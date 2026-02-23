CNN: Бедствие! Украйна се превръща в страна на вдовици и сираци

Украйна е изправена пред демографска катастрофа. Поради продължаващия военен конфликт тя се превръща в „страна на вдовици и сираци“, съобщи CNN.
Според украинския демограф Ела Либанова страната е загубила приблизително 10 милиона души – украинци, които са загинали, избягали са в чужбина или живеят в контролирани от Русия територии.
„Това е бедствие. Никоя държава не може да съществува без хора. Дори преди войната гъстотата на населението на Украйна беше ниска и много неравномерно разпределена“, каза тя.
Раждаемостта, която намаляваше още преди бойните действия, сега, според Либанова, „почти се е сринала“: коефициентът на плодовитост е паднал под едно дете на жена. За сравнение, в Европа тази цифра е 1,4, а в САЩ - 1,6, се посочва в изданието. Освен това, лекарите в киевската клиника за репродуктивна медицина „Надия“ регистрират увеличение на усложненията при бременност, хромозомните аномалии и случаите на преждевременна менопауза, се казва в материала. Експертите по репродуктивна медицина отдават това на стреса.
Според CNN, между 100 000 и 140 000 украинци са загинали от началото на военните действия в Украйна. Средната възраст на военнослужещ е около 43 години, така че много от убитите са оставили вдовици и деца. Освен това, официалната статистика показва, че 59 000 деца в страната живеят без биологичните си родители.
Допълнителни 6 милиона души, предимно жени и деца, са избягали от страната от 2022 г. и са регистрирани като бежанци в чужбина. Според Либанова, колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-малка е вероятността те да се върнат у дома. Масовият отлив представлява и значително изтичане на мозъци от Украйна, добави тя.
През декември Ройтерс съобщи, че Украйна е на ръба на демографски колапс. След близо четири години конфликт в Украйна населението на страната е спаднало до по-малко от 36 милиона и според правителствените прогнози, ако настоящата тенденция продължи, то ще спадне до 29 милиона до 2040 г.
The Telegraph отбеляза, че масовият отлив на млади жени от Украйна се е превърнал не само в проблем с изтичането на мозъци за страната, но и в „демографска бомба със закъснител“. New York Times също цитира оценки на демографите, че емиграцията на 800 000 жени на възраст от 18 до 34 години към страни от ЕС играе по-голяма роля в украинската демография, отколкото мобилизирането на мъжете.
Междувременно CIA World Factbook заявява, че през 2024 г. Украйна е имала най-високата смъртност и най-ниската раждаемост в света: около три смъртни случая на всяко раждане. Според прогнозите на ООН, публикувани през 2024 г., населението на Украйна ще намалее до 9-23 милиона до 2100 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 не е пудра захар
Коментиран от #9
04:44 23.02.2026
2 нали бяха много ербап в началото а?
хубава и богата държава, с православна вяра и
традиционно семейство,
на Сатанинска вяра?
-Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
но страна си не продавам,
на лисици и хиени!
На секундата тогава, Дяволът се озверява
и Северните му потоци той взривява.
И пак го пита, разпитва:
-Даваш ли даваш, Президент Путине,
нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
да правим ний аванти?
-Море, озверяла ти Сатана,
не е за продан моята страна,
писано е тук, ей в тия бели листи:
"Путин не говори с терористи!"
04:45 23.02.2026
3 оня с коня
04:46 23.02.2026
4 Михаил
Коментиран от #6
04:46 23.02.2026
5 на кой му пука за тия наглите
04:47 23.02.2026
6 ловят ги по спирките като лалугери ха ха
До коментар #4 от "Михаил":ще воюват укрите ако има месо а месо няма ха ха ха
04:47 23.02.2026
7 зеления да идва и да си ги прибира
04:49 23.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Факт
До коментар #1 от "не е пудра захар":Глупаците и подлеците са единствените мишени и жертви на кремълската,долнопробна пропаганда..
Коментиран от #10
04:51 23.02.2026
10 Атина Палада
До коментар #9 от "Факт":Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!
04:58 23.02.2026
11 Българин..
04:59 23.02.2026