Новини
Любопитно »
28 февруари: Свети Йоан Касиан и Василий Изповедник

28 февруари: Свети Йоан Касиан и Василий Изповедник

28 Февруари, 2026 05:30 2 175 0

  • йоан касиан-
  • светец-
  • църква-
  • василий изповедник

Преподобни Йоан Касиан живял в края на IV век и първата половина на V век. Свети Василий живял през царуването на иконобореца Лъв Исаврянин

28 февруари: Свети Йоан Касиан и Василий Изповедник - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Преподобни Йоан Касиан живял в края на IV век и първата половина на V век. В това време духовното просвещение било най-вече разпространено на Изток.

Там също така се развивал с всичката си сила подвижническият живот. Пустините и планините били заселени от свети иноци, чиито славни имена се почитали от целия християнски свят.

Стремейки се към духовен живот, Касиан напуснал своето отечество Рим и дошъл на Изток. Той поживял известно време в Скитската пустиня, във Витлеем приел монашество, обиколил всички пустини и обители в Тиваида. В Цариград той слушал свети Йоан Златоуст и след няколко години се върнал в Рим. Това било през време на гонението против Йоан Златоуст. Касиан бил един от неговите възторжени почитатели и смели защитници.

След известно време той се преселил в Галия (Франция) в град Марсилия и пръв въвел в тази страна монашески общежителен живот по примера на Изтока. Преподобни Касиан написал много книги, чрез които запознал западните християни с духа и правилата на източните иночески обители, изложил беседите на пустинническите отци за разни духовни предмети и опровергал лъжеученията. Той умрял в 435 година.

Преподобни Василий Изповедник

Свети Василий живял през царуването на иконобореца Лъв Исаврянин. Като оставил света с неговите съблазни, той постъпил в манастир и добродетелно водил монашеско житие.

Когато настанало гонение за светите икони, свети Василий мъжествено се съпротивлявал на иконоборците. За това той бил задържан и бил предаден на много мъчения; но въпреки това той отхвърлил еретическото учение на иконоборците и заедно със свети Прокопий отстоявал истината до проливане на кръв. Стъргали цялото му тяло, подобно на преподобния Прокопий; после го затворили в тъмница, където се мъчил дълго време - до смъртта на нечестивия цар.

След смъртта на мъчителя преподобният Василий бил пуснат заедно със свети Прокопий и с другите изповедници и живял, както и преди, в постнически трудове, като обърнал мнозина към православната вяра и като ги наставил в добродетелното житие. След няколко години богоугоден живот той се сподобил с блажена кончина и с молитва, благодарност и неизказана радост отишъл при Господа, Когото възлюбил от ранно детство.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ