Москва се обръща към ООН за атаката на Украйна срещу Брянск

Постоянното представителство на Русия към ООН ще информира Секретариата на ООН за атаката на Киев срещу Брянск, обяви говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова.
„Постоянното представителство на Русия определено ще предаде тази информация на ООН“, написа тя в Telegram.
Дипломатът подчерта, че Украйна умишлено е атакувала цивилни.
Захарова попита също дали генералният секретар на ООН Антонио Гутериш и Секретариатът на ООН биха запазили мълчание в подобна ситуация.
Атаката срещу града стана във вторник. Според последните съобщения шестима души са убити и 37 са ранени.
Киев пое отговорност за атаката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #5, #15
05:49 11.03.2026
2 Карго 200
Лицемерни твари!
Коментиран от #4
05:51 11.03.2026
3 шашармак
05:52 11.03.2026
4 Вашето мнение
До коментар #2 от "Карго 200":Какви красавици сте прайдаджиите бе, грозни траверси със увредени мозъци.
Коментиран от #14
05:53 11.03.2026
5 Отг1
До коментар #1 от "Вашето мнение":Путин точно това прави,,,...трепе наред"
Коментиран от #21
05:53 11.03.2026
6 Шопо
Коментиран от #22
05:53 11.03.2026
7 Москва:
05:54 11.03.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
С " ПОЛСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ"
.....
КАТО ДНЕШНИТЕ КГБ- ШНИЦИ :)
05:54 11.03.2026
9 Сахарова
05:55 11.03.2026
10 хихи
05:55 11.03.2026
11 Значи
Коментиран от #13
05:56 11.03.2026
12 Маша и Мечока
05:56 11.03.2026
13 хихи
До коментар #11 от "Значи":Близо до полската граница
05:56 11.03.2026
14 оня с коня
До коментар #4 от "Вашето мнение":BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки
05:58 11.03.2026
15 Едно е да искаш
До коментар #1 от "Вашето мнение":друго да можеш!
05:58 11.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Оня с коня
Коментиран от #23
05:59 11.03.2026
18 Последния Софиянец
Коментиран от #20
06:00 11.03.2026
19 Владимир Путин, президент
Да им сринат най-големия военен завод за електроника и блокове управления на всички руски ракети , а събитието дори е заснето от украински дрон тип Баба Яга спокойно кръжащ над града и необезпокоявян предаващ събитието за украинската национална телевизия !!! Дотук жертвите на удара са 12 руски чалми, още 40 са под развалините. Маша изрази силно безпокойство и изказа съболезнования на руските полуумници тръгнали на война с двете крастави магарета и чифт ръждави калашници ☝️😁
06:00 11.03.2026
20 оня с коня
До коментар #18 от "Последния Софиянец":по гладни от евроПЕДЕРАСЧЕТАТА няма
Коментиран от #25
06:00 11.03.2026
21 Оня с коня
До коментар #5 от "Отг1":Така е, над милион блатара прати при кабзоня, а още е на 30 км от границата!
06:01 11.03.2026
22 Вуте
До коментар #6 от "Шопо":И в Шопско няма руснаци, сърбите викат шопите са наши, а Шопе дървена главО?
06:02 11.03.2026
23 Христо Христов
До коментар #17 от "Оня с коня":Личният опит е голяма работа!!! 😀
06:02 11.03.2026
24 Шопо
Коментиран от #30
06:03 11.03.2026
25 Христо Христов
До коментар #20 от "оня с коня":А, има.
Рашистгейовете !
06:05 11.03.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ ДАДАТ ФИРА :))
06:06 11.03.2026
27 Карго 200
06:10 11.03.2026
28 Васо
06:10 11.03.2026
29 Владимир Путин, президент
06:10 11.03.2026
30 Шопо
До коментар #24 от "Шопо":В знак на признателност към българските русофоби САЩ махат визите
06:13 11.03.2026
31 Маша алкаша
Сега фъфля проZZZтотии, а Дима като се събуди яко ще хвърля атома
06:16 11.03.2026