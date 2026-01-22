Новини
Близо 500 мигранти бяха задържани при мащабна операция в цяла Турция
  Тема: Кризата с бежанците

Близо 500 мигранти бяха задържани при мащабна операция в цяла Турция

22 Януари, 2026 14:52 612 2

Турция е престанала да бъде цел и транзитен маршрут за нелегалната миграция, обяви Анкара

Близо 500 мигранти бяха задържани при мащабна операция в цяла Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Турските сили за сигурност са предприели мащабна операция срещу нелегалната миграция, обхванала всички 81 окръга на страната, при която са задържани 478 нелегални мигранти и 19 души, заподозрени в организация на нелегални канали за трансфер на хора, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая, цитиран от ТРТ Хабер, предаде БТА.

Той посочи, че в резултат на стратегическия подход, който страната прилага в борбата срещу нелегалната миграция, Турция е престанала да бъде цел и транзитен маршрут за нелегалната миграция. Той подчерта, че борбата срещу организаторите на канали за нелегален трафик на хора през границите ще продължи безпощадно, както досега.

Операцията е осъществена от Генералната дирекция за управление на миграцията, съвместно с отделите за борба с контрабандата на мигранти и трафика на хора към жандармерията и Генералната дирекция по сигурността, както и с командването на граничните пунктове и бреговата охрана.

В нея са участвали 27 697 полицаи с 8 702 екипа в общо 5 532 пункта.

Инспектирани са 14 261 локации, от които 7 482 са обществени места, 422 терминала и гранични пункта.

Извършени са проверки на личните документи на 372 409 души в различни окръзи на страната. Задържани са 478 нелегални мигранти, които са предадени на Генералната дирекция по миграция за екстрадиране.

Заловени са 19 души, заподозрени като организатори на нелегален трафик на хора, т. нар. „каналджии“, които са предадени на съдебните органи.


