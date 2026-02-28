Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Швейцария нареди обявяването в ликвидация на „ЕмБер мърчънт банк" заради изпрани $ 100 млн.

28 Февруари, 2026 05:39 1 452 3

  • ембер мърчънт банк-
  • mbaer merchant bank sa-
  • банка-
  • швейцария-
  • ликвидация-
  • пране на пари-
  • русия-
  • иран

Банката помагала на руснаци и иранци да заобикалят санкциите

Швейцария нареди обявяването в ликвидация на „ЕмБер мърчънт банк" заради изпрани $ 100 млн. - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Швейцарският регулатор на финансовите пазари „Финма“ (Finma) постави в ликвидация кредитора „ЕмБер мърчънт банк“ (MBaer Merchant Bank SA), след като са установени сериозни нарушения, позволили на клиенти, включени в санкционни списъци, да заобикалят блокирането на активите им, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Вчера Мрежата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ (FinCEN) обвини базираната в Цюрих банка, че е прехвърлила над 100 милиона долара през финансовата система от името на криминални лица от Иран и Русия, и препоръча прекъсване на достъпа до американската финансова система.

„Случаят е изключително сериозен“, подчерта швейцарският регулатор, който вече е отнел лиценза на банката и е разпоредил ликвидацията ѝ. Разследването започна през 2024 г. във връзка с групи клиенти, свързани със санкциите срещу Русия, обясни финансовият регулатор.

Има и конкретни доказателства, че „ЕмБер мърчънт банк“ активно е помагала на клиентите да заобиколят ограниченията.

Към края на 2025 г. швейцарската банка е управлявала активи на стойност 4,9 млрд. швейцарски франка (5,39 млрд. евро) за близо 700 клиенти и е разполагала с около 60 служители.

Базираната в Цюрих финансова институция е основана в края на 2018 г. от Михаел Бер, правнук на Юлиус Бер - основател на известната едноименна компания за управление на активи в Швейцария, припомни АФП.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НРБ АКО БЯХМЕ

    6 2 Отговор
    Сега заплатите са 120 соц лева. Дългът тогава нараства заради намаленият износ заради Чернобил замърсяване, и липса на чисти фуражи. Но е само 26% от БВП, и то 50% не изхарчен - а друг в нови машини и оборудване. Това е дълг на фирмите. А държавните фирми са 10 милиаарда долаараа годишно - тоест са стрували 100 миилиааарда долаара. и земята е била ддържавна и апартаментите - на стойнност повече от всеки дълг, а сега държавата нняма нищо. Сега Китай бил с 20 години пред нас, казват китайци родени в България. НРБ щеше да настигне на 100 процента Швейцария и Япония в 1995 година, и щеше да е недостижима в 2002 година, и така ако социализмът бе останал в СССР и Източна Европа. И Виетнам имат по-добър стандарт сега. И капитализмът няма прогрес. Винаги ще е така. А щяхме да сме като Китай още пред 20 години. Изоставахме от Франция с 15 години, преди 40 години. Франция преди 15 години така ли беше като сега България. С 15 години изоставахме от Франция, и с 20 от САЩ, сега със 100 години от САЩ и 70 години от Франция. Капиталистическа Африка и Латинка Америка напредват ли, с какво ни заляха по магазините, компютри, шоколади, автомобили, дори кафе няма, и пътища и училища нямат. Типично, за това което е преди 1944 и след 1989г, в България.

    Коментиран от #3

    06:32 28.02.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ВЕЧЕ ВСИЧКО В ЗЛАТО И БУРКАН БАНК ...
    ....

    07:02 28.02.2026

  • 3 много

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "НРБ АКО БЯХМЕ":

    умни у махалата...

    07:09 28.02.2026

Новини по държави:
