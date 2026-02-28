Взрив избухна в жилищна сграда в Москва

Взрив е избухнал в жилищна сграда в югозападната част на руската столица Москва, предава Газета Ру.

Експлозията е станала в апартамент на 15 етаж на многоетажен блок в квартал Южно Бутово, уточни "Фокус".



При взрива са пострадали двама души – баща и дъщеря, а 150 човека от входа са били спешно евакуирани.

Сградата не е била газифицирана, но собствениците на пострадалия апартамент съобщават, че е избухнала газова бутилка по време на ремонтни работи.