Над 100 000 домакиства в САЩ останаха без ток

30 Декември, 2025 12:55 670 7

Причината е лошото време в северните и североизточните щати

Над 100 000 домакиства в САЩ останаха без ток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Над 100 000 домакинства и търговски обекти в северните и североизточните щати на САЩ останаха без ток поради лошо време, според данни от мониторинговия ресурс PowerOutage.

Щатите с най-много прекъсвания на електрозахранването са Мичиган, където над 53 000 клиенти останаха без ток, Ню Йорк (над 22 000) и Пенсилвания (около 12 000). Други 15 000 клиенти останаха без ток в Охайо, Мериленд, Западна Вирджиния и Вирджиния.

Според Националното метеорологично бюро, обилни снеговалежи и бурни ветрове удариха щатите в Средния Запад и североизточните щати на САЩ. По-специално, в понеделник вечерта скоростта на вятъра в Чикаго, Илинойс, достигна 25 м/с на места. Лошото време наруши транспорта в тези региони. В допълнение към широко разпространените отменени и закъснени полети, бяха съобщени и множество пътнотранспортни произшествия.

Според оценки на NBC, близо 110 милиона души са били засегнати от тежкото време.


САЩ
