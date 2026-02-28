Новини
Взрив избухна в жилищна сграда в Москва

28 Февруари, 2026 03:11, обновена 28 Февруари, 2026 03:46 558 1

  • москва-
  • взрив-
  • блок

Евакуираха 150 души

Взрив избухна в жилищна сграда в Москва - 1
Снимка: Х/РИА Новости
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Взрив е избухнал в жилищна сграда в югозападната част на руската столица Москва, предава Газета Ру.

Експлозията е станала в апартамент на 15 етаж на многоетажен блок в квартал Южно Бутово, уточни "Фокус".

При взрива са пострадали двама души – баща и дъщеря, а 150 човека от входа са били спешно евакуирани.

Сградата не е била газифицирана, но собствениците на пострадалия апартамент съобщават, че е избухнала газова бутилка по време на ремонтни работи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Газта е опасна

    2 0 Отговор
    На мой колега ,двамата родители на село ги уби взрив на газова бутилка .

    03:22 28.02.2026

