Москва се обръща към ООН за атаката на Украйна срещу Брянск
  Тема: Украйна

Москва се обръща към ООН за атаката на Украйна срещу Брянск

11 Март, 2026 05:42, обновена 11 Март, 2026 05:47 975 31

При нападението загинаха шестима цивилни, а ранените са 37

Москва се обръща към ООН за атаката на Украйна срещу Брянск - 1
Снимка: Газета Ру
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Постоянното представителство на Русия към ООН ще информира Секретариата на ООН за атаката на Киев срещу Брянск, обяви говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова.

„Постоянното представителство на Русия определено ще предаде тази информация на ООН“, написа тя в Telegram.

Дипломатът подчерта, че Украйна умишлено е атакувала цивилни.

Захарова попита също дали генералният секретар на ООН Антонио Гутериш и Секретариатът на ООН биха запазили мълчание в подобна ситуация.

Атаката срещу града стана във вторник. Според последните съобщения шестима души са убити и 37 са ранени.

Киев пое отговорност за атаката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    10 13 Отговор
    Путин трябва да вземе пример от нетаняху, тръмп и зеленски, трепеш наред жени деца и старци а цивилизованите цвилят от възторг.

    Коментиран от #5, #15

    05:49 11.03.2026

  • 2 Карго 200

    13 10 Отговор
    Москва,потърпи моя красавице...

    Лицемерни твари!

    Коментиран от #4

    05:51 11.03.2026

  • 3 шашармак

    14 11 Отговор
    Значи Украйна умишлено стреля по цивилни а Русия без да иска. Такова кремълско безочие няма никъде. Руснаците излязоха от крепостничество, но не и крепостничеството от тях.

    05:52 11.03.2026

  • 4 Вашето мнение

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "Карго 200":

    Какви красавици сте прайдаджиите бе, грозни траверси със увредени мозъци.

    Коментиран от #14

    05:53 11.03.2026

  • 5 Отг1

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Путин точно това прави,,,...трепе наред"

    Коментиран от #21

    05:53 11.03.2026

  • 6 Шопо

    8 10 Отговор
    В Лвов няма Руснаци мястото е подходящо за изпитания на тактическо ядрено оръжие.

    Коментиран от #22

    05:53 11.03.2026

  • 7 Москва:

    7 4 Отговор
    Помощ, бие ни несъществуваща измислена държава!

    05:54 11.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 3 Отговор
    СТАЛИН НЕ СИ Е ИГРАЛ НА ХУМАНИЗЪМ
    С " ПОЛСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ"
    .....
    КАТО ДНЕШНИТЕ КГБ- ШНИЦИ :)

    05:54 11.03.2026

  • 9 Сахарова

    3 4 Отговор
    Пик ла. без Ци цки

    05:55 11.03.2026

  • 10 хихи

    5 6 Отговор
    Защо се обръща към ООН, да не свърши Орешниците?

    05:55 11.03.2026

  • 11 Значи

    8 4 Отговор
    е време за Орешник !

    Коментиран от #13

    05:56 11.03.2026

  • 12 Маша и Мечока

    3 1 Отговор
    И тахо ,и вахо....

    05:56 11.03.2026

  • 13 хихи

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Значи":

    Близо до полската граница

    05:56 11.03.2026

  • 14 оня с коня

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    05:58 11.03.2026

  • 15 Едно е да искаш

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    друго да можеш!

    05:58 11.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Оня с коня

    2 2 Отговор
    да ядетеХУЯна ПУТИН както е съсСИРЕНЕТО по него и да ви сладко европедерасчета

    Коментиран от #23

    05:59 11.03.2026

  • 18 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Бой по гнилата ватя и копейкине им гладни.

    Коментиран от #20

    06:00 11.03.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    4 2 Отговор
    Бездарните руски чалми !!!
    Да им сринат най-големия военен завод за електроника и блокове управления на всички руски ракети , а събитието дори е заснето от украински дрон тип Баба Яга спокойно кръжащ над града и необезпокоявян предаващ събитието за украинската национална телевизия !!! Дотук жертвите на удара са 12 руски чалми, още 40 са под развалините. Маша изрази силно безпокойство и изказа съболезнования на руските полуумници тръгнали на война с двете крастави магарета и чифт ръждави калашници ☝️😁

    06:00 11.03.2026

  • 20 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    по гладни от евроПЕДЕРАСЧЕТАТА няма

    Коментиран от #25

    06:00 11.03.2026

  • 21 Оня с коня

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Отг1":

    Така е, над милион блатара прати при кабзоня, а още е на 30 км от границата!

    06:01 11.03.2026

  • 22 Вуте

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    И в Шопско няма руснаци, сърбите викат шопите са наши, а Шопе дървена главО?

    06:02 11.03.2026

  • 23 Христо Христов

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Оня с коня":

    Личният опит е голяма работа!!! 😀

    06:02 11.03.2026

  • 24 Шопо

    2 1 Отговор
    По продажно и подло от копейката е само пияния му робовладелец.

    Коментиран от #30

    06:03 11.03.2026

  • 25 Христо Христов

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    А, има.
    Рашистгейовете !

    06:05 11.03.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 3 Отговор
    СЛЕДВАЩАТА ЕНЕРГИЙНА ЗИМА И МИЛИОН ЗАПАДНОЕВРОПЕЙЦИ
    ЩЕ ДАДАТ ФИРА :))

    06:06 11.03.2026

  • 27 Карго 200

    0 0 Отговор
    Да сезират арменския поп ако искат!

    06:10 11.03.2026

  • 28 Васо

    0 0 Отговор
    Лицемери.

    06:10 11.03.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор
    Киев Два дня !!! ☝️😁

    06:10 11.03.2026

  • 30 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Шопо":

    В знак на признателност към българските русофоби САЩ махат визите

    06:13 11.03.2026

  • 31 Маша алкаша

    0 0 Отговор
    Ой мамочка, с Дима опять нажралис .Пак победихме Финландия пресушихме 5 бутилки финландска по случай 5 годишнина от Спец.АбАсрация .
    Сега фъфля проZZZтотии, а Дима като се събуди яко ще хвърля атома

    06:16 11.03.2026

