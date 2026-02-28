Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Съветът за сигурност на ООН отмени санкциите срещу групировката на сирийския президент

28 Февруари, 2026 06:22 551 2

"Хаят Тахрир аш Шам" в миналото е била свързана с "Ал Каида"

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съветът за сигурност на ООН снощи обяви, цитиран от Франс прес, че отменя санкциите срещу „Хаят Тахрир аш Шам“ – бившата ислямистка групировка, ръководена от сирийския президент Ахмед аш Шараа, която в миналото е била свързана с "Ал Каида".

Решението е взето от комисията по санкциите, уточни БТА.

През 2014 г. Съветът за сигурност вписа групировката, тогава известна като „Фронт ан Нусра“ - разклонение в Сирия на „Ал Каида“, в списъка на санкционираните джихадистки движения.

През 2016 г. групировката обяви, че прекъсва връзките си с "Ал Каида" и се преименува на „Хаят Тахрир аш Шам“, но остана и под двете си имена в списъка със санкции на ООН.

Малко след като дойде на власт през декември 2024 г. Ахмед аш Шараа обяви разпускането на всички въоръжени групи, които свалиха Башар Асад, включително на собствената си групировка, припомня АФП.


Сирия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шефката на ООН Аналената Беърбак

    2 0 Отговор
    Джолани се представи добре при срещата ни! Незабравимо!
    Та затова!

    06:31 28.02.2026

