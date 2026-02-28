Новини
НАСА отложи за 2028 година пращането на хора на Луната

НАСА отложи за 2028 година пращането на хора на Луната

28 Февруари, 2026 05:08 490 8

Експертите стигнаха до заключението, че е необходимо да се проведат допълнителни задълбочени тестове

НАСА отложи за 2028 година пращането на хора на Луната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кацането на американски астронавти на повърхността на Луната се планира да се осъществи през 2028 г., съобщи в петък НАСА, като обяви мащабна реорганизация на лунната си програма „Артемида“.

В нея сега е включена допълнителна мисия, планирана за 2027 г., в рамките на която ще бъдат тествани процедурите и технологиите за скачване на космическия кораб Orion с кацащи апарати в земната орбита, преди да се направи опит за кацане на астронавти на Луната за първи път от повече от 50 години.

Експертите от НАСА стигнаха до заключението, че е необходимо да се проведат допълнителни задълбочени тестове, преди да може да се реализира кацането на астронавти на Луната.

Първият тестов старт на ракетата-носител SLS с космическия кораб Orion в безпилотен режим в рамките на мисията "Артемида I" беше осъществен през ноември 2022 г.

В рамките на мисията "Артемида II", планирана за април, космическият кораб Orion ще направи една обиколка около Луната.

Корабът с екипаж от трима американски и един канадски астронавти трябва да премине на разстояние от десетки хиляди километри от повърхността ѝ и да се върне на Земята с кацане в акваторията на Тихия океан.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мурка

    0 1 Отговор
    догодина ДО АМИНА

    05:13 28.02.2026

  • 2 И до 2100 нема да пратят и бормичка там

    1 1 Отговор
    Щото не са желани там и нямат техника че да идат по далеч от стратосферата

    05:16 28.02.2026

  • 3 Бонев

    2 0 Отговор
    Декорите още не са готови за снимки.

    05:16 28.02.2026

  • 4 Ъъъъ не!

    1 1 Отговор
    Няма да стане! Като предният път. Да си търсят режисьор и артисти.😋

    05:17 28.02.2026

  • 5 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Сигурно защото Парамаунт иска да купува уорнърс ,и не могат да се разберат за правата за излъчване и парите

    05:28 28.02.2026

  • 6 Ъхъ

    0 1 Отговор
    Ама тоя път наистина ли ще е, или пак наужким?

    05:29 28.02.2026

  • 7 мда

    0 1 Отговор
    Искуствения интелект ще сътвори едно ходене до Луната.

    05:36 28.02.2026

  • 8 Най достойни

    0 0 Отговор
    са Тръмп,Путин ,Радев,Орбан!Може да почакаме ди 2028!

    05:40 28.02.2026