BASF съкращава служители, мести отдели в Азия

Германският химически концерн БАСФ (BASF) обяви планове за съкращения в административните си отдели, които ще бъдат преместени в Азия, за да се намалят разходите, посочи АФП, писа БТА.

Сега химическият концерн планира съкращения и в административните си отдели, обединени в подразделението „Глоубъл Бизнес Сървисис“ (Global Business Services), която наброява около 8500 души по целия свят от общо близо 110 000 служители. За да постигне тези цели, групата „допълнително ще оптимизира услугите си в областите на информационните технологии, финансите и човешките ресурси“, обясни главният финансов директор на БАСФ Дирк Елверман на пресконференция относно резултатите на групата за 2025 г., които показват значителен спад в оперативните резултати.

Голяма част от поддържащите функции ще бъдат прехвърлени в два центъра в Азия за сметка на обекта в Берлин. Нов център ще бъде създаден в индийския град Хайдерабад - за финансови дейности и човешки ресурси, а съществуващият в Куала Лумпур, Малайзия, ще бъде специализиран в управлението на веригата за доставки. Елверман потвърди, че това ще се случи „със значително намаляване на персонала“, без да дава конкретни данни.

Химическият концерн, който вече се освободи от дейности, които не са основни за нейното основно производство и дори съкрати работни места в основния си завод в Лудвигсхафен.

БАСФ е доставчик на химически продукти за автомобилната, селскостопанската и строителната индустрия. Концернът обаче отчита спад в световното търсене на химикали.

Това принуждава компанията да приложи допълнителни мерки за намаляване на разходите.