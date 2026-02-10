За насочване или управление на удари! Русия принуждава семейства на украински военнопленници да регистрират терминали Starlink

Руските военни използват заплахи, за да принуждават семейства на украински военнопленници да регистрират сателитни терминали Starlink, които впоследствие да бъдат използвани срещу Украйна. Това се казва в изявление на Координационния щаб по въпросите на военнопленниците към украинските власти, цитирано от Би Би Си.

Според щаба, след като в Украйна бяха изключени нелегалните терминали Starlink, които не фигурират в т.нар. "бял списък", руската армия е започнала да оказва натиск върху близки на пленени украински военнослужещи. "Зафиксирани са случаи на заплахи и изисквания терминалите Starlink да бъдат официално регистрирани. След това тази техника се използва срещу Украйна и украинските граждани", се посочва в съобщението.

Украинските власти предупреждават, че регистрацията на терминал, който впоследствие бъде използван за насочване или управление на удари по украинска територия, може да доведе до наказателна отговорност за лицето, на чието име е регистриран.

Първите терминали Starlink са започнали да се появяват в руската армия през втората половина на 2023 г. По данни на Киев в повечето случаи става дума за т.нар. "сиви" устройства, закупени и внесени контрабандно от трети държави.

В началото на февруари 2026 г. Министерството на отбраната на Украйна е постигнало договореност с американската компания SpaceX за изключване на нелегалните терминали Starlink. Украинските власти нееднократно заявяват, че тази мярка цели да ограничи използването на сателитната комуникация от руските сили в бойните действия.