Русия осъди плановете на Израел за засилен контрол над Западния бряг

10 Февруари, 2026 17:06 899 16

Решенията на Израел за Западния бряг заслужават осъждане и предизвикват сериозно безпокойство.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Официалният представител на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че решенията на Израел за Западния бряг заслужават осъждане и предизвикват сериозно безпокойство, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

Захарова отбеляза, че текстът на решението все още не е публикуван, но то вече предизвиква критики от палестинците и арабско-мюсюлманския свят. Според руската страна, мерките на Израел, включително промени в правилата за придобиване на земя от немюсюлмани и прехвърляне на контрол върху светилища, застрашават перспективите за мирно уреждане на палестинския въпрос на основата на две държави.

"Призоваваме Израел да преразгледа тези стъпки, за да се избегне ескалация на ситуацията в зоната на палестино-израелския конфликт и в целия регион", добави Захарова.


Русия
Оценка 3.9 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ихуйййййййй

    15 14 Отговор
    А бе тоз на снимката травеститная много одъртял бе , та кой го съйдисва веке ....

    17:09 10.02.2026

  • 2 Фойерверки

    16 7 Отговор
    Въоръжете Иран и Йемен те си знаят работата.

    Коментиран от #13, #15

    17:10 10.02.2026

  • 3 ...вероятно...

    7 7 Отговор
    ...някой,който обича да съйдисва дърти травестити

    17:12 10.02.2026

  • 4 Ха ха ха

    11 16 Отговор
    Не е работа на русия да определя какво Израел прави на собствена територия.

    17:18 10.02.2026

  • 7 Ужас

    10 6 Отговор
    реална снимка

    17:27 10.02.2026

  • 8 Ала бала

    12 14 Отговор
    Израел има индулгенция лично от САЩ да прави каквото си иска, престъпно или не. Хич не им пука а кучетата нека си лаят

    17:27 10.02.2026

  • 9 Няма край

    11 5 Отговор
    руската БЕЗПОМОЩНОСТ, няма...

    17:30 10.02.2026

  • 11 Кремълска Шпакла

    6 3 Отговор
    Тая кога ще спре да пие ?

    Алкохолната Дропла отново е в стихията си

    Да приказва Простотии.

    17:53 10.02.2026

  • 12 Така е

    8 3 Отговор
    когато Русия няма вече никакво влияние никъде, започва да си говори сама в пространството. Тъжно.

    18:01 10.02.2026

  • 13 Няма с какво

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Фойерверки":

    Русия фалира.

    18:02 10.02.2026

  • 14 придобиване на земя от немюсюлмани

    3 3 Отговор
    Абе хора, напишете че просто по нацисткият израелски закон продажбата и придобиване на земя от мюсюлмани е престъпление което се наказва с 12 години затвор и това е поне от 13-14 години. Има хора на които дори екстрадация от САЩ е имало за да бъдат набутани в израелските кауши по тази причина

    18:25 10.02.2026

  • 15 ивелин

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Фойерверки":

    Това което го казваш е вярно казвал съм го по вече от няколко години предоставете на страни които ще се сражават и ще умират за вашите интереси като -- Афганистан, С. Корея , Иран Венецуела когато Афганистан изгони окупатора -Америка която от 2003 година oкупирала голяма част от страната . Като се има предвид нямат никаква армия само леко въоръжени -- талибани с огромна практика и опит. Особено страни като Иран дайте им ракети със среден обсег на поражение както балистични така и ядени и технологии и на С. Корея. Стратегически сътрудничество във военната област но самоувереният , възпитаният , културният ид..от Путин освен да се усмихва като последният глу..пак не е способен на нищо. Според реакцията на Русия по точно на Путин Западът и Америка реагират Русия няма никакви червени лини и ограничения всяка страна може да прави това което си иска и да остане ненаказана постоянно затягат обръча около Русия не само с военни бази и съюзници , цялата медия която е в техни ръце пропаганда и промива мозъците на милиони. Не само това въвеждат постоянно санкции, ограничават износа им на енергийни ресурси , конфискуват им корабите а тоя възпитания ид..от казва ,ч е са готови да работят с Амeриkа --това ако не е предателство какво е ? някой ако ми обясни бих се радвал ? защото за Русия няма нищо - ни червени линии ни заплаха , нищо което безспорно ще доведе човечеството по вина на Путин до ТСВ с примирение на Ядрената триада - след като ще бъдат принудени

    18:42 10.02.2026

  • 16 Палестинец

    2 2 Отговор
    Колкото в цял свят да са събрани с много пари ЕВРЕИ които искат да контролират ЗЕМНОТО кълбо на края ще бъдат разпънати на кръст като разпънаха ХРИСТОС.

    Това ще е отмъщението срещу ЕВРЕЙСКИЯТ сатанист от световната ОБЩНОСТ.

    19:04 10.02.2026

