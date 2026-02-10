Шефът на "Столичен автотранспорт": Не виждам причина да подам оставка

"Не виждам причина да подам оставка и намирам за несъстоятелни мотивите на столичния кмет", заяви Стилиян Манолов, изпълнителен директор на "Столичен автотранспорт", след като по-рано през деня кметът на София Васил Терзиев поиска оставката му.

По думите му изискванията за тези автобуси, тяхната цена и брой са решени от Столичен общински съвет.

"Ние сме длъжни да изпълним техните решения", добави Манолов.

И припомня, че "Столичен автотранспорт" е задължен да провежда процедури, прилагайки Закона за обществените поръчки (ЗОП).