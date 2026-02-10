За насочване или управление на удари! Русия принуждава семейства на украински военнопленници да регистрират терминали Starlink

Руските военни използват заплахи, за да принуждават семейства на украински военнопленници да регистрират сателитни терминали Starlink, които впоследствие да бъдат използвани срещу Украйна. Това се казва в изявление на Координационния щаб по въпросите на военнопленниците към украинските власти, цитирано от Би Би Си.
Според щаба, след като в Украйна бяха изключени нелегалните терминали Starlink, които не фигурират в т.нар. "бял списък", руската армия е започнала да оказва натиск върху близки на пленени украински военнослужещи. "Зафиксирани са случаи на заплахи и изисквания терминалите Starlink да бъдат официално регистрирани. След това тази техника се използва срещу Украйна и украинските граждани", се посочва в съобщението.
Украинските власти предупреждават, че регистрацията на терминал, който впоследствие бъде използван за насочване или управление на удари по украинска територия, може да доведе до наказателна отговорност за лицето, на чието име е регистриран.
Първите терминали Starlink са започнали да се появяват в руската армия през втората половина на 2023 г. По данни на Киев в повечето случаи става дума за т.нар. "сиви" устройства, закупени и внесени контрабандно от трети държави.
В началото на февруари 2026 г. Министерството на отбраната на Украйна е постигнало договореност с американската компания SpaceX за изключване на нелегалните терминали Starlink. Украинските власти нееднократно заявяват, че тази мярка цели да ограничи използването на сателитната комуникация от руските сили в бойните действия.
1 Няма край
Коментиран от #5
18:12 10.02.2026
2 оня с коня
Коментиран от #6, #19, #33
18:13 10.02.2026
3 Сатана Z
18:13 10.02.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #58
18:14 10.02.2026
5 Хасан Хамбург
До коментар #1 от "Няма край":Слава на Великите У 404 раза Ура !
18:14 10.02.2026
6 Мия чинии
До коментар #2 от "оня с коня":И копита и крака.
18:14 10.02.2026
7 бг пенсионер изпращаш пари за укриите
18:15 10.02.2026
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
18:15 10.02.2026
9 оня с коня
Достоевски
Коментиран от #15, #46, #50
18:15 10.02.2026
10 Сатана Z
18:16 10.02.2026
11 си дзън
18:18 10.02.2026
12 Атина Палада
Коментиран от #21, #22, #43
18:19 10.02.2026
13 А за какво
18:19 10.02.2026
14 си дзън
18:21 10.02.2026
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "оня с коня":Неграмотник, я кажи второто име на Достевски как е? Пише ли го в опорката?
Коментиран от #20, #23
18:21 10.02.2026
16 пешо
18:22 10.02.2026
17 „Дмитрий Медведев заяви,
😆
Коментиран от #24, #73
18:23 10.02.2026
18 Илончо
18:23 10.02.2026
19 Многоходовото
До коментар #2 от "оня с коня":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО и фалира Русия. Сега ще проси заеми от господаря си Китай.
Коментиран от #37
18:24 10.02.2026
20 Михайловски
До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Крим че е руски, руски е и то завинаги.
18:24 10.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Механик
До коментар #12 от "Атина Палада":Абе, руснака не може да произведе два еднакви пирона.
Коментиран от #34
18:25 10.02.2026
23 си дзън
До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"Народ, който блуждае по Европа и търси какво още може да разруши и унищожи само заради развлечението”.
– Ф. М. Достоевски
Коментиран от #29, #31
18:26 10.02.2026
24 Атина Палада
До коментар #17 от "„Дмитрий Медведев заяви,":Колко пъти едни същи простотия ще постваш бе Утре Пак,който разправя стари вицове го дууууа на останалите под покривката на масата !
Коментиран от #27, #62
18:27 10.02.2026
25 ма ДУРО
А нашите петолъчници по-голями руснаци от руснаците, което по само себе си се разбира, че те - гнус по 2 !
18:27 10.02.2026
26 Проблемите на Русия
Коментиран от #30
18:28 10.02.2026
27 Що се дразниш
До коментар #24 от "Атина Палада":Бре Руски тръбар.
Коментиран от #35, #112
18:29 10.02.2026
28 Уса
18:30 10.02.2026
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "си дзън":Галя ли ви ги пише тези цитати? Безгънков. Със заден вход.
18:31 10.02.2026
30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #26 от "Проблемите на Русия":Трагичния си ти бе тюфф уекк ,че обикаляш кофите .
18:31 10.02.2026
31 Не мисля
До коментар #23 от "си дзън":че е съвсем прав. Руснаците са агресивни, поради дълбоки комплекси и факта, че винаги са били третирани от останалия свят като второ категория хора.
18:31 10.02.2026
32 Нямам повече вьпроси
.
18:32 10.02.2026
33 007 /агент/
До коментар #2 от "оня с коня":Така е. Ако Путлер бе на мястото на Сталин ВСВ още нямаше да е завършила
18:32 10.02.2026
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Механик":Устройство то от което в момента ядеш не що един път ядено ползва ток от съветска ядрена централа
Коментиран от #111
18:33 10.02.2026
35 Атина Палада
До коментар #27 от "Що се дразниш":Лапуркай бе тррръбаррр и не ми се обяснявай като първата любовница !
18:33 10.02.2026
36 СТИГА БЕ
18:33 10.02.2026
37 Си дзин пин
До коментар #19 от "Многоходовото":Ще му дадем,имаме свещена война срещу че се оголи и канибали дето освен от трепане от друго не разбират
18:34 10.02.2026
38 Фейк на часа
Важното е да се радват редовните си високоинтелигентни русофобни читатели
на статиите ви и да напълнят форума с умните си коментари.
18:34 10.02.2026
39 Кой им вярва
18:38 10.02.2026
40 Факти
Коментиран от #45, #47, #60
18:39 10.02.2026
41 Правят се на интересни естествено
18:39 10.02.2026
42 Бива ,бива простотии
18:40 10.02.2026
43 Има
До коментар #12 от "Атина Палада":Има, Атина Парада е.
18:41 10.02.2026
44 Ъхъъъъъъ....
18:41 10.02.2026
45 Отново
До коментар #40 от "Факти":Простакът си изходи....
18:41 10.02.2026
46 Един
До коментар #9 от "оня с коня":Те не са искали изцяло да ни освободят, а да ни превърнат в зависимо от тях княжество.
Коментиран от #52, #66
18:42 10.02.2026
47 Тити
До коментар #40 от "Факти":Ти си бил голям аналлизатор бе муци 🦄,откъдете изкопаха такъв уникално тпппп ?
Коментиран от #56
18:42 10.02.2026
48 стоян георгиев
18:44 10.02.2026
49 Анджо
Коментиран от #53
18:44 10.02.2026
50 .......
До коментар #9 от "оня с коня":СВО беше голяма грешка като цяло. Руските политици едва сега го признават. Русия страшно се прецака. Напразно загинаха милиони руснаци и се хвърлиха на вятъра трилиони долари от парите на руския народ. Цялата държава фалира, а пропуснатите ползи и униженията, да не говорим.
Коментиран от #54
18:46 10.02.2026
51 Идеи за повече статии във ваш стил
Русия принуждава родинин на украински пленници да крадат тоалетни чинии защото над 80% от руснаците ползват само външни тоалетни (тук много ще ви се радват феновете на ПП-ДБ)
Русия принуждава роднини на украински пленници да крадат чипове от перални за руските ракети
П.П. Моля да ме допълните за повече идеи за бъдещи "статии"
18:46 10.02.2026
52 Превърнаха ли те
До коментар #46 от "Един":В зависимо княжество бе Джульо, сред като във всички войни сме срещу Русия.
Александър 2 не е трябвало да дава огромни жертви и да плаща Съединението и Независимостта с 86 млн
Златни франка.над 1100 тона злато .
Да прави трета българска държава.
Трябвало е да прочете Законите на Хан Крум, за да е наясно колко крадливо,лъжливо, предателско и алкохолизирано е племето
18:49 10.02.2026
53 Османагич 🇵🇰
До коментар #49 от "Анджо":Еехх Анджо,Анджо нито писаното ти писано нито името ти име -Анджо,ами Анджо да ми посвириш на коженото банджо ,Анджо !
18:49 10.02.2026
54 Град Козлодуй
До коментар #50 от ".......":Фалирала е м@й катти ,че цял паркинг турски тираджии и платили с банкнота от 200 фалшиви евро .
Коментиран от #63
18:51 10.02.2026
55 Мдааа
Коментиран от #57
18:56 10.02.2026
56 Факти
До коментар #47 от "Тити":Не виждаш ли как Путин унищожава Русия за кефа на Китай и САЩ? Кой губи най-много от тази война - в краткосроен план Украйна, а в дългосрочен - Русия. Кой печели най-много от тази война - Китай и САЩ. Русия беше най-добре когато беше в добри отношения с Европа. Преди 2014 г. икономическият й ръст беше главозамайващ. Беше напът да стане трета икономика в света. Сега е извън топ 10. Най-големият враг на Русия е самият Путин. Повечето руснаци го знаят много добре, но ги е страх да се вдигнат срещу него.
Коментиран от #59, #67
18:57 10.02.2026
57 Така е
До коментар #55 от "Мдааа":Жив няма да останеш
18:57 10.02.2026
58 Три мишлета🐭
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":с розови нослета Пуся, Песко и Медвед са се скрили дълбоко в бункера. Чакат решението на котарака Рижо, който ще определи съдбата им. 🐱🐭😂
Коментиран от #61, #64
18:58 10.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Хо-ха-ха
До коментар #40 от "Факти":Сащ могат да спрат конфликта верно, просто трябва да спрат да дават разузнавателни данни и Starlink на украинците. И какво разбираш под това Русия да се обедени с Европа? Да се обедени така както ние се обеденихме ли, да ни ограбят и да им слугуваме ли? Защото явно англосаксонците това разбират под "обединение" и "партньорство". Путин им предложи още 2008 г. да се обединят на равна нога, ама западняците не желаеха така, искаха Русия да им е васал и да си правят каквото искат с територията и богатствата и.
19:00 10.02.2026
61 Ха ХаХа
До коментар #58 от "Три мишлета🐭":Затова ли му казаха да си спомни Анкоридж, защото по други измислени договори те не работят.
19:00 10.02.2026
62 Ха-ха
До коментар #24 от "Атина Палада":А руснаците какво да кажат, ще ги затворят като северно корейците. А тук се сърдим за някакъв се копи-пейст.!
19:02 10.02.2026
63 да питам
До коментар #54 от "Град Козлодуй":верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?
Коментиран от #65, #69
19:03 10.02.2026
64 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #58 от "Три мишлета🐭":Кай ся честно бе ,пπрррррр ∆ еееллл,рижата отново ли стана Агент Краснов и чея буде Одеса .Благодаря предварително за отговора 👌.
19:07 10.02.2026
65 Град Козлодуй
До коментар #63 от "да питам":Продава ,ама такива клошари тсссс гннни като теб нямат пари да купуват .
19:09 10.02.2026
66 Факти
До коментар #46 от "Един":Планът на руската империя е бил да ни анексира. Идеята е била чрез пропаганда да ни обработят и ние сами да го поискаме. Измамата "Санстефанска България" е част от тази пропаганда. Секретни документи с плановете за анексиране изтичат от руските консулства в България и Румъния. Изнесени са от руският димпломат Александър Якобсон. Той е бил потресен от подлостта на империята, поради което взема секретните архиви и бяга с тях в Англия. Тези документи са издадени в оригинал в книгата "Окупационен фонд, основан за създаване на Руско-Дунавска област". До ден днешен тя се преиздава. Всеки българин, който се интересува от историята на родината си, трябва да я прочете.
Коментиран от #68
19:12 10.02.2026
67 Тити
До коментар #56 от "Факти":На теб ква ти е далаверата в случая бе Утре Пак,това че говориш уверено и с широко излагане на уж факти не значи ,че има и грам истина .Хвани го принтирай и си забърши г300 с него,риййш !
Коментиран от #72, #80
19:14 10.02.2026
68 Диди
До коментар #66 от "Факти":Слагай шалварите бре делиормански помм макк и отивай целуваш ръката на оджата .
19:16 10.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 да питам
До коментар #69 от "Ха ХаХа":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?
Коментиран от #75, #83
19:20 10.02.2026
71 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Русия напротив. Отнася се хуманно към пленниците, АКО НЕ СА ДОКАЗАНИ УБИЙЦИ НА МИРНО НАСЕЛЕНИЕ. Дават им дрехи, храна, оказват им квалифицирана медицинска помощ, ОСИГУРЯВАТ ИМ ТЕЛЕФОННА ВРИЗКА СЪС СЕМЕЙСТВАТА ИМ.
Коментиран от #92
19:21 10.02.2026
72 Факти
До коментар #67 от "Тити":Далавера нямам никаква. Просто говоря истини. Такъв съм си.
Коментиран от #76
19:21 10.02.2026
73 ха, ха, ха...
До коментар #17 от "„Дмитрий Медведев заяви,":Не знам колко средства отделят Севрна Корея за отбрана и колко оръжия произвеждат, но по тяхната телевизия текат всекидневни обучения за народа кои треви от обществените градинки могат да пасат и кои не, защото са отровни. Скоро такива предавания започват и по московската телевизия.
Коментиран от #78
19:23 10.02.2026
74 АНТИТРОЛ
19:24 10.02.2026
75 Отговарям
До коментар #70 от "да питам":Старото ръждиво корито Москва потъна, но екипажът беше спасен. А украинският военноморски флот престана да съществува. Премина напълно на страната на Русия. ДОРИ УКРАИНСКИЯТ АДМИРАЛ ПРЕМИНА НА СТРАНАТА НА РФ и бяха запазени неговия чин и длъжност. Украинските моряци, които положиха клетва на Украйна, сега разполагат с ГУМЕНИ ЛОДКИ.
19:27 10.02.2026
76 Тити
До коментар #72 от "Факти":Че си и скромен на всичкото отгоре ,бе прр,∆ льооооо,скромноста краси човека 🤣🤣🤣.
19:27 10.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Кер Естетто
До коментар #73 от "ха, ха, ха...":Ти моиш ми уапп пашш ....ра за натурална хималайска сол ,лично производство био .
19:30 10.02.2026
79 АНТИТРОЛ
19:30 10.02.2026
80 Факти
До коментар #67 от "Тити":Истината боли, нали? Цял живот да вярваш, че руснаците са те освободили, пък те всъщност са дошли да те поробят. Изведнъж собствените им документи с плановете им те удрят по челото и ти трябва да признаеш пред себе си, че цял живот са те лъгали, тоест цял живот си бил глупав. Това е голям удар за егото. Следва отричане, гняв и нападки към тоя, който ти е отворил очите...
Коментиран от #81, #87, #93
19:31 10.02.2026
81 АНТИТРОЛ
До коментар #80 от "Факти":Мълчи ПРЪДЛЬО.
19:34 10.02.2026
82 Руските медии
Коментиран от #85, #89, #117
19:37 10.02.2026
83 Ами
До коментар #70 от "да питам":Лапуркай бе трррръбаррр ,такива слабоумници като теб сигурно още 20г след като Украйне престане да съществува ще повтарят за кораба Мацква .
19:37 10.02.2026
84 Евроасматик с нервен тик
19:38 10.02.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Читател
19:41 10.02.2026
87 Тити
До коментар #80 от "Факти":Е че единствено си си отворил бузките и си се навел небрежно уж да си вържеш обувките муцка ,ползваш ли маз ?Ако ти е на ниво хигиената и аз мога да те пробвам ,но нещо много дрррто и тъжно ми звучиш,да знаеш геронтофил още не съм станал !
19:42 10.02.2026
88 Анатоли Клошарин
Коментиран от #90, #91, #94
19:44 10.02.2026
89 Антитрол
До коментар #82 от "Руските медии":Че от кога "The Moscow Times" е руска медия - все едно да кажеш че и дойче веле е руска медия.
До кога ще повтаряте лъжите и пропагандата на укрите пък тя от 2022 е все една и съща - Русия всеки момент ще фалира и ще се разпадне.
Пък то Европа фалира а НАТО се разпадна.
19:44 10.02.2026
90 Зевзек
До коментар #88 от "Анатоли Клошарин":А ти какво кусаш - афроамерикански папури ли?
19:46 10.02.2026
91 Знаещ
До коментар #88 от "Анатоли Клошарин":"блатния народ" щото бедни ядат само черен хайвер - пък нашите козячета пишат по цял ден за една баничка. Живи да ги оплачеш.
Коментиран от #104
19:48 10.02.2026
92 Разкрит!
До коментар #71 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Руски фейк!
Коментиран от #96, #98
19:50 10.02.2026
93 Антитрол
До коментар #80 от "Факти":Цял живот да вярваш, че краварите те пазят, пък те всъщност са дошли да те поробят.
Аз руски бази в България не съм виждал ама американски има 4 където даже министъра на отбраната не може да влезе без да му разрешат.
Пък ти ако не вярваш че руснаците са те освободили винаги можеш да се изселиш в Турция.
19:52 10.02.2026
94 Механик
До коментар #88 от "Анатоли Клошарин":Сокай бибека бе козяшки хъъесоссс !
Коментиран от #105
19:53 10.02.2026
95 Иван 1
19:53 10.02.2026
96 Разкрит
До коментар #92 от "Разкрит!":Си че го дууууашшш безплатно ,даже и солидно плащаш за мурафета .
19:54 10.02.2026
97 Бай Ганьо
Коментиран от #99, #100
19:58 10.02.2026
98 Зевзек
До коментар #92 от "Разкрит!":Кафявото в гащите ти и то ли "Руски фейк!" или то си е истина ама за него Путин е виновен.
19:59 10.02.2026
99 Бай Ваньо
До коментар #97 от "Бай Ганьо":Пък нашите козячета ще ровели по кофите че господарите им един по един ги изоставят.
Коментиран от #109
20:00 10.02.2026
100 Мммммм
До коментар #97 от "Бай Ганьо":ПАРЦАЛ
Коментиран от #101
20:00 10.02.2026
101 Жалостив
До коментар #100 от "Мммммм":Какво да прави козячето - не виждаш ли до сред нощите се налага да работи за една баничка - и тяхната не е лесно или трябва да ровят по кофите или да пишат глупости денонощно.
20:04 10.02.2026
102 Каквото
Коментиран от #107
20:05 10.02.2026
103 Тити
20:06 10.02.2026
104 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #91 от "Знаещ":Подлога ,няма как една свръх неумна блатна изтривалка да бъде "Знаещ",от километър личи че нямаш и грам "мозък" в онова дето го имаш за глава!!!!
20:09 10.02.2026
105 Анатоли Клошарин
До коментар #94 от "Механик":Блатен и.Б.рик ти нали каждой ден го сучеш на калните алкохолици, поне от време на време си плакни устата та да не смърди толкова???!!!
Коментиран от #106
20:12 10.02.2026
106 Механик
До коментар #105 от "Анатоли Клошарин":Лапуркай бе тррррръбаррр и не изтървай и капка от елексира .
20:29 10.02.2026
107 Тити
До коментар #102 от "Каквото":Ти кой беше ,бе гомммньоо анонимен ,че не нещо хич не моа се сетя ?
Коментиран от #113
20:31 10.02.2026
108 Брадати украински лъжи
Имаше публикации по западните медии че бягащите украинци изоставят терминалите, дори получават наказания от командването за това. Дори информация, че руснаците са заловили от украинците повече терминали Старлинк, отколкото са им останали на украинците. Затова и ревнаха на Мъск.
А сега следващите отчаяни жалки партенки: "Руските военни използват заплахи, за да принуждават семейства на украински военнопленници да регистрират сателитни терминали Starlink"
Като че ли руснаците не могат без Старлинк, заото си нямат свои сателити????
20:35 10.02.2026
109 Копейка
До коментар #99 от "Бай Ваньо":На нас не са ни плащали от два год. После ни даваха по един сандвич за да ходим на протести. Но и това го няма сега, астанаха да обикаляме по кофи.
20:36 10.02.2026
110 Фейк та дрънка
20:38 10.02.2026
111 Уффф
До коментар #34 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Голямо постижение, няма що. Видяхме ги какви некадърници са с дефектния реактор на Чернобил, каква ядрена катастрофа са причинили
20:40 10.02.2026
112 Блогър от Сащ
До коментар #27 от "Що се дразниш":Личи си, че копейките от вчера са отчаяни. Колкото по-агресивни стават, значи толкова по-зле става за родината им Рус. Ама не се усещат, че това се вижда.
20:44 10.02.2026
113 ТиТи
До коментар #107 от "Тити":за това, което съм написал, историята се е произнесла. Разни епитети и обръщения са неуместни, надявам се, че сега се сещаш
20:45 10.02.2026
114 604
20:53 10.02.2026
115 Карго 200
Те също са неможачи,нямат тяхна работеща платформа,но все пак имат нещо,всъщност това нещо винаги са го имали грандиозен план и до там.
20:55 10.02.2026
116 Карго 200
Те също са неможачи,нямат тяхна работеща платформа,но все пак имат нещо,всъщност това нещо винаги са го имали грандиозен план и до там.
20:57 10.02.2026
117 Цитираната от теб медия
До коментар #82 от "Руските медии":Не е руска ! Не го ли знаеш?
21:04 10.02.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 фиат
22:31 10.02.2026