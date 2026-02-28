28 февруари: Свети Йоан Касиан и Василий Изповедник

Преподобни Йоан Касиан живял в края на IV век и първата половина на V век. В това време духовното просвещение било най-вече разпространено на Изток.

Там също така се развивал с всичката си сила подвижническият живот. Пустините и планините били заселени от свети иноци, чиито славни имена се почитали от целия християнски свят.

Стремейки се към духовен живот, Касиан напуснал своето отечество Рим и дошъл на Изток. Той поживял известно време в Скитската пустиня, във Витлеем приел монашество, обиколил всички пустини и обители в Тиваида. В Цариград той слушал свети Йоан Златоуст и след няколко години се върнал в Рим. Това било през време на гонението против Йоан Златоуст. Касиан бил един от неговите възторжени почитатели и смели защитници.

След известно време той се преселил в Галия (Франция) в град Марсилия и пръв въвел в тази страна монашески общежителен живот по примера на Изтока. Преподобни Касиан написал много книги, чрез които запознал западните християни с духа и правилата на източните иночески обители, изложил беседите на пустинническите отци за разни духовни предмети и опровергал лъжеученията. Той умрял в 435 година.

Преподобни Василий Изповедник

Свети Василий живял през царуването на иконобореца Лъв Исаврянин. Като оставил света с неговите съблазни, той постъпил в манастир и добродетелно водил монашеско житие.

Когато настанало гонение за светите икони, свети Василий мъжествено се съпротивлявал на иконоборците. За това той бил задържан и бил предаден на много мъчения; но въпреки това той отхвърлил еретическото учение на иконоборците и заедно със свети Прокопий отстоявал истината до проливане на кръв. Стъргали цялото му тяло, подобно на преподобния Прокопий; после го затворили в тъмница, където се мъчил дълго време - до смъртта на нечестивия цар.

След смъртта на мъчителя преподобният Василий бил пуснат заедно със свети Прокопий и с другите изповедници и живял, както и преди, в постнически трудове, като обърнал мнозина към православната вяра и като ги наставил в добродетелното житие. След няколко години богоугоден живот той се сподобил с блажена кончина и с молитва, благодарност и неизказана радост отишъл при Господа, Когото възлюбил от ранно детство.