дръта чанта":

    говориш приятел.Защо да не си произвеждат колите по евтино,а и целия пазар се мести на запад и на изток производството ... КОЛКО СТРУВА площта в градовете на запад и колко в празния изток...Баба ти ако е купила апартамент за 5000 лева в СОФИЯ,сега същия струва 500 000 евро ЩО НЕ ИДЕШ ДА ВИДИШ НА МЯСТОТО НА ТРАМВАЙНИЯ ЗАВОД В СОФИЯ ДАЛИ СЕ ПРАВЯТ ТРАМВАИ.Освен това ИСПАНИЯ става първа сила в производството на коли и заплатите са им около 1500, 2300 евро, А помощите за съкратените работници наближават 900 евро.. иначе казано европейците могат и да не работят но получават помощи за да живеят,А КИТАЙЦИТЕ РАБОТЯТ ЗА 500 ЕВРО и правят МЕРЦЕДЕСИ ,И НЕ СТАЧКУВАТ

    Коментиран от #13, #18, #30

    06:28 28.02.2026

  • 11 Европа в криза.

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дръта чанта":

    Фолцваген за пръв път за 88 годишната си история закрива автозавод в Германия поради финансовата криза.
    Как се получава че Русия -“кочина”(според някои дребни мишки) така влияе на благополучие на Европа,че разрушава промишлеността на локоматива на Европа - Германия и не само там?

    Коментиран от #16, #17

    06:29 28.02.2026

  • 12 Сигурно

    16 0 Отговор
    ги местят там където газта е руска ?

    06:30 28.02.2026

  • 13 Орк

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "глупости":

    Нямаш представа за Китай. Европа е вчерашният ден по сравнение с Китай.

    06:37 28.02.2026

  • 14 Стига глупости

    1 5 Отговор
    Що.Москвич не си изнася производството в чужбина.....

    Коментиран от #20

    06:39 28.02.2026

  • 15 Урсул фон дер Корупционен

    10 0 Отговор
    Ура! Санкциите ни работят!

    06:40 28.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мерджан Очиларка

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Европа в криза.":

    Тесла и китайците са основното бъдеще за колите както сега са iphone и китайските телефони с Android при телефоните. Е, при телефоните има и корейски привкус на Samsung, но неговият еквивалент при колите ще е японски на Toyota, по всяка вероятност.
    Старите европейски кучета ще станат като Нокиите, и Сони Ериксон, но ще се търсят от колекционери и ценители. Моторола се държи още, тъй че авто еквивалент от типа на General Motors е релевантен. Разбира се трсдиционния лукс сегмент ще си остане, но там нещата не са били никога с цел масовост.

    06:42 28.02.2026

  • 18 Дръта чанта

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "глупости":

    Глупости пишеш ти отиди и виж В Щутгард не е ли затворен завода.

    Коментиран от #25

    06:42 28.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мухахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Стига глупости":

    Ще караш кирайски Мерцедес вече

    06:43 28.02.2026

  • 21 Някъде между

    8 1 Отговор
    35-ия и 40-ия пакет санкции санциониращия ще приключи земния си път.

    06:43 28.02.2026

  • 22 Дали....

    1 3 Отговор
    Немската компания не се фокусира върху производства на компоненти за оръжия....кой ли трепе руснаци в Украйна.

    06:44 28.02.2026

  • 23 Истината ... за съжаление

    8 0 Отговор
    Ами това е настоящето и бъдещето на ВСЯКА западна компания.
    А народа ... на кой му пука за него...

    Коментиран от #27

    06:47 28.02.2026

  • 24 Истината

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дръта чанта":

    Ами прав си. И ако помислим малко ще разберем че това е началото на края на тези компании.
    Не че другите са в цветущо положение...

    06:49 28.02.2026

  • 25 Я от тоа

    0 5 Отговор

    До коментар #18 от "Дръта чанта":

    Според сайта на „Мерцедес-Бенц“ компанията има девет производствени обекта в Германия, в които работят общо около 52 700 души. Производство на „Мерцедес-Бенц“ има и в други държави, като един от заводите е в Китай и в него работят 11 500 души. Мерцедес е в Китай от 2004г. Компанията не е давала заявки, че планира да мести някои от тези производства.

    Коментиран от #34

    06:53 28.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 персонала ще преместят

    3 0 Отговор
    но производството и заводите кога ?
    Никога в такъв мащаб. Никога вече ефтини суровини и баснословни печалби.

    Коментиран от #31

    06:56 28.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Само питам

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "глупости":

    А според теб от къде ще дойдат тези пари за помощи на съкратените работници?!
    И като няма помощи, няма и пазар..

    Коментиран от #32

    06:59 28.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Стига бе

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Само питам":

    От където идват парите и за нашите съкратени работници....от ФОНДОВЕ определени за това.

    07:01 28.02.2026

  • 33 Запада оцелява

    0 1 Отговор
    Щото има ефективна икономика.....произвеждай качествено с минимални разходи....целта е печалба, постигната с нарастване на потреблението....

    Коментиран от #38

    07:05 28.02.2026

  • 34 Я па ти

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Я от тоа":

    Май не разбираш какво се случва но ще разбереш

    07:07 28.02.2026

  • 35 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Скоро, много скоро аШпирина шЪ
    стане по 10€.............хапчето

    07:08 28.02.2026

  • 36 Само питам

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Оръжие за Украйна":

    А не мислиш ли, че в такъв случай една ракета от Германия ще струва колко 1000 правени в Китай или Русия?
    Мислете малко, бе...

    Коментиран от #40

    07:08 28.02.2026

  • 37 Оръжие за Украйна

    0 0 Отговор
    Путин да му мисли.Вече четири години Германско оръжие избива путинисти. Напоследък директно бомбят и Русия....от кои ли заводи в Германия се прави това оръжие.

    07:09 28.02.2026

  • 38 Мухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Запада оцелява":

    Поръчах си вурст и за моя изненада индиец ми го направи 🤣 браво на немската икономика

    07:10 28.02.2026

  • 39 Ами..

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Оръжие на ЕС избива руснаци":

    Май и бая западняци избиха в Украйна..

    07:11 28.02.2026

  • 40 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Само питам":

    Що печалбите да отиват в Китай, като могат да отиват в Германия....пари за оръжия винаги има. На военните бюджети им викат ...НЕОГРАНИЧЕНИ ПАРИ. Що требе да дават военни технологии на...Китай.

    07:12 28.02.2026

