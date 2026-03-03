Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Опровергаха слуховете за смъртта на Куентин Тарантино в Израел

3 Март, 2026 14:47 1 148 16

  • куентин тарантино-
  • режисьор-
  • слух-
  • израел-
  • опровержение

Режисьорът и семейството му живеят и в Израел, и в Лос Анджелис

Опровергаха слуховете за смъртта на Куентин Тарантино в Израел - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американският режисьор Куентин Тарантино, който от време на време пребивава в Израел, е жив и невредим от иранските удари, съобщи източник пред TMZ.

„Куентин е жив и здрав, както и семейството му“, каза източникът пред изданието, като по този начин опроверга публикации в социалните медии, в които се твърди, че Тарантино е загинал при иранска ракетна атака.

Изданието отбелязва, че Тарантино и семейството му разделят времето си между Израел и Лос Анджелис.

През януари 2025 г. режисьорът обяви, че си взема почивка от снимките и няма да прави филми поне до 2026 г.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    11 3 Отговор
    Е па това заглавие въобще не ме интересува....

    Коментиран от #10

    14:54 03.03.2026

  • 2 Абе

    11 4 Отговор
    това дъщеря му ли е , или внучката ?

    Коментиран от #3

    14:55 03.03.2026

  • 3 честен ционист

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Съпругата. Готина е, нали?

    Коментиран от #5, #8

    14:57 03.03.2026

  • 4 Грозната истина

    7 2 Отговор
    Коя е мистрията на снимката

    15:04 03.03.2026

  • 5 Атина Палада

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Всяко второ Айше в Столипиново изглежда досущ като тази мацка ...

    15:06 03.03.2026

  • 6 Пенсионер 69 годишен

    4 10 Отговор
    Който не е бил с еврейка, нищо не знай! Куентин Тарантино е наясно с тия работи. Дай Бог всекиму такъв късмет.

    Коментиран от #11, #14

    15:09 03.03.2026

  • 8 Абе

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    не знам готина ли е , ама той е голям грозник ! Познай тая защо е с него ?

    Коментиран от #9

    15:21 03.03.2026

  • 9 честен ционист

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    Ако беше с него заради това, което си мислиш ти, нямаше да живеят в Израел и да има 2 деца от него.

    15:23 03.03.2026

  • 10 Туентин Карантино

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Слуховете за моята кончина са силно преувеличени.

    15:27 03.03.2026

  • 11 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пенсионер 69 годишен":

    Праскат ли се?

    15:34 03.03.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    На кой му пука за тази некадърна еврейска подлога!

    15:50 03.03.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пенсионер 69 годишен":

    Знаем, знаем, по-дашни и по-кухи са от нашите сиганки.

    15:53 03.03.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Кой е този tpaвectиt до сиганката?

    15:55 03.03.2026

  • 16 Антоанета Д.Чернева

    0 0 Отговор
    Защо изведнъж се спря със споменаването на Нетаняху?...

    16:21 03.03.2026