Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
МЗ прие оставката на директора на детската болница в София

МЗ прие оставката на директора на детската болница в София

10 Февруари, 2026 20:20 1 028 19

  • оставка-
  • детска болница-
  • д-р благомир здравков

Д-р Благомир Здравков заяви, че не желае да бъде част от среда, в която има административен натиск

МЗ прие оставката на директора на детската болница в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на здравеопазването обяви, че приема оставката на директора на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ д-р Благомир Здравков. Временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор да бъде д-р Мария Екимова-Пенева, сочат още от ведомството.

Д-р Благомир Здравков заяви, че е депозирал оставката си пред министъра, "не защото нямам сили, а защото отказвам да бъда част от среда, в която административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване“.

В съобщението на МЗ пише още, че министерството категорично отхвърля внушенията за упражняван институционален натиск върху което и да е лечебно заведение. Проверките, извършвани от компетентните органи, са стандартен инструмент за гарантиране на законосъобразното разходване на публични средства и качеството на медицинската дейност във всички държавни лечебни заведения, чиито принципал е МЗ, сочат от пресцентъра на ведомството.

От МЗ пишат още: "За периода от началото на 2025 г. до момента в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ са извършени две проверки от Звено „Вътрешен одит“ към Министерството на здравеопазването. Първата е от 23.09.2025 г., а втората от 29.01.2026 г.За същия период по информация от ИАМН (Изпълнителна агенция "Медицински надзор") в болницата са извършени седем проверки, като три от тях са по сигнали и жалби, две са по прокурорски постановления, една е във връзка със сезиране по медийни публикации и една по повод постъпило писмо от самата СБАЛДБ, относно настъпила смърт на пациент.

През 2026 г. са извършени още две проверки по жалби до ИАМН, като по едната е постъпило и постановление от Прокуратурата. В рамките на своите законови правомощия, през 2025 г. Столичната регионална здравна инспекция е извършила една комплексна проверка, три проверки по сигнали и тринадесет, които касаят единствено случаи на Остра вяла парализа при пациенти и се извършват по реда за регистрация на заразните болести. От началото на 2026 г. са извършени още три такива проверки за Остра вяла парализа.

Тези действия са част от обичайния контролен механизъм в системата на здравеопазването и не представляват извънредна или целенасочена практика спрямо конкретно лечебно заведение или неговото ръководство."

"Министерството на здравеопазването е наясно с предизвикателствата пред детското здравеопазване и категорично отстоява позицията, че това е тема, която не бива да се превръща в поле за внушения, конфликти и политически декларации", пише още от пресцентъра.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 анонимен

    7 9 Отговор
    Този хомосексуалист отдавна трябваше да бъде махнат!

    Коментиран от #8, #14

    20:22 10.02.2026

  • 2 Гост

    12 1 Отговор
    Гербаджиите репресират хората.

    Коментиран от #11, #17

    20:23 10.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 36+ години

    5 2 Отговор
    Детска болница няма, но инак директори на детска болница има. ЗАКРИВАЙ тая кoчина!

    20:28 10.02.2026

  • 5 Що бе

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "анонимен":

    А д-р Мария Екимова даваше ли???!

    Коментиран от #7

    20:30 10.02.2026

  • 6 Да,бе

    4 1 Отговор
    Директор на водопад е доста по-смислена длъжност от директор на непостроена болница,която едва ли ще се построи...Само,ако водопадът е безводен леко се доближават длъжностите.

    20:42 10.02.2026

  • 7 анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Що бе":

    И двамата не трябва да са очевидно.

    20:48 10.02.2026

  • 8 Така е!

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "анонимен":

    Той е аверче на оня дебел депутат хомосексуалист Костадин Ангелов от ГЕРБ.

    20:51 10.02.2026

  • 9 КЪТ ЗА ПОСЛЕДНО.

    5 0 Отговор
    Всичко надолу надолу със главата надолу а след това другите да се оправят. И нека народа най на края да се усети що за МУШИКИ са ни управлявали за НЕКВИ си 19 милиарда наши наследени дългове които те си разпределиха. Дано след всичко това да светне слънце и на нашата улица. АМИН.

    20:59 10.02.2026

  • 10 Справедливият

    5 2 Отговор
    Добро решение на министъра! Повече правеше всичко за PR отколкото за децата. Търсеше непрекъснато показност и публичност. Изкарваше се супер герой. Не е читав човек. Нищо особено не е и като лекар.

    21:01 10.02.2026

  • 11 Те не само репресират хората

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Те ги тормозят и в последните дни пак се активираха. Явно смятат че след протестите им се размина и пак почнаха старите номера да тормозят хората без да съзнават че има възмездие кога кога все някога.

    21:04 10.02.2026

  • 12 Те не само репресират хората

    6 1 Отговор
    Те ги тормозят и в последните дни пак се активизираха. Явно смятат че след протестите им се размина и пак почнаха старите номера да тормозят хората без да съзнават че има възмездие кога кога все някога.

    21:05 10.02.2026

  • 13 Знаещ

    5 3 Отговор
    Тоя безценен Здравков, на Коцка протежето, дето го готвеше за министър, изгони доста свестни и добри лекари и сестри от болницата. За пръв път да симпатизирам на министъра.

    21:11 10.02.2026

  • 14 БОЙС ТУ МЕН

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "анонимен":

    В какъв смисъл

    Преносен или буквален.......

    21:20 10.02.2026

  • 15 От кога имаме

    1 4 Отговор
    Детска болниа???

    21:34 10.02.2026

  • 16 Радка Пиратка

    1 1 Отговор
    Мили мои колеги, Поради повишаване нивото на работа и стрес, предлагам най-новото изобретение на техниката на Вашето внимание!
    АНТИ СТРЕС УРЕД
    1. Поставяте уреда върху твърда повърхност!
    2. Следвайте инструкциите върху кръга!
    3. Повторете докато не се освободите от стреса или докато не изгубите съзнание!

    I..УДРЯЙТЕ..I
    I..ГЛАВАТА..I
    I..ТУК..I

    Коментиран от #18

    21:35 10.02.2026

  • 17 Всички ли са обратни

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    В тая държава. Не е за вярване. Обаче в соца не си признаваха под страх от смъртно наказание.

    21:48 10.02.2026

  • 18 натка патка до радка пиратка

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Радка Пиратка":

    Нищо не мога да ти раз бера.но все тая.

    21:53 10.02.2026

  • 19 Панчаревската кметица

    2 3 Отговор
    познавам го
    много нисш и нелицеприятен човек а също така и злобен
    методите му на управление са под всякаква критика
    това че се е махнал е много е най-доброто което е направил от както е директор

    22:16 10.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове