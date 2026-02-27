"Възраждане" се регистрира за изборите. Тръгват с нагласата да спечелят вота и да бъдат фактор в управлението

Партия „Възраждане“ внесе документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април т.г., предават от БТА. „Възраждане“ тръгва на тези избори със заявката да ги спечели и да бъде незаобиколим фактор в управлението и в настоящата геополитическа ситуация в света, да се бори за силна и независима България, каза зам.-председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Петър Петров. Ще го постигнем, както винаги сме правили досега – с пряк контакт с българските граждани по места, с последователни позиции в парламента и извън пленарна зала, както и със заявката ние да сме политическият субект, който ще управлява България и ще направи живота на българите по-добър, заяви Петров.

Внесохме над шест хиляди подписа, които са много над необходимите по закон. Листите са готови и ще ги регистрираме в срок, предстои да бъде решено кой къде ще води, добави Петров, който регистрира партията заедно с председателя на „Възраждане“ – София и общински съветник в Столичния общински съвет Деян Николов и Светослав Тодоров, бивш народен представител.

Всяка политическа партия, която намери място в 52-рото Народно събрание, е добре дошла да разговаря с нас за управление на България, да чуе какви са нашите политики и ако ги споделя, да преговаряме. Попитан дали ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ се включват към тях, той отговори „не се включват, защото партия „Възраждане“ е създадена срещу ГЕРБ и „ДПС- Ново начало“.

На въпрос как смятат, че ще се отразят промените в Изборния кодекс на резултата на „Възраждане“, Петров отговори, че това ще го определят българските граждани. За нас е важно как ще се отрази резултатът на „ДПС – Ново начало“, не искаме Турция да определя политиката на България, каза Петров. По думите му, след като бяха намалени секциите в Турция на 20, техните гласове ще паднат значително не само на предстоящите парламентарни избори, а и на следващите президентски избори в средата на ноември.

Петров призова гражданите по света да излязат да гласуват.

По повод увеличението на цената на водата той коментира, че шефът на ВиК холдинга трябва да подаде оставка не само заради цените, а и заради огромните загуби на водата по мрежата в областите Перник, Шумен, Плевен, Монтана. Трябва да си отидат и всички служители и ръководители по министерствата, които не направиха нищо за решаване на водната криза, каза Петров. В последната половин година, въпреки създаването на Национален борд по водите, никъде няма положена нито една водопроводна тръба, допълни Петров.