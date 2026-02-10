Новини
Илон Мъск: Това са действия на тиранин! Великобритания се превърна в най-лошия кошмар на Оруел

10 Февруари, 2026 19:10

  • илон мъск-
  • великобритания-
  • старлинк-
  • тесла-
  • киър стармър

Разривът между Обединеното кралство и американския милиардер се задълбочи миналия месец, когато британският регулатор Ofcom започна разследване на услугата за редактиране на изображения с изкуствен интелект на X

Илон Мъск: Това са действия на тиранин! Великобритания се превърна в най-лошия кошмар на Оруел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА


Най-богатият човек в света Илон Мъск разкритикува британското ръководство, като заяви, че Обединеното кралство "се е превърнало в най-лошия кошмар на (английския писател Джордж) Оруел".

В поредица свои публикации в социалната мрежа X милиардерът остро разкритикува Министерството на правосъдието на Великобритания за изтриването на архива на Courtdesk - платформа, предоставяща на медиите достъп до данни на магистрати.

Мъск, чието нетно богатство в момента се оценява на 849,2 милиарда долара, призова за прозрачност в съдебните документи и нарече изтриването им "действия на тиранин".

Разривът между Обединеното кралство и американския милиардер се задълбочи миналия месец, когато британският регулатор Ofcom започна разследване на услугата за редактиране на изображения с изкуствен интелект на X.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    48 6 Отговор
    Оказа се че Света се управлява от острова на Епстийн и хижата в Петрохан.

    Коментиран от #5, #6

    19:12 10.02.2026

  • 2 Госあ

    24 6 Отговор
    Режете мрежите на тия паляци бе !

    19:15 10.02.2026

  • 3 Гост

    17 7 Отговор
    Преди повече от 70 години германският ракетен инженер Вернер фон Браун описва в романа си "Проектът Марс" как мъж на име Илон поема управлението на Марс. Предсказание или просто съвпадение? През 1948 година Вернер фон Браун пише научно-фантастичния роман "Проектът Марс". Същият този Вернер фон Браун, който по време на Втората световна война създава ракетите V2 за нацистите, а по-късно работи и за ракетната програма на САЩ. Книгата му излиза на немски език през 1952 година, а една година по-късно е издадена и на английски.

    В нея той описва не само техническите изисквания за успешен пилотиран полет до Марс. Той скицира и как нашата съседна планета ще бъде заселена и управлявана от 10 мъже. Те са избирани от целокупното население на планетата с мандат от пет години. А над всички стои мъж на име Илон.

    Коментиран от #16, #20

    19:20 10.02.2026

  • 4 Така е

    4 5 Отговор
    Без такива платформи, предоставящи на медиите достъп до данни на магистрати.

    19:21 10.02.2026

  • 5 таксиджия 🚖

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ппдб видимо са сериозно замесени в трагедията, защо боко тиквоча и дебелян не нападнаха терзиев, денков и останалите!?

    19:21 10.02.2026

  • 6 актуално

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Точно така се оказа - заради гейските истории тези момчета съхраняваха и пренесоха черните пари от поръчки и ес извън бг, то затова напънаха и за еврото.
    Петрохан, тайни къщи за складиране на милиарди, версиите: Специален анализ на Стефан Гамизов

    19:23 10.02.2026

  • 7 Лама Маг Истрат

    2 3 Отговор
    Така трябва. Правилно е ! Без медии че са много досадни

    19:24 10.02.2026

  • 8 хаха

    4 4 Отговор
    ...речИ педото, което даже не са го взели на последния купон на острова на Епстийн.

    ХАХАХА

    19:25 10.02.2026

  • 9 А тъйййй

    13 1 Отговор
    Няма вече педофили, няма вече магистрати миризливи

    19:27 10.02.2026

  • 10 Някой

    16 2 Отговор
    То вече години цяла великобритания го казва това ден след ден. Чак българите оттам почнаха да се връщат, не защото сме цъфнали последните години.

    19:29 10.02.2026

  • 11 Възмутен

    28 2 Отговор
    В "демократична" Британия само за миналата година са осъдени над 12 000 човека за постове във Фейсбук - иначе според пропагандата там било "демокрация" и имало "свобода на словото". Осъдиха нашите сънародници че се снимали на магистралата ама видиш ли на 7 км имало военна база и те със "голяма вероятност" предавали снимкате на руснаците.

    Ама пропагандата не съобщава за Осуалд Моузли и фашистките паради в Лондон до започване на войната - ама сега ма отново фашизма се завръща.

    19:33 10.02.2026

  • 12 Просто човек

    2 8 Отговор
    Мъск, що не ходиш при руския кораб?!

    Коментиран от #15, #22

    19:41 10.02.2026

  • 13 Ъхъ!!!

    5 5 Отговор
    Тоя южноафрикански емигрант се е взел толкова насериозно, че се мисли за Господ!

    19:47 10.02.2026

  • 14 1984

    6 0 Отговор
    Абе коя серия гледаме на вече?

    19:55 10.02.2026

  • 15 хаха

    0 5 Отговор

    До коментар #12 от "Просто човек":

    Ще си ходи в Претория.

    19:56 10.02.2026

  • 16 Не разбирам

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    целта на написаното от теб под тази статия? Разводняване?
    Какво общо има това с плачещото и молещо за помощ момиченце от снимката?

    Коментиран от #19

    20:08 10.02.2026

  • 17 Офффф

    3 1 Отговор
    Писна ни секи път да ни обясняват кво му било богатството, досадни вече

    20:11 10.02.2026

  • 18 Британският Епстийн

    6 0 Отговор
    се казва Тони Блеър

    20:15 10.02.2026

  • 19 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Не разбирам":

    Образовай се.

    20:20 10.02.2026

  • 20 Май някои

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    “Хора” отдавна знаят точно какво е предвидено да се случва на този свят! И не само знаят, а имат за задача да подготвят, учат и организират света за предстоящото.

    20:35 10.02.2026

  • 21 Никой

    0 0 Отговор
    По цял ден да гледаш само в Интернет.

    Това са общи занимания - все пак - нещо реално.

    22:01 10.02.2026

  • 22 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Просто човек":

    Знам, че козячетата не сте много умни, но ти се моли за това да не би Мъск да реши да мине към "Руския кораб", че тогава запада ептен се удави и то в тоалетната си (вътрешната).

    22:26 10.02.2026