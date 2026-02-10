Новини
За насочване или управление на удари! Русия принуждава семейства на украински военнопленници да регистрират терминали Starlink
  Тема: Украйна

За насочване или управление на удари! Русия принуждава семейства на украински военнопленници да регистрират терминали Starlink

10 Февруари, 2026 18:10 4 413 119

В началото на февруари 2026 г. Министерството на отбраната на Украйна е постигнало договореност с американската компания SpaceX за изключване на нелегалните терминали Starlink

Руските военни използват заплахи, за да принуждават семейства на украински военнопленници да регистрират сателитни терминали Starlink, които впоследствие да бъдат използвани срещу Украйна. Това се казва в изявление на Координационния щаб по въпросите на военнопленниците към украинските власти, цитирано от Би Би Си.

Според щаба, след като в Украйна бяха изключени нелегалните терминали Starlink, които не фигурират в т.нар. "бял списък", руската армия е започнала да оказва натиск върху близки на пленени украински военнослужещи. "Зафиксирани са случаи на заплахи и изисквания терминалите Starlink да бъдат официално регистрирани. След това тази техника се използва срещу Украйна и украинските граждани", се посочва в съобщението.

Украинските власти предупреждават, че регистрацията на терминал, който впоследствие бъде използван за насочване или управление на удари по украинска територия, може да доведе до наказателна отговорност за лицето, на чието име е регистриран.

Първите терминали Starlink са започнали да се появяват в руската армия през втората половина на 2023 г. По данни на Киев в повечето случаи става дума за т.нар. "сиви" устройства, закупени и внесени контрабандно от трети държави.

В началото на февруари 2026 г. Министерството на отбраната на Украйна е постигнало договореност с американската компания SpaceX за изключване на нелегалните терминали Starlink. Украинските власти нееднократно заявяват, че тази мярка цели да ограничи използването на сателитната комуникация от руските сили в бойните действия.


  • 1 Няма край

    25 64 Отговор
    руската БЕЗПОМОЩНОСТ, няма...

    Коментиран от #5

    18:12 10.02.2026

  • 2 оня с коня

    47 21 Отговор
    най великия от великите императори на света е властелина на света негово превъзходителство цар ПУТИН

    Коментиран от #6, #19, #33

    18:13 10.02.2026

  • 3 Сатана Z

    44 14 Отговор
    Всичко за фронта,всичко за победата.Да не са се предавали в плен.Трябва да си изработят свободата и безплатната манджа.

    18:13 10.02.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    52 16 Отговор
    има ли още пушечно бандерско месо осанало? путин ги издирва къде се крият тия мишки бандерски дето щяха да превземат русия

    Коментиран от #58

    18:14 10.02.2026

  • 5 Хасан Хамбург

    27 7 Отговор

    До коментар #1 от "Няма край":

    Слава на Великите У 404 раза Ура !

    18:14 10.02.2026

  • 6 Мия чинии

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    И копита и крака.

    18:14 10.02.2026

  • 7 бг пенсионер изпращаш пари за укриите

    44 8 Отговор
    колко още заплати във евро трябва да изпащам на зеления нацист за да победи русия

    18:15 10.02.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    34 7 Отговор
    Стотици сигурно го правят с мерак и кеф, за да го върнат на ТЦК то, че са ги пратили на фронта

    18:15 10.02.2026

  • 9 оня с коня

    34 13 Отговор
    "Не си струваше кръвта , дори и на един руски войник, за освобождението на тези неблагодарни българи. Те първи ще се обърнат срещу Русия. "

    Достоевски

    Коментиран от #15, #46, #50

    18:15 10.02.2026

  • 10 Сатана Z

    21 3 Отговор
    На страницата на Starlik се посочва адреса ,на който ще бъде използван рутера и антената.Не виждам как това ще помага при насочване на БПЛА или други летящи джаджи?

    18:16 10.02.2026

  • 11 си дзън

    14 23 Отговор
    Явно много им липсва Старлинка на руснаците. Лошо става като спреш наркотика на зависим.

    18:18 10.02.2026

  • 12 Атина Палада

    13 27 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма!

    Коментиран от #21, #22, #43

    18:19 10.02.2026

  • 13 А за какво

    24 4 Отговор
    Им е старшите,какво на се почват.нали им свършиха ракетите,Урсула така каза.бият се с лопати и тояги,това ми се чини е фейк

    18:19 10.02.2026

  • 14 си дзън

    13 16 Отговор
    Чух, че вместо Старлинк, Израел щял да достави пейджъри на руснаците.

    18:21 10.02.2026

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 8 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Неграмотник, я кажи второто име на Достевски как е? Пише ли го в опорката?

    Коментиран от #20, #23

    18:21 10.02.2026

  • 16 пешо

    8 4 Отговор
    глупостите ви край нямат

    18:22 10.02.2026

  • 17 „Дмитрий Медведев заяви,

    14 11 Отговор
    че Русия трябва да приложи модела на севернокорейската икономика. В интервю за ТАСС той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга блокада, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, строги икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
    😆

    Коментиран от #24, #73

    18:23 10.02.2026

  • 18 Илончо

    0 0 Отговор
    Да не 3 тоя от острова на изродите

    18:23 10.02.2026

  • 19 Многоходовото

    11 22 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО и фалира Русия. Сега ще проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #37

    18:24 10.02.2026

  • 20 Михайловски

    24 6 Отговор

    До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Крим че е руски, руски е и то завинаги.

    18:24 10.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Механик

    14 23 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Абе, руснака не може да произведе два еднакви пирона.

    Коментиран от #34

    18:25 10.02.2026

  • 23 си дзън

    11 18 Отговор

    До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "Народ, който блуждае по Европа и търси какво още може да разруши и унищожи само заради развлечението”.
    – Ф. М. Достоевски

    Коментиран от #29, #31

    18:26 10.02.2026

  • 24 Атина Палада

    16 3 Отговор

    До коментар #17 от "„Дмитрий Медведев заяви,":

    Колко пъти едни същи простотия ще постваш бе Утре Пак,който разправя стари вицове го дууууа на останалите под покривката на масата !

    Коментиран от #27, #62

    18:27 10.02.2026

  • 25 ма ДУРО

    7 15 Отговор
    Какво друго, освен руска гнус ?
    А нашите петолъчници по-голями руснаци от руснаците, което по само себе си се разбира, че те - гнус по 2 !

    18:27 10.02.2026

  • 26 Проблемите на Русия

    8 15 Отговор
    са далеч по-мащабни и огромни. Със старлинка или без него, нещата все са трагични.

    Коментиран от #30

    18:28 10.02.2026

  • 27 Що се дразниш

    8 17 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Бре Руски тръбар.

    Коментиран от #35, #112

    18:29 10.02.2026

  • 28 Уса

    10 1 Отговор
    Ползвам старлинк без принуда плащам и ползвам

    18:30 10.02.2026

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 6 Отговор

    До коментар #23 от "си дзън":

    Галя ли ви ги пише тези цитати? Безгънков. Със заден вход.

    18:31 10.02.2026

  • 30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    12 3 Отговор

    До коментар #26 от "Проблемите на Русия":

    Трагичния си ти бе тюфф уекк ,че обикаляш кофите .

    18:31 10.02.2026

  • 31 Не мисля

    4 20 Отговор

    До коментар #23 от "си дзън":

    че е съвсем прав. Руснаците са агресивни, поради дълбоки комплекси и факта, че винаги са били третирани от останалия свят като второ категория хора.

    18:31 10.02.2026

  • 32 Нямам повече вьпроси

    7 2 Отговор
    Що това лошо ли е? Значи едни ликвид. генерали, играят го ало изм. или не крият теrор. с което се занимават а другите не бива.... На вой... като на вой..
    .

    18:32 10.02.2026

  • 33 007 /агент/

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Така е. Ако Путлер бе на мястото на Сталин ВСВ още нямаше да е завършила

    18:32 10.02.2026

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 3 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Устройство то от което в момента ядеш не що един път ядено ползва ток от съветска ядрена централа

    Коментиран от #111

    18:33 10.02.2026

  • 35 Атина Палада

    9 1 Отговор

    До коментар #27 от "Що се дразниш":

    Лапуркай бе тррръбаррр и не ми се обяснявай като първата любовница !

    18:33 10.02.2026

  • 36 СТИГА БЕ

    13 0 Отговор
    То по-рано руснаците крадялиперални, та да им взимат чиповете

    18:33 10.02.2026

  • 37 Си дзин пин

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Многоходовото":

    Ще му дадем,имаме свещена война срещу че се оголи и канибали дето освен от трепане от друго не разбират

    18:34 10.02.2026

  • 38 Фейк на часа

    16 1 Отговор
    Вие самите вярвате ли си на умнотиите?
    Важното е да се радват редовните си високоинтелигентни русофобни читатели
    на статиите ви и да напълнят форума с умните си коментари.

    18:34 10.02.2026

  • 39 Кой им вярва

    11 0 Отговор
    Фантастика за наивници

    18:38 10.02.2026

  • 40 Факти

    4 15 Отговор
    САЩ могат да принудят Путин да се откаже от войната на секундата, но не искат. На тях им трябва плашило, което да кара Европа да купува надценени американски оръжия. В тази война САЩ и Китай използват Русия като пушечно месо за да отслабят Европа. Ако руснаците имаха малко акъл щяха да изритат Путин и да се обединят с Европа - естественият им геополитически съюзник. Вместо това те умират и мизерстват за кефа на китайците и американците.

    Коментиран от #45, #47, #60

    18:39 10.02.2026

  • 41 Правят се на интересни естествено

    2 7 Отговор
    Правителството на Украйна прие резолюция за въвеждане на „бял ​​списък“ за сателитните терминали Starlink и в Украйна работят само проверени и регистрирани терминали. Всичко останало беше реално изключено. 

    18:39 10.02.2026

  • 42 Бива ,бива простотии

    8 0 Отговор
    но чак до там не бива

    18:40 10.02.2026

  • 43 Има

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Има, Атина Парада е.

    18:41 10.02.2026

  • 44 Ъхъъъъъъ....

    6 0 Отговор
    В Русия, където терминалите се внасят чрез различни „сиви“ схеми, бяха възмутени от решението на Илон Мъск да сътрудничи с украинците по този въпрос. Соловьов, след като заяви, че разработките на SpaceX „работят в полза на войната срещу Руската федерация“, говори за „ядрени оръжия в космоса“ и спътниците на Мъск като „легитимни цели“ за руснаците

    18:41 10.02.2026

  • 45 Отново

    9 0 Отговор

    До коментар #40 от "Факти":

    Простакът си изходи....

    18:41 10.02.2026

  • 46 Един

    3 14 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Те не са искали изцяло да ни освободят, а да ни превърнат в зависимо от тях княжество.

    Коментиран от #52, #66

    18:42 10.02.2026

  • 47 Тити

    8 1 Отговор

    До коментар #40 от "Факти":

    Ти си бил голям аналлизатор бе муци 🦄,откъдете изкопаха такъв уникално тпппп ?

    Коментиран от #56

    18:42 10.02.2026

  • 48 стоян георгиев

    12 1 Отговор
    Поредната укро бандеровска тъпня! 😂

    18:44 10.02.2026

  • 49 Анджо

    3 12 Отговор
    Руснако освен да открадне друго не може. Има някой които крадът технологии , обаче после ги правят още по добри, А русняко ги разваля още повече. Примери много.

    Коментиран от #53

    18:44 10.02.2026

  • 50 .......

    4 11 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    СВО беше голяма грешка като цяло. Руските политици едва сега го признават. Русия страшно се прецака. Напразно загинаха милиони руснаци и се хвърлиха на вятъра трилиони долари от парите на руския народ. Цялата държава фалира, а пропуснатите ползи и униженията, да не говорим.

    Коментиран от #54

    18:46 10.02.2026

  • 51 Идеи за повече статии във ваш стил

    14 1 Отговор
    Русия принуждава роднини на украински пленници да крадат ток с акумулатори и да го изнасят в Русия защото руснаците нямат електричество.
    Русия принуждава родинин на украински пленници да крадат тоалетни чинии защото над 80% от руснаците ползват само външни тоалетни (тук много ще ви се радват феновете на ПП-ДБ)
    Русия принуждава роднини на украински пленници да крадат чипове от перални за руските ракети

    П.П. Моля да ме допълните за повече идеи за бъдещи "статии"

    18:46 10.02.2026

  • 52 Превърнаха ли те

    13 3 Отговор

    До коментар #46 от "Един":

    В зависимо княжество бе Джульо, сред като във всички войни сме срещу Русия.
    Александър 2 не е трябвало да дава огромни жертви и да плаща Съединението и Независимостта с 86 млн
    Златни франка.над 1100 тона злато .
    Да прави трета българска държава.
    Трябвало е да прочете Законите на Хан Крум, за да е наясно колко крадливо,лъжливо, предателско и алкохолизирано е племето

    18:49 10.02.2026

  • 53 Османагич 🇵🇰

    7 1 Отговор

    До коментар #49 от "Анджо":

    Еехх Анджо,Анджо нито писаното ти писано нито името ти име -Анджо,ами Анджо да ми посвириш на коженото банджо ,Анджо !

    18:49 10.02.2026

  • 54 Град Козлодуй

    7 0 Отговор

    До коментар #50 от ".......":

    Фалирала е м@й катти ,че цял паркинг турски тираджии и платили с банкнота от 200 фалшиви евро .

    Коментиран от #63

    18:51 10.02.2026

  • 55 Мдааа

    1 6 Отговор
    Това си е руснака, особено КГБ. Гадно изчадие! Но те са го доказали отдавна. За тях всичко е позволено. Могт да се наврат и от там от където са се родили. А се пъпчат, че са православни. За тях Бог е Сталин, днес Путин. И всяко убийство е в името на тия идиоти!

    Коментиран от #57

    18:56 10.02.2026

  • 56 Факти

    4 6 Отговор

    До коментар #47 от "Тити":

    Не виждаш ли как Путин унищожава Русия за кефа на Китай и САЩ? Кой губи най-много от тази война - в краткосроен план Украйна, а в дългосрочен - Русия. Кой печели най-много от тази война - Китай и САЩ. Русия беше най-добре когато беше в добри отношения с Европа. Преди 2014 г. икономическият й ръст беше главозамайващ. Беше напът да стане трета икономика в света. Сега е извън топ 10. Най-големият враг на Русия е самият Путин. Повечето руснаци го знаят много добре, но ги е страх да се вдигнат срещу него.

    Коментиран от #59, #67

    18:57 10.02.2026

  • 57 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Мдааа":

    Жив няма да останеш

    18:57 10.02.2026

  • 58 Три мишлета🐭

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    с розови нослета Пуся, Песко и Медвед са се скрили дълбоко в бункера. Чакат решението на котарака Рижо, който ще определи съдбата им. 🐱🐭😂

    Коментиран от #61, #64

    18:58 10.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Хо-ха-ха

    7 0 Отговор

    До коментар #40 от "Факти":

    Сащ могат да спрат конфликта верно, просто трябва да спрат да дават разузнавателни данни и Starlink на украинците. И какво разбираш под това Русия да се обедени с Европа? Да се обедени така както ние се обеденихме ли, да ни ограбят и да им слугуваме ли? Защото явно англосаксонците това разбират под "обединение" и "партньорство". Путин им предложи още 2008 г. да се обединят на равна нога, ама западняците не желаеха така, искаха Русия да им е васал и да си правят каквото искат с територията и богатствата и.

    19:00 10.02.2026

  • 61 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Три мишлета🐭":

    Затова ли му казаха да си спомни Анкоридж, защото по други измислени договори те не работят.

    19:00 10.02.2026

  • 62 Ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    А руснаците какво да кажат, ще ги затворят като северно корейците. А тук се сърдим за някакъв се копи-пейст.!

    19:02 10.02.2026

  • 63 да питам

    1 7 Отговор

    До коментар #54 от "Град Козлодуй":

    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #65, #69

    19:03 10.02.2026

  • 64 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "Три мишлета🐭":

    Кай ся честно бе ,пπрррррр ∆ еееллл,рижата отново ли стана Агент Краснов и чея буде Одеса .Благодаря предварително за отговора 👌.

    19:07 10.02.2026

  • 65 Град Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "да питам":

    Продава ,ама такива клошари тсссс гннни като теб нямат пари да купуват .

    19:09 10.02.2026

  • 66 Факти

    2 8 Отговор

    До коментар #46 от "Един":

    Планът на руската империя е бил да ни анексира. Идеята е била чрез пропаганда да ни обработят и ние сами да го поискаме. Измамата "Санстефанска България" е част от тази пропаганда. Секретни документи с плановете за анексиране изтичат от руските консулства в България и Румъния. Изнесени са от руският димпломат Александър Якобсон. Той е бил потресен от подлостта на империята, поради което взема секретните архиви и бяга с тях в Англия. Тези документи са издадени в оригинал в книгата "Окупационен фонд, основан за създаване на Руско-Дунавска област". До ден днешен тя се преиздава. Всеки българин, който се интересува от историята на родината си, трябва да я прочете.

    Коментиран от #68

    19:12 10.02.2026

  • 67 Тити

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Факти":

    На теб ква ти е далаверата в случая бе Утре Пак,това че говориш уверено и с широко излагане на уж факти не значи ,че има и грам истина .Хвани го принтирай и си забърши г300 с него,риййш !

    Коментиран от #72, #80

    19:14 10.02.2026

  • 68 Диди

    5 1 Отговор

    До коментар #66 от "Факти":

    Слагай шалварите бре делиормански помм макк и отивай целуваш ръката на оджата .

    19:16 10.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 да питам

    2 4 Отговор

    До коментар #69 от "Ха ХаХа":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    Коментиран от #75, #83

    19:20 10.02.2026

  • 71 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    5 0 Отговор
    А руските пленници в Украйна се ползват насила за донори на органи. Вадят им бъбреците, сърцата, черния дроб, сухожилията на крайниците, скопяват ги, а каквото остане го изгарят в крематориума. Затова при размяната на трупове Украйна няма какво да размени, а пленниците са в ужасно здравословно състояние.
    Русия напротив. Отнася се хуманно към пленниците, АКО НЕ СА ДОКАЗАНИ УБИЙЦИ НА МИРНО НАСЕЛЕНИЕ. Дават им дрехи, храна, оказват им квалифицирана медицинска помощ, ОСИГУРЯВАТ ИМ ТЕЛЕФОННА ВРИЗКА СЪС СЕМЕЙСТВАТА ИМ.

    Коментиран от #92

    19:21 10.02.2026

  • 72 Факти

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "Тити":

    Далавера нямам никаква. Просто говоря истини. Такъв съм си.

    Коментиран от #76

    19:21 10.02.2026

  • 73 ха, ха, ха...

    2 7 Отговор

    До коментар #17 от "„Дмитрий Медведев заяви,":

    Не знам колко средства отделят Севрна Корея за отбрана и колко оръжия произвеждат, но по тяхната телевизия текат всекидневни обучения за народа кои треви от обществените градинки могат да пасат и кои не, защото са отровни. Скоро такива предавания започват и по московската телевизия.

    Коментиран от #78

    19:23 10.02.2026

  • 74 АНТИТРОЛ

    7 0 Отговор
    Бандерфенове са големи глупаци. Хващат се на всяка простотия в медиите.

    19:24 10.02.2026

  • 75 Отговарям

    5 1 Отговор

    До коментар #70 от "да питам":

    Старото ръждиво корито Москва потъна, но екипажът беше спасен. А украинският военноморски флот престана да съществува. Премина напълно на страната на Русия. ДОРИ УКРАИНСКИЯТ АДМИРАЛ ПРЕМИНА НА СТРАНАТА НА РФ и бяха запазени неговия чин и длъжност. Украинските моряци, които положиха клетва на Украйна, сега разполагат с ГУМЕНИ ЛОДКИ.

    19:27 10.02.2026

  • 76 Тити

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Факти":

    Че си и скромен на всичкото отгоре ,бе прр,∆ льооооо,скромноста краси човека 🤣🤣🤣.

    19:27 10.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Кер Естетто

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "ха, ха, ха...":

    Ти моиш ми уапп пашш ....ра за натурална хималайска сол ,лично производство био .

    19:30 10.02.2026

  • 79 АНТИТРОЛ

    6 0 Отговор
    Бандерфеновете са големи глупаци. Изхранват се с дребни траншове.

    19:30 10.02.2026

  • 80 Факти

    0 10 Отговор

    До коментар #67 от "Тити":

    Истината боли, нали? Цял живот да вярваш, че руснаците са те освободили, пък те всъщност са дошли да те поробят. Изведнъж собствените им документи с плановете им те удрят по челото и ти трябва да признаеш пред себе си, че цял живот са те лъгали, тоест цял живот си бил глупав. Това е голям удар за егото. Следва отричане, гняв и нападки към тоя, който ти е отворил очите...

    Коментиран от #81, #87, #93

    19:31 10.02.2026

  • 81 АНТИТРОЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "Факти":

    Мълчи ПРЪДЛЬО.

    19:34 10.02.2026

  • 82 Руските медии

    1 5 Отговор
    "The Moscow Times: Войната срина руската икономика. Руската икономика потъва все по-дълбоко в промишлена рецесия, съобщава The Moscow Times, позовавайки се на данни на Росстат. Сривът на приходите в държавния бюджет от газ и петрол са катастрофални. "

    Коментиран от #85, #89, #117

    19:37 10.02.2026

  • 83 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #70 от "да питам":

    Лапуркай бе трррръбаррр ,такива слабоумници като теб сигурно още 20г след като Украйне престане да съществува ще повтарят за кораба Мацква .

    19:37 10.02.2026

  • 84 Евроасматик с нервен тик

    7 0 Отговор
    Урсулките в екстаз, Кая научила таблицата за умножение..поне така твърдят източици от укроформ

    19:38 10.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Читател

    4 1 Отговор
    Ех ошашавихте се с тази пропаганда - през две минути противоположни статии защото въпреки че спряха нета ударите на руснаците не спряха. То не бяха mesh мрежи, то не бяха руски сателити, сега пък принуждавали пленниците - нали само ВСУ може да регистрира "бели" приемници на Старлинк. Как така пленници ще регистрират.

    19:41 10.02.2026

  • 87 Тити

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Факти":

    Е че единствено си си отворил бузките и си се навел небрежно уж да си вържеш обувките муцка ,ползваш ли маз ?Ако ти е на ниво хигиената и аз мога да те пробвам ,но нещо много дрррто и тъжно ми звучиш,да знаеш геронтофил още не съм станал !

    19:42 10.02.2026

  • 88 Анатоли Клошарин

    0 7 Отговор
    Задунайските блатни подлоги да почнат да помагат на калното государство като превеждат Евро към кочината,блатния народ масово куса само папур и мусори!!

    Коментиран от #90, #91, #94

    19:44 10.02.2026

  • 89 Антитрол

    6 1 Отговор

    До коментар #82 от "Руските медии":

    Че от кога "The Moscow Times" е руска медия - все едно да кажеш че и дойче веле е руска медия.

    До кога ще повтаряте лъжите и пропагандата на укрите пък тя от 2022 е все една и съща - Русия всеки момент ще фалира и ще се разпадне.

    Пък то Европа фалира а НАТО се разпадна.

    19:44 10.02.2026

  • 90 Зевзек

    4 1 Отговор

    До коментар #88 от "Анатоли Клошарин":

    А ти какво кусаш - афроамерикански папури ли?

    19:46 10.02.2026

  • 91 Знаещ

    6 2 Отговор

    До коментар #88 от "Анатоли Клошарин":

    "блатния народ" щото бедни ядат само черен хайвер - пък нашите козячета пишат по цял ден за една баничка. Живи да ги оплачеш.

    Коментиран от #104

    19:48 10.02.2026

  • 92 Разкрит!

    2 4 Отговор

    До коментар #71 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Руски фейк!

    Коментиран от #96, #98

    19:50 10.02.2026

  • 93 Антитрол

    7 1 Отговор

    До коментар #80 от "Факти":

    Цял живот да вярваш, че краварите те пазят, пък те всъщност са дошли да те поробят.

    Аз руски бази в България не съм виждал ама американски има 4 където даже министъра на отбраната не може да влезе без да му разрешат.

    Пък ти ако не вярваш че руснаците са те освободили винаги можеш да се изселиш в Турция.

    19:52 10.02.2026

  • 94 Механик

    4 3 Отговор

    До коментар #88 от "Анатоли Клошарин":

    Сокай бибека бе козяшки хъъесоссс !

    Коментиран от #105

    19:53 10.02.2026

  • 95 Иван 1

    6 1 Отговор
    По тъпа статия скоро не бях чел дерзайте.

    19:53 10.02.2026

  • 96 Разкрит

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Разкрит!":

    Си че го дууууашшш безплатно ,даже и солидно плащаш за мурафета .

    19:54 10.02.2026

  • 97 Бай Ганьо

    3 5 Отговор
    Нашите копейки,щяли да заминават за Северна Корея!

    Коментиран от #99, #100

    19:58 10.02.2026

  • 98 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #92 от "Разкрит!":

    Кафявото в гащите ти и то ли "Руски фейк!" или то си е истина ама за него Путин е виновен.

    19:59 10.02.2026

  • 99 Бай Ваньо

    6 2 Отговор

    До коментар #97 от "Бай Ганьо":

    Пък нашите козячета ще ровели по кофите че господарите им един по един ги изоставят.

    Коментиран от #109

    20:00 10.02.2026

  • 100 Мммммм

    4 1 Отговор

    До коментар #97 от "Бай Ганьо":

    ПАРЦАЛ

    Коментиран от #101

    20:00 10.02.2026

  • 101 Жалостив

    5 2 Отговор

    До коментар #100 от "Мммммм":

    Какво да прави козячето - не виждаш ли до сред нощите се налага да работи за една баничка - и тяхната не е лесно или трябва да ровят по кофите или да пишат глупости денонощно.

    20:04 10.02.2026

  • 102 Каквото

    2 2 Отговор
    гадно може да има по света, рус нака пръв го е измислил и успешно го прилага. Най-чудовищния пример: т.нар воср и последвалия уродлив комунизъм в различните му форми

    Коментиран от #107

    20:05 10.02.2026

  • 103 Тити

    3 0 Отговор
    Ама нали са без аналогови Рашистите за какво им е стар линк

    20:06 10.02.2026

  • 104 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "Знаещ":

    Подлога ,няма как една свръх неумна блатна изтривалка да бъде "Знаещ",от километър личи че нямаш и грам "мозък" в онова дето го имаш за глава!!!!

    20:09 10.02.2026

  • 105 Анатоли Клошарин

    2 2 Отговор

    До коментар #94 от "Механик":

    Блатен и.Б.рик ти нали каждой ден го сучеш на калните алкохолици, поне от време на време си плакни устата та да не смърди толкова???!!!

    Коментиран от #106

    20:12 10.02.2026

  • 106 Механик

    1 2 Отговор

    До коментар #105 от "Анатоли Клошарин":

    Лапуркай бе тррррръбаррр и не изтървай и капка от елексира .

    20:29 10.02.2026

  • 107 Тити

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "Каквото":

    Ти кой беше ,бе гомммньоо анонимен ,че не нещо хич не моа се сетя ?

    Коментиран от #113

    20:31 10.02.2026

  • 108 Брадати украински лъжи

    1 1 Отговор
    "По данни на Киев в повечето случаи става дума за т.нар. "сиви" устройства, закупени и внесени контрабандно от трети държави." ????

    Имаше публикации по западните медии че бягащите украинци изоставят терминалите, дори получават наказания от командването за това. Дори информация, че руснаците са заловили от украинците повече терминали Старлинк, отколкото са им останали на украинците. Затова и ревнаха на Мъск.
    А сега следващите отчаяни жалки партенки: "Руските военни използват заплахи, за да принуждават семейства на украински военнопленници да регистрират сателитни терминали Starlink"
    Като че ли руснаците не могат без Старлинк, заото си нямат свои сателити????

    20:35 10.02.2026

  • 109 Копейка

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "Бай Ваньо":

    На нас не са ни плащали от два год. После ни даваха по един сандвич за да ходим на протести. Но и това го няма сега, астанаха да обикаляме по кофи.

    20:36 10.02.2026

  • 110 Фейк та дрънка

    2 1 Отговор
    Това е от Нюз. бг

    20:38 10.02.2026

  • 111 Уффф

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Голямо постижение, няма що. Видяхме ги какви некадърници са с дефектния реактор на Чернобил, каква ядрена катастрофа са причинили

    20:40 10.02.2026

  • 112 Блогър от Сащ

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Що се дразниш":

    Личи си, че копейките от вчера са отчаяни. Колкото по-агресивни стават, значи толкова по-зле става за родината им Рус. Ама не се усещат, че това се вижда.

    20:44 10.02.2026

  • 113 ТиТи

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Тити":

    за това, което съм написал, историята се е произнесла. Разни епитети и обръщения са неуместни, надявам се, че сега се сещаш

    20:45 10.02.2026

  • 114 604

    1 2 Отговор
    хахаха рашите въ пищисъхъ, мъ и те си имът сателити ве кълвачи, просто се ебаувъат яко с вас....обичат да хакват туй то и го могът!!!

    20:53 10.02.2026

  • 115 Карго 200

    2 1 Отговор
    Руснаците са много силни.
    Те също са неможачи,нямат тяхна работеща платформа,но все пак имат нещо,всъщност това нещо винаги са го имали грандиозен план и до там.

    20:55 10.02.2026

  • 116 Карго 200

    1 2 Отговор
    Руснаците са много долни
    Те също са неможачи,нямат тяхна работеща платформа,но все пак имат нещо,всъщност това нещо винаги са го имали грандиозен план и до там.

    20:57 10.02.2026

  • 117 Цитираната от теб медия

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Руските медии":

    Не е руска ! Не го ли знаеш?

    21:04 10.02.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 фиат

    1 0 Отговор
    Браво, и в състезанието по низост братушките завоюваха златния медал.

    22:31 10.02.2026

