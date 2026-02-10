Шефът на "Столичен автотранспорт": Не виждам причина да подам оставка

"Не виждам причина да подам оставка и намирам за несъстоятелни мотивите на столичния кмет", заяви Стилиян Манолов, изпълнителен директор на "Столичен автотранспорт", след като по-рано през деня кметът на София Васил Терзиев поиска оставката му.
По думите му изискванията за тези автобуси, тяхната цена и брой са решени от Столичен общински съвет.
"Ние сме длъжни да изпълним техните решения", добави Манолов.
И припомня, че "Столичен автотранспорт" е задължен да провежда процедури, прилагайки Закона за обществените поръчки (ЗОП).
1 Няма да се предаваш
20:53 10.02.2026
2 обективен
20:53 10.02.2026
3 Яшар
20:56 10.02.2026
4 на нагляра
20:56 10.02.2026
5 г-н мустафа
20:56 10.02.2026
8 странно
21:00 10.02.2026
12 Хипотетично
21:04 10.02.2026
14 Хи хи хи
21:05 10.02.2026
15 волан
21:07 10.02.2026
16 Оооооо
21:08 10.02.2026
17 екс експерт
Коментиран от #18
21:10 10.02.2026
18 Боруна Лом
До коментар #17 от "екс експерт":НА КОЛКО ПРОЦЕНТА КОМИСИОН СИ?
Коментиран от #19
21:41 10.02.2026
19 екс експерт
До коментар #18 от "Боруна Лом":По 1% на година прави скромните 18%.
21:49 10.02.2026
20 Народна поговорка
21:59 10.02.2026
21 Е, как невижда
22:38 10.02.2026