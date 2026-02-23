CNN: Бедствие! Украйна се превръща в страна на вдовици и сираци

Украйна е изправена пред демографска катастрофа. Поради продължаващия военен конфликт тя се превръща в „страна на вдовици и сираци“, съобщи CNN.

Според украинския демограф Ела Либанова страната е загубила приблизително 10 милиона души – украинци, които са загинали, избягали са в чужбина или живеят в контролирани от Русия територии.

„Това е бедствие. Никоя държава не може да съществува без хора. Дори преди войната гъстотата на населението на Украйна беше ниска и много неравномерно разпределена“, каза тя.

Раждаемостта, която намаляваше още преди бойните действия, сега, според Либанова, „почти се е сринала“: коефициентът на плодовитост е паднал под едно дете на жена. За сравнение, в Европа тази цифра е 1,4, а в САЩ - 1,6, се посочва в изданието. Освен това, лекарите в киевската клиника за репродуктивна медицина „Надия“ регистрират увеличение на усложненията при бременност, хромозомните аномалии и случаите на преждевременна менопауза, се казва в материала. Експертите по репродуктивна медицина отдават това на стреса.

Според CNN, между 100 000 и 140 000 украинци са загинали от началото на военните действия в Украйна. Средната възраст на военнослужещ е около 43 години, така че много от убитите са оставили вдовици и деца. Освен това, официалната статистика показва, че 59 000 деца в страната живеят без биологичните си родители.

Допълнителни 6 милиона души, предимно жени и деца, са избягали от страната от 2022 г. и са регистрирани като бежанци в чужбина. Според Либанова, колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-малка е вероятността те да се върнат у дома. Масовият отлив представлява и значително изтичане на мозъци от Украйна, добави тя.

През декември Ройтерс съобщи, че Украйна е на ръба на демографски колапс. След близо четири години конфликт в Украйна населението на страната е спаднало до по-малко от 36 милиона и според правителствените прогнози, ако настоящата тенденция продължи, то ще спадне до 29 милиона до 2040 г.

The Telegraph отбеляза, че масовият отлив на млади жени от Украйна се е превърнал не само в проблем с изтичането на мозъци за страната, но и в „демографска бомба със закъснител“. New York Times също цитира оценки на демографите, че емиграцията на 800 000 жени на възраст от 18 до 34 години към страни от ЕС играе по-голяма роля в украинската демография, отколкото мобилизирането на мъжете.

Междувременно CIA World Factbook заявява, че през 2024 г. Украйна е имала най-високата смъртност и най-ниската раждаемост в света: около три смъртни случая на всяко раждане. Според прогнозите на ООН, публикувани през 2024 г., населението на Украйна ще намалее до 9-23 милиона до 2100 г.