Еманюел Макрон: Европа трябва отново да започне пряк диалог с Владимир Путин

Френският президент Еманюел Макрон смята, че Европа трябва отново да започне директен диалог с руския президент Владимир Путин в търсене на мирно решение на войната с Украйна, съобщи ДПА, цитирана от БТА.
В интервю за няколко европейски издания, сред които германския "Зюддойче цайтунг" и френския "Монд", Макрон заяви, че Европа не може да делегира преговорите с Русия на Вашингтон.
"Трябва да е възможно възобновяването на диалога с Русия. Защо? Защото в деня, в който настъпи мир, той ще засяга и Европа", подчерта френският президент. По думите му вече са възстановени каналите за комуникация на техническо равнище. Макрон допълни, че е необходим добре координиран европейски подход и че не бива да има прекалено много посредници. Той заяви това в отговор на въпроса дали именно той е човекът, който иска да разговаря пряко с Путин.
Според Кремъл, Русия е готова да възобнови диалога с Франция на президентско ниво. "Имало е контакти и можем да го потвърдим. Ако има необходимост и желание, те могат сравнително бързо да доведат до възобновяване на диалога на най-високо равнище", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руската агенция Интерфакс.
Песков подчерта, че "свеждането на отношенията до нула е нелогично, контрапродуктивно и безполезно за всички страни". По повод заявената от Макрон готовност за директни разговори между Европа и Путин, той отбеляза, че това е "направило впечатление". Руският президент нееднократно е заявявал, че не Русия е прекъснала контактите, а държавите от ЕС.
Неотдавна съветникът по външна политика на Макрон Еманюел Бон посети Москва. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че тази стъпка е била съгласувана.
По думите на Песков контактът понастоящем е на техническо равнище и за момента няма по-нататъшно развитие.
1 Сатана Z
Коментиран от #6, #14, #24, #80
17:43 10.02.2026
2 Елементарно
Коментиран от #23, #64, #72, #109
17:43 10.02.2026
3 МЪЖЪТ МАКРОН
Коментиран от #10, #31, #99
17:45 10.02.2026
4 зИленски
Коментиран от #62
17:45 10.02.2026
5 май май
17:46 10.02.2026
7 Ветеран
17:46 10.02.2026
8 честен ционист
17:48 10.02.2026
9 Дръта чанта
17:49 10.02.2026
10 Симо
До коментар #3 от "МЪЖЪТ МАКРОН":Вземи тоя лайк от мен
17:49 10.02.2026
11 Сатана Z
До коментар #6 от "Копей":Правилно,жълтопаветник.Ще го сложи на КРА
17:50 10.02.2026
12 Путин съм
17:50 10.02.2026
13 Kaлпазанин
17:51 10.02.2026
14 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Сатана Z":Под масата😂😂😂
Коментиран от #33
17:51 10.02.2026
15 Не бе макароне не диалог !
17:53 10.02.2026
16 Хи хи хи
17:54 10.02.2026
17 Владимир Путин, президент
Сам си водя вайната до конца !!!
Меца е най-опасна га е приклещена, а заяц я оправа сзади 😆😆😆
17:54 10.02.2026
20 ИЗИ, ИЗИ
17:57 10.02.2026
21 Доналд Тръмпстийн
Коментиран от #25
17:57 10.02.2026
22 Швейк
17:58 10.02.2026
23 Магдалена
До коментар #2 от "Елементарно":Заьо, ма те всичките си оръжия дадоха бе. Просто техните оръжия са слабички.
17:58 10.02.2026
24 Защото
До коментар #1 от "Сатана Z":Путин много се страхува от Ковид, въпреки че е ваксиниран 5 пъти.
17:58 10.02.2026
25 Е аман юел Макарон
До коментар #21 от "Доналд Тръмпстийн":Ако чакаме Тръмпстийн да спре войната, много ще чакаме.
Коментиран от #28
18:00 10.02.2026
26 Соросоджендърската система
Какви смешни индивиди ми управляват
Коментиран от #29, #30
18:01 10.02.2026
27 Многоходовото
18:04 10.02.2026
29 българин
До коментар #26 от "Соросоджендърската система":Изборите в Русия са проформа, също както и в северна Кореа
Коментиран от #35, #37, #38
18:08 10.02.2026
30 Путин гол до кръста на пони
До коментар #26 от "Соросоджендърската система":И аз не мога да го кажа по- вдъхновено! Вдигнете му заплатата.
Коментиран от #34, #42
18:09 10.02.2026
31 ....
До коментар #3 от "МЪЖЪТ МАКРОН":Путин има големи проблеми сега, изобщо не му е до бабата на Макрон.
Коментиран от #103
18:10 10.02.2026
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #41, #47, #88
18:10 10.02.2026
33 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #14 от "Kaлпазанин":Не става, под масата е запазено само за Песков 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
18:11 10.02.2026
34 Доналд Тръмпстийн
До коментар #30 от "Путин гол до кръста на пони":Вова, колега! Кога ще спираме войната в Украйна?
Коментиран от #36
18:11 10.02.2026
35 Георги
До коментар #29 от "българин":у нас пъкне доказано в съда. И какво от това?
18:11 10.02.2026
36 Путин гол до кръста на пони
До коментар #34 от "Доналд Тръмпстийн":Чакай па ти бе! Ще спира войната в Украйна! Това да ти не е Венецуела!!!!!!
18:12 10.02.2026
37 Хо-ха-ха
До коментар #29 от "българин":То щото изборите в целия ЕС не са проформа. Стига глупости, в нищо неможете да обвините Русия което не е същото и ЕС. Може би единствено че не подкрепя ЛГБТ идеологията което е плюс за нея, а не минус.
18:13 10.02.2026
38 Смешник
До коментар #29 от "българин":Аз съм го виждал на живо
18:13 10.02.2026
39 !!!?
Коментиран от #61
18:13 10.02.2026
40 Факти
Коментиран от #44, #46
18:13 10.02.2026
41 Бай Тошо
До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":В Киев токът е на Съвецки режим! Като бензинът в Масква! 😆😆😆🤣
Коментиран от #45
18:14 10.02.2026
42 Смешен си
До коментар #30 от "Путин гол до кръста на пони":Аз съм го виждал на живо в Истанбул пред консулството на руската федерация. Опашка 500 м за да гласува за него.
Много много сте смешно европейски евро джендъри
18:15 10.02.2026
43 Никой
Нали трябваше да е друго развитието.
Коментиран от #48
18:17 10.02.2026
44 Мумията от Красная плашчад
До коментар #40 от "Факти":Путлер да каже защо беше този цирк - Тридневна спецялна аперация! Какво прави вече четири години? Може ли да обясни какво прави вече четири години! Немам нерви! Ще взема да стана!
18:18 10.02.2026
45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #41 от "Бай Тошо":А съм в Москва и мога да ти кажа, че си измисляш или по точно нагло лъжеш. Което за джендър е като дишането, естествено.
Та на какъв режим е тока? А парно то?
Коментиран от #49, #51
18:18 10.02.2026
46 !!!?
До коментар #40 от "Факти":А Русия кога обяви победата, че сме я пропуснали...!???
Коментиран от #56, #57
18:18 10.02.2026
48 Путин гол до кръста на пони
До коментар #43 от "Никой":Требваше да е друго развитието, но Шойгу го пре..б@!
18:19 10.02.2026
50 Гост
ПС
Ама няма пак да ми ревеш, оти каката те бие, чу ли!
18:22 10.02.2026
51 Путин гол до кръста на пони
До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Блогър от Москва! Извинявай, че ти обещах да си Блогър от Киев. Шойгу е виновен!
Коментиран от #54
18:23 10.02.2026
52 Хо-ха-ха
18:24 10.02.2026
53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #49 от "Бай Тошо":Хахахха, завоите как не обижайте като ви се казва истината в очите, хахах. След Прайда много ли те боля входа, прЕятел на Джерито, а?
18:24 10.02.2026
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #51 от "Путин гол до кръста на пони":Споко, всичко върви на където си сака и требе фна Русия
18:26 10.02.2026
55 Помнещ
Ами те европуделите щяха да побеждават Русия и щяха да разговарят с Путин само от "позиция на силата" и то само ако Русия изтегли войските си от "всички окупирани територии".
Ама забравиха това както и нашите козячета - а сега олеле защо не ни канят на преговорите.
18:31 10.02.2026
56 Антитрол
До коментар #46 от "!!!?":Ние пък пропуснахме фалита и разпада на Русия за който ни уверявахте още 2022. Пък сега като Русия не била победила господарите ти да не ревът за мир а да се бият. Ама кой подред план за мир съставиха.
18:34 10.02.2026
57 Само отговарям
До коментар #46 от "!!!?":Явно броя на индивидите с 1/4 мозък , се увеличава с доста бързи темпове !
18:37 10.02.2026
58 Ивелин Михайлов
18:38 10.02.2026
59 Исторически парк
18:38 10.02.2026
60 Александър 3
18:38 10.02.2026
61 Читател
До коментар #39 от "!!!?":"Запада се готви отново да преметне Путлер"
Европуделите се готвят единствено как да се наведат на Путин - те искат да разговаряли с него а не той с тях. Ама козячетата като не кажат на черното бяло не им върви пропагандата. Колко лъжи трябва да напишат тук само за една баничка.
Коментиран от #81
18:38 10.02.2026
62 хаха🤣
До коментар #4 от "зИленски":бай Дончо изби зъбките на Русия със санкции..🤣 и я хвърли на Макарона да я довърши 🤣🤣🤣
Коментиран от #68
18:40 10.02.2026
63 Абсурдистан
Коментиран от #66
18:43 10.02.2026
64 Европеец
До коментар #2 от "Елементарно":"Ами засилете малко доставките на оръжия за Украйна"
Те оръжията да не се появяват от нищото бре - Европа омете складовете си отдавна пък Тръмп им каза да си плащат ама няма пари че Европа фалира - не чу ли че дълговете на франсетата щели да стават общи - значи и ние ще ги плащаме защото ако остане на тях трябва да обявят фалит.
18:43 10.02.2026
65 Лично мнение
Коментиран от #67, #69
18:46 10.02.2026
66 Помнещ
До коментар #63 от "Абсурдистан":"Макарона забрави ли как диктатора го унизи с дългата маса?"
Ами подлоги и слуги обикновено ги унизяват - такава е съдбата им - Путин да се е отнасял така с Орбан или пък Тръмп с Путин или пък Си с Путин а не като гинеколожката да я прати да си ходи като туристка през чека.
18:47 10.02.2026
67 Зевзек
До коментар #65 от "Лично мнение":Никой не се интересува от мнението на някакво козяче - можеш да си го завреш ...
18:48 10.02.2026
68 Учуден
До коментар #62 от "хаха🤣":"бай Дончо изби зъбките на Русия със санкции"
И защо тогава бай Дончо се моли на Путин за мир а не Путин на бай Дончо - планът за мир да не е предложение на Путин.
18:50 10.02.2026
69 Читател
До коментар #65 от "Лично мнение":Браво само 7 плюсчета ли успя да си поставиш
18:52 10.02.2026
70 Омбре
Коментиран от #73
18:54 10.02.2026
71 Хи хи
Коментиран от #74, #79
18:55 10.02.2026
72 Омбре
До коментар #2 от "Елементарно":Елементарно,ако можеха щяха да го направят, но се оглозга всичко,а Вова произвежда.
18:55 10.02.2026
73 Кучкар
До коментар #70 от "Омбре":Ами нали си виждал пудели - когато господаря им САЩ беше до тях и се скъсваха да лаят по мечката ама сега господаря им ги изостави и те почнаха да скимтят от страх.
18:57 10.02.2026
74 Зевзек
До коментар #71 от "Хи хи":Ти остави нашите козячета са в ступор и вече не знаят по кого да плюят - докато хвалят Тръмп изведнъж става агент Краснов и почват да плюят - сега не са им спуснали опорки и не знаят по макрон да прюят или да го хвалят.
19:00 10.02.2026
75 Санкциите работят
19:01 10.02.2026
76 ЕВРОПЬОДАЛИТЕ
19:04 10.02.2026
77 1234
19:04 10.02.2026
78 Цензура
Е, явно вече се е решила !!!
19:05 10.02.2026
79 Хи хи
До коментар #71 от "Хи хи":На хищници и акули като САЩ и Европа изобщо не може да се вярва.
Коментиран от #83
19:05 10.02.2026
80 ужас
До коментар #1 от "Сатана Z":На същото място стоя и Гутерееш и Борел.
19:06 10.02.2026
81 хаха🤣
До коментар #61 от "Читател":лошото че наведения е дядо Вовчик🤣 или се навеждаш или идва купонната система в рашка🤣 🤣 🤣
Коментиран от #89
19:07 10.02.2026
82 Госあ
Коментиран от #85
19:08 10.02.2026
83 Европеец
До коментар #79 от "Хи хи":Тя Европа отдавна не е вече между хищниците - тези я превърнаха в някаква пародия.
19:08 10.02.2026
84 ГЛАС ОТ ХРАНИЛКАТА
19:08 10.02.2026
85 Това не е изгодно
До коментар #82 от "Госあ":за САЩ.
19:08 10.02.2026
86 Госあ
Коментиран от #96
19:09 10.02.2026
87 Механик.
Възпаления укро-фен вече губи търпение. Зер, той много ни обясняваше какъв огромен е на Макрон, па сега излиза ,че се е изложил, точно както когато викаше, че лиопардовете и абрамсчетата ще "спукат ватата".
Макароня ще иде на колене при Путин и за да докаже покаяние и лоялност ще разкопчае с устни цепката на Путин.
19:09 10.02.2026
88 хихи
До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":като в белгородска област, но там няма режим. просто няма ток.
Коментиран от #90
19:10 10.02.2026
89 Читател
До коментар #81 от "хаха🤣":"лошото че наведения е дядо Вовчик"
Освен нашите козячета и европуделите други наведени не виждам - Макрон се моли на Путин а не Путин на Макрон. Тръмп предлага мирни планове на Путин а не Путин на Тръмп.
Ама ако не излъжете и не кажете на чарното бало няма да има за баничка нали?
19:12 10.02.2026
90 Зевзек
До коментар #88 от "хихи":Ха ха ха на нашите козячета им остана само да лъжат и да плюят в безсилна ярост - колкото и лъжи да изречете няма да промените положението че европуделите се молят на Путин.
Коментиран от #94
19:14 10.02.2026
91 Зимбюл Гиргинов
С простаците човек трябва да се разправя просташки. За това, нека тия които правят това, да ми ядат немитя и рунтав..те си знаят какво.
И нека помнят, че всичко се пише, а Блелене още си го има. Прасетата и комарите, също са си там.
19:14 10.02.2026
92 НОВИНИ ЗА ЕВРОГЬОЙОВЕТЕ
Коментиран от #93, #102
19:16 10.02.2026
93 Запознат
До коментар #92 от "НОВИНИ ЗА ЕВРОГЬОЙОВЕТЕ":Франция фалира и за това Макрон говори дългът им да станел общ че вече не могат да го обслужват.
Коментиран от #97
19:18 10.02.2026
94 Механик.
До коментар #90 от "Зевзек":И Тръмп, и Макрон се молят на Путин. Западните хиенки вече усетиха, че номера със "стратегическото поражение на Русия" няма как да се случи. Нещата за сапада отиват на гладни бунтове и ако се стигне до там, гилотините ще затракат отново пред Бастилята. За това Макарончо се моли на Путин. Мерц, също.
19:19 10.02.2026
95 ТРОЛСКА ТИШИНА
Коментиран от #98
19:19 10.02.2026
96 Европеец
До коментар #86 от "Госあ":"Без война краварника ще бъде наритан икономически на мястото"
Докато ни управляват наведени евролиберали това няма как да се случи - единствения начин е в Германия да изберат Алис Вайдел и останалите сами ще се разбягат.
19:22 10.02.2026
97 АНТИТРОЛ
До коментар #93 от "Запознат":Затова предателите Боко и Шиши ни вкараха в еврозоната. Да плащаме дълговете на канибалите.
19:22 10.02.2026
98 Запознат
До коментар #95 от "ТРОЛСКА ТИШИНА":Те тактиката на нашите козячета е да осмърдят всяка статия в началото с копи-пейст от флашката на едни и същи глупости и след това като ги натикат в миша дупка се скриват. Не смеят даже със собствени никове да се покажат ами или пешат безниково или крадат на другите - жалка работа.
19:25 10.02.2026
99 Другаря П
До коментар #3 от "МЪЖЪТ МАКРОН":Ще дойдете на моя
19:26 10.02.2026
100 ЧИТАТЕЛ
Коментиран от #101
19:27 10.02.2026
101 Той и ника му
До коментар #100 от "ЧИТАТЕЛ":Е виц, да дадеш пари на жена е все едно да дадеш на луд картечница
19:30 10.02.2026
102 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #92 от "НОВИНИ ЗА ЕВРОГЬОЙОВЕТЕ":Аз съм оттеглен в бункера цели 4г. Моите крепостни орки получиха мощен юмрук, но да се оправят, аз не мърдам оттук. 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
19:41 10.02.2026
103 Не са толкова големи
До коментар #31 от "....":Не знам точно, но усилията на САЩ се насочиха към Латинска и Южна Америка, както и към тихоокеанския регион, Русия само отговаря на думи и не предприема нищо, което ми говори за сделка, Украйна и ЕС губят, дали ще го разберат по трудния или по лесния начин
19:42 10.02.2026
104 истината
Коментиран от #106
19:47 10.02.2026
105 анонимен
Когато се почувстват силни, сме татари и предатели. Защо само на българите се внушава вечно задължение пред руснаците.
Защо румънци, сърби, гърци, молдавани, кримчани не се чувстват длъжни на руснаците и не празнуват, как Руската Империя ги е осободила?
Четете книги на руски пътешественици по български земи!
Прочетете "Видрица" на поп Миинчо Кънев, "Записки от стария Пловдив".
Извода е, че свободата на духа е важен за развитието на една нация, а комунизма, дори и развит, все така ограничава свободата и използва труда в услуга на партията, защото тя винаги дебне отзад и следи някой на който не му е позволено да се наддигне над другите.
19:51 10.02.2026
106 Не ме интересува Русия
До коментар #104 от "истината":По се страхувам от наглите украинци, които издържаме 4 година и ако си запазят армията в НАТО ще станат още по нагли и ще започнат да диктуват европейската политика, както поляците, ама те са една чорба
Коментиран от #107
19:55 10.02.2026
107 Абе
До коментар #106 от "Не ме интересува Русия":Прав е бил Цар Борис III, винаги с Германия, никога срещу
Русия
20:02 10.02.2026
108 ДЕБИЛНО ИНФАНТИЛНО УМОПОМРАЧЕНИЕ
20:46 10.02.2026
109 Истински Елементарно
До коментар #2 от "Елементарно":Ами, кво зяпаш ве, засили са, ва малко, пойче постове за твойте укро неонацист хохлят фашист бандери, на твойте поръбени нагли братя от у.КРАЙ-крайна и ще можеш да ходиш на четири крака по пода си събираш на.мятаните центове по всяко време в. брюксело или вашингтоня дорде си жив.
21:58 10.02.2026