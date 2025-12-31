През декември 2025 г. руската армия постигна най-високото си настъпателно темпо, заяви началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов по време на проверка на хода на бойните задачи на подразделенията на Северните сили.

„През декември тази година постигнахме най-високото си настъпателно темпо. Над 700 квадратни километра територия бяха освободени за един месец“, каза той.

Според Герасимов, подразделенията на Северните сили създават „зона за сигурност“ в районите на украинските Сумска и Харковска области, граничещи с Курска област на Русия. Общо 950 квадратни километра и 32 населени места са попаднали под контрола на руската армия, най-големият от които е град Волчанск в Харковска област, съобщи началникът на Генералния щаб.

Той добави, че темпът на „разширяване на зоната за сигурност“ също се е увеличил през декември: руските войски са превзели седем населени места. Президентът Владимир Путин е поставил задачата да продължи „разширяването на зоната за сигурност, за да се осигури спокойният живот на жителите на Белгородската и Курската област“ за следващата година, обяви Герасимов.