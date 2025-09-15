Новини
Британският премиер бе призован да наложи санкции на Илон Мъск заради призиви към насилие

15 Септември, 2025 16:35 947 27

Мъск призова в обръщение за разпускане на британския парламент, предсрочни избори и смяна на правителството

Британският премиер бе призован да наложи санкции на Илон Мъск заради призиви към насилие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър бе призован да наложи санкции на собственика на "Екс" и "Тесла" Илон Мъск, след като се обърна чрез видеовръзка към антиимигрантски митинг с предупреждение, че "насилието идва" и че британците трябва "да се борят или да умрат", съобщи АП, предаде БТА.

Стармър остро осъди насилието по време на демонстрацията "Да обединим Кралството", която събра над 100 000 души в събота в Лондон и бе организирана от крайнодесния активист Томи Робинсън.

Полицията съобщи, че 26 нейни служители са пострадали, четирима от които са със сериозни наранявания, при опит на протестиращи да минат през полицейските заграждения и да стигнат до антирасистки контрапротест. Арестувани са 25 души, като властите предупреждават, че предстоят още арести.

Мъск призова в обръщение за разпускане на британския парламент, предсрочни избори и смяна на правителството. "Насилието идва при вас. Или се борите, или умирате", заяви той.

Лидерът на "Либералните демократи" Ед Дейви призова премиера Стармър и лидерa на Консервативната партия Кеми Бейдънок да се присъединят към осъждането на Мъск, обвинявайки го, че се опитва да сеe раздор, да подстрекава към насилие по улиците и да се намесва в британската демокрация. Той настоя правителството да обмисли какви санкции да наложи на Мъск.

Стармър не коментира директно думите на Мъск, но написа в "Екс", че мирните протести са в основата на ценностите на Великобритания, но няма да допусне нападения над полицаи или хора да се чувстват застрашени заради своя произход или цвета на кожата си.

Илон Мъск не за първи път изразява подкрепа за крайнодесни фигури и движения в Европа. Той е съюзник на Доналд Тръмп и в миналото е заставал зад фигури като Томи Робинсън, осъждан за измами и основател на анти-ислямската организация "Английска лига за отбрана".

Мъск също така е критик на усилията на правителствата във Великобритания и Европа за ограничаване на вредното съдържание онлайн, като ги определя като посегателство срещу свободата на словото.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 умник

    22 3 Отговор
    Тези либерал демократи съвсем се побъркаха. Що не виждам разлика между тях и фашисти и комунисти?

    16:37 15.09.2025

  • 2 Наблюдател

    28 3 Отговор
    3 милиона англичани бяха на протест.
    Няма кой да го отрази.

    Коментиран от #7

    16:37 15.09.2025

  • 3 Ха ХаХа

    16 2 Отговор
    Мъск ще умре от смях че Мангалското кралство му налага санкции

    16:41 15.09.2025

  • 4 Мъск

    8 1 Отговор
    Аку не съм казъл баш тъй ...че ви ръзсипя лъжливити сайтчитъ!

    16:42 15.09.2025

  • 5 Соваж бейби

    7 3 Отговор
    Много се радвам какво се случва в Англия, направо умирам от кеф като гледам протестите анти мигранти!Започна и тук вчера Маринка и Джордан супер хубава реч му дръпнаха ,Земур другият ми герой и той излиза .
    Жалко за Мъск хубаво момиче, пръсна много пари за Тръмп онзи излезе голям лъжец.

    Коментиран от #9, #11

    16:43 15.09.2025

  • 6 Майна

    7 2 Отговор
    Тези наистина си правят сепуко...
    Ха ха ха..
    Тони Блеър, този изрод избута Стайнър..
    Наистина са пътници
    Руски и американци заедно вече са в Белорус
    Обявете им война, ха ха ха..

    16:43 15.09.2025

  • 7 честен ционист

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Запознат ли си с исканията на тези английски протестиращи? Едното е да се депортират всички джебчийки обратно от там, дето са се домъкнали.

    Коментиран от #10

    16:44 15.09.2025

  • 8 писарке а що премълчахте

    8 0 Отговор
    за антиимигрантския митинг в лондон вчера?

    а ни цъкате пълнежи с уж разголени кифли без снимки
    и ги ни изреждате до втръсване доказани нищоправещи от миналото бръмбари и калинки

    16:45 15.09.2025

  • 9 Майна

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Соваж бейби":

    Стой и си натискай парцаливите гащи
    Що се опитваш да разбираш неща , от които си нямаш халхабер.
    Тръмп и Путин са съюзници ..срещу лондонсити..

    Коментиран от #12, #15

    16:46 15.09.2025

  • 10 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Не е само за миграцията..И за оставка на правителството е!

    16:48 15.09.2025

  • 11 Майна

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Соваж бейби":

    Мъск не е точно от " хубавите момчета"
    От теб лъха на юдейско какъвто е и Мъск..
    Тръмп го..ползва

    16:48 15.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пич

    3 0 Отговор
    Ама те от Лондон са му наложили санкции !!! Е го Е , имаше статия че сателитите над Украйна не са фърчели !!!

    16:49 15.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Майна":

    Ееее,не така..Мацката не е глупава,разсъждава разумно...Да,не е разбрала,че Тръмп и Путин са съюзници срещу Лондонското,но това не я прави глупава..Впрочем и аз смятам,че Тръмп и Путин са съюзници срещу Лондон,обаче не съм убедена на 100 % .

    Коментиран от #18

    16:52 15.09.2025

  • 16 Един

    5 0 Отговор
    Лидерът на "Либералните демократи" ... какво да очакваш от либерал?!
    Безмозъчно пропуснато от еволюцията! А в случая Мъск не призовава, а предупреждава!

    16:56 15.09.2025

  • 17 Някой

    4 1 Отговор
    На този все още неотсъден педофил, някой да му разясни колко са 100 000 и колко 3 000 000 човека. Гледам кадри от протеста в Лондон - ми не са 100 000. Колкото и разни "медии" да ме убеждават. Ще се окажат, че все пак има останали съпротивителни сили в английското общество.

    16:58 15.09.2025

  • 18 Майна

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Не може да заклеймяваш някой, нали..
    Виждаш какво направи Тръмп за седем месеца..
    Иска се..търсене на информация..
    Браво на Тръмп
    Винаги отдавам уважение на смелите и борбените
    Той го заслужава..
    Пак ще повторя думите на Кирил Дмитриев, който беше в Селска - публикува го на страницата ди-
    ,,Путин и Тръмп ще предотвратят Третата световна"

    Коментиран от #20, #25

    17:02 15.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Майна

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Майна":

    Аман от ИИ - беше в Аляска

    17:03 15.09.2025

  • 21 Майна

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Соваж бейби":

    Франция е много приятелска, да?
    Или другите от Западна Европа?
    Да?
    Значи нямаш елементарни исторически и всякакви познания..
    Британия и Франция са първи дружки..

    Коментиран от #23

    17:06 15.09.2025

  • 22 хаха

    1 1 Отговор
    А какви са призивите за насилие на Мъск? Каза нещо като "Левите са нахъсани да убиват и тормозят десните. Ако не се вдигнете да опитате да ги спрете, ще ви убият или съсипят животите." и "Левите са идеология на насилието.". Това ли са призиви за насилие? А не са хич призиви за насилие от политици чак до Камала Харис за убиване/отърваване от Тръмп, радост от убийството на Кърк(че си бил виновен, че говорил срещу левите и ги дразнел), арести на десни и т.н.?

    17:07 15.09.2025

  • 23 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Майна":

    🙈 Дали не беше Русия? С англичаните много не се обича Франция, не го гледай Макрон какво прави ,срам за държавата.

    Коментиран от #24

    17:10 15.09.2025

  • 24 Майна

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Соваж бейби":

    Щом държиш да си " бейби" , остани си такава
    Не е необходимо да демонстрираш невежество
    Прегръдка, бейби

    17:15 15.09.2025

  • 25 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Майна":

    Това,което аз видях какво направи Тръмп до сега е ....на първо място - затваря кранчетата на финансовите потоци към демократите , мъчи се да се отскубне /прекъсне връзките от Лондонсите ,където и Тулси Габърд помага с уволненията на такива от службите,които са свързани с Ми6 ..Иска да подобри отношенията с Русия,защото...както един коментиращ тук беше написал :-" срещу Менделеевата таблица не може да се рита":)
    Иска да пренасочи руския петрол ,който върви за Индия да върви за САЩ..За Европа нищо хубаво не направи,но това е заради управляващите,които са пионки на демократите ,сиреч Ан неговите врагове..
    Доволна съм и от това,че се опитва да спре разпространението и налагането на т.н. джендър идеология,която със страшна скорост се придвижваше и към Европа....

    17:37 15.09.2025

  • 26 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    А нещо по така примерно; да спре функционирането на " пояса на Мъск" от сателити ,точно в този регион.Ей,така,поради неизбежна профилатика,или проблеми в комуникацията.Ще ги върне 19 век-.Адски се кефя,че Албиона,от империя над която слънцето не залязва,остана един само един мъглив остров,в който бившите техни роби диктуват парада.Като се отцепят и шотландците( хич не е далеч) ,реално ще бъдат по малка територия от нашата Родина - България! Ненавиждам ги на генетично ниво.

    17:39 15.09.2025

  • 27 121212

    0 0 Отговор
    Всичко ще се оправи, кога стане като в Нигерия

    17:41 15.09.2025

