НАСА отложи за 2028 година пращането на хора на Луната

Кацането на американски астронавти на повърхността на Луната се планира да се осъществи през 2028 г., съобщи в петък НАСА, като обяви мащабна реорганизация на лунната си програма „Артемида“.
В нея сега е включена допълнителна мисия, планирана за 2027 г., в рамките на която ще бъдат тествани процедурите и технологиите за скачване на космическия кораб Orion с кацащи апарати в земната орбита, преди да се направи опит за кацане на астронавти на Луната за първи път от повече от 50 години.
Експертите от НАСА стигнаха до заключението, че е необходимо да се проведат допълнителни задълбочени тестове, преди да може да се реализира кацането на астронавти на Луната.
Първият тестов старт на ракетата-носител SLS с космическия кораб Orion в безпилотен режим в рамките на мисията "Артемида I" беше осъществен през ноември 2022 г.
В рамките на мисията "Артемида II", планирана за април, космическият кораб Orion ще направи една обиколка около Луната.
Корабът с екипаж от трима американски и един канадски астронавти трябва да премине на разстояние от десетки хиляди километри от повърхността ѝ и да се върне на Земята с кацане в акваторията на Тихия океан.
