Москва се обръща към ООН за атаката на Украйна срещу Брянск

Постоянното представителство на Русия към ООН ще информира Секретариата на ООН за атаката на Киев срещу Брянск, обяви говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова.

„Постоянното представителство на Русия определено ще предаде тази информация на ООН“, написа тя в Telegram.

Дипломатът подчерта, че Украйна умишлено е атакувала цивилни.

Захарова попита също дали генералният секретар на ООН Антонио Гутериш и Секретариатът на ООН биха запазили мълчание в подобна ситуация.

Атаката срещу града стана във вторник. Според последните съобщения шестима души са убити и 37 са ранени.

Киев пое отговорност за атаката.