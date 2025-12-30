Над 100 000 домакиства в САЩ останаха без ток

Над 100 000 домакинства и търговски обекти в северните и североизточните щати на САЩ останаха без ток поради лошо време, според данни от мониторинговия ресурс PowerOutage.
Щатите с най-много прекъсвания на електрозахранването са Мичиган, където над 53 000 клиенти останаха без ток, Ню Йорк (над 22 000) и Пенсилвания (около 12 000). Други 15 000 клиенти останаха без ток в Охайо, Мериленд, Западна Вирджиния и Вирджиния.
Според Националното метеорологично бюро, обилни снеговалежи и бурни ветрове удариха щатите в Средния Запад и североизточните щати на САЩ. По-специално, в понеделник вечерта скоростта на вятъра в Чикаго, Илинойс, достигна 25 м/с на места. Лошото време наруши транспорта в тези региони. В допълнение към широко разпространените отменени и закъснени полети, бяха съобщени и множество пътнотранспортни произшествия.
Според оценки на NBC, близо 110 милиона души са били засегнати от тежкото време.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #4, #5, #7
13:00 30.12.2025
3 узкоглаз,
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":Скоро ще ти се стъжни и на теб положението , затова не бързай да злорадстваш !
13:05 30.12.2025
4 ха-ха
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":Знаем , знаем ....! Ха-ха !
13:06 30.12.2025
5 Соваж бейби
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":Жалко за бедните ,богатите не ги мисля има пари с частния си джет вече са някъде на топло в Маями ,Калифорния по топлите места на някой остров.Ми бедни хора с бебе в къщи е проблем дори и хумана не можеш да му приготвиш.
13:16 30.12.2025
6 Иван С
13:18 30.12.2025
7 честен ционист
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":Най-неприятно е, когато човек остане без електричесто и без вода едновременно. Плевенчани ще имат удоволствието да го изпитат идното лято 2026.
13:23 30.12.2025