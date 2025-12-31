Вашингтон проверява имало ли е атака по резиденцията на Путин

Посланикът на Съединените щати в ООН каза, че не е ясно дали Украйна е атакувала президентската резиденция в руската Новгородска област, предаде NOVA.

След като Русия обвини Украйна в атаката, американският президент Доналд Тръмп каза, че това не му харесва и бил много ядосан, а Кремъл се закани, че ще промени позицията си по мирните преговори.

Според посланика Матю Уитакър обаче досега от страна на Русия има само твърдения. Киев отхвърли руската версия. Външният министър Андрий Сибиха каза, че два дни след обвиненията, всички още чакат някакво доказателство от Русия.