Новини
Свят »
Русия »
Началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов: През декември руската армия постигна най-високото си настъпателно темпо
  Тема: Украйна

Началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов: През декември руската армия постигна най-високото си настъпателно темпо

31 Декември, 2025 06:39, обновена 31 Декември, 2025 06:47 1 059 27

  • валерий герасимов-
  • украйна-
  • русия-
  • война

Над 700 квадратни километра територия бяха освободени за един месец, заяви генералът

Началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов: През декември руската армия постигна най-високото си настъпателно темпо - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През декември 2025 г. руската армия постигна най-високото си настъпателно темпо, заяви началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов по време на проверка на хода на бойните задачи на подразделенията на Северните сили.

„През декември тази година постигнахме най-високото си настъпателно темпо. Над 700 квадратни километра територия бяха освободени за един месец“, каза той.

Още новини от Украйна

Според Герасимов, подразделенията на Северните сили създават „зона за сигурност“ в районите на украинските Сумска и Харковска области, граничещи с Курска област на Русия. Общо 950 квадратни километра и 32 населени места са попаднали под контрола на руската армия, най-големият от които е град Волчанск в Харковска област, съобщи началникът на Генералния щаб.

Той добави, че темпът на „разширяване на зоната за сигурност“ също се е увеличил през декември: руските войски са превзели седем населени места. Президентът Владимир Путин е поставил задачата да продължи „разширяването на зоната за сигурност, за да се осигури спокойният живот на жителите на Белгородската и Курската област“ за следващата година, обяви Герасимов.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вай Бе

    6 3 Отговор
    А кога ще минат двата дни?

    06:50 31.12.2025

  • 2 осраински

    11 7 Отговор
    В 2014 году в интервью
    Джордж Сорос заявил:
    „Украина нужна нам в
    качестве торпеды в войне
    с Россией. Судьба граждан
    этой страны вообще нас не
    волнует"

    Коментиран от #22

    06:50 31.12.2025

  • 3 Вашето мнение

    7 6 Отговор
    Това отчасти е така и защото бандеровските макаци, дето скачаха по площадите и щяха да бесят москали сега са в слънчев бряг на припек и издръжка, също като нашия умнокрасивитет.

    06:50 31.12.2025

  • 4 Люси

    5 12 Отговор
    Работайте братя, Бог с вами!

    Коментиран от #5, #12

    06:52 31.12.2025

  • 5 Ще те работят!

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Люси":

    Не бързай!😂

    06:55 31.12.2025

  • 6 Накичен

    5 4 Отговор
    като елха , дали му листче да чете ! За поглед и лидерство с тази физиономия да не говорим . Вечен покой на душите на загиналите войничетата .

    Коментиран от #8, #18

    06:55 31.12.2025

  • 7 ...

    2 7 Отговор
    За декември конкретно не знам,но за 2025 превзеха 1% украинска територия за 350 000 мужика... Ясно,че за тях на никой не му дреме в рашия,но денгите,дето са дадени ще я докарат до поредния фалит съвсем скоро с тези темпове!

    Коментиран от #10

    07:03 31.12.2025

  • 8 Вашето мнение

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Накичен":

    Друго си е викаш нашите лидери един женен за дедо си, друг гинеколок с кудкудякащ наратив

    07:04 31.12.2025

  • 9 404

    7 1 Отговор
    Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев изрази желание „тялото на зеления хомункулус“ да се появи в Кунсткамера.

    Той припомни, че „някакъв изрод с дрипаво лице“ преди това е пожелал смъртта на един човек. Според политика „изродът“ иска смъртта не само на един човек, а на всички руснаци и на Русия в частност. Нещо повече, последният е дал заповеди за масирани атаки, се казва в изявлението на Медведев.

    „Много е важно в бъдеще, след предстоящата му смърт, запазеното тяло на зеления хомункулус да бъде изложено в петербургската Кунсткамера“, пише той в публикацията си, посветена на отминалите и предстоящите години.

    Медведев призова за „щателно изследване“ на това тяло, тъй като то може да е поредното „изчадие“ от „дълбокия космос“ на специална раса, наречена scurra sordidus (на латински „мръсен, срамен шут“ – бел. ред.) , която е пристигнала от „галаксиката джудже Тукана“. Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност отправи

    това пожелание, след като украинският лидер Володимир Зеленски в коледното си поздравление пожела някой да умре в агония. Зеленски също нарече руснаците „безбожни“, които нямат нищо общо с християнството или с нещо човешко.

    07:05 31.12.2025

  • 10 Люси

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "...":

    12330 бандерска карантия срещу 200 убити руснаци, това е всичко, което трябва да знаете.

    07:06 31.12.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    5 6 Отговор
    Вече 4 години руснаци се бият с руснаци. Западът постигна целите си. След войната ще вземат и ресурсите им. Това, което все още не са отмъкнали китайците. Русия приключи..

    07:11 31.12.2025

  • 12 Оценка

    14 8 Отговор

    До коментар #4 от "Люси":

    За кремълския,тъп рашист и рашистофилите е по-важно колко украински селища са разрушили,а не колко окупатори са били убити и осакатени за тях,нали? 1% окупирана територия срещу 200 хиляди убити и ранени рашисти...

    Коментиран от #17

    07:13 31.12.2025

  • 13 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    9 6 Отговор
    Поредните фашистки лъжи Покровск ли превзехте Купянск ли превзехте какво по точно превзехте някой клозет

    07:14 31.12.2025

  • 14 Българка 😺-Маца

    5 4 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите на желаещите ,черни душмански !

    07:14 31.12.2025

  • 15 Боже

    4 8 Отговор
    Освободени били... Навремето така ни освободихте,не случайно Левски казва че този който иска да ни освободи всъщност иска да ни пороби,и после допълва руский камшик по боли от османския

    Коментиран от #19, #23

    07:16 31.12.2025

  • 16 Вярно ли ?

    5 3 Отговор
    И при нас БКП взимаше петилетката за две години .

    Коментиран от #21

    07:18 31.12.2025

  • 17 хикочко..

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Оценка":

    Шизо бгбандерците сигурно не четът статийте че масква само за последните 4 месеца е изпратила на зеления мухал над 12хиляди чувалчета с бандески чаркояци..с/у 200

    07:21 31.12.2025

  • 18 Антрополог

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Накичен":

    То па големи лидери в Ойропа -Баобаба ,Шмерца ,Гинеколожката Урсулица ,Кая -балтийската шпрота Калас и Kир Старр Мъррр ,човек да се чуди да ривье или да се смее 🤣🤣🤣 .

    07:21 31.12.2025

  • 19 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Боже":

    Но пък турският достоен чуенн ,доста българи и българки заплоди през вековете .

    07:24 31.12.2025

  • 20 Миролюб Войнов, офталмолог

    3 3 Отговор
    Вечно пияния узкоглазик.....
    Бе кой ти верва на глупастите ? 😆

    07:24 31.12.2025

  • 21 Цък

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Вярно ли ?":

    И понеже сме галоши продължава да ни управлява БКП. ДПС всички обвързани с ДС, ПП ДБ всички комунисти-номенклатурчици или техните наследници, ГЕРБ комунисти - милиционери, за БСП няма да говорим.

    07:26 31.12.2025

  • 22 Българин

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "осраински":

    Сорос винаги е бил откровен и искрен. Неговата смелост да назовава открито своите цели и начините за постигането им му печелят уважението и подкрепата на милиарди хора по света. Именно за това, неговите идеи за единен свят, единно човешко общество, без оковите на деспотичните държави, с техните репресивни служби са се превърнали в най-висш идеал за човечеството. И с всеки ден, на всяка година, благодарение на всички хора по света сме по-близо до изпълнението на тази мечта!

    Коментиран от #24

    07:27 31.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Люси

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Мечтата на сорос е всички на прайда, безполови и безволеви.

    07:30 31.12.2025

  • 25 койдазнай

    1 1 Отговор
    Интересно, по време на ВСВ в СССР, дали са публикували изказванията на маршал Кайтел?

    07:32 31.12.2025

  • 26 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Вашето мнение":

    Не само думите на Левски,а всички възрожденци са били срещу руснаците . За разлика от сега, тогава не е имало промити мозъци от руснаците. Имаха 50 години под руска окупация и мозъци да промият и историята ни да сменят

    07:58 31.12.2025

  • 27 илия

    0 0 Отговор
    ГОЛЯМА..ЛЪЖА

    08:10 31.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания