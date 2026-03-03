Опровергаха слуховете за смъртта на Куентин Тарантино в Израел

Американският режисьор Куентин Тарантино, който от време на време пребивава в Израел, е жив и невредим от иранските удари, съобщи източник пред TMZ.

„Куентин е жив и здрав, както и семейството му“, каза източникът пред изданието, като по този начин опроверга публикации в социалните медии, в които се твърди, че Тарантино е загинал при иранска ракетна атака.

Изданието отбелязва, че Тарантино и семейството му разделят времето си между Израел и Лос Анджелис.

През януари 2025 г. режисьорът обяви, че си взема почивка от снимките и няма да прави филми поне до 2026 г.