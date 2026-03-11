КНСБ се среща с председателя на БСП Крум Зарков

КНСБ започва поредица от срещи с представители на основни политически партии, които ще участват в предсрочните парламентарни избори.

Първата от тях ще е днес, 11-и март, в 10 часа с ръководството на БСП, начело с новоизбрания председател Крум Зарков.



Президентът на синдиката Пламен Димитров, главният икономист Любослав Костов и председатели на федерации от различни сфери на икономиката ще представят на срещите Меморандума за социално-икономическо развитие на България. Той съдържа визията на най-голямата обществена организация за приоритетите в през следващите четири години, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров.



Едно от основните искания на синдиката е за ежегоден ръст с 10 процента на заплатите до 2030-а година, за да може доходите да достигнат 75 процента от средноевропейското равнище при 66 на сто сега.