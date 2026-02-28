Швейцария нареди обявяването в ликвидация на „ЕмБер мърчънт банк" заради изпрани $ 100 млн.

Швейцарският регулатор на финансовите пазари „Финма“ (Finma) постави в ликвидация кредитора „ЕмБер мърчънт банк“ (MBaer Merchant Bank SA), след като са установени сериозни нарушения, позволили на клиенти, включени в санкционни списъци, да заобикалят блокирането на активите им, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Вчера Мрежата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ (FinCEN) обвини базираната в Цюрих банка, че е прехвърлила над 100 милиона долара през финансовата система от името на криминални лица от Иран и Русия, и препоръча прекъсване на достъпа до американската финансова система.

„Случаят е изключително сериозен“, подчерта швейцарският регулатор, който вече е отнел лиценза на банката и е разпоредил ликвидацията ѝ. Разследването започна през 2024 г. във връзка с групи клиенти, свързани със санкциите срещу Русия, обясни финансовият регулатор.

Има и конкретни доказателства, че „ЕмБер мърчънт банк“ активно е помагала на клиентите да заобиколят ограниченията.

Към края на 2025 г. швейцарската банка е управлявала активи на стойност 4,9 млрд. швейцарски франка (5,39 млрд. евро) за близо 700 клиенти и е разполагала с около 60 служители.

Базираната в Цюрих финансова институция е основана в края на 2018 г. от Михаел Бер, правнук на Юлиус Бер - основател на известната едноименна компания за управление на активи в Швейцария, припомни АФП.