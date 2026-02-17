Новини
Украйна: Русия пренебрегва усилията за мир
  Тема: Украйна

17 Февруари, 2026 13:05 848 45

  • украйна-
  • женева-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • андрий сибига

Дипломация, основана на справедливост и сила, ще бъде по-ефективна, заяви Зеленски

Украйна: Русия пренебрегва усилията за мир - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Украинското външно министерство обвини Русия, че показва „пренебрежение към усилията за мир“, атакувайки Украйна със стотици дронове и десетки ракети през нощта, точно преди възобновяване на преговорите в Женева за прекратяване на войната, която продължава близо четири години, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„[Ето] До каква степен Русия пренебрегва усилията за мир – масирана атака с ракети и дронове срещу Украйна точно преди следващия кръг преговори в Женева. Основна мишена- енергийна и гражданска инфраструктура“, написа в мрежата "Екс" външният министър Андрий Сибига.

Военновъздушните сили на Украйна е засякла 29 ракети и 396 дрона, изстреляни от Русия през нощта, съобщиха местните власти.

Преди началото на тристранните преговори за прекратяване на войната в Украйна в Женева украинският президент Володимир Зеленски заяви, че дипломацията ще бъде по-ефективна, когато се основава на „справедливост и сила“, предаде Ройтерс.

„Силата на натиска върху Руската оедерация – натиск от санкции и стабилна, бърза подкрепа за украинската армия и наша въздушна защита“, написа той в социалните мрежи.

Руските и украинските преговарящи вече пристигнаха в Женева, където с посредничеството на американска делегация ще проведат нов кръг преговори за прекратяване на войната, отбеляза Франс прес.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 11 гласа.
