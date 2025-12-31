Новини
Вашингтон проверява имало ли е атака по резиденцията на Путин
  Тема: Украйна

Вашингтон проверява имало ли е атака по резиденцията на Путин

31 Декември, 2025 08:38

Посланикът на Съединените щати в ООН каза, че това още не е ясно

Вашингтон проверява имало ли е атака по резиденцията на Путин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Посланикът на Съединените щати в ООН каза, че не е ясно дали Украйна е атакувала президентската резиденция в руската Новгородска област, предаде NOVA.

След като Русия обвини Украйна в атаката, американският президент Доналд Тръмп каза, че това не му харесва и бил много ядосан, а Кремъл се закани, че ще промени позицията си по мирните преговори.

Още новини от Украйна

Според посланика Матю Уитакър обаче досега от страна на Русия има само твърдения. Киев отхвърли руската версия. Външният министър Андрий Сибиха каза, че два дни след обвиненията, всички още чакат някакво доказателство от Русия.


САЩ
  • 1 Отец Дионисий

    21 43 Отговор
    Путин е единственият защитник на православието и нормалността срещу сатанистите.Господ го закриля!

    Коментиран от #9

    07:46 31.12.2025

  • 2 кремълските

    28 18 Отговор
    лъжи нямат край .

    07:51 31.12.2025

  • 3 Третият Рим

    22 30 Отговор
    На целият свят им писна от наглият шут наркоман да обикаля да проси пари от всички все едно са му длъжни . Путин да го приключва по бързо и край на този цирк

    07:52 31.12.2025

  • 4 факуса

    10 5 Отговор
    какво ще проверявате бе говеда,като 24 часа наблюдавате русия,прекрасно знаете какво е станало

    07:56 31.12.2025

  • 5 Поредната Руска Лъжа

    3 10 Отговор
    Ще се уверят че Лавров и Путин Лужат за добро Утро

    07:59 31.12.2025

  • 6 Лавров и Путин са Били двойка

    2 6 Отговор
    Но сега само се Лижат отвреме на време
    Дъртити Искуфяли Плашила

    Коментиран от #10, #11

    08:00 31.12.2025

  • 7 Лавров и Путин са Били двойка

    1 2 Отговор
    Но сега само се Лижат отвреме на време
    Дъртити Искуфяли Плашила

    08:01 31.12.2025

  • 8 Това не е работа на САЩ!

    5 3 Отговор
    Да си гледат вътрешните проблеми!
    Зеленски в състояние и под влияние на наркотиците, може да разпореди всичко!
    Не ю подценявайте Путин! Ама по никакъв начин!

    08:01 31.12.2025

  • 9 Дежурната тиТъпня

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Можеш още...

    08:02 31.12.2025

  • 10 Бай Ставри

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Лавров и Путин са Били двойка":

    Не тройка са с леля ти

    08:03 31.12.2025

  • 11 ицо

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лавров и Путин са Били двойка":

    преди това са те правиле

    08:05 31.12.2025

  • 12 Кремъл изчаква първо случая

    1 0 Отговор
    да се раздуе добре по медиите с украински и британски лъжи!
    Възможно е Зеленски да не е бил информирал, но със сигурност и украинските служби са знаели за атаката на британците. Както и за морските дронове!

    08:15 31.12.2025