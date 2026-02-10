Русия осъди плановете на Израел за засилен контрол над Западния бряг

Официалният представител на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че решенията на Израел за Западния бряг заслужават осъждане и предизвикват сериозно безпокойство, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

Захарова отбеляза, че текстът на решението все още не е публикуван, но то вече предизвиква критики от палестинците и арабско-мюсюлманския свят. Според руската страна, мерките на Израел, включително промени в правилата за придобиване на земя от немюсюлмани и прехвърляне на контрол върху светилища, застрашават перспективите за мирно уреждане на палестинския въпрос на основата на две държави.

"Призоваваме Израел да преразгледа тези стъпки, за да се избегне ескалация на ситуацията в зоната на палестино-израелския конфликт и в целия регион", добави Захарова.