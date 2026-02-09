Новини
България »
Бойко Найденов за Петрохан: Обвиняеми няма да има, нито съд

9 Февруари, 2026

Очевидно някой не е работил така, както би трябвало. При положение, че тези хора са разполагали с огнестрелно оръжие, трябва да се провери кой е дал разрешение и при какви мотиви

Бойко Найденов за Петрохан: Обвиняеми няма да има, нито съд - 1
Мария Атанасова

Бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов заяви в ефира на БНТ по повод трагедията в Петрохан, че според него би трябвало да има комплексен подход към този случай. "Неслучайно много хора използват израза, че подобно убийство не е имало до този момент в България. Странното обаче е това, че никой не вижда кой да отиде от ръководството на МВР. А именно в този момент трябва човек от най-високо ниво да се появи и да обясни на обществото това, което може да се каже. Има случаи, в които си длъжен да излезеш и да кажеш какво се случва. Една седмица хората са оставени в някаква каша.", каза още той.

"Още с първия оглед могат да се установят голяма част от фактите – времето на настъпване на смъртта, начинът по който е извършено прострелването, къде точно се е случило, откъде са проектилите. Голямата липса е липсата на публичност, липсата на становище, липсата на информация към обществеността. Каква точно следствена тайна щеше да бъде нарушена, ако беше казано – тук са намерени тези хора, другите трима ги няма и ги търсим.", смята бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов.

"Ако бяхме информирали обществеността и бяхме потърсили помощ от хората, можеше да се предотврати второто нещо. Една седмица потънахме в мъглата и накрая какво намерихме – шест трупа.", каза още Найденов и добави, че няма да има нито обвиняеми, нито съд по случая.

"Не може да се говори така за хора, които не са между живите и не могат да се защитят. Имаме масирана атака срещу хора, които не могат да отговорят, а в същото време се появяват техни близки, които говорят съвсем други неща. Децата останаха най-незащитени – и приживе, и в престъплението, което коментираме.", коментира Йорданов.

За институционалните пропуски и контрола Бойко Найденов заяви: "Очевидно някой не е работил така, както би трябвало. При положение, че тези хора са разполагали с огнестрелно оръжие, трябва да се провери кой е дал разрешение и при какви мотиви. Не мога да разбера как никой не се е заинтересувал какво се случва в една хижа на отдалечено място."

"Има сигнал отпреди две години, който е бил в ДАНС. Трябва да се установи кой конкретно не си е свършил работата. Аз съм противник на теории на заговори. По-скоро става дума за безхаберие и липса на контрол.", добави Бойко Найденов.

"Всеки ли в тази държава може да бъде учител и да възпитава деца без контрол? Как е възможно да се организират лагери и никой да не се интересува какво се случва там? Има институции, които трябва да защитават правата на децата, и те не са го направили. Почти нищо не знаем. Но дано този случай поне отприщи проверки и реален контрол.", категоричен е Йорданов.

Очаква се разследването и експертизите да дадат повече яснота по случая и да покажат дали институциите ще поемат отговорност за допуснатите пропуски.


България
  • 1 Пич

    Отговор
    Спомнят ли си някои от вас, преди колко години ви разказах вица за овцата и световната конференция? Е......виц нема !!! Всичко оживява пред очите ви!!! Тайни общества от сатанисти и людоеди ръководят западният свят !!! Отмарят от напрежението като хранят акули с жени и деца !!! Духовните водачи на свта като Далай Лама, католически и др.- и те в кюпа!!! Ротшилдите споменати в пряк текст като архитекти на вирусите, изолацията, подмяната на населението на Европа....... А вас кои ви поучават ...???!!! Поучават ви либералите от ПП и ДБ , които се басирам, че скоро ще бъдат жестоко подгонени, защото кълбото започна да се разплита и на към България !!! Хахаха......... стреснахте ли се ?! Споко бе , няма такива работи !!! Пошегувах се !!! Аз не съм тук от години безплатно с брилянтния си мозък, за да се опитвам да ви отвиря очите !!! Защото да знаете - значи да сте въоръжени!!!

    Коментиран от #2, #5, #75, #82

    09:52 09.02.2026

  • 2 Пич

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Конференция - конспирация

    09:53 09.02.2026

  • 3 Бгмафия

    62 0 Отговор
    Ще тръгнат вината на мъртвия, защото той неможе да я отрече

    09:53 09.02.2026

  • 4 бою циганина

    15 2 Отговор
    пак ли ?

    09:53 09.02.2026

  • 6 Факти

    68 1 Отговор
    Бойко Найденов за Петрохан: Обвиняеми няма да има, нито съд, защото сме в България

    Коментиран от #31

    09:55 09.02.2026

  • 7 О, ще има

    14 12 Отговор
    и още как.
    За 6 трупа стигат до майчиното ти малко.

    09:56 09.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    36 12 Отговор
    Идва нова власт и Бойко и Фидосова закриха българският остров на Епщайн.

    09:56 09.02.2026

  • 9 КАЛУШЕВ Е ЧИСТО ЛУД

    22 13 Отговор
    ТОЙ ПСИХИАТЪРА ОТ ПЛЕВЕН ГО РАЗБРАЛ ВЕДНАГА ПО ТЕЛЕВИЗИОННОТО ИНТЕРВЮ.ТЕ ОЩЕ НИ ЗАНИМАВАТ ВТОРА СЕДМИЦА.МНОГО НИСКО КАЧЕСТВО ИЛИ ,,МАТЕРИАЛА ТАКЪВ" КАКТО БЕШЕ КАЗАЛ ББ

    09:56 09.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    56 4 Отговор
    Сега ДАНС сглобява версията.

    Коментиран от #55

    09:57 09.02.2026

  • 12 Деций

    70 2 Отговор
    Е как да има обвиняеми като отказ от разследване, замитане на следи и тласкане на всичко задънена улица.Няма никакви логика Калушев да ги убие,да заличава следи като пали , да обикаля решил да убие и момчета и да сложи край на живота си.Защи му е всичко това при положение ,че е решил да сложи край на живота си?Търсете наивници на другаде ,тук не е най подходящото място.

    Коментиран от #50

  • 13 Сила

    23 25 Отговор
    09:57 09.02.2026

  • 14 найденов

    22 1 Отговор
    таман ще спестим от разследвания и дела което ще вдигне икономиката!

    09:57 09.02.2026

  • 16 си пън

    5 8 Отговор
    и защо да има за обикновен битов инцидент

    10:00 09.02.2026

  • 19 Чичо Сашо

    45 2 Отговор
    10:02 09.02.2026

  • 20 Майна

    20 3 Отговор
    Замесени са всички
    Тръмп ги..н,ас,ра
    Той наблюдава..
    Епщайн
    Ки,ъ,р Стаймър реве,че не знае за посланика Ман,де,лсъ,н( Еп,щ,айн)
    Как пък се случи по същото време и числата в Петрохан
    Всички в управлението са участвали..

    10:02 09.02.2026

  • 22 дядото

    37 2 Отговор
    как не ви омръзна нищо да не правите и нищо да не казвате.бъкат следи,улики и насоки за разследване.историята я заплитат властите,но тя сама по себе си не е толкова заплетена.друг е въпросът дали трябва да бъде "разплетена".

    10:03 09.02.2026

  • 24 много съмнителни неща се наричат ​​

    6 12 Отговор
    ​​„дхарма“.... какво четем в един форум от 2013 година .Re: Лама Иво Калушев от България.. Преди да стана възрастен, напуснах семейството си, за да живея с будистки култ, който смятах за легитимен.
    Когато отидох там, гуруто изложи правила, които смятах за легитимни, и настоя да прекъсна връзките си с другите, за да живея с тях и да практикувам дхарма.
    Идеята, че съм специален, беше като нашийник, а идеята, че той е специален, беше основата за това аз да бъда специален, затова го защитих.
    Той ми употребяваше много наркотици, наричайки ги тайнства, и си спомням как припадах, пълзех по земята и повръщах.
    Почти сигурна съм, че бях изнасилена с наркотици, пропуските в паметта ми са значителни, понякога обхващат няколко дни.
    Много хора умряха, преди да се замеся. Един млад мъж почина, докато изпитваше плашеща халюцинация от наркотична смес, която му беше дадена, докато бях замесен.
    Хора бяха държани против волята си, когато бяха „обсебени“, обладани, защото възразяваха срещу нещо, което гуруто правеше.
    Лидерът на култа никога не беше подведен под отговорност за това, защото всички замесени го прикриваха и това беше сметнато за свръхдоза.
    Той използваше други хора, за да разпространява наркотици.
    Представи се като тертон и ни каза, че други лами са потвърдили неговите терми.
    Това, което преподаваше, беше смесица от шаманизъм и Ваджраяна, разчитайки много н

    10:03 09.02.2026

  • 25 Промяна

    17 4 Отговор
    Сре...тен на свобода ли е....

    10:03 09.02.2026

  • 26 Ми донякъде е прав

    31 1 Отговор
    Нищо не се разследва щом не е публично значи е някакво задкулисие. Няма да се даде отговор на обществото не че то се интересува. Ако се интересуваше щеше да се пита каква е тази хижа и какви са тия хора обаче никой нищо. Народа приел ставащото беззаконие фактически.Съмнителни лица въоръжени в гората по екологични причини. ...

    10:03 09.02.2026

  • 27 Здрасти

    9 31 Отговор
    Все се чудя, има ли връзка вдигането на радевото юмруче със създаването на тежко въоръжено НПО в гората? Някой от най-висока позиция е затворил очите и вързал ръцете на българските служби, за да може това НПО да се вихри както си иска. Това не е ли мутренска държава, в която службите умишлено не работят, а НПО иззема функциите им и прави каквото си иска?

    Коментиран от #40, #119

    10:03 09.02.2026

  • 28 Майна

    19 5 Отговор
    Канал свързан с Мексикански картели
    Под държавна шапка..
    Мрежа ..
    10:04 09.02.2026

  • 29 мсколи

    34 3 Отговор
    Кои ги откри докато се крият тези в кемпера??? Коя служба има такива способности и ресурса на цялата държава и може да открие такива дето се крият в кемпер??? Кой ги уби и кои им даде мястото където се крият??? Тука работата мнго мирише на вкиснато. След като са разбрали за 3 та убити, са избягали с кемпера и са се крили за да не ги утрепят и тях но ги намериха и ги приключиха. Кой има такива способности да открива дори по селата и балканите бегълци??? Тука работата е много дебела. Има намесен някои политик и такъв които може да командва службите и медиите. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел.

    10:05 09.02.2026

  • 31 Цеко сифоня

    43 2 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    10:05 09.02.2026

  • 32 Чишит

    10 31 Отговор
    Водолаз, колоездач, веган, алпинист, пещерняк - това са странни, извратени и безполезни типове, на които вяра не трябва да се има. Такива чишити трябва да се вкарват в трудови лагери къде да полагат смислен, полезен и устойчив труд за ползата на народа.

    Коментиран от #213

    10:06 09.02.2026

  • 33 Майна

    15 8 Отговор
    Не виждате ли,че никаква думичка няма..
    Радев- ъъъ, кой
    Борисов- също
    Мамин също..
    Изгубиха дар слово?
    Ако не бяха замесени щяха да повдигнат въпроса!

    Коментиран от #68

    10:07 09.02.2026

  • 34 много съмнителни неща се наричат ​​

    5 8 Отговор
    "дхарма“..цитирам форума им : (...дефинициите на Дхарма са склонни да бъдат точни. Позволете ми да използвам неточно определение на 8-те светски дхарми за тази дискусия.

    8-те светски дхарми се основават на пари, секс, власт и престиж. В един култ „власт“ означава контрол, обикновено контрол върху живота на хората; къде живеят, кого виждат, какво правят. След като контролът е установен, членовете биват сексуално, финансово или по друг начин злоупотребявани. За съжаление, много традиционните учения на гуру йога се поддават доста лесно на този вид злоупотреба.

    Не обвинявам никого, че е култ - поне не в тази тема досега. По-добре да запалиш свещ, отколкото да проклинаш тъмнината.

    1. Проблемът не е в „невежеството“. Проблемът е в начина, по който го имате в момента. (Н.В. Кармапа XVII @NYC 02.04.18)
    2. Подкрепям Мингюр Р. и Х.Х.Д.Л. в техните позиции срещу малтретирането от страна на ламите.
    3. Ученик : Лама, мислех, че може да умра , но после осъзнах, че Трите Скъпоценности щяха да ме защитят.
    Лама : Дори и да беше умрял, Трите Скъпоценности щяха да те защитят. (Публикация на DW от Fortyeightvows)

    10:07 09.02.2026

  • 35 ХОРАААА

    5 13 Отговор
    Спомнете си сектите в Джорджтаун в Гвиана, и Уейко в Тексас, и финала с много, много жертви...
    Много показателни аналогии

    10:07 09.02.2026

  • 36 Така е

    38 2 Отговор
    Досега овчарът свърши най-много работа по разследването.

    10:09 09.02.2026

    20 6 Отговор
    Под отговорност за това че не си е гледал детето. Особено ако е получавал детски надбавки , а предал детето на чужд мъж. Агенцията по закрила на детето също.

    10:09 09.02.2026

  • 38 Майна

    15 3 Отговор
    Нямало да има обвиняеми?!
    Ами да..
    Това е безобразие
    Педофилия и всичко съпътстващо в канал под държавна опека!!!
    И се готвят за избори?!
    Гротеска!!!
    Докога ще мълчите, българи!!!

    10:10 09.02.2026

  • 39 991

    29 1 Отговор
    Отчитам всички версии като възможни, но как ще обяснят и оправдаят, че някой успява да убеди ШЕСТ човека в самоубийство??? Вие представяте ли си как един човек склонява 6 отделни личности с глава на раменете, някои от тях явно образовани хора, един човек - младо момче на 15, да се самоубият и то в един и същ момент ритуално?
    Но така или иначе в България убийства не се разкриват, освен ако са битови и очевидни убийства. Най-лесно е да се препише на единия от мъртвите и готово - случая е решен. Даже и бонуси ако искат да вземат за добре свършената работа.

    Коментиран от #44, #58, #127

    10:10 09.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 НИИИКОЙ НЕ ВЯРВА ЧЕ ТИЯ

    21 3 Отговор
    ШЕСТИМАТА ВКЛЮЧАЯ И ДЕЦАТА СА ТОООЛКОООВАА ПО ВИНОВНИ ОТ КОСТОВ,БОКО, ШИШИ ТАКИ И Т.Н ЧЕ ЗАСЛУЖАВАТ ТОВАПО ВЕРОЯТНО Е ДА СА НАСТЪПИЛИ ИНТЕРЕСИТЕ НА БОКО И ШИШО И КЪРО И КОСТОВ И ЗА ТОВА СА УТРЕПАНИ...

    Коментиран от #47, #49

    10:12 09.02.2026

  • 42 Имат

    12 5 Отговор
    желание хората, но обективно възможностите са ограничени. Нямат опит с подобни престъпления и сами признават това - "без аналог"

    10:12 09.02.2026

  • 43 Аферата Епстийн или Епщайн

    23 1 Отговор
    Списъка на Шиндлер. Мълчанието на агнетата или Полет над кукувиче гнездо. Нещо такова е и нашата мила родина България за мое съжаление защото избрах да остана

    10:14 09.02.2026

  • 44 Когато става дума за култ

    3 8 Отговор

    До коментар #39 от "991":

    Не съществуват "6 отделни личности с глава на раменете" Пропуснахме и някак си напълно се изплъзна същността на колективното култово съзнание и наркотиците

    Коментиран от #53

    10:14 09.02.2026

  • 45 разбор

    14 0 Отговор
    Когато съобщиха за първите трима второто изречение беше за оръжието,че е законно.

    Коментиран от #134

    10:15 09.02.2026

  • 46 Мимиту

    8 2 Отговор
    Мимиту и той се изказал експертно. Разбира ги той мъжките ласки.

    10:15 09.02.2026

  • 47 Но преди това са се ползвали от блага и

    12 1 Отговор

    До коментар #41 от "НИИИКОЙ НЕ ВЯРВА ЧЕ ТИЯ":

    Привилегии които другите хора не ползват.

    10:16 09.02.2026

  • 48 Мемфис

    3 5 Отговор
    Лом1: Мнение на червена пич-ка сатанист- путьовист!

    10:16 09.02.2026

  • 49 ТОЧНО И ДАНО ТЕЗИ

    8 2 Отговор

    До коментар #41 от "НИИИКОЙ НЕ ВЯРВА ЧЕ ТИЯ":

    Които изброи да си намерят майстори. И всички тези които говорят като този бояк мъж. Да знаят че тук и там пишещите ние това което те дърдорят сме го писали още на първият ден след убийство.

    10:18 09.02.2026

  • 50 ВижСя

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "Деций":

    И ти си прав, обаче нашите служби подобно кещо не могат да организират. Те на вързано куче ляб немогат да дадът. Такова нещо могат да организират по големите батковци ЦРУ, Англичаните. Тогава възниква въпроса защо? Как се е финансирала тази организация, що са им били автоматичните пушкала да пазят гората от гъбари ли? Що са имали системи за наблюдение за милиони да пазят елени и сърни? Наркокартелите също могат да спретнат нещо такова ама засега ги изключваме, няма данни достатъчно

    10:19 09.02.2026

  • 51 Известно

    16 4 Отговор
    След като е случаят е свързан с лесодобивната мафия, значи ДПС е в основата. Пеевски и неговият съдружник Толупа са причината за убийствата. Пак гласувайте за тях. И друго:
    Убиват ги по тройки. Следващите двама от тройката ще са индивиди с тегла 130+ кг.(сетете се кои са дебелаците) Третият ще бъде избран от убийците по същия критерий по тяхно усмотрение сред хора в Парламента.

    Коментиран от #64, #91

    10:19 09.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 991

    12 1 Отговор

    До коментар #44 от "Когато става дума за култ":

    Да, култ е много удобно обяснение за МВР, но не ми се връзва някакви хижари и планинари да са в някаква форма на секта и религионзен самоубийствен култ.

    Коментиран от #70

    10:21 09.02.2026

  • 54 Re: Лама Иво Калушев от България

    9 3 Отговор
    Има един форум от 2013 в dharmawheel точка нет. Покъртително е да четеш коментарите които са около 180 на брой. Пълна психиатрия .... и да не забраеяме че са десетки хиляди подобни лами включително и Стивън Сегал е лама... микс от тибетски будизъм и сциентология .... става дума определено за култ ...

    10:21 09.02.2026

  • 55 Хахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Ако е така,ти трябваше да си първият,с твоето бръщолевене.Нали знаеш че вече си факсиран за отстраняване.....от форумите

    10:21 09.02.2026

  • 56 Подстава

    14 1 Отговор
    Възраждане прелагаше финзнсов отчет от НПО - тата. Законът беше отхвърлен от продажниците в Народното Събрание.

    10:22 09.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ПРОЧЕТИ

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "991":

    повече за коментирано за масовите са. моубийства в Уейко и Джорджтаун в Гвиана

    10:22 09.02.2026

  • 59 Съдебна медицина

    11 1 Отговор
    Трябва да обяви имало ли е наркотици и какви точно в кръвта на убитите

    10:23 09.02.2026

  • 60 Емигрант

    20 2 Отговор
    Ами прав е Б, Найденов, досега тези полицейски невежества не са тазкрили мито едно знаково убийство и сега пред микрофоните мънкат като изостанали ученици и не могат да съставят едно свестно и "експертно" изречение с което да покажат поне малко познания по криминалистика ? Заградили цялата планина и търсели НЕЩО "НЕЗНАЙНО", а журналята пък един свестен въпрос не могат да зададат с който да им заинтригуват "празните" глави ? Шест жертви и не могат да разберат убийство ли е или самоубийство, имало оръжия, но следи нямало или компютрите им не показват сами отпечатъци за сравнение защото било разследваща ТАЙНА и ред още полицейски "филмови трикове" на отговори ! Никога тези полицейски "експерти" от тиквено време няма да разкрият никой истниски извършител на убийство, те затова са там назначени не за да разкриват, а за да прикриват !

    Коментиран от #65

    10:24 09.02.2026

  • 61 Бай Данчо

    13 4 Отговор
    Тук изкача друг въпрос ако са затворено общество колко общо са членовете? Защото едва ли това 15 годишно дете е част! Има ли вероятност извършителя да е някой родител който да знаел какво се случва но в същото време и да е част от тази организация! Най лесно ще е да се каже Калушев е извършителя и случая да се закрие! Трябва да се издирят всички членове на тази секта!

    10:26 09.02.2026

  • 62 Даже мисля че никой нищо не разследва

    12 3 Отговор
    Щом обществото не е информирано. Както идеята за Някаква класифицирана информация вече не е демокрация а лъжи и инсинуация. Това е държава в държавата тоест дълбока държава.

    10:26 09.02.2026

  • 63 Анализ

    12 3 Отговор
    Защо външна професионална екзекуция почти отпада.
    Професионален извършител не оставя свидетели 8 дни, не допуска: движение, импровизация, второ местопрестъпление, не поема риск хора да говорят, да се укрият или да бъдат открити.
    Ако е имало външен килър, логичното би било: всички да бъдат ликвидирани в рамките на часове, не дни, не да се разхождат с кемпер из страната.
    Това е много силен аргумент против мафиотски сценарий.
    Вътрешната динамика – защо е най-логична. Какво подкрепя тази версия:
    всички се познават, няма сигнал до полиция, близки, институции, има паника, отлагане, ирационални решения, има опит за „затваряне“ на ситуацията (пожар, изолация, движение)
    Това е класически модел:
    първо насилие → страх → бягство → срив → второ насилие.

    Коментиран от #133

    10:27 09.02.2026

  • 64 Майна

    8 4 Отговор

    До коментар #51 от "Известно":

    ПП защо липсва в писанието ти?
    Ти май ..нещо
    Да не би да зададем въпроса кой ги създаде, а?
    Срамно е, говори за интереси

    10:27 09.02.2026

  • 65 Вярно, но не целия коментар

    19 1 Отговор

    До коментар #60 от "Емигрант":

    Разни комисари мънкат като първолаци и пестят всяка дума, само да не настъпят някое гоуно.

    10:27 09.02.2026

  • 66 Лазо

    6 2 Отговор
    Айде стига ссте обвинявали огнестрелното оръжие за всичко. С брадва и нож по-хуманно ли е?

    Коментиран от #106

    10:27 09.02.2026

  • 67 Рядко

    10 0 Отговор
    се разкриват предумишлени убийства. Може би е въпрос на техника, експертиза и опит. Битовите убийства обаче се разкриват.

    Коментиран от #77

    10:28 09.02.2026

  • 68 Хмм

    11 8 Отговор

    До коментар #33 от "Майна":

    колкото и да слагате Радев до Борисов, "убиецът" е Сандов, който е дал разрешително на своите другарчета протестъри да владеят планината "Стреля се без предупреждение", точно служебна министърка се е опитала да се намеси, но тогава цялата страна беше обхваната от възторг, ах Харвард, ах Росенец, гледайте филми за сектите, влезеш ли, няма измъкване, но поне държавата няма участие, а при нас точно държавата е вътре, защото ние с гласовете си дадохме власт на хора, които са секта, протестъри, които мразят държавата, птивърженици са на хаоса, да правят каквото си искат, но само те и никой друг

    10:29 09.02.2026

  • 69 Студио Х

    3 2 Отговор
    А „ликвидиране на свидетели“ – тук е тънкият момент.
    Терминът е изкушаващ, но психологически рядко е толкова хладнокръвен, колкото звучи.
    По-вероятно е: не „планирано ликвидиране“, а ескалация на страх и безизходица.
    Типичната вътрешна логика не е:
    „Трябва да ги махна, защото са свидетели“.
    А по-скоро:
    „Няма изход, всичко се срива, няма как да продължим“.
    В такива случаи убийството на близки хора (вкл. млади) не е стратегическо, а: срив, афект
    отчаяние, „крайно решение“...

    10:29 09.02.2026

  • 70 Re: Лама Иво Калушев от България

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "991":

    ..форум от 2013 в dharmawheel точка нет...(...той обяви на най-близката си група лични ученици, че възнамерява да предприеме пътешествие по света без определена цел. Всеки, който иска да го последва, трябва да се откаже от всичко – дом, притежания, семейство и приятели – и да следва неговите напътствия без възражения и гаранции. Това беше изпитание, несравнимо с никое друго, за лоялност и широта на вижданията.“ Това е огромна и много опасна отговорност, която човек трябва да поеме върху себе си....)

    10:29 09.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Нямам думи

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "Яни":

    Като прочета такива лешоядски приказки по повод родителите много се ядосвам. Всеки се моли да опази децата си. Не знаем защо го е пратил. Какви са мотивите му, очевидно е имал такива. Само три месеца по-рано всички се възхищаваха на Калин от Игри на волята. А сега всички късат месо от един почернен баща.

    10:30 09.02.2026

  • 73 Киро

    10 7 Отговор
    Изтече информация че тримата убити в хижата били хомосексуалисти! Та да попитам защо точно на тези Терзиев е спонсор?

    Коментиран от #95

    10:31 09.02.2026

  • 74 Какво обсъждате!!!

    10 1 Отговор
    Държавен картел свързан с глобална мрежа!
    ,,Епщайн“ не е просто скандал за сексуални услуги. Това е прозорец към функционирането на „Дълбоката държава“, където компроматът е основната валута, а участието в престъпни ритуали е входният билет за най-високите ешелони на властта."

    10:31 09.02.2026

  • 75 КГБ

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Пич, съветските другари управляват света.

    10:32 09.02.2026

  • 76 Защо 8 дни са толкова важни?!

    2 3 Отговор
    8 дни означава: няма активен външен лов от мафия!
    Няма непосредствена заплаха.
    Има илюзия за контрол („още сме живи, значи ще се оправи“).
    Това време: изяжда психиката, усилва параноя, води до фатални решения.
    Какво наистина казва тази логика?
    ✔️ Външен професионален извършител – малко вероятен.
    ✔️ Вътрешен човек / вътрешна групова динамика – най-вероятна.
    ✔️ 8 дни движение – несъвместимо с мафиотски сценарий!
    ⚠️ „Ликвидиране на свидетелите - момчетатй“ – възможно като резултат, но не като хладен план.

    10:32 09.02.2026

  • 77 Защото си правят

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Рядко":

    САМОПРИЗНАНИЯ извършителите нали ха ха ?

    10:33 09.02.2026

  • 78 Всички еколози и планинари

    5 5 Отговор
    са психари. В различна степен са изтрещяли, но всички са антисоциални .... и антидържавни.

    Коментиран от #121

    10:33 09.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Майна

    12 4 Отговор
    ,,Балът на вампирите: Ще успее ли светът да се събуди?

    Мащабът на педофилските мрежи, в които са замесени лидери като Еманюел Макрон, Джъстин Трюдо и дори крал Чарлз III, е толкова голям, че вече не може да бъде скрит. От елитното училище „Олдънъм“ във Великобритания до частните пансиони в Канада, системата е изградена така, че да „произвежда себеподобни“ чрез насилие и подчинение."

    Коментиран от #86

    10:33 09.02.2026

  • 81 Извод

    10 0 Отговор
    Най-точното обобщение (ако трябва да е честно):
    Не изглежда като операция.
    Изглежда като разпад.
    Разпад на: доверие, психика, контрол, способност за рационално мислене

    10:34 09.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Мнение

    3 2 Отговор
    Ако мафията и професионалисти бяха намесени, нямаше да остави 8 дни тези тримата да пъплят с кемпера из пътищата. Нали са професионалисти.

    10:35 09.02.2026

  • 84 Такава е версията

    6 0 Отговор

    До коментар #36 от "Така е":

    Показаха ли го по телевизията ? Не.

    10:36 09.02.2026

  • 85 Напрежение от мъгла

    8 0 Отговор
    Ако някой от власта знае всичко и си трае,носи ли отговорност пред обществото.Обществото храни капацитет който да го информира точно.

    10:37 09.02.2026

  • 86 Ами

    2 8 Отговор

    До коментар #80 от "Майна":

    Две агенции в Русия са набирали непълнолетни за Епщайн.

    10:37 09.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Оракула от Делфи

    8 2 Отговор
    Бойко не "разваляй дисциплината" в Полицията , там вече случая е прескрибиран(заличен),
    видяхме некадърността на един уплашен, Вътрешен Министър, който се е скрил от срам
    да не кажат хората , че и той е в сектата на хомосексуалистите, но сега вече знаем , че не е сам???????

    10:38 09.02.2026

  • 89 Г- н Найденов,

    5 0 Отговор
    Мойте уважения, да Ви попитам: като толкова все можещи и знаещи разбирачи се изказахте по случая и то все бивши, защо не вземете да си сформирате една група от бивши и да се включите в разследването, разбира се без процесуални права!
    И Вие като директор в НСлС имахте постижения, ама те бяха в спорта, а не в разследването!
    Нищо лично!

    10:38 09.02.2026

  • 90 Смърфиета

    4 7 Отговор
    Просто е. Киро му ги е препоръчал Сандов, а Ращков му е дал положително становище. Ращков знае добре тези от младежка възраст, защото той е сивият кардинал в много отношения, в т.ч. има някакво отношение към вербуваните по времето на Костов студенти и бохема. Просто родителите им са завели някои, до други са стигнали. Стари прийоми на ДС. Тогава, тази златна бохема, започват да се изживяват като призвани и непобедими, ако ме разбирате. Тези освен това са на възрастта на дъщеря му, и служба КОС им е дала разрешително за оръжие, като вкупом са отишли и са казали, че като природозащитници получават заплахи. И започват да се изживяват. Дори не е имало период на самозабравяне, поръчваха си ножове в Костенец преди да са навършили пълнолетие. Може да са имали стрелково ловно оръжие и от по-ранна дата, но се съмнявам. Може да е имало такива, които да са тренирали стрелба, но аз не съм чувала.

    Бойко Найденов е прав. Сарафов трябваше веднага да даде брифинг, шефа на полицията също, и да призоват гражданите да дават сигнали. Само дето и Найденов, и Кокинов, и кой ли още, вече не са в следствието и прократурата.

    Още нещо. Шакти публикуваха казаното от Милена Малинова, приятелка на Лама Калушев, където тя казва, че той изоставил кариера на адвокат, за да се бори за природата. Адвокат Калущев или с подобно име и фамилия няма. Убит от ламата и момчетата адвокат обаче има. "Съществува" адвокат Иво Ал. Иванов, на "Асен", един партер. Има и адв. Иво Г. Иванов, Бургас,

    10:38 09.02.2026

  • 91 Ъхъ

    8 0 Отговор

    До коментар #51 от "Известно":

    Само дето у Врачанско и Монтанско нема етнически Турци и ДПС там не пее у хора, пък има и достатъчно гори дето нема да си имат проблеми, жендарята измислете нещо по умно, направо обвинете ВВП

    Коментиран от #110

    10:40 09.02.2026

  • 92 Разбирачи

    5 2 Отговор
    Този си беше слаб рокурор и сега пак дума тъпотии. Какво има да приказва хотата излязоха и казаха такова не е имало досега. Какво ще коментираш като 3 ма души липсват. До тогава нищо не се обявява освен че се търсят. Пак от болната на здравата главс се пренасят нещата. Ами да видят кой регистрира такива сдтужения с подобно име. Като търговкски марки емблемите приличат на полицейски. Изобщо време е НПО да се ограничст в рамки където работа нямати да спре финансирането от държавата на такивс пък било и от държавни предприятия. Кскво става сега разни институти които уж са частни а те финансирани от бюджета акъл да дават а с тези пари може да се свърши нещо

    Коментиран от #102, #141

    10:40 09.02.2026

  • 93 мдаааааа

    8 2 Отговор
    Те в МВР, че са некадърни и калпави е вярно, ама в случая май просто прикриват доказателства и чакат всичко да утече в канала.

    10:43 09.02.2026

  • 94 само да искат

    6 1 Отговор
    лесно се установява по ТОЛ камерите къде се движи автомобила

    10:44 09.02.2026

  • 95 Смърфиета

    4 6 Отговор

    До коментар #73 от "Киро":

    Млади хомосексуалисти, нарциси, вербувани от юридическия и имотен нарцис Рашков. Самозабравянето води до там. А Терзиев е просто ДС аристократ. Оръжейната търговия е много доходна. Хомосексуализъм, комплекс за малоценност и съотв. "компенсация", т.е. в случая, изживяване.

    10:44 09.02.2026

  • 96 Мензис

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "Мемфис":

    Аааааа индийският биволар с теменужките е най-виновен, от него почна всичко!

    10:44 09.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Re: Лама Иво Калушев от България

    6 3 Отговор
    Сайтовете му са изтрити но цитатите от тях които се коментират във форума от 2013 в dharmawheel точка нет са показателни. Тези хора не вярват във смърта а в прераждането и антисоциалното. "Последните няколко дни е по-скоро като на коза, отколкото като на човек, но все още е трудно."....колизии има дори със "проблеми" с тибетския будизъм...за смърта се говори като "„това звучи сякаш би могло да е много хубаво нещо“.... Вчера до 2 през ноща им четох глупостите... абсолютно несъвместими са с нормалната за нас психика и етика ..

    10:45 09.02.2026

  • 99 така е

    4 1 Отговор
    има много противоречия . за 4 години много нарушения . едва ли са грешки . финансирали са го . градил е кариера . разпознават го кат стрелец . опитен . безпощаден . пусна се първо менте версия за другия иво . той бил писал на майка си . после за този иво че той писал на майка си . кой има изгода 6 да ги няма . от попитаните никой . а тракери, гсм , могат да се видят . клетки които използват . шофирал е нормално . с кои институции е бил в диалог . зелените , планинските спасители , доброволците, гранична полиция , туристически агенции , образователни школи . много са . десетки .

    10:45 09.02.2026

  • 100 Цацаров

    5 0 Отговор
    Има нещо странно, защо убитите са отвън а кучетата вътре разменени им са местата! По логично щеше да е кучетата да са застреляни в двора а хората вътре, така и убиеца щеше да има шанс да избяга! Колко е разликата във времето между вторите убити! И защо точно на Околчица!

    Коментиран от #115, #118, #126, #129, #132

    10:46 09.02.2026

  • 101 Майна

    4 5 Отговор
    ГЕРБ и ПП
    Съвместно- Габриел , Денков
    Социален министър Шаламанова ( Сорос)
    Извела от семейства10 000 деца- нов път...
    Вижте:
    ,,Иванка Шалапатова е доктор по организация и управление на социалните дейности и международно признат експерт по ранно детско развитие, социална подкрепа и закрила на деца и семейства. Тя е дългогодишен изпълнителен директор на фондация „За нашите деца” и първият българин – изпълнителен директор на британската организация “The European Children’s Trust”.
    Нищо не ви говори?

    10:47 09.02.2026

  • 102 Смърфиета

    4 3 Отговор

    До коментар #92 от "Разбирачи":

    Този е следовател, шеф на следствието и в това качество, зам главен, когато двамата заместници се качиха на главата на Борис Велчев и той увеличи броя им и ги направи шестима. Така че, троле, заври се в съседната пътека на онази, откъдето си видял бял свят.

    10:48 09.02.2026

  • 103 Добре

    4 0 Отговор
    че има още хора, които гледат животни високо по планините. Иначе тези нещастни хора щяха да бъдат открити чак през лятото.
    Поне няма изчезнали, липсващи хора. Това е голям успех.

    Коментиран от #117

    10:48 09.02.2026

  • 104 Тити на Кака

    5 2 Отговор
    Подкрепям казаното от тези хора, МВР за пореден път демонстрира много ниска способност за комуникация с обществото. Това създаде идеална среда за спекулации от всички мислими и немислими говорещи глави, които за една седмица удавиха хората с цунами от човешка глупост и нескривани зависимости от външни интереси.
    Тази ситуация не е от полза за никого, но отговорността за предизвикването й е изцяло на силовите органи!

    10:50 09.02.2026

  • 105 кмета на гинци е усещал нещо

    3 1 Отговор
    такива депресивни състояния . съчетани с раздразнителност , стриктност . още с много пари . пътувания . би било нормално той да е имал вече някаква агресия . към гъбари . към иманяри . към конкуренти . то пещерняци има много . и доброволци . там хората са добри . планинци . като има конфликти са с свързани с ловни пушки . имало е с незаконни . градските действат по целесъобразно . страх ги е . крият се . гузни са . с 14 войничета стана същата трагедия . изгоряха . 1 патрон през вратата на камьона улучи шофера .

    10:51 09.02.2026

  • 106 Гинко

    6 2 Отговор

    До коментар #66 от "Лазо":

    Разбира се, че притежанието на огнестрелно оръжие води до изкушение за използването му! Контролът за притежание на огнестрелно оръжие трябва са се затегне! Виж какво става в САЩ. Иди са живееш там, ако ти харесва каубойския живот!

    10:53 09.02.2026

  • 107 8 дни

    1 0 Отговор
    Кой може да издържи 8 дни след първите убийства?
    Това е ключовият филтър. Повечето хора не могат.
    Кой НЕ издържа 8 дни - Емоционално лабилни хора, силна тревожност, паника, чувство за вина
    нужда да споделят.
    Такива хора: звънят, търсят помощ, „се изпускат“
    рухват бързо.
    Докото децата и юношите имат по-слаба психична защита, по-трудно понасят тайна, страхът при тях е по-видим.
    15-годишен не е субект на контрол, а по-скоро обект.
    Кой МОЖЕ да издържи 8 дни - Хора с висока психична защита, свикнали със стрес, рационализират, отлагат емоцията, действат „на автопилот“.
    Контролиращи личности, поемат решения, определят „какво правим сега“, другите се водят по тях.
    Хора с опит в изолация - планина, самостоятелно оцеляване, дълги периоди далеч от социален контрол.
    Такива хора могат да функционират дни наред, без да рухнат, дори след тежко събитие.

    Коментиран от #112

    10:54 09.02.2026

  • 108 Гъбарко

    3 0 Отговор
    Прокуратурата е разследвала хижа „Петрохан“, но е прекратила делото. Не е ясно дали изобщо е работено по подадения сигнала

    10:54 09.02.2026

  • 109 Нормални ли са

    7 1 Отговор
    Как мислите ?

    Коментиран от #138, #143, #156

    10:55 09.02.2026

  • 110 Затова

    3 2 Отговор

    До коментар #91 от "Ъхъ":

    пък е пълно с цигани и всички гласуват за ДПС НН. Не случайно на тази част й казват Северозападнала.

    10:55 09.02.2026

  • 111 Умни милиционери

    3 0 Отговор
    Едни уплашени капацитети вчера излязоха и казаха, че ( е по - добре) нищо да не знаят. И ние също.
    Има причина, за да са го оставили този кемпер така да си кара необезпокояван. Ако искаха, щяха да го видят ма камерите на АПИ

    10:55 09.02.2026

  • 112 Ти как разбра, че са 8?

    2 1 Отговор

    До коментар #107 от "8 дни":

    Ако са 4 или 1?

    Коментиран от #122

    10:56 09.02.2026

  • 113 Наряд

    4 3 Отговор
    Вторник, 19 декември 1967г. Черен вторник! Черен ден за 14 български семейства! Денят е снежен. На пост пред караулното помещение (което виждате на снимката) е млад войник. В един момент влиза и почва да стреля с автомата си. Казват, че е гонен и тормозен от старшина школника (началник на караула) и другите войници. Равносметката- 7 убити и 7 ранени. Само един от по-леко ранените войници съобщава за трагедията. До ден днешен за едно от най- кървавите убийства в социалистическа България се мълчи.

    10:58 09.02.2026

  • 114 Майна

    6 1 Отговор
    Служби, замесени!
    Педофилия на държавно ниво
    " „Заглушиха бунта на младите в Хасково, изкараха ги вандали, за да заметат трагедията с убитата Маги, за да не бъдат изкарани истинските факти за убийството ѝ, за да бъдат прикрити следи, за да може МВР – Хасково, отново да е в бяло.

    На малцина в България им стана ясно защо децата на Хасково реагираха бурно и излязоха на протест, макар да са непълнолетни. Всички помислиха, че причината е убийството на тяхната съученичка Магдалена. Не, истинските причини са съвсем други, просто трагедията със смъртта на това красиво младо момиче преля чашата и отключи агресивната реакция на децата. Агресия, породена от постоянен страх, от списъци на красиви момичета и от гаври с деца."

    Докога ще мълчим!!!!

    10:58 09.02.2026

  • 115 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #100 от "Цацаров":

    Кучетата са били затворени вътре вероятно от стопаните, за да не пречат на спор, конфликт, за да не избягат.
    Как изглежда:
    Всички се познават
    Има напрежение, спор, зависимост, пари, власт или лични отношения
    В даден момент настъпва насилие между свои
    След първите смъртни случаи останалите не знаят какво да правят.

    Коментиран от #139

    10:59 09.02.2026

  • 116 лудия

    3 0 Отговор
    При толкова много факти , държавни институции физически лица свързани с хората и тяхната дейност на тази хижа . Ако няма подведени под отговорност,това значи не е държава. Въпроса кои прикриват,дали пък всички партии не са вътре? Един мафиот беше казал ,че всички продават наркотици имаше предвид всички .

    10:59 09.02.2026

  • 117 Тити на Кака

    3 3 Отговор

    До коментар #103 от "Добре":

    Лъжеш се, в район на Околчица обичайно има доста хора. И овчарите там са малцинство - говорим на първо място за многото туристи, отиващи да оставят цвете в памет на Ботев и момчетата му, много мои приятели състезаващи се в крос кънтри тренират там, виждал съм хора от Челопек да разхождат кучовците си там, в последните години и досадници с АТВ-та не липсват.
    Предстои разследващите да обявят времето на убийството в кемпера, но бих се учудил искрено, ако между момента на екзекуцията и откриването на машината с телата са изминали повече от 24 часа.

    Коментиран от #160

    11:01 09.02.2026

  • 118 Вероятности

    3 0 Отговор

    До коментар #100 от "Цацаров":

    Убитите са отвън, може да са бягали от огъня в хижата, а може да са извлечени от другите трима, които бягат с кемпера, защото все пак са се познавали и от емоционална гледна точка не са искали те да изгорят.

    11:01 09.02.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Бот уш

    4 4 Отговор
    Туй си е педофилска секта.Язък за децата.

    Коментиран от #128

    11:02 09.02.2026

  • 121 психари са естествено

    5 0 Отговор

    До коментар #78 от "Всички еколози и планинари":

    Как дойде събота и неделя няма да свършат нещо полезно да проверят децата дали домашните са си написали и да си оправят къщата а ще се юрнат чукари да катерят и с дивотии да се занимават. Връх тоя, връх оня, пещери дупки и канута ..
    .

    11:02 09.02.2026

  • 122 8 дни

    4 0 Отговор

    До коментар #112 от "Ти как разбра, че са 8?":

    Предположения от това, което пишат в медиите.

    11:03 09.02.2026

  • 123 Кандидати БОЛ

    5 0 Отговор
    Кандидат обвиняеми БОЛ - другите 4 до 10, бивши министри,зам.министри, бизнесменки, кметчета , спокойни безотговорни родители...Това би трябва да е само началото на разследването.

    11:04 09.02.2026

  • 124 Майна

    6 2 Отговор
    Кой ми слага минуси?
    Това са факти
    Искате да мълчим за да случите к ръвта на децата ни?
    Путин каза- сатанистите, които пълнеха коремите си , трябва да умрат...

    11:04 09.02.2026

  • 125 лудия

    2 1 Отговор
    При толкова много факти , държавни институции физически лица свързани с хората и тяхната дейност на тази хижа . Ако няма подведени под отговорност,това значи не е държава. Въпроса кои прикриват,дали пък всички партии не са вътре? Един мафиот беше казал ,че всички продават наркотици имаше предвид всички .Къде отидоха другите двама? В началото казаха 8 души живеели там

    11:05 09.02.2026

  • 126 Може би

    3 0 Отговор

    До коментар #100 от "Цацаров":

    Това звучи парадоксално, но е добре известно в криминалната психология - дори агресивни извършители често избягват да наранят животни
    изпитват емпатия към тях, „отделят“ животните от насилието между хората.
    Това важи особено, ако кучетата са познати, гледани, обичани.
    Затварянето на кучетата може да е било: преди конфликта, по навик, за да не пречат, за да не излязат навън.
    Пожарът може да е възникнал по-късно, когато: никой вече не е мислел за тях, ситуацията е била извън контрол, хората са напуснали хижата.
    В психологията това се нарича селективна слепота в криза: мозъкът спира да обработва „второстепенни“ морални задачи.

    11:07 09.02.2026

  • 127 Тодор

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "991":

    освен това което пишеш - как е възможно един човек да убеди други 5 да се самоубият или той да ги убие ритуално и после да се самоубие, няма логика и в друго:
    -ако е секта, то сектата избира специално място, където да се извърши ритуалното убийство /или самоубийство. А в случая едните са застреляни в Петрохан, другите в Околчица - НЯМА ЛОГИКА!
    -ако е секта и Калушев е гуру, след като е любител на животните няма да заключи три кучета и да ги изгори живи. Ако пък е решил и кучетата да се принесат в отвъдното ритуално, щеше да ги застреля не да ги гори, така както е направил с хората
    -ако пък ритуала включва огън, след като кучетата са изгорени трябваше и хората да се самозапалят

    Просто нищо в този случай няма логика, за да подкрепи която и да е версия.

    11:07 09.02.2026

  • 128 Не са педофилска секта колега

    4 0 Отговор

    До коментар #120 от "Бот уш":

    Нещо много по опасно са...

    11:09 09.02.2026

  • 129 Логика

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "Цацаров":

    Ако имаше външен, хладнокръвен извършител…
    …той по-скоро би убил кучетата, защото: кучетата вдигат шум, хапят, пазят, издават присъствие.
    Фактът, че не са застреляни, не подсилва версията за професионален нападател.

    11:10 09.02.2026

  • 130 Палежът и огъня

    1 0 Отговор
    Огънят е „обезличаващ“. Психологически: стрелбата е лична, палежът е дистанционен.
    Човек, който: вече е извършил нещо тежко иска „край“ и бяга.
    По-лесно ще запали и ще си тръгне, отколкото да извърши още индивидуални актове на насилие.

    11:11 09.02.2026

  • 131 Малка част от мексиканската група

    3 0 Отговор
    Иво Калушев
    Деян Илиев
    Ники Златков
    Петър Колев
    Невена Стаева.....?
    Пламен Статев
    Петър Ксифо Валери Андреев ....

    Коментиран от #176, #201, #205

    11:13 09.02.2026

  • 132 Размисли

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Цацаров":

    Отсъствието на огнестрелни рани при кучетата НЕ означава, че: някой ги е „пощадил съзнателно“, има ритуал, има специален план.
    Означава само: липса на допълнително действие.
    В кризисни ситуации хората не довършват, те спират да мислят.
    Какво ни казва това всъщност?
    Повече говори за: познати хора, емоционално натоварена ситуация, липса на студен, професионален контрол.
    По-малко говори за: мафия, външен килър, „прочистване“.

    11:14 09.02.2026

  • 133 Тодор

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Анализ":

    втората ти точка в анализа на последователността: "страх" и после "бягство" са компрометирани.
    Щом Калушев пише писмо до майка си за сбогом, той няма как да изпитва страх, ако е планирал предварително това, което ще се случи, още по-малко да бяга после.
    Ако го нямаше писмото до майката анализа ти щеше да изглежда логичен.

    11:15 09.02.2026

  • 134 И аз се чудя

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "разбор":

    Някак си нещата са навързани.Рашков,тогава министър на вътрешните работи закрива поделението в Годеч.Сандов,министър ,дава на някаква група разрешение да властва на определена държавна територия.Някой ги спонсорира,друг им дава разрешение за оръжие.И сега се правят на ни чули,ни видяли,ни разбрали.И ще се крият зад някаква тайна на разследването,докато се забрави.

    Коментиран от #136, #137

    11:16 09.02.2026

  • 135 Класически медиен капан

    2 0 Отговор
    В криминалната психология: подреждането ва телата след деянието е знак за: вина, шок, опит за контрол, „да не изглежда ужасно“.
    В пихологията: Хората рядко оставят тела както са паднали, ако жертвите са им близки.

    11:17 09.02.2026

  • 136 Аман вече!

    2 1 Отговор

    До коментар #134 от "И аз се чудя":

    Стига отвличахте вниманието с глупави съждения. Престанете да политизирате случая. Всичко е много по-просто.

    Коментиран от #169

    11:19 09.02.2026

  • 137 Ирония

    2 1 Отговор

    До коментар #134 от "И аз се чудя":

    Шиши ли ти прошепна това да пришиеш тези политически хора към тази битова трагедия?

    Коментиран от #174

    11:20 09.02.2026

  • 138 Само ако се публикуват и прочетат

    2 0 Отговор

    До коментар #109 от "Нормални ли са":

    10-15 от коментарите във този форум и почити всичко ще стане ясно. Единствено няма да стане ясно до къде и до колко са проникнали във държавните структури и службите. ...да, да... и в службите! Защото има както бивши военни така и хора от службите между тези "бели европейски тибетци"

    Коментиран от #144

    11:21 09.02.2026

  • 139 Цацаров

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "Мнение":

    Чувал ли си израза убити като кучета? Според мен убиеца иска да покаже нещо, че мястото им е при кучетата! Труповете уж били подредени около кучешките колиби, държали пистолети а под единия имало и карабина!

    Коментиран от #142, #146

    11:22 09.02.2026

  • 140 Мнение

    1 0 Отговор
    Ако беше екзекуция, щяхме да видим друго, типично за професионално убийство: еднакъв калибър, еднаква дистанция, сходни входно-изходни рани, липса на „излишни“ движения, бързо напускане.
    Тук имаме:.различни позиции, следи от пожар
    време между събитията, хаотично поведение след това.
    Това не пасва на контролирана екзекуция.

    Коментиран от #145, #150

    11:22 09.02.2026

  • 141 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #92 от "Разбирачи":

    Освен това, разбирачо, да видим как ще ограничиш НПО-тата, след като веднъж партньорството с тях е заковано в правото на ЕС, и второ, те са такава джунгла, че трябва Лукашенко да дойде, а да дадем на Беларус либерала Бойко.

    11:23 09.02.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Браво

    2 0 Отговор

    До коментар #109 от "Нормални ли са":

    Точно в десетката тия хора явно не са добре

    11:29 09.02.2026

  • 144 Само ако се публикуват и прочетат

    2 1 Отговор

    До коментар #138 от "Само ако се публикуват и прочетат":

    9т 2012 до 2026 през тази "секта" или култ са преминали поне 1700 души и представете си нашите служби не знаели а до преди 6-7-10 години част от хижата е била и явочна квартира и Ботю Ботев прекрасно трябва да го знае

    Коментиран от #147

    11:29 09.02.2026

  • 145 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #140 от "Мнение":

    Тука колега, все още не знаем нищо, освен имената на убитите, и факта, че са хомосексуалисти, сектанти и доста голяма мрежа от хора в тесния периметър на Софийския център. Другото, което знаем, е че втората тройка, вероятно под дулата на оръжието, връзва, изтезава и заплашва втората тройка. Знаем още, че втората тройка се взаимнопрострелва в кемпера. Не знаем калибър, улики, експертизи, с изключение на това, което вчера вечерта писа патоанатома, свидетелски показания, с изключение на излъчените по телевизиите, нито дали телевизиите сами са стигнали или им е спуснато от службите. Може да има и трета тройка. Дори в планината при ниски температури, колата им може да е на десетки километри от едното или другото местопрестъпления. Това не сме съвсем сигурни още.

    11:30 09.02.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Смърфиета

    1 2 Отговор

    До коментар #144 от "Само ако се публикуват и прочетат":

    Лама Иво нема толкова семенна течност във слипчетата бе, сопри се малце.

    Коментиран от #162, #182

    11:32 09.02.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Вероятно

    1 2 Отговор
    Подреждането след смъртта означава: вина, нужда от ред, опит сцената да „изглежда по-малко ужасна“, желание телата да не са разхвърляни.
    Това е много често при престъпления между познати. Поставяне на оръжие в ръка, панически опит да се внуши самоотбрана, объркана идея „да изглежда логично“, страх от това кой ще бъде обвинен. Професионалист не оставя оръжия, аматьорът – да. Карабината под единия – още по-просто обяснение: оръжието е било там и човекът е паднал върху него, или е било преместено без ясен замисъл. Няма нужда от „послание“, за да се получи тази картина. Най-точното тълкуване: Това вероятно е човек, който е загубил контрол, после се е опитал да „подреди“ ужаса, без ясен план с мисълта:„Не знам какво правя, но не мога да ги оставя така.“

    11:34 09.02.2026

  • 150 Смърфиета

    1 2 Отговор

    До коментар #140 от "Мнение":

    Ситуативна екзекуция, извършена от преференциален педофил. Така да се каже. Параноични действия на изперкал от дрогата педофил с преференциално третиране. Подушили на властта чорапите и айде юруш на маслините.

    11:36 09.02.2026

  • 151 Какво не пасва на случая:

    3 0 Отговор
    2 местопрестъпления
    8 дни пауза
    местене на тела
    пожар + стрелба
    кучета, кемпер, планина
    Един стабилен „убиец“ не действа толкова разпиляно.

    11:36 09.02.2026

  • 152 Изтритите сайтове на Калушев

    2 1 Отговор
    Са на 100% с характеристиките на секта...

    11:37 09.02.2026

  • 153 Поредица от решения

    1 0 Отговор
    Тук няма „главен злодей“ от първата секунда.
    Има етапи.
    Етап 1: Първичен срив (хижа)
    конфликт / напрежение / афект
    настъпва смърт (или смърти)
    никой не е подготвен за последствията
    Тук може:
    да има конкретен стрелец
    но без план за след това
    Етап 2: Паника и отлагане
    „Да не казваме никому“
    „Да се махнем“
    „Ще мислим утре“
    ➡️ Това е моментът, в който всички стават съучастници, без да го осъзнават.
    Етап 3: Бягство (кемпер)
    кемперът ≠ укриване от професионалист
    кемперът = илюзия за време
    „още сме живи → значи ще се оправи“
    8 дни не са активен план.
    8 дни са психологическо замръзване.

    11:38 09.02.2026

  • 154 Поредица от решения

    1 0 Отговор
    Етап 4: Вторичен срив (Околчица)
    Тук се случва финалът.
    Не защото:
    „трябва да се ликвидират свидетели“ (твърде рационално)
    А защото:
    напрежението става непоносимо
    някой рухва
    или възниква конфликт
    или идва мисълта „няма изход“
    Последното насилие често е по-брутално и по-безсмислено, защото е край.

    11:39 09.02.2026

  • 155 Как това обяснява ВСИЧКО странно

    1 0 Отговор
    🔹 Защо кучетата и хората са „разменени“
    → различни моменти, различни решения
    🔹 Защо телата са „подредени“
    → след деянието, от вина и шок
    🔹 Защо има оръжия в ръцете
    → панически опит „да изглежда логично“
    🔹 Защо 8 дни никой не говори
    → групово мълчание + страх
    🔹 Защо няма външен преследвач
    → защото драмата е вътре, не отвън

    Коментиран от #186

    11:40 09.02.2026

  • 156 Смърфиета

    0 1 Отговор

    До коментар #109 от "Нормални ли са":

    Ай стир бе, какво е това! На базикня прилича..

    11:40 09.02.2026

  • 157 Най-важното разграничение:

    1 0 Отговор
    ❌ Това не е: „един лош човек убива всички“.
    ✅ Това е: „няколко души вземат поредица от лоши решения, а последното е фатално“
    В такива случаи: последният жив не винаги е първият виновен!
    А първият акт не винаги е най-тежкият морално!

    Коментиран от #171

    11:41 09.02.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Кругер

    2 0 Отговор
    Ако трябва да го кажем честно и човешки - този случай не мирише на хищник.
    Мирише на: страх, мълчание, отлагане и накрая – срив.

    11:43 09.02.2026

  • 160 Смърфиета

    0 1 Отговор

    До коментар #117 от "Тити на Кака":

    Аз те чета, като ти засека постинг. Кажи си по-добре това, което знаеш за учението на Лама Иво. Защо мълчищ по въмпроза?

    11:44 09.02.2026

  • 161 Криминален роман

    1 1 Отговор
    ГЛАВА 1: Хижата – първият срив
    Какво почти сигурно се е случило
    Има напрежение/конфликт
    Има оръжие под ръка
    Има момент на афект, не план
    Кой взема решението тук?
    Един човек, импулсивно.
    Не група.
    Не „външен“.
    А човек, който:
    е вътре в ситуацията
    познава всички
    реагира емоционално
    Тук още няма „убиец“ като роля, а човек, който прави фатално действие.

    11:46 09.02.2026

  • 162 Тази секта

    1 1 Отговор

    До коментар #147 от "Смърфиета":

    Е имала филиали още 2012 година не само в България но и в Румъния, Молдова и Украйна и Калушев е споменавал за това в сайтовете си че е било дело възложено от гурото му ...

    Коментиран от #178

    11:47 09.02.2026

  • 163 Така е

    2 1 Отговор
    в завладяната държава няма обвиняеми и съд

    11:47 09.02.2026

  • 164 Криминален роман

    1 1 Отговор
    ГЛАВА 2: След стрелбата – „Какво правим сега“
    Това е най-важният психологически момент.
    Типичната реакция НЕ е:
    „Да бягаме“
    „Да прикриваме професионално“
    Типичната реакция е:
    „Да не казваме нищо. Да спечелим време.“
    Кой взема решенията тук?
    Същият човек + мълчаливо съгласие на останалите
    Това е моментът, в който:
    другите не спират случилото се
    но и не го ръководят
    те стават пасивни съучастници, без да го осъзнават.

    11:47 09.02.2026

  • 165 Криминален роман

    1 1 Отговор
    ГЛАВА 3: Пожарът и кучетата
    Тук хората много грешат, търсейки символика.
    Какво всъщност показва това?
    пожарът = край на първата сцена
    кучетата вътре = забравени, не „наказани“
    Това не е „послание“.
    Това е психично изключване:
    мозъкът вече мисли само за едно – да се махнем.
    Кой решава?
    Един човек казва „тръгваме“.
    Останалите следват.

    11:48 09.02.2026

  • 166 Нормални ли са

    2 1 Отговор
    Как мислите ? А?

    Коментиран от #175, #183, #195, #206, #208

    11:49 09.02.2026

  • 167 Криминален роман

    1 1 Отговор
    ГЛАВА 4: Кемперът – 8 дни илюзия
    Това е най‑силният аргумент, че няма външен преследвач.
    Как изглежда групата в този момент?
    1 водещ
    1 пасивен възрастен
    1 непълнолетен (психологически уязвим)
    Кой взема решенията?
    Водещият: кара, избира къде, казва „ще се оправи“.
    Другите: се страхуват, но не поемат контрол
    8 дни няма план.
    8 дни на психично замръзване.

    11:50 09.02.2026

  • 168 Криминален роман

    1 1 Отговор
    ГЛАВА 5: Околчица – финалният срив
    Тук вече няма стратегия.
    Има: изтощение, страх, безизходица, конфликт или вътрешно рухване.
    Двата най-чести варианта тук:
    Вариант А:
    Водещият губи контрол
    → стреля
    → после край за себе си
    Вариант Б:
    Вътрешен конфликт
    → бърза ескалация
    → всичко приключва в един момент
    В нито един от вариантите няма „студено ликвидиране на свидетели“.
    Има край на напрежението.

    11:51 09.02.2026

  • 169 И аз се чудя

    1 1 Отговор

    До коментар #136 от "Аман вече!":

    Ами така е започнала да съществува тази група.Някой си е затварял очите за очебийни неща.Това не е моя измислица,казват го по новините,а и то може да се докаже.

    Коментиран от #173

    11:52 09.02.2026

  • 170 НАЙ-ВАЖНИЯТ ИЗВОД

    1 0 Отговор
    ❗ Не търси „убиеца“ в началото.
    Търси:
    кой е вземал решенията
    кой е водил
    кой е мълчал
    кой е издържал най-дълго
    В такива случаи:
    последният жив не винаги е първият виновен,
    но почти винаги е човекът, който е поел контрол.

    Коментиран от #172

    11:54 09.02.2026

  • 171 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #157 от "Най-важното разграничение:":

    35 години лощи рещения е малко длъжко в чисто човещки план, не е ли трябвало да си помислят и да се поправят по-рано? Самонадеяността и безнаказаността водят дотам, а да възпиташ единствено дете е по-трудно отколкото да отгледаш две. Виждам какво става. Притиснати от мизерията, хората масово имат по едно дете и положението е страшно в поведенчески аспект. Не само, че не се съобразяват, а целият свят се върти около тях и трябва да им търпи капризите.

    11:55 09.02.2026

  • 172 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #170 от "НАЙ-ВАЖНИЯТ ИЗВОД":

    И кой е последният жив софиянец?

    11:56 09.02.2026

  • 173 Финално обобщение

    2 0 Отговор

    До коментар #169 от "И аз се чудя":

    Това, което ще реши всичко, не са разказите, а:
    балистика
    дим
    барут
    ред на смъртта
    Те не лъжат.

    11:57 09.02.2026

  • 174 И аз се чудя

    0 0 Отговор

    До коментар #137 от "Ирония":

    Това са факти изнесени официално и могат да се проверят.Пък Пеевски,ако знае нещо,със сигурност няма да коментира с мен,а ще поставя условия на когото трябва.После се чудите защо всички му козируват.Направиха го свръхчовек.Даже осем годишната ми внучка говори за Пеевски--от сутрин до вечер щом пуснеш тв,само за Пеевски се говори.

    11:59 09.02.2026

  • 175 За съжеление

    1 0 Отговор

    До коментар #166 от "Нормални ли са":

    Хиляди са а не десетима тези побърканяци които дефакто са в тази структура.... и бивши военни и политици и полицаи. ....

    11:59 09.02.2026

  • 176 Интересно нали

    1 0 Отговор

    До коментар #131 от "Малка част от мексиканската група":

    Коя е тази Невена Стаева.....?

    12:02 09.02.2026

  • 177 райберЪТ

    2 0 Отговор
    Фактите не лъжат , само ХОРАТА го правят. При това умишлено , злонамерено и циленасочено. Гарантирано от......

    12:04 09.02.2026

  • 178 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #162 от "Тази секта":

    Или си измисляш, или Калушев е митоман. Ако това все пак е вярно, и такава секта съществува, то тогава тези хора отдавна се наблюдават от ДАНС. Ако се наблюдават от ДАНС, то когато е паднало правителството на Кирил Петков, ДАНС е трябвало да се намеси. Ако са се ослушали докато не дойде Денков и не са предприели действия, то сега трябва да поискат имунитета и на Сандов, и на Кирил Петков, и Денков, и другите ресорните министри, ако имат такъв. И в следствения арест, задължително. Тука вече няма да могат да говорят, че са политзатворници. Бойко Найденов каза, че ще има постановление за прекратяване. А той знае за какво говори. Мими също каза едно-друго, но той беше във властта отдавна. Факт е обаче, че в 05 РПУ изпоарестуваха целия сектор наркотици, и снеха началника.

    Коментиран от #180

    12:05 09.02.2026

  • 179 Няма депресия и меланхолия! Няма ...

    1 0 Отговор
    За тях има "завършен цикъл" ! (Re: Лама Иво Калушев от България)....много съмнителни неща се наричат ​​„дхарма“. Смърта за тях е „това звучи сякаш би могло да е много хубаво нещо“.....

    Коментиран от #181

    12:06 09.02.2026

  • 180 отдавна се наблюдава от ДАНС

    2 0 Отговор

    До коментар #178 от "Смърфиета":

    или се използва от ДАНС ? А? ....

    12:09 09.02.2026

  • 181 Смърта за тях е „това звучи сякаш би

    1 0 Отговор

    До коментар #179 от "Няма депресия и меланхолия! Няма ...":

    могло да е много хубаво нещо ... и нещо още по зловещо: убийството на козата за тях е "дхарма" и я преражда в "свещенна крава". Убийството на други хора а не само самоубийството...

    Коментиран от #199

    12:13 09.02.2026

  • 182 А Лама Бою има ли толкова семенна

    1 1 Отговор

    До коментар #147 от "Смърфиета":

    течност във слипчетата ?

    Коментиран от #184

    12:16 09.02.2026

  • 183 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #166 от "Нормални ли са":

    Пепи, велик си братче. Безпорно. Как си ги нарезал само!

    Коментиран от #189

    12:18 09.02.2026

  • 184 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #182 от "А Лама Бою има ли толкова семенна":

    Може би имаш предвид л-на в търбуха?
    По-малко са от семенната течност, която са получили малките лами за 35 години духовно просветление. Освен това, тези хора са свързани по един или друг начин и с него, не си въобразявай, че това засяга само ППДБ. Жълто ти е около устата.

    Коментиран от #187

    12:22 09.02.2026

  • 185 Филма „Неизследваното“

    1 0 Отговор
    на Калушев от Мексико има рейтинг на публиката 9 от 10. По интересното е обаче че Това се случва благодарение на инициатива на Мексиканския съвет по туризъм, "целяща да превърне почти недокоснатия дотогава регион в оживен международен курорт". Според изследователя на пещери и инструктор по гмуркане Кристоф Льо Майо това се е случило със съдействието на ДЕА и ЦРУ през фирмата която и с обучение на Пентагона се занимава .. California Diver която се намира в Сан Рафаел, Калифорния (малко на север от Сан Франциско

    Коментиран от #188

    12:23 09.02.2026

  • 186 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #155 от "Как това обяснява ВСИЧКО странно":

    Истинско внимание заслужават последните две точки, и особено предпоследната.
    Защото освен хомосексуализъм и педофилия, има замесени наркотици и може би корнография. Ето защо.

    12:25 09.02.2026

  • 187 малките лами от младежкият ГЕРБ

    1 0 Отговор

    До коментар #184 от "Смърфиета":

    не са ли министри? Не ги ли жениха по списък?

    Коментиран от #190

    12:25 09.02.2026

  • 188 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #185 от "Филма „Неизследваното“":

    Ами и в Мексико, и в Калифорния живеят хора. А Лама Калушев трябва да се е събрал с хора, които да са го упътили как да кандидатства пред борда по туризъм. При условие, че това е вярно. Е, всякакъв социален капитал, както това се нарича, рейнджър Лама Калушев вече е оставил на този свят и е отишъл да се преражда някъде.

    12:29 09.02.2026

  • 189 Ти влез във сайта и форума и прочети

    1 0 Отговор

    До коментар #183 от "Смърфиета":

    А после пак ще те питам какво си "нарезал"...

    Коментиран от #192

    12:29 09.02.2026

  • 190 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #187 от "малките лами от младежкият ГЕРБ":

    Ти за власт ли ламтиш? Не ти трябва, гарантирам ти.
    Не им завиждай на ламите на ламя Буда. Съветвам те да си направиш справка какво се случи с Тодоров и Кукурин. Същото може да се случи на всяка ламичка и тиквена будала.

    12:32 09.02.2026

  • 191 Я кажете сега

    2 0 Отговор
    Оня Христо Грозев дали контакти с Калушев е имал? А?

    Коментиран от #198, #203

    12:34 09.02.2026

  • 192 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #189 от "Ти влез във сайта и форума и прочети":

    Нямам ВПН. А и не ми се четат прустотий. Вервам ти, айде, от мен да мине. Правдоподобно изглежда. Италианците казват, "се нон е веро, е бен тровато". А смърфовете уважаваме много този принцип.

    12:35 09.02.2026

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Ровя В явоР

    0 0 Отговор
    Б.а.х.т.и ........колко много разбирачи ! Направо да не знаеш кого да слушаш и на кого да вярваш !

    12:38 09.02.2026

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Рижа ЛИСИЦА

    2 0 Отговор
    Мечта ми е и Дани Митов да излезе отнейде и да си каже ТЕЖКАТА ДУМА !
    Гдей тоз момък ? Що тъй се крий ? Жадуваме за словото му !
    Да не и той измеж убитите....сакън !?

    12:41 09.02.2026

  • 197 Факт

    0 0 Отговор
    Много точни въпроси? Всичко в живота е Лично и Конкретно. Когато се говори анонимно, явно има измишльотини!

    12:43 09.02.2026

  • 198 името на ВИМЕТО

    0 1 Отговор

    До коментар #191 от "Я кажете сега":

    Остави го този Христо. Той требе да громи Путин и руснаците. Има заплата да оправдава все пак. Къде да се хаби с някакви си пещерняци. Той вършее само на МЕЖДУНАРОДНО ниво. България тясна е за неговата душа !
    Грозев то ГРОЗИ една голяма УГРОЗА и те не е миризлива като роза !

    12:46 09.02.2026

  • 199 Вероятно би трябвало на службите ни

    1 0 Отговор

    До коментар #181 от "Смърта за тях е „това звучи сякаш би":

    да им е направило впечатление че под формата на "тибетски будизъм" още от 2010 г. са били създавани реално "ескадрони на смърта". За това са били пбучавани. Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат .....

    Коментиран от #204, #207

    12:47 09.02.2026

  • 200 малоумие отвред

    3 0 Отговор
    На всичко това му се вика разпад. Разруха. Всичко бездейства и имитира дейност. Резултати никакви. Цените хвърчат нагоре,инфлация, беззаконие, мотане и преливане от пусто в празно. Даже и самата нарочена за президентка , се мотае и бави ,не смее да определи , да вземе решение поради некадърност,страх ,нерешителност и простотия.Всичко е в цунг цванг. Това е положението , фронтово. Хората скоро ще усетят гаврата с тях. Педофилска мрежа на територията ,част от гигантска световна педофилия и то в граничната зона, въоръжени с автомати са безчинствали и никой не знае,отговорни няма. Какво да се коментира. Всеки да си прави извод, какво става. Криминални боклуци се гаврят с народа. Посягат не само на парите на хората , но и на децата.Безогледно, нагло ,дръзко,измамно,коварно. Нашите българи не са подготвени за подобни удари. Те си мислят ,че има държава, има отговорни хора,има закони ,ред, някой мисли за хората. Жестока заблуда. Опасна заблуда. Всъщност народа е излъган, измамен оставен сам,нападнат от идиоти,маломници и хиени. Страховито е ,ако се осъзнава, какво се случва. България е изправена пред екзистенциална опасност за съществуването и бъдещето на българската народност. И ако се продължава така, нацията загива,буквално изчезва. А бъдещето на българската младеж е сринато в родината.

    12:50 09.02.2026

  • 201 Охааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #131 от "Малка част от мексиканската група":

    И Петър Ксифо от Шалом .....

    12:51 09.02.2026

  • 202 А дали е така? Кой да ни каже?

    1 0 Отговор
    А някой знае ли със сигурност в последните дни до 01.02 на Петрохан, тази група, секта, банда, (хомо)дружинка, колко души са били - постоянно пребиваващи, чести гости или случайни гости или лагерници (обучаеми)? Дали са били 6, 16, 66?
    Понеже говорят за охранители, частна армия...Шест човека не могат да пазят такъв голям периметър, та даже и с дронове и камери...Да не се окаже, че има още 2, 3. 4 тройки "хижари еколкози"....
    Ако е нещо организирано, трябва да ина нещо регистри, дневници, отчети помежду им или с много или малко свързани с тях лица. Не може всичко да е ставало само с думи и да се се разбирали с поглед, трябва да има нешо писано,
    То обикновен човек само за един ден оставя 20-30 дигитални следи като се почне - чекиране на асансьор, на автобуса, на магазин, на работа, на бензиностанция, на паркинг, на компютъра и т.н...
    А тея - имали оръжие, дронове, автомобили, камери...ама видиш ли никой нищо не може да каже във сигурност и само се "предполагало" това или онова?!

    12:54 09.02.2026

  • 203 Приятелчета бре

    1 0 Отговор

    До коментар #191 от "Я кажете сега":

    Христо Грозев с Калушев .... ще чакаме сега и Грозев да се изцепи

    12:57 09.02.2026

  • 204 Потресаваща идеология

    1 0 Отговор

    До коментар #199 от "Вероятно би трябвало на службите ни":

    "ескадрони на смърта". (Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат ....) Няма депресия и меланхолия! Няма ...Друго е! Коментарите във форума от 2013 в dharmawheel точка нет са показателни.

    13:02 09.02.2026

  • 205 И Валери Андреев

    1 0 Отговор

    До коментар #131 от "Малка част от мексиканската група":

    е евреин ! ... кво общо евреи със секта на "тибетски будизъм" имат идея си нямам

    13:05 09.02.2026

  • 206 "Психиатрична проблематика

    1 0 Отговор

    До коментар #166 от "Нормални ли са":

    На високо образовани и физически подготвени" беше точният изказ на Ботю Ботев ...

    13:08 09.02.2026

  • 207 Това много им е харесало

    1 0 Отговор

    До коментар #199 от "Вероятно би трябвало на службите ни":

    На ДАНС ! Ама много ...

    13:11 09.02.2026

  • 208 И тридничко ли е

    1 0 Отговор

    До коментар #166 от "Нормални ли са":

    За "великите" ни служби да я намерят тая Невена Стаева.....? А? Или и нея в кемпер ще я намерят по някое време? У с. БЪЛГАРИ в Странджа?

    13:19 09.02.2026

  • 209 И при американската сциентология

    1 0 Отговор
    елитарната тръмпистка секта на Епщайн също (Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат ..) изказа е различен от този на ламата но смисъла е точно същият.

    13:27 09.02.2026

  • 210 Вчера разбрах че 28 минути

    1 0 Отговор
    От Филма "Широко затворени очи" на Кубрик били цензурирани и забранени в САЩ ....

    13:30 09.02.2026

  • 211 Интересен факт е

    1 1 Отговор
    Че Тибетските Лами са били съмишленици на Хитлер! Основно от там са им били и проблемите с Китай.. Замислете се!

    13:32 09.02.2026

  • 212 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 213 год

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Чишит":

    поредната Uтрепка, която се мисли за нещо повече от всички останали. От кога ти казваш кой е полезен и кой безполезен? Все пак имам нужда от още основания да ви зануля всичките... LOL....

    14:45 09.02.2026

  • 214 Амиии

    1 1 Отговор
    Руските убийци в България не ги съдят, защото те командват простите си роби !

    15:43 09.02.2026

