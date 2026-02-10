Русия осъди плановете на Израел за засилен контрол над Западния бряг

Официалният представител на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че решенията на Израел за Западния бряг заслужават осъждане и предизвикват сериозно безпокойство, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
Захарова отбеляза, че текстът на решението все още не е публикуван, но то вече предизвиква критики от палестинците и арабско-мюсюлманския свят. Според руската страна, мерките на Израел, включително промени в правилата за придобиване на земя от немюсюлмани и прехвърляне на контрол върху светилища, застрашават перспективите за мирно уреждане на палестинския въпрос на основата на две държави.
"Призоваваме Израел да преразгледа тези стъпки, за да се избегне ескалация на ситуацията в зоната на палестино-израелския конфликт и в целия регион", добави Захарова.
17:09 10.02.2026
17:10 10.02.2026
17:12 10.02.2026
17:18 10.02.2026
17:27 10.02.2026
17:27 10.02.2026
17:30 10.02.2026
11 Кремълска Шпакла
Алкохолната Дропла отново е в стихията си
Да приказва Простотии.
17:53 10.02.2026
18:01 10.02.2026
13 Няма с какво
До коментар #2 от "Фойерверки":Русия фалира.
18:02 10.02.2026
18:25 10.02.2026
15 ивелин
До коментар #2 от "Фойерверки":Това което го казваш е вярно казвал съм го по вече от няколко години предоставете на страни които ще се сражават и ще умират за вашите интереси като -- Афганистан, С. Корея , Иран Венецуела когато Афганистан изгони окупатора -Америка която от 2003 година oкупирала голяма част от страната . Като се има предвид нямат никаква армия само леко въоръжени -- талибани с огромна практика и опит. Особено страни като Иран дайте им ракети със среден обсег на поражение както балистични така и ядени и технологии и на С. Корея. Стратегически сътрудничество във военната област но самоувереният , възпитаният , културният ид..от Путин освен да се усмихва като последният глу..пак не е способен на нищо. Според реакцията на Русия по точно на Путин Западът и Америка реагират Русия няма никакви червени лини и ограничения всяка страна може да прави това което си иска и да остане ненаказана постоянно затягат обръча около Русия не само с военни бази и съюзници , цялата медия която е в техни ръце пропаганда и промива мозъците на милиони. Не само това въвеждат постоянно санкции, ограничават износа им на енергийни ресурси , конфискуват им корабите а тоя възпитания ид..от казва ,ч е са готови да работят с Амeриkа --това ако не е предателство какво е ? някой ако ми обясни бих се радвал ? защото за Русия няма нищо - ни червени линии ни заплаха , нищо което безспорно ще доведе човечеството по вина на Путин до ТСВ с примирение на Ядрената триада - след като ще бъдат принудени
18:42 10.02.2026
16 Палестинец
Това ще е отмъщението срещу ЕВРЕЙСКИЯТ сатанист от световната ОБЩНОСТ.
19:04 10.02.2026