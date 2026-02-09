Бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов заяви в ефира на БНТ по повод трагедията в Петрохан, че според него би трябвало да има комплексен подход към този случай. "Неслучайно много хора използват израза, че подобно убийство не е имало до този момент в България. Странното обаче е това, че никой не вижда кой да отиде от ръководството на МВР. А именно в този момент трябва човек от най-високо ниво да се появи и да обясни на обществото това, което може да се каже. Има случаи, в които си длъжен да излезеш и да кажеш какво се случва. Една седмица хората са оставени в някаква каша.", каза още той.
"Още с първия оглед могат да се установят голяма част от фактите – времето на настъпване на смъртта, начинът по който е извършено прострелването, къде точно се е случило, откъде са проектилите. Голямата липса е липсата на публичност, липсата на становище, липсата на информация към обществеността. Каква точно следствена тайна щеше да бъде нарушена, ако беше казано – тук са намерени тези хора, другите трима ги няма и ги търсим.", смята бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов.
"Ако бяхме информирали обществеността и бяхме потърсили помощ от хората, можеше да се предотврати второто нещо. Една седмица потънахме в мъглата и накрая какво намерихме – шест трупа.", каза още Найденов и добави, че няма да има нито обвиняеми, нито съд по случая.
"Не може да се говори така за хора, които не са между живите и не могат да се защитят. Имаме масирана атака срещу хора, които не могат да отговорят, а в същото време се появяват техни близки, които говорят съвсем други неща. Децата останаха най-незащитени – и приживе, и в престъплението, което коментираме.", коментира Йорданов.
За институционалните пропуски и контрола Бойко Найденов заяви: "Очевидно някой не е работил така, както би трябвало. При положение, че тези хора са разполагали с огнестрелно оръжие, трябва да се провери кой е дал разрешение и при какви мотиви. Не мога да разбера как никой не се е заинтересувал какво се случва в една хижа на отдалечено място."
"Има сигнал отпреди две години, който е бил в ДАНС. Трябва да се установи кой конкретно не си е свършил работата. Аз съм противник на теории на заговори. По-скоро става дума за безхаберие и липса на контрол.", добави Бойко Найденов.
"Всеки ли в тази държава може да бъде учител и да възпитава деца без контрол? Как е възможно да се организират лагери и никой да не се интересува какво се случва там? Има институции, които трябва да защитават правата на децата, и те не са го направили. Почти нищо не знаем. Но дано този случай поне отприщи проверки и реален контрол.", категоричен е Йорданов.
Очаква се разследването и експертизите да дадат повече яснота по случая и да покажат дали институциите ще поемат отговорност за допуснатите пропуски.
1 Пич
09:52 09.02.2026
2 Пич
До коментар #1 от "Пич":Конференция - конспирация
09:53 09.02.2026
3 Бгмафия
09:53 09.02.2026
4 бою циганина
09:53 09.02.2026
6 Факти
09:55 09.02.2026
7 О, ще има
За 6 трупа стигат до майчиното ти малко.
09:56 09.02.2026
8 Последния Софиянец
09:56 09.02.2026
9 КАЛУШЕВ Е ЧИСТО ЛУД
09:56 09.02.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #55
09:57 09.02.2026
12 Деций
Коментиран от #50
09:57 09.02.2026
13 Сила
09:57 09.02.2026
14 найденов
09:57 09.02.2026
16 си пън
10:00 09.02.2026
19 Чичо Сашо
10:02 09.02.2026
20 Майна
Тръмп ги..н,ас,ра
Той наблюдава..
Епщайн
Ки,ъ,р Стаймър реве,че не знае за посланика Ман,де,лсъ,н( Еп,щ,айн)
Как пък се случи по същото време и числата в Петрохан
Всички в управлението са участвали..
10:02 09.02.2026
22 дядото
10:03 09.02.2026
24 много съмнителни неща се наричат
Когато отидох там, гуруто изложи правила, които смятах за легитимни, и настоя да прекъсна връзките си с другите, за да живея с тях и да практикувам дхарма.
Той сигурно ме харесваше, защото ме използваше като свой заместник за останалата част от групата.
Идеята, че съм специален, беше като нашийник, а идеята, че той е специален, беше основата за това аз да бъда специален, затова го защитих.
Той ми употребяваше много наркотици, наричайки ги тайнства, и си спомням как припадах, пълзех по земята и повръщах.
Почти сигурна съм, че бях изнасилена с наркотици, пропуските в паметта ми са значителни, понякога обхващат няколко дни.
Много хора умряха, преди да се замеся. Един млад мъж почина, докато изпитваше плашеща халюцинация от наркотична смес, която му беше дадена, докато бях замесен.
Хора бяха държани против волята си, когато бяха „обсебени“, обладани, защото възразяваха срещу нещо, което гуруто правеше.
Лидерът на култа никога не беше подведен под отговорност за това, защото всички замесени го прикриваха и това беше сметнато за свръхдоза.
Той използваше други хора, за да разпространява наркотици.
Представи се като тертон и ни каза, че други лами са потвърдили неговите терми.
Това, което преподаваше, беше смесица от шаманизъм и Ваджраяна, разчитайки много н
10:03 09.02.2026
25 Промяна
10:03 09.02.2026
26 Ми донякъде е прав
10:03 09.02.2026
27 Здрасти
Коментиран от #40, #119
10:03 09.02.2026
28 Майна
Под държавна шапка..
Мрежа ..
Той Тръмп ще изкара и..още
10:04 09.02.2026
29 мсколи
10:05 09.02.2026
31 Цеко сифоня
До коментар #6 от "Факти":Точно така. Кръгчето се затвори. Който трябваше да млъкне е млъкнал. Който трябваше да бъде покрит е покрит. Никога няма да узнаем истината . ДАНС или тези които са се представили за ДАНС си свършиха работата.
10:05 09.02.2026
32 Чишит
Коментиран от #213
10:06 09.02.2026
33 Майна
Радев- ъъъ, кой
Борисов- също
Мамин също..
Изгубиха дар слово?
Ако не бяха замесени щяха да повдигнат въпроса!
Коментиран от #68
10:07 09.02.2026
34 много съмнителни неща се наричат
8-те светски дхарми се основават на пари, секс, власт и престиж. В един култ „власт“ означава контрол, обикновено контрол върху живота на хората; къде живеят, кого виждат, какво правят. След като контролът е установен, членовете биват сексуално, финансово или по друг начин злоупотребявани. За съжаление, много традиционните учения на гуру йога се поддават доста лесно на този вид злоупотреба.
Не обвинявам никого, че е култ - поне не в тази тема досега. По-добре да запалиш свещ, отколкото да проклинаш тъмнината.
1. Проблемът не е в „невежеството“. Проблемът е в начина, по който го имате в момента. (Н.В. Кармапа XVII @NYC 02.04.18)
2. Подкрепям Мингюр Р. и Х.Х.Д.Л. в техните позиции срещу малтретирането от страна на ламите.
3. Ученик : Лама, мислех, че може да умра , но после осъзнах, че Трите Скъпоценности щяха да ме защитят.
Лама : Дори и да беше умрял, Трите Скъпоценности щяха да те защитят. (Публикация на DW от Fortyeightvows)
10:07 09.02.2026
35 ХОРАААА
Много показателни аналогии
10:07 09.02.2026
36 Така е
Коментиран от #84
10:09 09.02.2026
37 Той трябва да бъде подведен
10:09 09.02.2026
38 Майна
Ами да..
Това е безобразие
Педофилия и всичко съпътстващо в канал под държавна опека!!!
И се готвят за избори?!
Гротеска!!!
Докога ще мълчите, българи!!!
10:10 09.02.2026
39 991
Освен това, какъв мотив биха имали тези хора да предприемат такива крайни действия? Финансов? Извършили са престъпление? Видели са нещо? Много неща не се връзват ...
Но така или иначе в България убийства не се разкриват, освен ако са битови и очевидни убийства. Най-лесно е да се препише на единия от мъртвите и готово - случая е решен. Даже и бонуси ако искат да вземат за добре свършената работа.
Коментиран от #44, #58, #127
10:10 09.02.2026
41 НИИИКОЙ НЕ ВЯРВА ЧЕ ТИЯ
Коментиран от #47, #49
10:12 09.02.2026
42 Имат
10:12 09.02.2026
43 Аферата Епстийн или Епщайн
10:14 09.02.2026
44 Когато става дума за култ
До коментар #39 от "991":Не съществуват "6 отделни личности с глава на раменете" Пропуснахме и някак си напълно се изплъзна същността на колективното култово съзнание и наркотиците
10:14 09.02.2026
45 разбор
Коментиран от #134
10:15 09.02.2026
46 Мимиту
10:15 09.02.2026
47 Но преди това са се ползвали от блага и
До коментар #41 от "НИИИКОЙ НЕ ВЯРВА ЧЕ ТИЯ":Привилегии които другите хора не ползват.
10:16 09.02.2026
48 Мемфис
10:16 09.02.2026
49 ТОЧНО И ДАНО ТЕЗИ
До коментар #41 от "НИИИКОЙ НЕ ВЯРВА ЧЕ ТИЯ":Които изброи да си намерят майстори. И всички тези които говорят като този бояк мъж. Да знаят че тук и там пишещите ние това което те дърдорят сме го писали още на първият ден след убийство.
10:18 09.02.2026
50 ВижСя
До коментар #12 от "Деций":И ти си прав, обаче нашите служби подобно кещо не могат да организират. Те на вързано куче ляб немогат да дадът. Такова нещо могат да организират по големите батковци ЦРУ, Англичаните. Тогава възниква въпроса защо? Как се е финансирала тази организация, що са им били автоматичните пушкала да пазят гората от гъбари ли? Що са имали системи за наблюдение за милиони да пазят елени и сърни? Наркокартелите също могат да спретнат нещо такова ама засега ги изключваме, няма данни достатъчно
10:19 09.02.2026
51 Известно
Убиват ги по тройки. Следващите двама от тройката ще са индивиди с тегла 130+ кг.(сетете се кои са дебелаците) Третият ще бъде избран от убийците по същия критерий по тяхно усмотрение сред хора в Парламента.
Коментиран от #64, #91
10:19 09.02.2026
53 991
До коментар #44 от "Когато става дума за култ":Да, култ е много удобно обяснение за МВР, но не ми се връзва някакви хижари и планинари да са в някаква форма на секта и религионзен самоубийствен култ.
Коментиран от #70
10:21 09.02.2026
54 Re: Лама Иво Калушев от България
10:21 09.02.2026
55 Хахаха
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Ако е така,ти трябваше да си първият,с твоето бръщолевене.Нали знаеш че вече си факсиран за отстраняване.....от форумите
10:21 09.02.2026
56 Подстава
10:22 09.02.2026
58 ПРОЧЕТИ
До коментар #39 от "991":повече за коментирано за масовите са. моубийства в Уейко и Джорджтаун в Гвиана
10:22 09.02.2026
59 Съдебна медицина
10:23 09.02.2026
60 Емигрант
Коментиран от #65
10:24 09.02.2026
61 Бай Данчо
10:26 09.02.2026
62 Даже мисля че никой нищо не разследва
10:26 09.02.2026
63 Анализ
Професионален извършител не оставя свидетели 8 дни, не допуска: движение, импровизация, второ местопрестъпление, не поема риск хора да говорят, да се укрият или да бъдат открити.
Ако е имало външен килър, логичното би било: всички да бъдат ликвидирани в рамките на часове, не дни, не да се разхождат с кемпер из страната.
Това е много силен аргумент против мафиотски сценарий.
всички се познават, няма сигнал до полиция, близки, институции, има паника, отлагане, ирационални решения, има опит за „затваряне“ на ситуацията (пожар, изолация, движение)
първо насилие → страх → бягство → срив → второ насилие.
Коментиран от #133
10:27 09.02.2026
64 Майна
До коментар #51 от "Известно":ПП защо липсва в писанието ти?
Ти май ..нещо
Да не би да зададем въпроса кой ги създаде, а?
Срамно е, говори за интереси
10:27 09.02.2026
65 Вярно, но не целия коментар
До коментар #60 от "Емигрант":Разни комисари мънкат като първолаци и пестят всяка дума, само да не настъпят някое гоуно.
10:27 09.02.2026
66 Лазо
Коментиран от #106
10:27 09.02.2026
67 Рядко
10:28 09.02.2026
68 Хмм
До коментар #33 от "Майна":колкото и да слагате Радев до Борисов, "убиецът" е Сандов, който е дал разрешително на своите другарчета протестъри да владеят планината "Стреля се без предупреждение", точно служебна министърка се е опитала да се намеси, но тогава цялата страна беше обхваната от възторг, ах Харвард, ах Росенец, гледайте филми за сектите, влезеш ли, няма измъкване, но поне държавата няма участие, а при нас точно държавата е вътре, защото ние с гласовете си дадохме власт на хора, които са секта, протестъри, които мразят държавата, птивърженици са на хаоса, да правят каквото си искат, но само те и никой друг
10:29 09.02.2026
69 Студио Х
Терминът е изкушаващ, но психологически рядко е толкова хладнокръвен, колкото звучи.
По-вероятно е: не „планирано ликвидиране“, а ескалация на страх и безизходица.
Типичната вътрешна логика не е:
„Трябва да ги махна, защото са свидетели“.
А по-скоро:
„Няма изход, всичко се срива, няма как да продължим“.
В такива случаи убийството на близки хора (вкл. млади) не е стратегическо, а: срив, афект
отчаяние, „крайно решение“...
10:29 09.02.2026
70 Re: Лама Иво Калушев от България
До коментар #53 от "991":..форум от 2013 в dharmawheel точка нет...(...той обяви на най-близката си група лични ученици, че възнамерява да предприеме пътешествие по света без определена цел. Всеки, който иска да го последва, трябва да се откаже от всичко – дом, притежания, семейство и приятели – и да следва неговите напътствия без възражения и гаранции. Това беше изпитание, несравнимо с никое друго, за лоялност и широта на вижданията.“ Това е огромна и много опасна отговорност, която човек трябва да поеме върху себе си....)
10:29 09.02.2026
72 Нямам думи
До коментар #23 от "Яни":Като прочета такива лешоядски приказки по повод родителите много се ядосвам. Всеки се моли да опази децата си. Не знаем защо го е пратил. Какви са мотивите му, очевидно е имал такива. Само три месеца по-рано всички се възхищаваха на Калин от Игри на волята. А сега всички късат месо от един почернен баща.
10:30 09.02.2026
73 Киро
Коментиран от #95
10:31 09.02.2026
74 Какво обсъждате!!!
,,Епщайн“ не е просто скандал за сексуални услуги. Това е прозорец към функционирането на „Дълбоката държава“, където компроматът е основната валута, а участието в престъпни ритуали е входният билет за най-високите ешелони на властта."
10:31 09.02.2026
75 КГБ
До коментар #1 от "Пич":Пич, съветските другари управляват света.
10:32 09.02.2026
76 Защо 8 дни са толкова важни?!
Няма непосредствена заплаха.
Има илюзия за контрол („още сме живи, значи ще се оправи“).
Това време: изяжда психиката, усилва параноя, води до фатални решения.
Какво наистина казва тази логика?
✔️ Външен професионален извършител – малко вероятен.
✔️ Вътрешен човек / вътрешна групова динамика – най-вероятна.
✔️ 8 дни движение – несъвместимо с мафиотски сценарий!
⚠️ „Ликвидиране на свидетелите - момчетатй“ – възможно като резултат, но не като хладен план.
10:32 09.02.2026
77 Защото си правят
До коментар #67 от "Рядко":САМОПРИЗНАНИЯ извършителите нали ха ха ?
10:33 09.02.2026
78 Всички еколози и планинари
Коментиран от #121
10:33 09.02.2026
80 Майна
Мащабът на педофилските мрежи, в които са замесени лидери като Еманюел Макрон, Джъстин Трюдо и дори крал Чарлз III, е толкова голям, че вече не може да бъде скрит. От елитното училище „Олдънъм“ във Великобритания до частните пансиони в Канада, системата е изградена така, че да „произвежда себеподобни“ чрез насилие и подчинение."
Коментиран от #86
10:33 09.02.2026
81 Извод
Не изглежда като операция.
Изглежда като разпад.
Разпад на: доверие, психика, контрол, способност за рационално мислене
10:34 09.02.2026
83 Мнение
10:35 09.02.2026
84 Такава е версията
До коментар #36 от "Така е":Показаха ли го по телевизията ? Не.
10:36 09.02.2026
85 Напрежение от мъгла
10:37 09.02.2026
86 Ами
До коментар #80 от "Майна":Две агенции в Русия са набирали непълнолетни за Епщайн.
10:37 09.02.2026
88 Оракула от Делфи
видяхме некадърността на един уплашен, Вътрешен Министър, който се е скрил от срам
да не кажат хората , че и той е в сектата на хомосексуалистите, но сега вече знаем , че не е сам???????
10:38 09.02.2026
89 Г- н Найденов,
И Вие като директор в НСлС имахте постижения, ама те бяха в спорта, а не в разследването!
Нищо лично!
10:38 09.02.2026
90 Смърфиета
Бойко Найденов е прав. Сарафов трябваше веднага да даде брифинг, шефа на полицията също, и да призоват гражданите да дават сигнали. Само дето и Найденов, и Кокинов, и кой ли още, вече не са в следствието и прократурата.
Още нещо. Шакти публикуваха казаното от Милена Малинова, приятелка на Лама Калушев, където тя казва, че той изоставил кариера на адвокат, за да се бори за природата. Адвокат Калущев или с подобно име и фамилия няма. Убит от ламата и момчетата адвокат обаче има. "Съществува" адвокат Иво Ал. Иванов, на "Асен", един партер. Има и адв. Иво Г. Иванов, Бургас,
10:38 09.02.2026
91 Ъхъ
До коментар #51 от "Известно":Само дето у Врачанско и Монтанско нема етнически Турци и ДПС там не пее у хора, пък има и достатъчно гори дето нема да си имат проблеми, жендарята измислете нещо по умно, направо обвинете ВВП
Коментиран от #110
10:40 09.02.2026
92 Разбирачи
Коментиран от #102, #141
10:40 09.02.2026
93 мдаааааа
10:43 09.02.2026
94 само да искат
10:44 09.02.2026
95 Смърфиета
До коментар #73 от "Киро":Млади хомосексуалисти, нарциси, вербувани от юридическия и имотен нарцис Рашков. Самозабравянето води до там. А Терзиев е просто ДС аристократ. Оръжейната търговия е много доходна. Хомосексуализъм, комплекс за малоценност и съотв. "компенсация", т.е. в случая, изживяване.
10:44 09.02.2026
96 Мензис
До коментар #52 от "Мемфис":Аааааа индийският биволар с теменужките е най-виновен, от него почна всичко!
10:44 09.02.2026
98 Re: Лама Иво Калушев от България
10:45 09.02.2026
99 така е
10:45 09.02.2026
100 Цацаров
Коментиран от #115, #118, #126, #129, #132
10:46 09.02.2026
101 Майна
Съвместно- Габриел , Денков
Социален министър Шаламанова ( Сорос)
Извела от семейства10 000 деца- нов път...
Вижте:
,,Иванка Шалапатова е доктор по организация и управление на социалните дейности и международно признат експерт по ранно детско развитие, социална подкрепа и закрила на деца и семейства. Тя е дългогодишен изпълнителен директор на фондация „За нашите деца” и първият българин – изпълнителен директор на британската организация “The European Children’s Trust”.
Нищо не ви говори?
10:47 09.02.2026
102 Смърфиета
До коментар #92 от "Разбирачи":Този е следовател, шеф на следствието и в това качество, зам главен, когато двамата заместници се качиха на главата на Борис Велчев и той увеличи броя им и ги направи шестима. Така че, троле, заври се в съседната пътека на онази, откъдето си видял бял свят.
10:48 09.02.2026
103 Добре
Поне няма изчезнали, липсващи хора. Това е голям успех.
Коментиран от #117
10:48 09.02.2026
104 Тити на Кака
Тази ситуация не е от полза за никого, но отговорността за предизвикването й е изцяло на силовите органи!
10:50 09.02.2026
105 кмета на гинци е усещал нещо
10:51 09.02.2026
106 Гинко
До коментар #66 от "Лазо":Разбира се, че притежанието на огнестрелно оръжие води до изкушение за използването му! Контролът за притежание на огнестрелно оръжие трябва са се затегне! Виж какво става в САЩ. Иди са живееш там, ако ти харесва каубойския живот!
10:53 09.02.2026
107 8 дни
Това е ключовият филтър. Повечето хора не могат.
Кой НЕ издържа 8 дни - Емоционално лабилни хора, силна тревожност, паника, чувство за вина
нужда да споделят.
Такива хора: звънят, търсят помощ, „се изпускат“
рухват бързо.
Докото децата и юношите имат по-слаба психична защита, по-трудно понасят тайна, страхът при тях е по-видим.
15-годишен не е субект на контрол, а по-скоро обект.
Кой МОЖЕ да издържи 8 дни - Хора с висока психична защита, свикнали със стрес, рационализират, отлагат емоцията, действат „на автопилот“.
Контролиращи личности, поемат решения, определят „какво правим сега“, другите се водят по тях.
Хора с опит в изолация - планина, самостоятелно оцеляване, дълги периоди далеч от социален контрол.
Такива хора могат да функционират дни наред, без да рухнат, дори след тежко събитие.
Коментиран от #112
10:54 09.02.2026
108 Гъбарко
10:54 09.02.2026
109 Нормални ли са
Коментиран от #138, #143, #156
10:55 09.02.2026
110 Затова
До коментар #91 от "Ъхъ":пък е пълно с цигани и всички гласуват за ДПС НН. Не случайно на тази част й казват Северозападнала.
10:55 09.02.2026
111 Умни милиционери
Има причина, за да са го оставили този кемпер така да си кара необезпокояван. Ако искаха, щяха да го видят ма камерите на АПИ
10:55 09.02.2026
112 Ти как разбра, че са 8?
До коментар #107 от "8 дни":Ако са 4 или 1?
Коментиран от #122
10:56 09.02.2026
113 Наряд
10:58 09.02.2026
114 Майна
Педофилия на държавно ниво
" „Заглушиха бунта на младите в Хасково, изкараха ги вандали, за да заметат трагедията с убитата Маги, за да не бъдат изкарани истинските факти за убийството ѝ, за да бъдат прикрити следи, за да може МВР – Хасково, отново да е в бяло.
На малцина в България им стана ясно защо децата на Хасково реагираха бурно и излязоха на протест, макар да са непълнолетни. Всички помислиха, че причината е убийството на тяхната съученичка Магдалена. Не, истинските причини са съвсем други, просто трагедията със смъртта на това красиво младо момиче преля чашата и отключи агресивната реакция на децата. Агресия, породена от постоянен страх, от списъци на красиви момичета и от гаври с деца."
Докога ще мълчим!!!!
10:58 09.02.2026
115 Мнение
До коментар #100 от "Цацаров":Кучетата са били затворени вътре вероятно от стопаните, за да не пречат на спор, конфликт, за да не избягат.
Как изглежда:
Всички се познават
Има напрежение, спор, зависимост, пари, власт или лични отношения
В даден момент настъпва насилие между свои
След първите смъртни случаи останалите не знаят какво да правят.
Коментиран от #139
10:59 09.02.2026
116 лудия
10:59 09.02.2026
117 Тити на Кака
До коментар #103 от "Добре":Лъжеш се, в район на Околчица обичайно има доста хора. И овчарите там са малцинство - говорим на първо място за многото туристи, отиващи да оставят цвете в памет на Ботев и момчетата му, много мои приятели състезаващи се в крос кънтри тренират там, виждал съм хора от Челопек да разхождат кучовците си там, в последните години и досадници с АТВ-та не липсват.
Предстои разследващите да обявят времето на убийството в кемпера, но бих се учудил искрено, ако между момента на екзекуцията и откриването на машината с телата са изминали повече от 24 часа.
Коментиран от #160
11:01 09.02.2026
118 Вероятности
До коментар #100 от "Цацаров":Убитите са отвън, може да са бягали от огъня в хижата, а може да са извлечени от другите трима, които бягат с кемпера, защото все пак са се познавали и от емоционална гледна точка не са искали те да изгорят.
11:01 09.02.2026
120 Бот уш
Коментиран от #128
11:02 09.02.2026
121 психари са естествено
До коментар #78 от "Всички еколози и планинари":Как дойде събота и неделя няма да свършат нещо полезно да проверят децата дали домашните са си написали и да си оправят къщата а ще се юрнат чукари да катерят и с дивотии да се занимават. Връх тоя, връх оня, пещери дупки и канута ..
.
11:02 09.02.2026
122 8 дни
До коментар #112 от "Ти как разбра, че са 8?":Предположения от това, което пишат в медиите.
11:03 09.02.2026
123 Кандидати БОЛ
11:04 09.02.2026
124 Майна
Това са факти
Искате да мълчим за да случите к ръвта на децата ни?
Путин каза- сатанистите, които пълнеха коремите си , трябва да умрат...
11:04 09.02.2026
125 лудия
11:05 09.02.2026
126 Може би
До коментар #100 от "Цацаров":Това звучи парадоксално, но е добре известно в криминалната психология - дори агресивни извършители често избягват да наранят животни
изпитват емпатия към тях, „отделят“ животните от насилието между хората.
Това важи особено, ако кучетата са познати, гледани, обичани.
Затварянето на кучетата може да е било: преди конфликта, по навик, за да не пречат, за да не излязат навън.
Пожарът може да е възникнал по-късно, когато: никой вече не е мислел за тях, ситуацията е била извън контрол, хората са напуснали хижата.
В психологията това се нарича селективна слепота в криза: мозъкът спира да обработва „второстепенни“ морални задачи.
11:07 09.02.2026
127 Тодор
До коментар #39 от "991":освен това което пишеш - как е възможно един човек да убеди други 5 да се самоубият или той да ги убие ритуално и после да се самоубие, няма логика и в друго:
-ако е секта, то сектата избира специално място, където да се извърши ритуалното убийство /или самоубийство. А в случая едните са застреляни в Петрохан, другите в Околчица - НЯМА ЛОГИКА!
-ако е секта и Калушев е гуру, след като е любител на животните няма да заключи три кучета и да ги изгори живи. Ако пък е решил и кучетата да се принесат в отвъдното ритуално, щеше да ги застреля не да ги гори, така както е направил с хората
-ако пък ритуала включва огън, след като кучетата са изгорени трябваше и хората да се самозапалят
Просто нищо в този случай няма логика, за да подкрепи която и да е версия.
11:07 09.02.2026
128 Не са педофилска секта колега
До коментар #120 от "Бот уш":Нещо много по опасно са...
11:09 09.02.2026
129 Логика
До коментар #100 от "Цацаров":Ако имаше външен, хладнокръвен извършител…
…той по-скоро би убил кучетата, защото: кучетата вдигат шум, хапят, пазят, издават присъствие.
Фактът, че не са застреляни, не подсилва версията за професионален нападател.
11:10 09.02.2026
130 Палежът и огъня
Човек, който: вече е извършил нещо тежко иска „край“ и бяга.
По-лесно ще запали и ще си тръгне, отколкото да извърши още индивидуални актове на насилие.
11:11 09.02.2026
131 Малка част от мексиканската група
Деян Илиев
Ники Златков
Петър Колев
Невена Стаева.....?
Пламен Статев
Петър Ксифо Валери Андреев ....
Коментиран от #176, #201, #205
11:13 09.02.2026
132 Размисли
До коментар #100 от "Цацаров":Отсъствието на огнестрелни рани при кучетата НЕ означава, че: някой ги е „пощадил съзнателно“, има ритуал, има специален план.
Означава само: липса на допълнително действие.
В кризисни ситуации хората не довършват, те спират да мислят.
Какво ни казва това всъщност?
Повече говори за: познати хора, емоционално натоварена ситуация, липса на студен, професионален контрол.
По-малко говори за: мафия, външен килър, „прочистване“.
11:14 09.02.2026
133 Тодор
До коментар #63 от "Анализ":втората ти точка в анализа на последователността: "страх" и после "бягство" са компрометирани.
Щом Калушев пише писмо до майка си за сбогом, той няма как да изпитва страх, ако е планирал предварително това, което ще се случи, още по-малко да бяга после.
Ако го нямаше писмото до майката анализа ти щеше да изглежда логичен.
11:15 09.02.2026
134 И аз се чудя
До коментар #45 от "разбор":Някак си нещата са навързани.Рашков,тогава министър на вътрешните работи закрива поделението в Годеч.Сандов,министър ,дава на някаква група разрешение да властва на определена държавна територия.Някой ги спонсорира,друг им дава разрешение за оръжие.И сега се правят на ни чули,ни видяли,ни разбрали.И ще се крият зад някаква тайна на разследването,докато се забрави.
Коментиран от #136, #137
11:16 09.02.2026
135 Класически медиен капан
В пихологията: Хората рядко оставят тела както са паднали, ако жертвите са им близки.
11:17 09.02.2026
136 Аман вече!
До коментар #134 от "И аз се чудя":Стига отвличахте вниманието с глупави съждения. Престанете да политизирате случая. Всичко е много по-просто.
Коментиран от #169
11:19 09.02.2026
137 Ирония
До коментар #134 от "И аз се чудя":Шиши ли ти прошепна това да пришиеш тези политически хора към тази битова трагедия?
Коментиран от #174
11:20 09.02.2026
138 Само ако се публикуват и прочетат
До коментар #109 от "Нормални ли са":10-15 от коментарите във този форум и почити всичко ще стане ясно. Единствено няма да стане ясно до къде и до колко са проникнали във държавните структури и службите. ...да, да... и в службите! Защото има както бивши военни така и хора от службите между тези "бели европейски тибетци"
Коментиран от #144
11:21 09.02.2026
139 Цацаров
До коментар #115 от "Мнение":Чувал ли си израза убити като кучета? Според мен убиеца иска да покаже нещо, че мястото им е при кучетата! Труповете уж били подредени около кучешките колиби, държали пистолети а под единия имало и карабина!
Коментиран от #142, #146
11:22 09.02.2026
140 Мнение
Тук имаме:.различни позиции, следи от пожар
време между събитията, хаотично поведение след това.
Това не пасва на контролирана екзекуция.
Коментиран от #145, #150
11:22 09.02.2026
141 Смърфиета
До коментар #92 от "Разбирачи":Освен това, разбирачо, да видим как ще ограничиш НПО-тата, след като веднъж партньорството с тях е заковано в правото на ЕС, и второ, те са такава джунгла, че трябва Лукашенко да дойде, а да дадем на Беларус либерала Бойко.
11:23 09.02.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Браво
До коментар #109 от "Нормални ли са":Точно в десетката тия хора явно не са добре
11:29 09.02.2026
144 Само ако се публикуват и прочетат
До коментар #138 от "Само ако се публикуват и прочетат":9т 2012 до 2026 през тази "секта" или култ са преминали поне 1700 души и представете си нашите служби не знаели а до преди 6-7-10 години част от хижата е била и явочна квартира и Ботю Ботев прекрасно трябва да го знае
Коментиран от #147
11:29 09.02.2026
145 Смърфиета
До коментар #140 от "Мнение":Тука колега, все още не знаем нищо, освен имената на убитите, и факта, че са хомосексуалисти, сектанти и доста голяма мрежа от хора в тесния периметър на Софийския център. Другото, което знаем, е че втората тройка, вероятно под дулата на оръжието, връзва, изтезава и заплашва втората тройка. Знаем още, че втората тройка се взаимнопрострелва в кемпера. Не знаем калибър, улики, експертизи, с изключение на това, което вчера вечерта писа патоанатома, свидетелски показания, с изключение на излъчените по телевизиите, нито дали телевизиите сами са стигнали или им е спуснато от службите. Може да има и трета тройка. Дори в планината при ниски температури, колата им може да е на десетки километри от едното или другото местопрестъпления. Това не сме съвсем сигурни още.
11:30 09.02.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Смърфиета
До коментар #144 от "Само ако се публикуват и прочетат":Лама Иво нема толкова семенна течност във слипчетата бе, сопри се малце.
Коментиран от #162, #182
11:32 09.02.2026
149 Вероятно
Това е много често при престъпления между познати. Поставяне на оръжие в ръка, панически опит да се внуши самоотбрана, объркана идея „да изглежда логично“, страх от това кой ще бъде обвинен. Професионалист не оставя оръжия, аматьорът – да. Карабината под единия – още по-просто обяснение: оръжието е било там и човекът е паднал върху него, или е било преместено без ясен замисъл. Няма нужда от „послание“, за да се получи тази картина. Най-точното тълкуване: Това вероятно е човек, който е загубил контрол, после се е опитал да „подреди“ ужаса, без ясен план с мисълта:„Не знам какво правя, но не мога да ги оставя така.“
11:34 09.02.2026
150 Смърфиета
До коментар #140 от "Мнение":Ситуативна екзекуция, извършена от преференциален педофил. Така да се каже. Параноични действия на изперкал от дрогата педофил с преференциално третиране. Подушили на властта чорапите и айде юруш на маслините.
11:36 09.02.2026
151 Какво не пасва на случая:
8 дни пауза
местене на тела
пожар + стрелба
кучета, кемпер, планина
Един стабилен „убиец“ не действа толкова разпиляно.
11:36 09.02.2026
152 Изтритите сайтове на Калушев
11:37 09.02.2026
153 Поредица от решения
Има етапи.
Етап 1: Първичен срив (хижа)
конфликт / напрежение / афект
настъпва смърт (или смърти)
никой не е подготвен за последствията
Тук може:
да има конкретен стрелец
но без план за след това
Етап 2: Паника и отлагане
„Да не казваме никому“
„Да се махнем“
„Ще мислим утре“
➡️ Това е моментът, в който всички стават съучастници, без да го осъзнават.
Етап 3: Бягство (кемпер)
кемперът ≠ укриване от професионалист
кемперът = илюзия за време
„още сме живи → значи ще се оправи“
8 дни не са активен план.
8 дни са психологическо замръзване.
11:38 09.02.2026
154 Поредица от решения
Тук се случва финалът.
Не защото:
„трябва да се ликвидират свидетели“ (твърде рационално)
А защото:
напрежението става непоносимо
някой рухва
или възниква конфликт
или идва мисълта „няма изход“
Последното насилие често е по-брутално и по-безсмислено, защото е край.
11:39 09.02.2026
155 Как това обяснява ВСИЧКО странно
→ различни моменти, различни решения
🔹 Защо телата са „подредени“
→ след деянието, от вина и шок
🔹 Защо има оръжия в ръцете
→ панически опит „да изглежда логично“
🔹 Защо 8 дни никой не говори
→ групово мълчание + страх
🔹 Защо няма външен преследвач
→ защото драмата е вътре, не отвън
Коментиран от #186
11:40 09.02.2026
156 Смърфиета
До коментар #109 от "Нормални ли са":Ай стир бе, какво е това! На базикня прилича..
11:40 09.02.2026
157 Най-важното разграничение:
✅ Това е: „няколко души вземат поредица от лоши решения, а последното е фатално“
В такива случаи: последният жив не винаги е първият виновен!
А първият акт не винаги е най-тежкият морално!
Коментиран от #171
11:41 09.02.2026
159 Кругер
Мирише на: страх, мълчание, отлагане и накрая – срив.
11:43 09.02.2026
160 Смърфиета
До коментар #117 от "Тити на Кака":Аз те чета, като ти засека постинг. Кажи си по-добре това, което знаеш за учението на Лама Иво. Защо мълчищ по въмпроза?
11:44 09.02.2026
161 Криминален роман
Какво почти сигурно се е случило
Има напрежение/конфликт
Има оръжие под ръка
Има момент на афект, не план
Кой взема решението тук?
Един човек, импулсивно.
Не група.
Не „външен“.
А човек, който:
е вътре в ситуацията
познава всички
реагира емоционално
Тук още няма „убиец“ като роля, а човек, който прави фатално действие.
11:46 09.02.2026
162 Тази секта
До коментар #147 от "Смърфиета":Е имала филиали още 2012 година не само в България но и в Румъния, Молдова и Украйна и Калушев е споменавал за това в сайтовете си че е било дело възложено от гурото му ...
Коментиран от #178
11:47 09.02.2026
163 Така е
11:47 09.02.2026
164 Криминален роман
Това е най-важният психологически момент.
Типичната реакция НЕ е:
„Да бягаме“
„Да прикриваме професионално“
Типичната реакция е:
„Да не казваме нищо. Да спечелим време.“
Кой взема решенията тук?
Същият човек + мълчаливо съгласие на останалите
Това е моментът, в който:
другите не спират случилото се
но и не го ръководят
те стават пасивни съучастници, без да го осъзнават.
11:47 09.02.2026
165 Криминален роман
Тук хората много грешат, търсейки символика.
Какво всъщност показва това?
пожарът = край на първата сцена
кучетата вътре = забравени, не „наказани“
Това не е „послание“.
Това е психично изключване:
мозъкът вече мисли само за едно – да се махнем.
Кой решава?
Един човек казва „тръгваме“.
Останалите следват.
11:48 09.02.2026
166 Нормални ли са
Коментиран от #175, #183, #195, #206, #208
11:49 09.02.2026
167 Криминален роман
Това е най‑силният аргумент, че няма външен преследвач.
Как изглежда групата в този момент?
1 водещ
1 пасивен възрастен
1 непълнолетен (психологически уязвим)
Кой взема решенията?
Водещият: кара, избира къде, казва „ще се оправи“.
Другите: се страхуват, но не поемат контрол
8 дни няма план.
8 дни на психично замръзване.
11:50 09.02.2026
168 Криминален роман
Тук вече няма стратегия.
Има: изтощение, страх, безизходица, конфликт или вътрешно рухване.
Двата най-чести варианта тук:
Вариант А:
Водещият губи контрол
→ стреля
→ после край за себе си
Вариант Б:
Вътрешен конфликт
→ бърза ескалация
→ всичко приключва в един момент
В нито един от вариантите няма „студено ликвидиране на свидетели“.
Има край на напрежението.
11:51 09.02.2026
169 И аз се чудя
До коментар #136 от "Аман вече!":Ами така е започнала да съществува тази група.Някой си е затварял очите за очебийни неща.Това не е моя измислица,казват го по новините,а и то може да се докаже.
Коментиран от #173
11:52 09.02.2026
170 НАЙ-ВАЖНИЯТ ИЗВОД
Търси:
кой е вземал решенията
кой е водил
кой е мълчал
кой е издържал най-дълго
В такива случаи:
последният жив не винаги е първият виновен,
но почти винаги е човекът, който е поел контрол.
Коментиран от #172
11:54 09.02.2026
171 Смърфиета
До коментар #157 от "Най-важното разграничение:":35 години лощи рещения е малко длъжко в чисто човещки план, не е ли трябвало да си помислят и да се поправят по-рано? Самонадеяността и безнаказаността водят дотам, а да възпиташ единствено дете е по-трудно отколкото да отгледаш две. Виждам какво става. Притиснати от мизерията, хората масово имат по едно дете и положението е страшно в поведенчески аспект. Не само, че не се съобразяват, а целият свят се върти около тях и трябва да им търпи капризите.
11:55 09.02.2026
172 Смърфиета
До коментар #170 от "НАЙ-ВАЖНИЯТ ИЗВОД":И кой е последният жив софиянец?
11:56 09.02.2026
173 Финално обобщение
До коментар #169 от "И аз се чудя":Това, което ще реши всичко, не са разказите, а:
балистика
дим
барут
ред на смъртта
Те не лъжат.
11:57 09.02.2026
174 И аз се чудя
До коментар #137 от "Ирония":Това са факти изнесени официално и могат да се проверят.Пък Пеевски,ако знае нещо,със сигурност няма да коментира с мен,а ще поставя условия на когото трябва.После се чудите защо всички му козируват.Направиха го свръхчовек.Даже осем годишната ми внучка говори за Пеевски--от сутрин до вечер щом пуснеш тв,само за Пеевски се говори.
11:59 09.02.2026
175 За съжеление
До коментар #166 от "Нормални ли са":Хиляди са а не десетима тези побърканяци които дефакто са в тази структура.... и бивши военни и политици и полицаи. ....
11:59 09.02.2026
176 Интересно нали
До коментар #131 от "Малка част от мексиканската група":Коя е тази Невена Стаева.....?
12:02 09.02.2026
177 райберЪТ
12:04 09.02.2026
178 Смърфиета
До коментар #162 от "Тази секта":Или си измисляш, или Калушев е митоман. Ако това все пак е вярно, и такава секта съществува, то тогава тези хора отдавна се наблюдават от ДАНС. Ако се наблюдават от ДАНС, то когато е паднало правителството на Кирил Петков, ДАНС е трябвало да се намеси. Ако са се ослушали докато не дойде Денков и не са предприели действия, то сега трябва да поискат имунитета и на Сандов, и на Кирил Петков, и Денков, и другите ресорните министри, ако имат такъв. И в следствения арест, задължително. Тука вече няма да могат да говорят, че са политзатворници. Бойко Найденов каза, че ще има постановление за прекратяване. А той знае за какво говори. Мими също каза едно-друго, но той беше във властта отдавна. Факт е обаче, че в 05 РПУ изпоарестуваха целия сектор наркотици, и снеха началника.
Коментиран от #180
12:05 09.02.2026
179 Няма депресия и меланхолия! Няма ...
Коментиран от #181
12:06 09.02.2026
180 отдавна се наблюдава от ДАНС
До коментар #178 от "Смърфиета":или се използва от ДАНС ? А? ....
12:09 09.02.2026
181 Смърта за тях е „това звучи сякаш би
До коментар #179 от "Няма депресия и меланхолия! Няма ...":могло да е много хубаво нещо ... и нещо още по зловещо: убийството на козата за тях е "дхарма" и я преражда в "свещенна крава". Убийството на други хора а не само самоубийството...
Коментиран от #199
12:13 09.02.2026
182 А Лама Бою има ли толкова семенна
До коментар #147 от "Смърфиета":течност във слипчетата ?
Коментиран от #184
12:16 09.02.2026
183 Смърфиета
До коментар #166 от "Нормални ли са":Пепи, велик си братче. Безпорно. Как си ги нарезал само!
Коментиран от #189
12:18 09.02.2026
184 Смърфиета
До коментар #182 от "А Лама Бою има ли толкова семенна":Може би имаш предвид л-на в търбуха?
По-малко са от семенната течност, която са получили малките лами за 35 години духовно просветление. Освен това, тези хора са свързани по един или друг начин и с него, не си въобразявай, че това засяга само ППДБ. Жълто ти е около устата.
Коментиран от #187
12:22 09.02.2026
185 Филма „Неизследваното“
Коментиран от #188
12:23 09.02.2026
186 Смърфиета
До коментар #155 от "Как това обяснява ВСИЧКО странно":Истинско внимание заслужават последните две точки, и особено предпоследната.
Защото освен хомосексуализъм и педофилия, има замесени наркотици и може би корнография. Ето защо.
12:25 09.02.2026
187 малките лами от младежкият ГЕРБ
До коментар #184 от "Смърфиета":не са ли министри? Не ги ли жениха по списък?
Коментиран от #190
12:25 09.02.2026
188 Смърфиета
До коментар #185 от "Филма „Неизследваното“":Ами и в Мексико, и в Калифорния живеят хора. А Лама Калушев трябва да се е събрал с хора, които да са го упътили как да кандидатства пред борда по туризъм. При условие, че това е вярно. Е, всякакъв социален капитал, както това се нарича, рейнджър Лама Калушев вече е оставил на този свят и е отишъл да се преражда някъде.
12:29 09.02.2026
189 Ти влез във сайта и форума и прочети
До коментар #183 от "Смърфиета":А после пак ще те питам какво си "нарезал"...
Коментиран от #192
12:29 09.02.2026
190 Смърфиета
До коментар #187 от "малките лами от младежкият ГЕРБ":Ти за власт ли ламтиш? Не ти трябва, гарантирам ти.
Не им завиждай на ламите на ламя Буда. Съветвам те да си направиш справка какво се случи с Тодоров и Кукурин. Същото може да се случи на всяка ламичка и тиквена будала.
12:32 09.02.2026
191 Я кажете сега
Коментиран от #198, #203
12:34 09.02.2026
192 Смърфиета
До коментар #189 от "Ти влез във сайта и форума и прочети":Нямам ВПН. А и не ми се четат прустотий. Вервам ти, айде, от мен да мине. Правдоподобно изглежда. Италианците казват, "се нон е веро, е бен тровато". А смърфовете уважаваме много този принцип.
12:35 09.02.2026
194 Ровя В явоР
12:38 09.02.2026
196 Рижа ЛИСИЦА
Гдей тоз момък ? Що тъй се крий ? Жадуваме за словото му !
Да не и той измеж убитите....сакън !?
12:41 09.02.2026
197 Факт
12:43 09.02.2026
198 името на ВИМЕТО
До коментар #191 от "Я кажете сега":Остави го този Христо. Той требе да громи Путин и руснаците. Има заплата да оправдава все пак. Къде да се хаби с някакви си пещерняци. Той вършее само на МЕЖДУНАРОДНО ниво. България тясна е за неговата душа !
Грозев то ГРОЗИ една голяма УГРОЗА и те не е миризлива като роза !
12:46 09.02.2026
199 Вероятно би трябвало на службите ни
До коментар #181 от "Смърта за тях е „това звучи сякаш би":да им е направило впечатление че под формата на "тибетски будизъм" още от 2010 г. са били създавани реално "ескадрони на смърта". За това са били пбучавани. Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат .....
Коментиран от #204, #207
12:47 09.02.2026
200 малоумие отвред
12:50 09.02.2026
201 Охааааа
До коментар #131 от "Малка част от мексиканската група":И Петър Ксифо от Шалом .....
12:51 09.02.2026
202 А дали е така? Кой да ни каже?
Понеже говорят за охранители, частна армия...Шест човека не могат да пазят такъв голям периметър, та даже и с дронове и камери...Да не се окаже, че има още 2, 3. 4 тройки "хижари еколкози"....
Ако е нещо организирано, трябва да ина нещо регистри, дневници, отчети помежду им или с много или малко свързани с тях лица. Не може всичко да е ставало само с думи и да се се разбирали с поглед, трябва да има нешо писано,
То обикновен човек само за един ден оставя 20-30 дигитални следи като се почне - чекиране на асансьор, на автобуса, на магазин, на работа, на бензиностанция, на паркинг, на компютъра и т.н...
А тея - имали оръжие, дронове, автомобили, камери...ама видиш ли никой нищо не може да каже във сигурност и само се "предполагало" това или онова?!
12:54 09.02.2026
203 Приятелчета бре
До коментар #191 от "Я кажете сега":Христо Грозев с Калушев .... ще чакаме сега и Грозев да се изцепи
12:57 09.02.2026
204 Потресаваща идеология
До коментар #199 от "Вероятно би трябвало на службите ни":"ескадрони на смърта". (Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат ....) Няма депресия и меланхолия! Няма ...Друго е! Коментарите във форума от 2013 в dharmawheel точка нет са показателни.
13:02 09.02.2026
205 И Валери Андреев
До коментар #131 от "Малка част от мексиканската група":е евреин ! ... кво общо евреи със секта на "тибетски будизъм" имат идея си нямам
13:05 09.02.2026
206 "Психиатрична проблематика
До коментар #166 от "Нормални ли са":На високо образовани и физически подготвени" беше точният изказ на Ботю Ботев ...
13:08 09.02.2026
207 Това много им е харесало
До коментар #199 от "Вероятно би трябвало на службите ни":На ДАНС ! Ама много ...
13:11 09.02.2026
208 И тридничко ли е
До коментар #166 от "Нормални ли са":За "великите" ни служби да я намерят тая Невена Стаева.....? А? Или и нея в кемпер ще я намерят по някое време? У с. БЪЛГАРИ в Странджа?
13:19 09.02.2026
209 И при американската сциентология
13:27 09.02.2026
210 Вчера разбрах че 28 минути
13:30 09.02.2026
211 Интересен факт е
13:32 09.02.2026
213 год
До коментар #32 от "Чишит":поредната Uтрепка, която се мисли за нещо повече от всички останали. От кога ти казваш кой е полезен и кой безполезен? Все пак имам нужда от още основания да ви зануля всичките... LOL....
14:45 09.02.2026
214 Амиии
15:43 09.02.2026