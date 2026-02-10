Новини
Шефът на "Столичен автотранспорт": Не виждам причина да подам оставка

10 Февруари, 2026 20:50 854 21

  • стилиян манолов-
  • васил терзиев-
  • сос

Стилиян Манолов смята мотивите, с които кметът Васил Терзиев я поиска, за несъстоятелни

Шефът на "Столичен автотранспорт": Не виждам причина да подам оставка - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Не виждам причина да подам оставка и намирам за несъстоятелни мотивите на столичния кмет", заяви Стилиян Манолов, изпълнителен директор на "Столичен автотранспорт", след като по-рано през деня кметът на София Васил Терзиев поиска оставката му.

По думите му изискванията за тези автобуси, тяхната цена и брой са решени от Столичен общински съвет.

"Ние сме длъжни да изпълним техните решения", добави Манолов.

И припомня, че "Столичен автотранспорт" е задължен да провежда процедури, прилагайки Закона за обществените поръчки (ЗОП).


  • 1 Няма да се предаваш

    12 0 Отговор
    И ти и той сте гербаджии. По добре е да ритнете камбанта съвместно.

    20:53 10.02.2026

  • 2 обективен

    16 1 Отговор
    Не оставка те чака , а затвор ако бяхме нормална държава , а не мафиотска коччина !

    20:53 10.02.2026

  • 3 Яшар

    14 1 Отговор
    Ей бате столичен трасфорт Не сме в 1980 х!...ти знаеш ли какво е търговски регистър ,кмет , собственик и управител...не ти е бащиния вие на това обърнахте държавните и общински постове ..по 20-30 г прдите и жени и мъже по административните столове ...напусни това е твое задължение когато го поиска собственика - кмета ....кво мислиш че ште се оправиш с крадените пари ли

    20:56 10.02.2026

  • 4 на нагляра

    5 1 Отговор
    Капачките на краката му трябва се счупят

    20:56 10.02.2026

  • 5 г-н мустафа

    9 0 Отговор
    всичко е наред общинарите ми и ще ви доставя изхвърлените но годни автобуси

    20:56 10.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 странно

    1 3 Отговор
    то и терзийката така вика мъжа му не давал да подава оставка

    21:00 10.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хипотетично

    3 1 Отговор
    И главната архитектка така се дълпаше, но после не устоя на желанието на троицата ДС кмет син и внук.

    21:04 10.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хи хи хи

    5 2 Отговор
    То тъй казваше и тиквата едно време , тия двамата да не са едно котило !!!!!

    21:05 10.02.2026

  • 15 волан

    6 1 Отговор
    Този е по нагъл и от илитетатите!

    21:07 10.02.2026

  • 16 Оооооо

    6 2 Отговор
    Има причина и тя е, че си некадърник!!! Как може да одобри и купиш тези смотани, непотребни и малки автобуси по линии 82 и 309! С тях пътуването е кушмарно буквално сме набутани като в кунсерва! Трябва да се радваш да се качиш, а да седнеш е такъв шанс нямаш по - скоро ще спечелиш от тотото!

    21:08 10.02.2026

  • 17 екс експерт

    0 6 Отговор
    Що така грубо искане за оставка, нови китайски автобуси са по-капризно чупливи от улегналите 18годишни, доказали се в европата.

    Коментиран от #18

    21:10 10.02.2026

  • 18 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "екс експерт":

    НА КОЛКО ПРОЦЕНТА КОМИСИОН СИ?

    Коментиран от #19

    21:41 10.02.2026

  • 19 екс експерт

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Боруна Лом":

    По 1% на година прави скромните 18%.

    21:49 10.02.2026

  • 20 Народна поговорка

    2 0 Отговор
    Хем нас.ан, хем голям.

    21:59 10.02.2026

  • 21 Е, как невижда

    0 0 Отговор
    някой братчет на Мазниев нИ мой взе пенсия

    22:38 10.02.2026

