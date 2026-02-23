Новини
Свят »
Украйна »
CNN: Бедствие! Украйна се превръща в страна на вдовици и сираци
  Тема: Украйна

CNN: Бедствие! Украйна се превръща в страна на вдовици и сираци

23 Февруари, 2026 04:33, обновена 23 Февруари, 2026 04:41 445 11

  • украйна-
  • вдовици-
  • сираци-
  • демография-
  • война

10 милиона украинци са загинали, избягали са в чужбина или живеят в контролирани от Русия територии, отбелязва медията

CNN: Бедствие! Украйна се превръща в страна на вдовици и сираци - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е изправена пред демографска катастрофа. Поради продължаващия военен конфликт тя се превръща в „страна на вдовици и сираци“, съобщи CNN.

Според украинския демограф Ела Либанова страната е загубила приблизително 10 милиона души – украинци, които са загинали, избягали са в чужбина или живеят в контролирани от Русия територии.

„Това е бедствие. Никоя държава не може да съществува без хора. Дори преди войната гъстотата на населението на Украйна беше ниска и много неравномерно разпределена“, каза тя.

Раждаемостта, която намаляваше още преди бойните действия, сега, според Либанова, „почти се е сринала“: коефициентът на плодовитост е паднал под едно дете на жена. За сравнение, в Европа тази цифра е 1,4, а в САЩ - 1,6, се посочва в изданието. Освен това, лекарите в киевската клиника за репродуктивна медицина „Надия“ регистрират увеличение на усложненията при бременност, хромозомните аномалии и случаите на преждевременна менопауза, се казва в материала. Експертите по репродуктивна медицина отдават това на стреса.

Според CNN, между 100 000 и 140 000 украинци са загинали от началото на военните действия в Украйна. Средната възраст на военнослужещ е около 43 години, така че много от убитите са оставили вдовици и деца. Освен това, официалната статистика показва, че 59 000 деца в страната живеят без биологичните си родители.

Допълнителни 6 милиона души, предимно жени и деца, са избягали от страната от 2022 г. и са регистрирани като бежанци в чужбина. Според Либанова, колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-малка е вероятността те да се върнат у дома. Масовият отлив представлява и значително изтичане на мозъци от Украйна, добави тя.

През декември Ройтерс съобщи, че Украйна е на ръба на демографски колапс. След близо четири години конфликт в Украйна населението на страната е спаднало до по-малко от 36 милиона и според правителствените прогнози, ако настоящата тенденция продължи, то ще спадне до 29 милиона до 2040 г.

The Telegraph отбеляза, че масовият отлив на млади жени от Украйна се е превърнал не само в проблем с изтичането на мозъци за страната, но и в „демографска бомба със закъснител“. New York Times също цитира оценки на демографите, че емиграцията на 800 000 жени на възраст от 18 до 34 години към страни от ЕС играе по-голяма роля в украинската демография, отколкото мобилизирането на мъжете.

Междувременно CIA World Factbook заявява, че през 2024 г. Украйна е имала най-високата смъртност и най-ниската раждаемост в света: около три смъртни случая на всяко раждане. Според прогнозите на ООН, публикувани през 2024 г., населението на Украйна ще намалее до 9-23 милиона до 2100 г.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не е пудра захар

    5 11 Отговор
    според зеления с белия нос жертвите на укрите са 55000 как тогава са се превърнали в страна на вдовиците и сираците.

    Коментиран от #9

    04:44 23.02.2026

  • 2 нали бяха много ербап в началото а?

    2 10 Отговор
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    хубава и богата държава, с православна вяра и
    традиционно семейство,
    на Сатанинска вяра?
    -Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
    но страна си не продавам,
    на лисици и хиени!
    На секундата тогава, Дяволът се озверява
    и Северните му потоци той взривява.
    И пак го пита, разпитва:
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
    да правим ний аванти?
    -Море, озверяла ти Сатана,
    не е за продан моята страна,
    писано е тук, ей в тия бели листи:
    "Путин не говори с терористи!"

    04:45 23.02.2026

  • 3 оня с коня

    3 5 Отговор
    зеления небръснат педофил ги закопава всеки ден още да търпят после да не реват че руснаците са лоши

    04:46 23.02.2026

  • 4 Михаил

    3 5 Отговор
    е как така нали всички статий обясняват как украйна печели контра офанзива дронове руснаците нямат интернет зеленски ще воюва още 3 год

    Коментиран от #6

    04:46 23.02.2026

  • 5 на кой му пука за тия наглите

    2 5 Отговор
    по важното е че зеления брадясал наркоман си купи златна тоалетна и живее във полша в бункера па тия окранцци живеят във метрото при плъховете

    04:47 23.02.2026

  • 6 ловят ги по спирките като лалугери ха ха

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Михаил":

    ще воюват укрите ако има месо а месо няма ха ха ха

    04:47 23.02.2026

  • 7 зеления да идва и да си ги прибира

    2 5 Отговор
    много окранции има на нащо черноморие моля вземете ги за фронта че тук изнемогваме да ги храним нито работят нито пари имат лежат по цял ден на държана издръжка

    04:49 23.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факт

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "не е пудра захар":

    Глупаците и подлеците са единствените мишени и жертви на кремълската,долнопробна пропаганда..

    Коментиран от #10

    04:51 23.02.2026

  • 10 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    04:58 23.02.2026

  • 11 Българин..

    0 0 Отговор
    Украинците са хубави добри руснаци! Направиха грешка че сложиха евреи в правителството и с другите евреи от Америка и Европа се противопоставиха на руските си братя! И взаимно се избиват вече 5 та година!

    04:59 23.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания