Рюте: Доналд Тръмп е ключът за мирно споразумение между Русия и Украйна
  Тема: Украйна

28 Декември, 2025 17:49, обновена 28 Декември, 2025 18:00 537 34

Генералният секретар на алианса Марк Рюте подчертава, че бившият американски президент може да принуди Путин да седне на преговори

Рюте: Доналд Тръмп е ключът за мирно споразумение между Русия и Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Доналд Тръмп е единственият лидер, който може да доведе руския президент Владимир Путин на масата за преговори по войната в Украйна и да го принуди да сключи мирно споразумение, предаде Tanjug, цитирана от Фокус.

Според Рюте, Тръмп разбира заплахата, която представлява Русия, и е готов да работи за прекратяване на конфликта, което обаче ще изисква компромиси от двете страни. „Тръмп напълно подкрепя нуждата от гаранции за сигурност като част от мирното споразумение. Той е единственият, който може да държи този съюз заедно“, каза генералният секретар в интервю за Bild.

Рюте добави, че е от решаващо значение да се гарантира, че Украйна никога повече няма да бъде нападната след сключване на примирие или договор.

Днес в Маями Доналд Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски ще обсъдят детайлите на потенциалното мирно споразумение.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вдига ръце и кляка човечеца

    11 2 Отговор
    кво каже бай дончо
    ние клякаме ес калинчовците и бръмбарките

    Коментиран от #12, #17

    18:01 28.12.2025

  • 2 Българин.

    14 5 Отговор
    Ала бала портокала! И Одеса е руска!

    Коментиран от #29

    18:01 28.12.2025

  • 3 пешо

    4 13 Отговор
    днес Русия ще бъде унижена

    Коментиран от #7

    18:02 28.12.2025

  • 4 Българин

    4 11 Отговор
    слаба Русия

    18:02 28.12.2025

  • 5 Ахаа

    6 1 Отговор
    А кой е ключалката ?

    18:03 28.12.2025

  • 6 Тоя нещо не е разбрал

    9 4 Отговор
    Владимир Путин е човека!
    Рижавия печели само пари

    18:03 28.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Атлантида

    11 2 Отговор
    Ще ви предостави условията по капитулация и сметките за плащане. Америка велика отново, Европа разорена отново, а Русия победител отново.

    18:03 28.12.2025

  • 9 Шопо

    12 4 Отговор
    Плана за мир има само една точка, капитулация.
    Безусловна капитулация на Украйна.

    Коментиран от #30

    18:04 28.12.2025

  • 10 Красимир Петров

    8 1 Отговор
    И без да го казва някой,знаем,че само Тръмп може да постигне мир.Само,че Тръмп не е бившият президент.

    18:04 28.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тръмпи давай ядрените бомби на Зеления

    1 5 Отговор
    Ще има фойерверки на нова година

    18:05 28.12.2025

  • 15 Урсула и русофобните алкохолици у нас

    6 1 Отговор
    Важното е руснаците да крадат чипове от пералните и прахосмукачките от Украйна за да имат части за ракети.

    Коментиран от #22

    18:05 28.12.2025

  • 16 Бащата на някаква Саяна

    2 0 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:05 28.12.2025

  • 17 Пепи Волгата

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "вдига ръце и кляка човечеца":

    След три дни избираш еврото.

    18:06 28.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Дони френският ключ... ама вие 10 пъти проваляте споразуменията и се правите на важни с безумни изисквания.... Оставете зелтака да подписва и да се приключва тая драма че урсулата ни изцеди 50 години ще плащаме на зелю

    18:07 28.12.2025

  • 21 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Видьо Видев":

    колкото американците са ни помагали,толкова братушките са ни крали и тормозили

    18:07 28.12.2025

  • 22 Руснакът е мръсно противно животно

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Урсула и русофобните алкохолици у нас":

    Краде перални, тоалетни чинии, тостери и деца.Трепе се!

    18:07 28.12.2025

  • 23 Тръмп

    3 0 Отговор
    Ще му загрея ушите на зеления чорап

    18:08 28.12.2025

  • 24 защо

    4 0 Отговор
    Що бе Рюте?
    Не беше ли НАТО гаранцията за мир?

    18:08 28.12.2025

  • 25 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Ключа е Путин а ти си ключалката дето ще влезе ключа.Смешник

    18:08 28.12.2025

  • 26 Балабанова

    2 0 Отговор
    Нали Рюте беше против,че и цялото НАТО.Тръмп и Путин не ги калесаха за сватове.Защо противоречията между Макрон и Мерц се задълбочават?

    18:08 28.12.2025

  • 27 Не,че нещо,ама...

    2 0 Отговор
    Ало,Рюте? ...нали знаеш къде се бута ключа?🤣

    18:09 28.12.2025

  • 28 Доналд Тръмп офишъл

    2 0 Отговор
    И6@л съм та

    18:10 28.12.2025

  • 29 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин.":

    Статията отново бла бла бла....И това ще стане, което си е написал в твоя коментар..... Рютето какво да го коментирам - чиновник, секретарка на натото, ама се взема много на сериозно..... За него бих казал още ,че "1 рюте" е новата мерна единица за глупост....

    18:10 28.12.2025

  • 30 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    С помощ от България и ЕС Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #34

    18:10 28.12.2025

  • 31 404

    1 0 Отговор
    Рюте като макрон .Обича ролевите игри с докторите които пристигнаха на гумени лодки от Знаете от къде

    18:11 28.12.2025

  • 32 Вашето мнение

    0 0 Отговор
    А нанатютю? Тоя г@й защо получава огромна заплата, а не разгроми Путин и да го накара да преговаря?

    18:11 28.12.2025

  • 33 От Кремъл официално

    1 0 Отговор
    Путин ви чака ,да се явите на килимчето,с обръснати точки

    18:11 28.12.2025

  • 34 И Киев е Руски

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Град Козлодуй":

    ЕС да не се меси ние шА ги опраим

    18:12 28.12.2025

