Украйна: Русия пренебрегва усилията за мир

Украинското външно министерство обвини Русия, че показва „пренебрежение към усилията за мир“, атакувайки Украйна със стотици дронове и десетки ракети през нощта, точно преди възобновяване на преговорите в Женева за прекратяване на войната, която продължава близо четири години, предаде Франс прес, съобщи БТА.
„[Ето] До каква степен Русия пренебрегва усилията за мир – масирана атака с ракети и дронове срещу Украйна точно преди следващия кръг преговори в Женева. Основна мишена- енергийна и гражданска инфраструктура“, написа в мрежата "Екс" външният министър Андрий Сибига.
Военновъздушните сили на Украйна е засякла 29 ракети и 396 дрона, изстреляни от Русия през нощта, съобщиха местните власти.
Преди началото на тристранните преговори за прекратяване на войната в Украйна в Женева украинският президент Володимир Зеленски заяви, че дипломацията ще бъде по-ефективна, когато се основава на „справедливост и сила“, предаде Ройтерс.
„Силата на натиска върху Руската оедерация – натиск от санкции и стабилна, бърза подкрепа за украинската армия и наша въздушна защита“, написа той в социалните мрежи.
Руските и украинските преговарящи вече пристигнаха в Женева, където с посредничеството на американска делегация ще проведат нов кръг преговори за прекратяване на войната, отбеляза Франс прес.
1 Атина Палада
Коментиран от #11, #34
13:07 17.02.2026
2 Линда
13:08 17.02.2026
3 Атина Палада
Коментиран от #4, #43
13:08 17.02.2026
4 Линда
До коментар #3 от "Атина Палада":Не не Украина го яде по тежко
13:09 17.02.2026
5 дончичо
Удри Вова,таа мачка не е наш,та!
Коментиран от #27
13:09 17.02.2026
6 Ха ха ха
13:11 17.02.2026
7 Мнение
Коментиран от #26
13:11 17.02.2026
8 ташунко
Коментиран от #17
13:11 17.02.2026
9 Паветник
13:11 17.02.2026
10 руската мечка
Коментиран от #16
13:11 17.02.2026
11 дончичо
До коментар #1 от "Атина Палада":Тя и Атина се е мислела за красавица!
Ама Снежанка(Снегурочка) и е настъпила вратО
13:12 17.02.2026
12 побърканяк
13:14 17.02.2026
13 "Войната срина руската икономика.
Коментиран от #22
13:14 17.02.2026
14 Ганя Путинофила
Той най добре знае как да утилизира руснята!
Коментиран от #20
13:15 17.02.2026
16 ЗДРАСТИ УКРОДЕ...БИЛИ
До коментар #10 от "руската мечка":КАК Е ПОРЕДНИЯ КОНТРАНАСТУП
ВЪРВИ ЛИ
ЧУВАЛИТЕ СТИГАТ ЛИ
АЙДЕ ХАЙРЛИЯ ДА Е
13:16 17.02.2026
17 Много е късно за бялото знаме
До коментар #8 от "ташунко":Русия пропусна момента, капитулацията трябваше да стане още февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО, можеше Русия да има някаква изгода от тази операция. На този етап, каквото и да направи Русия, негативите са за нея. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. В момента Русия вреди най-много на себе си.
13:16 17.02.2026
18 Българин
Коментиран от #23
13:17 17.02.2026
19 Сатана Z
Ако мислите,че ще минете метър влезте в първия магазин и се запасете с продукти ,с които да посрещнете първият ядрен удар ако сте си навили да оцелявате.
Късмет!
13:18 17.02.2026
20 И не само !
До коментар #14 от "Ганя Путинофила":Знае и как да опъва шефа ти Ердоган на килимчето .
13:18 17.02.2026
21 Дрът сбъркан русодебил
Коментиран от #41
13:18 17.02.2026
22 АМ ЧИ РАДВАЙТЕ СЕ
До коментар #13 от ""Войната срина руската икономика.":СКОРО ЩЕ СПЕЧЕЛИТЕ ВОЙНАТА
АМА НЕ ИМ КАЗВАЙТЕ НА РУСНАЦИТЕ ДА НЕ ЗНАЯТ
ША ГИ ИЗНЕНАДАТЕ
13:18 17.02.2026
23 Последствията обаче са за Русия
До коментар #18 от "Българин":Освен, че претърпя много тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
Коментиран от #36
13:19 17.02.2026
24 А Русия
Коментиран от #33
13:21 17.02.2026
25 Емигрант
До коментар #15 от "Наблюдател":Двама от "Петрохан" ти сложиха минуси вече.
Коментиран от #29
13:22 17.02.2026
26 тоз
До коментар #7 от "Мнение":Путин го каза : който не знае руски няма място в Русия.
13:22 17.02.2026
27 хаха 🤣
До коментар #5 от "дончичо":дядо Вовчик вече е старчок, в права линия не може да ходи сам 🤣 Какво да удря, най-много да си удари главата като падне 🤣
13:23 17.02.2026
28 Владимир Путин, президент
13:23 17.02.2026
29 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров
До коментар #25 от "Емигрант":На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂
13:26 17.02.2026
30 Зевзек
Коментиран от #37
13:27 17.02.2026
33 НИЩО
До коментар #24 от "А Русия":САМО ПИТА
ТИЯ ДВАМАТА НА СНИМКАТА ЩО ГЛЕДАТ КАТ НАС....РАНИ
13:29 17.02.2026
35 Владимир Путин, президент
Докъде изпaдна Русия !!!
Аз няма кво да кажа, а медиите дори не ибaвaт да напишат руската neдepaция правилно. Това е края...
13:30 17.02.2026
36 Не са само за
До коментар #23 от "Последствията обаче са за Русия":Русия. Мита, санкции и икономическо и военно изнудване се наблюдава в различни точки на света. Ерго- това рекушира върху доходите на обикновения човек чрез помпането на инфлация в световен мащаб.
13:31 17.02.2026
37 АРЕ БЕ ФАКТИ
До коментар #30 от "Зевзек":АРЕ НАМЕРЕТЕ НЕКОЙ И ДРУГ ПРОУКРАИНСКИ КОМЕНТАТОР ДЕТО НЕ Е
ЕДНОСРИЧЕН ДЕБИЛ КАТО ТОЯ
ИЛИ ПРАЗНО ПОВТАРЯЩО СЕ ВЕЧЕ ГОДИНИ КРЕЧЕТАЛО КАТО 23
ТОЛКОЗ ЛИ НЯМА ПОНЕ НЯКОЙ ПОЛУЕДЕОТ
13:32 17.02.2026
38 Бункерния КАШИК
От близо седмица .
Пак ли е легнал под ножа да си
Прави Разкрасителни процедури
Със Ботокс и Хиалурон?
13:34 17.02.2026
39 123456
13:36 17.02.2026
40 Ким Чен Ун
Где АУРУС СЕНАТ?
Владимирович:
ОН УТАНУЛ
Как КУРСК.
13:36 17.02.2026
41 Нафиркан Пацан
До коментар #21 от "Дрът сбъркан русодебил":Аз още съм със Парадната Унформа.
Чакам Концертът на Газманов
На центъра на Киев .
Оказа се че Концерт има
Ама на Евреина Кабзон.
13:38 17.02.2026
42 Някой се прави,че не помни
13:40 17.02.2026
43 Владимир Путин, президент
До коментар #3 от "Атина Палада":"...Никой не е видял хубаво от братушките-най-вече българите ......"
1877 година братушките за Три Дня отмъкват всички кокошки в България !!! 😄
13:41 17.02.2026
44 смотань бандерець..
13:47 17.02.2026
45 зелен потник непран
13:56 17.02.2026