Илон Мъск: Това са действия на тиранин! Великобритания се превърна в най-лошия кошмар на Оруел

Най-богатият човек в света Илон Мъск разкритикува британското ръководство, като заяви, че Обединеното кралство "се е превърнало в най-лошия кошмар на (английския писател Джордж) Оруел".
В поредица свои публикации в социалната мрежа X милиардерът остро разкритикува Министерството на правосъдието на Великобритания за изтриването на архива на Courtdesk - платформа, предоставяща на медиите достъп до данни на магистрати.
February 10, 2026
Мъск, чието нетно богатство в момента се оценява на 849,2 милиарда долара, призова за прозрачност в съдебните документи и нарече изтриването им "действия на тиранин".
Разривът между Обединеното кралство и американския милиардер се задълбочи миналия месец, когато британският регулатор Ofcom започна разследване на услугата за редактиране на изображения с изкуствен интелект на X.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #6
19:12 10.02.2026
2 Госあ
19:15 10.02.2026
3 Гост
В нея той описва не само техническите изисквания за успешен пилотиран полет до Марс. Той скицира и как нашата съседна планета ще бъде заселена и управлявана от 10 мъже. Те са избирани от целокупното население на планетата с мандат от пет години. А над всички стои мъж на име Илон.
Коментиран от #16, #20
19:20 10.02.2026
4 Така е
19:21 10.02.2026
5 таксиджия 🚖
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ппдб видимо са сериозно замесени в трагедията, защо боко тиквоча и дебелян не нападнаха терзиев, денков и останалите!?
19:21 10.02.2026
6 актуално
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Точно така се оказа - заради гейските истории тези момчета съхраняваха и пренесоха черните пари от поръчки и ес извън бг, то затова напънаха и за еврото.
Петрохан, тайни къщи за складиране на милиарди, версиите: Специален анализ на Стефан Гамизов
19:23 10.02.2026
7 Лама Маг Истрат
19:24 10.02.2026
8 хаха
ХАХАХА
19:25 10.02.2026
9 А тъйййй
19:27 10.02.2026
10 Някой
19:29 10.02.2026
11 Възмутен
Ама пропагандата не съобщава за Осуалд Моузли и фашистките паради в Лондон до започване на войната - ама сега ма отново фашизма се завръща.
19:33 10.02.2026
12 Просто човек
Коментиран от #15, #22
19:41 10.02.2026
13 Ъхъ!!!
19:47 10.02.2026
14 1984
19:55 10.02.2026
15 хаха
До коментар #12 от "Просто човек":Ще си ходи в Претория.
19:56 10.02.2026
16 Не разбирам
До коментар #3 от "Гост":целта на написаното от теб под тази статия? Разводняване?
Какво общо има това с плачещото и молещо за помощ момиченце от снимката?
Коментиран от #19
20:08 10.02.2026
17 Офффф
20:11 10.02.2026
18 Британският Епстийн
20:15 10.02.2026
19 Хаха
До коментар #16 от "Не разбирам":Образовай се.
20:20 10.02.2026
20 Май някои
До коментар #3 от "Гост":“Хора” отдавна знаят точно какво е предвидено да се случва на този свят! И не само знаят, а имат за задача да подготвят, учат и организират света за предстоящото.
20:35 10.02.2026
21 Никой
Това са общи занимания - все пак - нещо реално.
22:01 10.02.2026
22 Механик
До коментар #12 от "Просто човек":Знам, че козячетата не сте много умни, но ти се моли за това да не би Мъск да реши да мине към "Руския кораб", че тогава запада ептен се удави и то в тоалетната си (вътрешната).
22:26 10.02.2026