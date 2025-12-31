Началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов: През декември руската армия постигна най-високото си настъпателно темпо

През декември 2025 г. руската армия постигна най-високото си настъпателно темпо, заяви началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов по време на проверка на хода на бойните задачи на подразделенията на Северните сили.
„През декември тази година постигнахме най-високото си настъпателно темпо. Над 700 квадратни километра територия бяха освободени за един месец“, каза той.
Според Герасимов, подразделенията на Северните сили създават „зона за сигурност“ в районите на украинските Сумска и Харковска области, граничещи с Курска област на Русия. Общо 950 квадратни километра и 32 населени места са попаднали под контрола на руската армия, най-големият от които е град Волчанск в Харковска област, съобщи началникът на Генералния щаб.
Той добави, че темпът на „разширяване на зоната за сигурност“ също се е увеличил през декември: руските войски са превзели седем населени места. Президентът Владимир Путин е поставил задачата да продължи „разширяването на зоната за сигурност, за да се осигури спокойният живот на жителите на Белгородската и Курската област“ за следващата година, обяви Герасимов.
1 Вай Бе
06:50 31.12.2025
2 осраински
Джордж Сорос заявил:
„Украина нужна нам в
качестве торпеды в войне
с Россией. Судьба граждан
этой страны вообще нас не
волнует"
Коментиран от #22
06:50 31.12.2025
3 Вашето мнение
06:50 31.12.2025
4 Люси
Коментиран от #5, #12
06:52 31.12.2025
5 Ще те работят!
До коментар #4 от "Люси":Не бързай!😂
06:55 31.12.2025
6 Накичен
Коментиран от #8, #18
06:55 31.12.2025
7 ...
Коментиран от #10
07:03 31.12.2025
8 Вашето мнение
До коментар #6 от "Накичен":Друго си е викаш нашите лидери един женен за дедо си, друг гинеколок с кудкудякащ наратив
07:04 31.12.2025
9 404
Той припомни, че „някакъв изрод с дрипаво лице“ преди това е пожелал смъртта на един човек. Според политика „изродът“ иска смъртта не само на един човек, а на всички руснаци и на Русия в частност. Нещо повече, последният е дал заповеди за масирани атаки, се казва в изявлението на Медведев.
„Много е важно в бъдеще, след предстоящата му смърт, запазеното тяло на зеления хомункулус да бъде изложено в петербургската Кунсткамера“, пише той в публикацията си, посветена на отминалите и предстоящите години.
Медведев призова за „щателно изследване“ на това тяло, тъй като то може да е поредното „изчадие“ от „дълбокия космос“ на специална раса, наречена scurra sordidus (на латински „мръсен, срамен шут“ – бел. ред.) , която е пристигнала от „галаксиката джудже Тукана“. Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност отправи
това пожелание, след като украинският лидер Володимир Зеленски в коледното си поздравление пожела някой да умре в агония. Зеленски също нарече руснаците „безбожни“, които нямат нищо общо с християнството или с нещо човешко.
07:05 31.12.2025
10 Люси
До коментар #7 от "...":12330 бандерска карантия срещу 200 убити руснаци, това е всичко, което трябва да знаете.
07:06 31.12.2025
11 Данко Харсъзина
07:11 31.12.2025
12 Оценка
До коментар #4 от "Люси":За кремълския,тъп рашист и рашистофилите е по-важно колко украински селища са разрушили,а не колко окупатори са били убити и осакатени за тях,нали? 1% окупирана територия срещу 200 хиляди убити и ранени рашисти...
Коментиран от #17
07:13 31.12.2025
13 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
07:14 31.12.2025
14 Българка 😺-Маца
07:14 31.12.2025
15 Боже
Коментиран от #19, #23
07:16 31.12.2025
16 Вярно ли ?
Коментиран от #21
07:18 31.12.2025
17 хикочко..
До коментар #12 от "Оценка":Шизо бгбандерците сигурно не четът статийте че масква само за последните 4 месеца е изпратила на зеления мухал над 12хиляди чувалчета с бандески чаркояци..с/у 200
07:21 31.12.2025
18 Антрополог
До коментар #6 от "Накичен":То па големи лидери в Ойропа -Баобаба ,Шмерца ,Гинеколожката Урсулица ,Кая -балтийската шпрота Калас и Kир Старр Мъррр ,човек да се чуди да ривье или да се смее 🤣🤣🤣 .
07:21 31.12.2025
19 Мехмед Ефенди 🇹🇷
До коментар #15 от "Боже":Но пък турският достоен чуенн ,доста българи и българки заплоди през вековете .
07:24 31.12.2025
20 Миролюб Войнов, офталмолог
Бе кой ти верва на глупастите ? 😆
07:24 31.12.2025
21 Цък
До коментар #16 от "Вярно ли ?":И понеже сме галоши продължава да ни управлява БКП. ДПС всички обвързани с ДС, ПП ДБ всички комунисти-номенклатурчици или техните наследници, ГЕРБ комунисти - милиционери, за БСП няма да говорим.
07:26 31.12.2025
22 Българин
До коментар #2 от "осраински":Сорос винаги е бил откровен и искрен. Неговата смелост да назовава открито своите цели и начините за постигането им му печелят уважението и подкрепата на милиарди хора по света. Именно за това, неговите идеи за единен свят, единно човешко общество, без оковите на деспотичните държави, с техните репресивни служби са се превърнали в най-висш идеал за човечеството. И с всеки ден, на всяка година, благодарение на всички хора по света сме по-близо до изпълнението на тази мечта!
Коментиран от #24
07:27 31.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Люси
До коментар #22 от "Българин":Мечтата на сорос е всички на прайда, безполови и безволеви.
07:30 31.12.2025
25 койдазнай
07:32 31.12.2025
26 гост
До коментар #23 от "Вашето мнение":Не само думите на Левски,а всички възрожденци са били срещу руснаците . За разлика от сега, тогава не е имало промити мозъци от руснаците. Имаха 50 години под руска окупация и мозъци да промият и историята ни да сменят
07:58 31.12.2025
27 илия
08:10 31.12.2025