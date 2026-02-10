Новини
Еманюел Макрон: Европа трябва отново да започне пряк диалог с Владимир Путин
  Тема: Украйна

Еманюел Макрон: Европа трябва отново да започне пряк диалог с Владимир Путин

10 Февруари, 2026 17:40

Руският президент нееднократно е заявявал, че не Москва е прекъснала контактите, а държавите от ЕС

Еманюел Макрон: Европа трябва отново да започне пряк диалог с Владимир Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Френският президент Еманюел Макрон смята, че Европа трябва отново да започне директен диалог с руския президент Владимир Путин в търсене на мирно решение на войната с Украйна, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

В интервю за няколко европейски издания, сред които германския "Зюддойче цайтунг" и френския "Монд", Макрон заяви, че Европа не може да делегира преговорите с Русия на Вашингтон.

"Трябва да е възможно възобновяването на диалога с Русия. Защо? Защото в деня, в който настъпи мир, той ще засяга и Европа", подчерта френският президент. По думите му вече са възстановени каналите за комуникация на техническо равнище. Макрон допълни, че е необходим добре координиран европейски подход и че не бива да има прекалено много посредници. Той заяви това в отговор на въпроса дали именно той е човекът, който иска да разговаря пряко с Путин.

Според Кремъл, Русия е готова да възобнови диалога с Франция на президентско ниво. "Имало е контакти и можем да го потвърдим. Ако има необходимост и желание, те могат сравнително бързо да доведат до възобновяване на диалога на най-високо равнище", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руската агенция Интерфакс.

Песков подчерта, че "свеждането на отношенията до нула е нелогично, контрапродуктивно и безполезно за всички страни". По повод заявената от Макрон готовност за директни разговори между Европа и Путин, той отбеляза, че това е "направило впечатление". Руският президент нееднократно е заявявал, че не Русия е прекъснала контактите, а държавите от ЕС.

Неотдавна съветникът по външна политика на Макрон Еманюел Бон посети Москва. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че тази стъпка е била съгласувана.

По думите на Песков контактът понастоящем е на техническо равнище и за момента няма по-нататъшно развитие.


  • 1 Сатана Z

    53 6 Отговор
    Последният път Макрон седя на 20 метра от Темнейший на масата в Кремъл.Сега ще видим къде ще го постави Жужо?

    Коментиран от #6, #14, #24, #80

    17:43 10.02.2026

  • 2 Елементарно

    7 77 Отговор
    Ами засилете малко доставките на оръжия за Украйна и ще можете да му ходите на свиждане по всяко време в Хага докато е жив.

    Коментиран от #23, #64, #72, #109

    17:43 10.02.2026

  • 3 МЪЖЪТ МАКРОН

    78 3 Отговор
    Другарю Путин , кажете на баба да не ме бие

    Коментиран от #10, #31, #99

    17:45 10.02.2026

  • 4 зИленски

    46 3 Отговор
    Нидей,шЪ мА убидиш

    Коментиран от #62

    17:45 10.02.2026

  • 5 май май

    50 1 Отговор
    дядото пак е шокал ряпата на микрона

    17:46 10.02.2026

  • 7 Ветеран

    6 25 Отговор
    Той не знае какво е ДИАЛОГ.

    17:46 10.02.2026

  • 8 честен ционист

    34 1 Отговор
    Ако не иска Панин да го пердаши, по-добре да се разбере с братишките, какво точно ще искат.

    17:48 10.02.2026

  • 9 Дръта чанта

    30 0 Отговор
    Е баба ти да почва преговори

    17:49 10.02.2026

  • 10 Симо

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "МЪЖЪТ МАКРОН":

    Вземи тоя лайк от мен

    17:49 10.02.2026

  • 11 Сатана Z

    19 0 Отговор

    До коментар #6 от "Копей":

    Правилно,жълтопаветник.Ще го сложи на КРА

    17:50 10.02.2026

  • 12 Путин съм

    39 1 Отговор
    Първо - марш от Украйна. Второ - връщайте блокираните милиарди. Сега вече може и да си говорим.......

    17:50 10.02.2026

  • 13 Kaлпазанин

    22 0 Отговор
    Ти да видиш пак ,а дядото или бабати ли каза това

    17:51 10.02.2026

  • 14 Kaлпазанин

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Под масата😂😂😂

    Коментиран от #33

    17:51 10.02.2026

  • 15 Не бе макароне не диалог !

    36 0 Отговор
    Трябва всички войнолюбци от феса да му се молете на колене , за всичко което успяхте да направите във покрайна !!!!!

    17:53 10.02.2026

  • 16 Хи хи хи

    27 0 Отговор
    Къде е жена му да му забърше няколко шамара на тоя идиот ?

    17:54 10.02.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    4 25 Отговор
    Не ми трябва никаква Европа......
    Сам си водя вайната до конца !!!
    Меца е най-опасна га е приклещена, а заяц я оправа сзади 😆😆😆

    17:54 10.02.2026

  • 20 ИЗИ, ИЗИ

    28 0 Отговор
    ОТ ДЕДИНИТЕ ШАМАРИ МАЙ МУ ДОЙДЕ АКЪЛА НА ШАРЕНОТО ПЕТЛЕ

    17:57 10.02.2026

  • 21 Доналд Тръмпстийн

    0 17 Отговор
    Нема какво да говорите! Вече ви казах, че ако поискам ще спра войната за 24 часа.

    Коментиран от #25

    17:57 10.02.2026

  • 22 Швейк

    0 25 Отговор
    Мюсюлманска Европа трябва да възобнови диалога с мюсюлманска Русия

    17:58 10.02.2026

  • 23 Магдалена

    27 0 Отговор

    До коментар #2 от "Елементарно":

    Заьо, ма те всичките си оръжия дадоха бе. Просто техните оръжия са слабички.

    17:58 10.02.2026

  • 24 Защото

    3 24 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Путин много се страхува от Ковид, въпреки че е ваксиниран 5 пъти.

    17:58 10.02.2026

  • 25 Е аман юел Макарон

    19 0 Отговор

    До коментар #21 от "Доналд Тръмпстийн":

    Ако чакаме Тръмпстийн да спре войната, много ще чакаме.

    Коментиран от #28

    18:00 10.02.2026

  • 26 Соросоджендърската система

    26 0 Отговор
    продължава да трие реалността че има пет процента подкрепа от собствените избиратели срещу 95% на руските за Владимир Путин. Нещата се развиват много бързо и ще приключат с отстраняването на ракът Украйна ако Европа ръководена от дъртофелническата урсулска доктрина не приключи с собствения си просперитет.
    Какви смешни индивиди ми управляват

    Коментиран от #29, #30

    18:01 10.02.2026

  • 27 Многоходовото

    3 21 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО и фалира Русия. Сега ще проси заеми от господаря си Китай и Франция.

    18:04 10.02.2026

  • 29 българин

    2 18 Отговор

    До коментар #26 от "Соросоджендърската система":

    Изборите в Русия са проформа, също както и в северна Кореа

    Коментиран от #35, #37, #38

    18:08 10.02.2026

  • 30 Путин гол до кръста на пони

    1 12 Отговор

    До коментар #26 от "Соросоджендърската система":

    И аз не мога да го кажа по- вдъхновено! Вдигнете му заплатата.

    Коментиран от #34, #42

    18:09 10.02.2026

  • 31 ....

    3 11 Отговор

    До коментар #3 от "МЪЖЪТ МАКРОН":

    Путин има големи проблеми сега, изобщо не му е до бабата на Макрон.

    Коментиран от #103

    18:10 10.02.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 0 Отговор
    Извинявайте, влязох само ла попитам, в Киев тока на какъв режим е?

    Коментиран от #41, #47, #88

    18:10 10.02.2026

  • 33 Розовото пони Путин 🦄

    3 11 Отговор

    До коментар #14 от "Kaлпазанин":

    Не става, под масата е запазено само за Песков 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    18:11 10.02.2026

  • 34 Доналд Тръмпстийн

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "Путин гол до кръста на пони":

    Вова, колега! Кога ще спираме войната в Украйна?

    Коментиран от #36

    18:11 10.02.2026

  • 35 Георги

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "българин":

    у нас пъкне доказано в съда. И какво от това?

    18:11 10.02.2026

  • 36 Путин гол до кръста на пони

    2 6 Отговор

    До коментар #34 от "Доналд Тръмпстийн":

    Чакай па ти бе! Ще спира войната в Украйна! Това да ти не е Венецуела!!!!!!

    18:12 10.02.2026

  • 37 Хо-ха-ха

    11 0 Отговор

    До коментар #29 от "българин":

    То щото изборите в целия ЕС не са проформа. Стига глупости, в нищо неможете да обвините Русия което не е същото и ЕС. Може би единствено че не подкрепя ЛГБТ идеологията което е плюс за нея, а не минус.

    18:13 10.02.2026

  • 38 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "българин":

    Аз съм го виждал на живо

    18:13 10.02.2026

  • 39 !!!?

    2 12 Отговор
    Запада се готви отново да преметне Путлер...за да не последва съдбата на Хитлер Путлер е готов на всяка милувка...!!!?

    Коментиран от #61

    18:13 10.02.2026

  • 40 Факти

    15 1 Отговор
    Ще ви дойде акъла ! И защо беше този цирк ? Наистина ли сте си мислили , че можете да победите Русия ???

    Коментиран от #44, #46

    18:13 10.02.2026

  • 41 Бай Тошо

    0 9 Отговор

    До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    В Киев токът е на Съвецки режим! Като бензинът в Масква! 😆😆😆🤣

    Коментиран от #45

    18:14 10.02.2026

  • 42 Смешен си

    12 0 Отговор

    До коментар #30 от "Путин гол до кръста на пони":

    Аз съм го виждал на живо в Истанбул пред консулството на руската федерация. Опашка 500 м за да гласува за него.
    Много много сте смешно европейски евро джендъри

    18:15 10.02.2026

  • 43 Никой

    5 0 Отговор
    Нещо - какво става.

    Нали трябваше да е друго развитието.

    Коментиран от #48

    18:17 10.02.2026

  • 44 Мумията от Красная плашчад

    1 10 Отговор

    До коментар #40 от "Факти":

    Путлер да каже защо беше този цирк - Тридневна спецялна аперация! Какво прави вече четири години? Може ли да обясни какво прави вече четири години! Немам нерви! Ще взема да стана!

    18:18 10.02.2026

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 0 Отговор

    До коментар #41 от "Бай Тошо":

    А съм в Москва и мога да ти кажа, че си измисляш или по точно нагло лъжеш. Което за джендър е като дишането, естествено.
    Та на какъв режим е тока? А парно то?

    Коментиран от #49, #51

    18:18 10.02.2026

  • 46 !!!?

    2 8 Отговор

    До коментар #40 от "Факти":

    А Русия кога обяви победата, че сме я пропуснали...!???

    Коментиран от #56, #57

    18:18 10.02.2026

  • 48 Путин гол до кръста на пони

    1 6 Отговор

    До коментар #43 от "Никой":

    Требваше да е друго развитието, но Шойгу го пре..б@!

    18:19 10.02.2026

  • 50 Гост

    9 0 Отговор
    Я елате пиленца при Батко....

    ПС
    Ама няма пак да ми ревеш, оти каката те бие, чу ли!

    18:22 10.02.2026

  • 51 Путин гол до кръста на пони

    2 6 Отговор

    До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Блогър от Москва! Извинявай, че ти обещах да си Блогър от Киев. Шойгу е виновен!

    Коментиран от #54

    18:23 10.02.2026

  • 52 Хо-ха-ха

    6 0 Отговор
    Никакъв диалог не желаят да водят. Всичко това са празни приказки. Не забелязвам европейските лидери да са разбрали че вече не са в позиция да налагат нещо.

    18:24 10.02.2026

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 1 Отговор

    До коментар #49 от "Бай Тошо":

    Хахахха, завоите как не обижайте като ви се казва истината в очите, хахах. След Прайда много ли те боля входа, прЕятел на Джерито, а?

    18:24 10.02.2026

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 0 Отговор

    До коментар #51 от "Путин гол до кръста на пони":

    Споко, всичко върви на където си сака и требе фна Русия

    18:26 10.02.2026

  • 55 Помнещ

    6 0 Отговор
    "че не Москва е прекъснала контактите, а държавите от ЕС"

    Ами те европуделите щяха да побеждават Русия и щяха да разговарят с Путин само от "позиция на силата" и то само ако Русия изтегли войските си от "всички окупирани територии".

    Ама забравиха това както и нашите козячета - а сега олеле защо не ни канят на преговорите.

    18:31 10.02.2026

  • 56 Антитрол

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "!!!?":

    Ние пък пропуснахме фалита и разпада на Русия за който ни уверявахте още 2022. Пък сега като Русия не била победила господарите ти да не ревът за мир а да се бият. Ама кой подред план за мир съставиха.

    18:34 10.02.2026

  • 57 Само отговарям

    2 5 Отговор

    До коментар #46 от "!!!?":

    Явно броя на индивидите с 1/4 мозък , се увеличава с доста бързи темпове !

    18:37 10.02.2026

  • 58 Ивелин Михайлов

    7 7 Отговор
    ЕВРОПА КЛЯКА В КРАКАТА НА ПУТИН!

    18:38 10.02.2026

  • 59 Исторически парк

    7 7 Отговор
    Макрон капитулира след като Русия унишожи чуждестранниия легион в украйна 😉

    18:38 10.02.2026

  • 60 Александър 3

    8 7 Отговор
    ХО ХО ХО Микрон разбра най после че Европа е със свалени гащета и НАТО е голо вода !

    18:38 10.02.2026

  • 61 Читател

    8 7 Отговор

    До коментар #39 от "!!!?":

    "Запада се готви отново да преметне Путлер"

    Европуделите се готвят единствено как да се наведат на Путин - те искат да разговаряли с него а не той с тях. Ама козячетата като не кажат на черното бяло не им върви пропагандата. Колко лъжи трябва да напишат тук само за една баничка.

    Коментиран от #81

    18:38 10.02.2026

  • 62 хаха🤣

    8 9 Отговор

    До коментар #4 от "зИленски":

    бай Дончо изби зъбките на Русия със санкции..🤣 и я хвърли на Макарона да я довърши 🤣🤣🤣

    Коментиран от #68

    18:40 10.02.2026

  • 63 Абсурдистан

    9 4 Отговор
    А ако Путлер не желае. Макарона забрави ли как диктатора го унизи с дългата маса?

    Коментиран от #66

    18:43 10.02.2026

  • 64 Европеец

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "Елементарно":

    "Ами засилете малко доставките на оръжия за Украйна"

    Те оръжията да не се появяват от нищото бре - Европа омете складовете си отдавна пък Тръмп им каза да си плащат ама няма пари че Европа фалира - не чу ли че дълговете на франсетата щели да стават общи - значи и ние ще ги плащаме защото ако остане на тях трябва да обявят фалит.

    18:43 10.02.2026

  • 65 Лично мнение

    8 9 Отговор
    Няма никакъв смисъл да се говори с патологичен лъжец и пoдлец като кремълския диктатор ...

    Коментиран от #67, #69

    18:46 10.02.2026

  • 66 Помнещ

    8 6 Отговор

    До коментар #63 от "Абсурдистан":

    "Макарона забрави ли как диктатора го унизи с дългата маса?"

    Ами подлоги и слуги обикновено ги унизяват - такава е съдбата им - Путин да се е отнасял така с Орбан или пък Тръмп с Путин или пък Си с Путин а не като гинеколожката да я прати да си ходи като туристка през чека.

    18:47 10.02.2026

  • 67 Зевзек

    5 4 Отговор

    До коментар #65 от "Лично мнение":

    Никой не се интересува от мнението на някакво козяче - можеш да си го завреш ...

    18:48 10.02.2026

  • 68 Учуден

    8 0 Отговор

    До коментар #62 от "хаха🤣":

    "бай Дончо изби зъбките на Русия със санкции"

    И защо тогава бай Дончо се моли на Путин за мир а не Путин на бай Дончо - планът за мир да не е предложение на Путин.

    18:50 10.02.2026

  • 69 Читател

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Лично мнение":

    Браво само 7 плюсчета ли успя да си поставиш

    18:52 10.02.2026

  • 70 Омбре

    4 0 Отговор
    Прав е Песков, ес спря диалога,а не руснаците. микрона ще трябва да се извинява за танкера и от тук насетне да забрави за подобни деяния.микрон и сие започаха да подвиват опашки,а в началото какви юнаци бяха.....ахаха

    Коментиран от #73

    18:54 10.02.2026

  • 71 Хи хи

    5 0 Отговор
    Щом микрон иска да говори с Путин, значи е пyтлеpaст и кoпейкаджия !

    Коментиран от #74, #79

    18:55 10.02.2026

  • 72 Омбре

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Елементарно":

    Елементарно,ако можеха щяха да го направят, но се оглозга всичко,а Вова произвежда.

    18:55 10.02.2026

  • 73 Кучкар

    5 0 Отговор

    До коментар #70 от "Омбре":

    Ами нали си виждал пудели - когато господаря им САЩ беше до тях и се скъсваха да лаят по мечката ама сега господаря им ги изостави и те почнаха да скимтят от страх.

    18:57 10.02.2026

  • 74 Зевзек

    5 0 Отговор

    До коментар #71 от "Хи хи":

    Ти остави нашите козячета са в ступор и вече не знаят по кого да плюят - докато хвалят Тръмп изведнъж става агент Краснов и почват да плюят - сега не са им спуснали опорки и не знаят по макрон да прюят или да го хвалят.

    19:00 10.02.2026

  • 75 Санкциите работят

    6 0 Отговор
    Европа обеднява и почва да оглавява. Съкращенията идват, скъпата ел. енергия, липсата на ресурси ще смачкат икономиката.

    19:01 10.02.2026

  • 76 ЕВРОПЬОДАЛИТЕ

    4 0 Отговор
    Какво става с европейските ценности??

    19:04 10.02.2026

  • 77 1234

    6 0 Отговор
    Минск 3 няма да има. Днес имаше пресконференция на Рябков. Става страшно. Не слушайте Захарова и Лавров с тяхната загриженост. Слушайте Рябков. На 15 декември 2.21 запада не го чу.хСега дано да го е чул.

    19:04 10.02.2026

  • 78 Цензура

    5 0 Отговор
    Нали войната щеше да се реши на бойното поле, бе?

    Е, явно вече се е решила !!!

    19:05 10.02.2026

  • 79 Хи хи

    6 0 Отговор

    До коментар #71 от "Хи хи":

    На хищници и акули като САЩ и Европа изобщо не може да се вярва.

    Коментиран от #83

    19:05 10.02.2026

  • 80 ужас

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    На същото място стоя и Гутерееш и Борел.

    19:06 10.02.2026

  • 81 хаха🤣

    1 6 Отговор

    До коментар #61 от "Читател":

    лошото че наведения е дядо Вовчик🤣 или се навеждаш или идва купонната система в рашка🤣 🤣 🤣

    Коментиран от #89

    19:07 10.02.2026

  • 82 Госあ

    6 0 Отговор
    Европа трябва да се договори с Русия, да подведат бандерите под наказателна отговорност и да изфърлат краварите от останалото от Украйна и Европа. На краварника не трябва да се дава достъп до редки метали, за да може Китай да им нашока репата как требва. После нема да се отварят на никой !

    Коментиран от #85

    19:08 10.02.2026

  • 83 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "Хи хи":

    Тя Европа отдавна не е вече между хищниците - тези я превърнаха в някаква пародия.

    19:08 10.02.2026

  • 84 ГЛАС ОТ ХРАНИЛКАТА

    4 1 Отговор
    Да махам ли вече окраинското знаме от фейса??

    19:08 10.02.2026

  • 85 Това не е изгодно

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Госあ":

    за САЩ.

    19:08 10.02.2026

  • 86 Госあ

    4 0 Отговор
    Евразия срещу краварника. Без война краварника ще бъде наритан икономически на мястото, където заслужават.

    Коментиран от #96

    19:09 10.02.2026

  • 87 Механик.

    4 0 Отговор
    Искаше му се на Макароня да го извади голем. Бая си го дърпа, бая си го мачка, ма той си му седи мек, а времето тече. Хората очакват да видият колко му е голям, обаче охлювчето само се лигави. Седи малко и мекичко.
    Възпаления укро-фен вече губи търпение. Зер, той много ни обясняваше какъв огромен е на Макрон, па сега излиза ,че се е изложил, точно както когато викаше, че лиопардовете и абрамсчетата ще "спукат ватата".
    Макароня ще иде на колене при Путин и за да докаже покаяние и лоялност ще разкопчае с устни цепката на Путин.

    19:09 10.02.2026

  • 88 хихи

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    като в белгородска област, но там няма режим. просто няма ток.

    Коментиран от #90

    19:10 10.02.2026

  • 89 Читател

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "хаха🤣":

    "лошото че наведения е дядо Вовчик"

    Освен нашите козячета и европуделите други наведени не виждам - Макрон се моли на Путин а не Путин на Макрон. Тръмп предлага мирни планове на Путин а не Путин на Тръмп.

    Ама ако не излъжете и не кажете на чарното бало няма да има за баничка нали?

    19:12 10.02.2026

  • 90 Зевзек

    4 0 Отговор

    До коментар #88 от "хихи":

    Ха ха ха на нашите козячета им остана само да лъжат и да плюят в безсилна ярост - колкото и лъжи да изречете няма да промените положението че европуделите се молят на Путин.

    Коментиран от #94

    19:14 10.02.2026

  • 91 Зимбюл Гиргинов

    2 0 Отговор
    В тоя сайт цензурата е тотална. Блокират се АйПи-та на хора, които н икога не са нарушавали правилата на сайта.
    С простаците човек трябва да се разправя просташки. За това, нека тия които правят това, да ми ядат немитя и рунтав..те си знаят какво.
    И нека помнят, че всичко се пише, а Блелене още си го има. Прасетата и комарите, също са си там.

    19:14 10.02.2026

  • 92 НОВИНИ ЗА ЕВРОГЬОЙОВЕТЕ

    4 0 Отговор
    Предсрочно се оттегля управителят на централната банка на Франция. Френската джамахирия май даде фира.

    Коментиран от #93, #102

    19:16 10.02.2026

  • 93 Запознат

    4 0 Отговор

    До коментар #92 от "НОВИНИ ЗА ЕВРОГЬОЙОВЕТЕ":

    Франция фалира и за това Макрон говори дългът им да станел общ че вече не могат да го обслужват.

    Коментиран от #97

    19:18 10.02.2026

  • 94 Механик.

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Зевзек":

    И Тръмп, и Макрон се молят на Путин. Западните хиенки вече усетиха, че номера със "стратегическото поражение на Русия" няма как да се случи. Нещата за сапада отиват на гладни бунтове и ако се стигне до там, гилотините ще затракат отново пред Бастилята. За това Макарончо се моли на Путин. Мерц, също.

    19:19 10.02.2026

  • 95 ТРОЛСКА ТИШИНА

    3 0 Отговор
    Подобни новини са много приятни. Тримата глупаци бандерфенове замлъкват.

    Коментиран от #98

    19:19 10.02.2026

  • 96 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Госあ":

    "Без война краварника ще бъде наритан икономически на мястото"

    Докато ни управляват наведени евролиберали това няма как да се случи - единствения начин е в Германия да изберат Алис Вайдел и останалите сами ще се разбягат.

    19:22 10.02.2026

  • 97 АНТИТРОЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #93 от "Запознат":

    Затова предателите Боко и Шиши ни вкараха в еврозоната. Да плащаме дълговете на канибалите.

    19:22 10.02.2026

  • 98 Запознат

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "ТРОЛСКА ТИШИНА":

    Те тактиката на нашите козячета е да осмърдят всяка статия в началото с копи-пейст от флашката на едни и същи глупости и след това като ги натикат в миша дупка се скриват. Не смеят даже със собствени никове да се покажат ами или пешат безниково или крадат на другите - жалка работа.

    19:25 10.02.2026

  • 99 Другаря П

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "МЪЖЪТ МАКРОН":

    Ще дойдете на моя

    19:26 10.02.2026

  • 100 ЧИТАТЕЛ

    0 0 Отговор
    Къде е оня глупак дето щеше да застава с картечницатата??

    Коментиран от #101

    19:27 10.02.2026

  • 101 Той и ника му

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "ЧИТАТЕЛ":

    Е виц, да дадеш пари на жена е все едно да дадеш на луд картечница

    19:30 10.02.2026

  • 102 Розовото пони Путин 🦄

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "НОВИНИ ЗА ЕВРОГЬОЙОВЕТЕ":

    Аз съм оттеглен в бункера цели 4г. Моите крепостни орки получиха мощен юмрук, но да се оправят, аз не мърдам оттук. 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    19:41 10.02.2026

  • 103 Не са толкова големи

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "....":

    Не знам точно, но усилията на САЩ се насочиха към Латинска и Южна Америка, както и към тихоокеанския регион, Русия само отговаря на думи и не предприема нищо, което ми говори за сделка, Украйна и ЕС губят, дали ще го разберат по трудния или по лесния начин

    19:42 10.02.2026

  • 104 истината

    1 0 Отговор
    Русия иска да се намеси във вътрешните работи на много европейски страни, за да пренасочи вниманието им към вътрешни конфликти и финансира ултрарадикални движения - крайнодесни и крайнолеви партии. Русия има изключително активно влияние чрез информационното пространство, опитвайки се да пропагандира идеята, че за дадена държава - би било много по-удобно да бъде неутрална и да намали помощта за Украйна. Тези два инструмента присъстват в различни държави, в цяла Континентална Европа ”.Според Подоляк е възможно методите на Москва да включват дори политически убийства в страни, които иска да дестабилизира. Масови протести, където ще има насилие, общество, доминирано от престъпни групировки, финансиране на политически убийства или държавни преврати, корупция на икономическите или политически елити в различни страни”.нацистите са в московия.

    Коментиран от #106

    19:47 10.02.2026

  • 105 анонимен

    1 0 Отговор
    За руснаците, когато им трябваме за нещо, ставаме братя и славяни.
    Когато се почувстват силни, сме татари и предатели. Защо само на българите се внушава вечно задължение пред руснаците.
    Защо румънци, сърби, гърци, молдавани, кримчани не се чувстват длъжни на руснаците и не празнуват, как Руската Империя ги е осободила?
    Четете книги на руски пътешественици по български земи!
    Прочетете "Видрица" на поп Миинчо Кънев, "Записки от стария Пловдив".
    Извода е, че свободата на духа е важен за развитието на една нация, а комунизма, дори и развит, все така ограничава свободата и използва труда в услуга на партията, защото тя винаги дебне отзад и следи някой на който не му е позволено да се наддигне над другите.

    19:51 10.02.2026

  • 106 Не ме интересува Русия

    2 0 Отговор

    До коментар #104 от "истината":

    По се страхувам от наглите украинци, които издържаме 4 година и ако си запазят армията в НАТО ще станат още по нагли и ще започнат да диктуват европейската политика, както поляците, ама те са една чорба

    Коментиран от #107

    19:55 10.02.2026

  • 107 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Не ме интересува Русия":

    Прав е бил Цар Борис III, винаги с Германия, никога срещу
    Русия

    20:02 10.02.2026

  • 108 ДЕБИЛНО ИНФАНТИЛНО УМОПОМРАЧЕНИЕ

    1 0 Отговор
    ИНФАНТИЛИТЕ ,ЗАПОЧВАТ МАЛКО ПОМАЛКО ДА ВДЯВАТ !! НАЛИ СИ СПОМНЯТЕ КАК ЩЯХА ДА ПОБЖДАВАТ ,ПА РЕПАТРАЦИИ ОТ РУСИЯ ,ПА ............... ! МАЛОУМИЕТО УНИЩОЖИ ЕДНА ДЪРЖАВА , ЕДИН НАРОД И ПРОДЪЛЖАВА, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ !! ИМИ ТАКА Е КАТО НЯМА РЕАЛНИ ТРИБУНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ ДА ГИ ПОСТАВЯТ ТАМ КЪДЕТО ИМ Е МЯСТОТО !! ЩЕ СЕ ПРАВЯТ НА ПРАВЕДНИ , ЩЕ СЕ ОПИТВАТ ДА МАНИПУЛИРАТ, ЛЪЖАТ , ИЗКРИВЯВАТ ФАКТИТЕ . ОЩЕ СМЕ В ВРЕМЕТО НА ЗАКОНИТЕ НА ДЖУНГЛАТА И ИЗЛИЗАНЕ НЯМА , ЩОТО ВМЕСТО НАПРЕДЪК , УСТРЕМНО СЕ УСТАНОВЯВАМЕ В ТАЯ ДЖУНГЛА!! ДЕМКРАТИ БИЛИ, ПА ДЕМОКТАЦИЯ , ПА ЕДНА ГОЛЯМА ПОМИЯ , ЗАБЛУДИ ЗА ДА ДЕРИБЕЙСТВАТ!

    20:46 10.02.2026

  • 109 Истински Елементарно

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Елементарно":

    Ами, кво зяпаш ве, засили са, ва малко, пойче постове за твойте укро неонацист хохлят фашист бандери, на твойте поръбени нагли братя от у.КРАЙ-крайна и ще можеш да ходиш на четири крака по пода си събираш на.мятаните центове по всяко време в. брюксело или вашингтоня дорде си жив.

    21:58 10.02.2026

