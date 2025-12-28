Рюте: Доналд Тръмп е ключът за мирно споразумение между Русия и Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Доналд Тръмп е единственият лидер, който може да доведе руския президент Владимир Путин на масата за преговори по войната в Украйна и да го принуди да сключи мирно споразумение, предаде Tanjug, цитирана от Фокус.
Според Рюте, Тръмп разбира заплахата, която представлява Русия, и е готов да работи за прекратяване на конфликта, което обаче ще изисква компромиси от двете страни. „Тръмп напълно подкрепя нуждата от гаранции за сигурност като част от мирното споразумение. Той е единственият, който може да държи този съюз заедно“, каза генералният секретар в интервю за Bild.
Рюте добави, че е от решаващо значение да се гарантира, че Украйна никога повече няма да бъде нападната след сключване на примирие или договор.
Днес в Маями Доналд Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски ще обсъдят детайлите на потенциалното мирно споразумение.
