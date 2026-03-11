Техеран поставил три искания към Вашингтон за възобновяване на преговорите, отхвърля посредничество на други страни

Иран е поставил три искания към Съединените щати за възобновяване на преговорите, предаде ливанския телевизионен канал Al Mayadeen.

„Условията на Иран включват гаранции срещу възобновяване на войната, придобиване на пълен цикъл на ядрено гориво и компенсация“, се казва в съобщението на кореспондент на канала в Техеран.

В понеделник Техеран заяви, че по време на продължаващата военна агресия срещу страната е неуместно да се обсъжда каквото и да е друго освен ответните мерки на Иран.

Иран е отхвърлил всички предложения от страни, желаещи да посредничат в преговорите за прекратяване на огъня, и изисква определени гаранции от Съединените щати за възобновяване на дипломатическия процес, съобщава ливанския телевизионен канал Al Mayadeen.

Някои членове на Съвета за сигурност на ООН се опитват да изопачат реалното състояние на нещата в конфликта в Близкия изток, като разменят ролите на жертва и агресор, заяви постоянният представител на Иран в ООН Амир Саид Иравани.

Администрацията на САЩ поиска от Израел да не атакува енергийната инфраструктура на Иран, особено тази, свързана с производството на петрол, съобщи Axios, позовавайки се на свои източници.

Израелският президент Исак Херцог твърди, че еврейската държава не е подтиквала САЩ да проведат военна операция срещу Иран.

Вестник „Таймс“ предаде, че цените на бензина във Великобритания са се повишили с повече от 6% от началото на конфликта в Близкия изток, което е най-бързият темп на покачване на цените на бензина в страната от 2022 г. насам.

Израелската армия съобщи рано тази сутрин, че е ударила позиции на ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде ДПА, цитирана от БТА.



Атаките са предприети срещу инфраструктура на подкрепяната от Иран групировка в южните предградия на Бейрут, известни като Дахия, посочиха военните. Районът е смятан за бастион на "Хизбула".



Преди около седмица шиитското движение възобнови обстрелите на Израел в отговор на ликвидирането от израелска страна преди около седмица на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, което предизвика масирани ответни удари от страна на Израел в Ливан.



По официални данни от Бейрут изострянето на насилието е прокудило от домовете им дотук близо 760 000 души.