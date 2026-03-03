Опровергаха слуховете за смъртта на Куентин Тарантино в Израел

Американският режисьор Куентин Тарантино, който от време на време пребивава в Израел, е жив и невредим от иранските удари, съобщи източник пред TMZ.
„Куентин е жив и здрав, както и семейството му“, каза източникът пред изданието, като по този начин опроверга публикации в социалните медии, в които се твърди, че Тарантино е загинал при иранска ракетна атака.
Изданието отбелязва, че Тарантино и семейството му разделят времето си между Израел и Лос Анджелис.
През януари 2025 г. режисьорът обяви, че си взема почивка от снимките и няма да прави филми поне до 2026 г.
1 Европеец
Коментиран от #10
14:54 03.03.2026
2 Абе
Коментиран от #3
14:55 03.03.2026
3 честен ционист
До коментар #2 от "Абе":Съпругата. Готина е, нали?
Коментиран от #5, #8
14:57 03.03.2026
4 Грозната истина
15:04 03.03.2026
5 Атина Палада
До коментар #3 от "честен ционист":Всяко второ Айше в Столипиново изглежда досущ като тази мацка ...
15:06 03.03.2026
6 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #11, #14
15:09 03.03.2026
8 Абе
До коментар #3 от "честен ционист":не знам готина ли е , ама той е голям грозник ! Познай тая защо е с него ?
Коментиран от #9
15:21 03.03.2026
9 честен ционист
До коментар #8 от "Абе":Ако беше с него заради това, което си мислиш ти, нямаше да живеят в Израел и да има 2 деца от него.
15:23 03.03.2026
10 Туентин Карантино
До коментар #1 от "Европеец":Слуховете за моята кончина са силно преувеличени.
15:27 03.03.2026
11 Иван
До коментар #6 от "Пенсионер 69 годишен":Праскат ли се?
15:34 03.03.2026
13 Данко Харсъзина
15:50 03.03.2026
14 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Пенсионер 69 годишен":Знаем, знаем, по-дашни и по-кухи са от нашите сиганки.
15:53 03.03.2026
15 Данко Харсъзина
15:55 03.03.2026
16 Антоанета Д.Чернева
16:21 03.03.2026