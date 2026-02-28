Тръмп: САЩ няма да правят бизнес с Anthropic

Американският президент Доналд Тръмп нареди незабавно всички федерални агенции на САЩ да преустановят използването на продуктите на компанията Anthropic. В изявление в социалната си мрежа Truth Social Тръмп заявява, че "САЩ никога няма да позволят на радикална лява и дискриминационна компания да определя как великите ни въоръжени сили да се бият и да печелят войни“, писа "Фокус".

Ние не ги искаме, нямаме нужда от тях и никога няма да правим повече бизнес с тях, категоричен е Тръмп. Скандалът се разрасна, след като изпълнителният директор на Anthropic Дарио Амодей категорично отказа да се подчини на ултиматума, даден от министъра на отбраната Пийт Хегсет компанията да даде пълен достъп до изкуствения интелект Claude. От Anthropic смятат, че е недопустимо изкуственият интелект да се използва за масово следене и за управление на оръжия.

В изявлението си Тръмп дава шест месеца на компанията да съдейства за изтеглянето на продуктите си от военните. Anthropic имаше договор за 200 милиона долара, като Claude е интегриран в секретната система на американските военни.