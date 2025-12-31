Вашингтон проверява имало ли е атака по резиденцията на Путин

Посланикът на Съединените щати в ООН каза, че не е ясно дали Украйна е атакувала президентската резиденция в руската Новгородска област, предаде NOVA.
След като Русия обвини Украйна в атаката, американският президент Доналд Тръмп каза, че това не му харесва и бил много ядосан, а Кремъл се закани, че ще промени позицията си по мирните преговори.
Според посланика Матю Уитакър обаче досега от страна на Русия има само твърдения. Киев отхвърли руската версия. Външният министър Андрий Сибиха каза, че два дни след обвиненията, всички още чакат някакво доказателство от Русия.
1 Отец Дионисий
Коментиран от #9
07:46 31.12.2025
2 кремълските
07:51 31.12.2025
3 Третият Рим
07:52 31.12.2025
4 факуса
07:56 31.12.2025
5 Поредната Руска Лъжа
07:59 31.12.2025
6 Лавров и Путин са Били двойка
Дъртити Искуфяли Плашила
Коментиран от #10, #11
08:00 31.12.2025
7 Лавров и Путин са Били двойка
Дъртити Искуфяли Плашила
08:01 31.12.2025
8 Това не е работа на САЩ!
Зеленски в състояние и под влияние на наркотиците, може да разпореди всичко!
Не ю подценявайте Путин! Ама по никакъв начин!
08:01 31.12.2025
9 Дежурната тиТъпня
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Можеш още...
08:02 31.12.2025
10 Бай Ставри
До коментар #6 от "Лавров и Путин са Били двойка":Не тройка са с леля ти
08:03 31.12.2025
11 ицо
До коментар #6 от "Лавров и Путин са Били двойка":преди това са те правиле
08:05 31.12.2025
12 Кремъл изчаква първо случая
Възможно е Зеленски да не е бил информирал, но със сигурност и украинските служби са знаели за атаката на британците. Както и за морските дронове!
08:15 31.12.2025