Кабинетът решава за Великденски бонуси и мерки за горивата

11 Март, 2026 05:48, обновена 11 Март, 2026 05:51 438 8

Това са основните теми в днешното редовно заседание на Министерския съвет

Кабинетът решава за Великденски бонуси и мерки за горивата - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Очаква се днес служебното правителство да вземе решение за изплащане на великденски надбавки за над един милион и шестстотин хиляди пенсионери.

По 50 евро ще получат тези, които са с пенсия или сбор от пенсии до 390, 63 евро, колкото е линията на бедността за тази година.

За възрастните с пенсия от прага на бедност до размера на минималната заплата 620, 20 евро, добавката за Великден ще е 20 евро.

Необходимите57 милиона и 800 хиляди евро ще бъдат преведени като трансфер от Държавния бюджет към бюджета на Държавното обществено осигуряване.

Освен това служебното правителство ще направи промени състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

Премиерът Гюров вече анонсира, че още днес с министрите и в рамките на междуведомствената работна група, която той оглавява, ще се обсъждат мерки за покачващите се цени на горивата у нас.

От финансовото министерство анонсираха, че част от мерките ще са свързани с ценови компенсаторни механизми, ограничаването на износа на горива, диверсификация на доставките и търсене на по ниски цени. Набелязаните мерки ще бъдат обявени до края на седмицата.


