Съветът за сигурност на ООН се събира заради признаването на Сомалиленд от страна на Израел ВИДЕО

Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредна среща утре заради спорното признаване от Израел на Сомалиленд за независима държава, предаде ДПА.

Преди заседанието 21 мюсюлмански страни излязоха късно снощи с обща декларация, в която предупредиха, че израелското решение "ще има тежки последици за мира и сигурността в Африканския рог и региона на Червено море като цяло".

Сомалиленд, преобладаващо мюсюлмански район в Северна Сомалия, с население от няколко милиона души, се изявява на международната сцена като фактически самостоятелно образувание от повече от 30 години.

В петък Израел стана първата страна в света, признала отцепилата се територия за независима, с което си навлече осъждания от сомалийското правителство и регионални партньори.

До решението се стигна само броени дни преди Сомалия да поеме ротационното председателство на Съвета за сигурност на ООН, отбелязва ДПА.

В съвместната декларация, публикувана от Катар, се казва, че 21 страни "ясно и недвусмислено се противопоставят на израелския ход, представляващ тежко погазване на принципите на международното право".

В изявлението се осъждат и "опитите за принудително изселване на палестинския народ от земите му". Последното бе включено в позицията в контекста на появили се съобщения, че признаването е свързано с усилията за преместване на палестинците от Газа.

Външният министър на Сомалиленд Абдирахман Дахир Адам каза вчера пред израелската телевизия "Канал 12", че решението няма нищо общо с конфликта в Газа.

Според канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху признаването е направено "в духа на Авраамовите споразумения", по силата на които няколко арабски страни признаха независимостта на Израел.

Вестник "Таймс ъф Израел" отбеляза, че Обединените арабски емирства, Бахрейн и Мароко – които са част от Авраамовите споразумения – не са сред подписалите съвместната декларация за признаването на Сомалиленд.

ЕС настоя суверенитетът на Сомалия да бъде зачитан, след като Израел официално призна северната област Сомалиленд за независима държава, предаде Франс прес.



Говорителят на Европейската комисия по външнополитическите въпроси Ануар ел Ануни посочи, че блокът "потвърждава важността на това да бъдат зачитани единството, суверенитетът и териториалната цялост на Сомалия в съответствие с нейната конституция и Уставите на Африканския съюз и ООН".



По-рано тази година американски и израелски официални представители казаха пред АП, че Израел е отправил запитване към Сомалиленд за възможен прием на палестинци от Газа в контекста на плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, който американският лидер лансираше тогава, населението на анклава да бъде преселено. Впоследствие Вашингтон се отказа от този план.



Самата Сомалия също окачестви решението на Израел като незаконно, а председателят на Африканския съюз Махмуд Али Юсуф предупреди, че ходът застрашава мира и стабилността на континента.



В петък канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че външният му министър Гидеон Саар е подписал съвместна декларация с лидера на Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдулахи "в духа на Авраамовите споразумения".



Инициативата, започнала през 2020 г., установи дипломатически и търговски отношения между Израел и няколко арабски и мюсюлмански страни. Правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп, под чиято егида бе постановено началото на процеса, смята Авраамовите споразумения за ключови за гарантирането на дългосрочната стабилност на Близкия изток.



Сомалиленд обявява независимост през 1991 г. в зората на затъването на Сомалия в нестабилност и превръщането ѝ в трайно размирна държава, каквато остава и до днес. Макар и да има собствено правителство и парична единица, до петък сепаратисткият регион не беше признат за самостоятелно държавно образувание от нито една страна по света.



Сомалиленд се намира в съседство с Йемен, разположен на отсрещния бряг на Аденския залив, и граничи с малкатата държавица Джибути, където военни бази имат САЩ, Китай, Франция и още няколко страни.