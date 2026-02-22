Новини
ВСУ провеждат контраофанзива срещу настъпление на русниците в Днепропетровска и Запорожка област
  Тема: Украйна

ВСУ провеждат контраофанзива срещу настъпление на русниците в Днепропетровска и Запорожка област

22 Февруари, 2026 21:02, обновена 23 Февруари, 2026 03:30

Китай действа като неформален съюзник на Русия във войната срещу Украйна, пише Newsweek

ВСУ провеждат контраофанзива срещу настъпление на русниците в Днепропетровска и Запорожка област - 1
Снимка: Министерство на извънредните ситуации на Украйна
Фокус Фокус

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обявиха провеждането на контраофанзива в едно от направленията на фронта.

Групата на Десантно-щурмовите войски (ДЩВ) на Въоръжените сили на Украйна провежда активна операция в Александровка. Основната цел на настъпателната операция е да се попречи на плановете на Русия за настъпление в Днепропетровска и Запорожка област, съобщава Главком, позовавайки се на командването на ДЩВ.

''Въпреки активните щурмови действия на противника, подразделенията на групировката Въздушно-десантни войски отблъскват всички атаки и успешно провеждат настъпателни действия'', отбелязаха от ДЩВ.

Те добавиха, че ситуацията е изключително динамична, тъй като руските войски се вкопчват във всеки метър от превзетата територия. За целта използват всички налични ресурси, както човешки, така и технически. Въпреки това украинските подразделения изпълняват поставените си задачи с успех.

''С началото на операцията ДЩВ, заедно със съседни подразделения, възстановиха контрола върху площ от над 300 кв. км в над осем населени места'', добавиха от ДЩВ.

Украинските военни подчертаха още, че активната фаза на операцията продължава, така че е преждевременно да се говори за окончателните ѝ резултати.

През февруари руските войски са използвали само веднъж кораби, способни да носят ракети "Калибър" в Черно море, най-вероятно поради метеорологичните условия. Това заяви говорителят на Военноморските сили на ВСУ Дмитрий Плетенчук в ефира на телемаратона, предава РБК-Украйна.

"През този месец е регистрирано едно такова излизане, едно използване, но това не означава, че не може да се случи утре или вдругиден“, отбелязва говорителят.

Той добави, че по време на последната атака на територията на Украйна руски кораби не са излизали в морето.

Според Плетенчук, липсата на използване на морски носители по време на последните удари може да се дължи отчасти на метеорологичните условия. Въпреки че корабите са способни да излизат дори при буря до шест бала, използването на ракетно оръжие при значително вълнение на морето е рисковано и обикновено не се практикува.

Китай действа като неформален съюзник на Русия във войната срещу Украйна, предоставяйки на Москва дипломатическа и икономическа подкрепа, както и доставяйки критично важни компоненти за производството на оръжия.

Пекин няма собствени интереси в тази война, но е заинтересован от самия факт на нейното продължаване. Това пише Newsweek, позовавайки се на политически и военни експерти.

"Пълномащабното нахлуване на Владимир Путин в Украйна за една нощ превърна Русия в държава-изгой на Запад. Първите години на войната бяха белязани от безпрецедентна изолация на Москва. Но Китай запълни празнотата, превръщайки се в най-важния съюзник на Русия“, пише авторът на статията.

Изданието подчертава, че НАТО директно нарича Китай ''решаващ фактор'' за способността на Русия да продължи войната.

Пекин активно промотира наративи на Кремъл, особено в развиващите се страни, казва Владимир Дубовик, старши сътрудник в Програмата за демократична устойчивост в Центъра за анализ на европейската политика.

Демонстриращата дипломатическа солидарност с Москва, като например поканата на Путин в Пекин за миналия септември, е само част от по-широка китайска стратегия за конфронтация със Запада, посочва Алесандро Ардуино, сътрудник в Кралския институт за обединени служби. Според него Пекин по този начин сигнализира на целия Глобален Юг, че е полюс на стабилност за тези, които имат спорове със Запада.

Макар че Китай не доставя на руснаците готови оръжия, което му позволява да избегне вторични западни санкции, той е активен доставчик на стоки с двойна употреба, както и компоненти и суровини за производство на оръжия.

"Имаме впечатлението, че Китай всъщност е отворил "Lend-Lease“ за руски производители на дронове, например за оптични дронове, които са неуязвими за украинските системи за електронна война“, отбелязва пред Newsweek Юрий Пойта, украински експерт по Китай.

Според него Китай е заинтересован от запазването и укрепването на нападателния потенциал на руската армия, защото по този начин Русия концентрира силите на НАТО върху себе си, отваряйки повече пространство за Пекин за потенциална агресия срещу Тайван.

Същевременно експертите са убедени, че мащабът и продължителността на войната в Украйна са били изненада за китайското ръководство.

Володимир Дубовик е убеден, че Си Дзинпин е бил изненадан от мащаба на руската инвазия в Украйна и едва ли е могъл да я предотврати, дори и да е искал.

"Вероятно е видял, че Путин така или иначе ще го направи и че това е приоритет за него, затова не се е опитал да го спре. И може би нямаше да може да го направи“, убеден е анализаторът.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бесен - Язовец

    87 30 Отговор
    Бре бре КЛОШАРИТЕ от укроландия в контра 😂😂😂

    Коментиран от #53, #171

    21:09 22.02.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    32 91 Отговор
    Дайте Атом на тия украинци и да свършват руската мъка и пуста му Русия !!!

    Коментиран от #24, #56, #58, #80

    21:09 22.02.2026

  • 3 Хи хи хи хи

    92 26 Отговор
    Като стигнат до Москва, да се похвалят. За сега ядат кютек по всички фронтове.

    Коментиран от #25

    21:10 22.02.2026

  • 4 Помак

    87 24 Отговор
    Бат Милене часа е 22:10 ....дайте нешто по за възрастни ....укра е ясна ...Руска е !

    Коментиран от #15

    21:10 22.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой

    66 17 Отговор
    Аха, убеден съм
    А посоката на движение е към Киев.

    Коментиран от #100

    21:11 22.02.2026

  • 7 име

    64 13 Отговор
    Разбрахме, де, гледаме редовно картографските канали. От средата на Януари я провеждат, още преди спирането на старлинк. Освен да са навлезнали на няма и 10км източно от Терновата, друго не са направили. Едно е да навлезнат някакви части, пратени на смърт, друго е да се окопаят, трето е да успеят да изтласкат всички руски позиции на източния бряг на р. Гайчул, каквато им беше идеята за да забавят пролетното настъпление на руснаците към град Запорожие.

    Коментиран от #18

    21:13 22.02.2026

  • 8 Ко речи?

    65 15 Отговор
    Героичните укри накъде контранастъпват, че не разбрах? На запад?

    21:13 22.02.2026

  • 9 Ха ХаХа

    55 10 Отговор
    По тъпа статия отдавна не съм чел.
    Нюзоик е либерастки отпадък

    21:13 22.02.2026

  • 10 Бесен - Язовец

    37 7 Отговор
    Има ли приятИли на Киив тука?

    21:13 22.02.2026

  • 11 Мдаа!🤔

    62 11 Отговор
    Знаем как завършват контранаступите на украинският райх и съюзниците му от НАТО!

    21:13 22.02.2026

  • 12 Удриии Удриии

    16 56 Отговор
    Блатния Башибозук по тиквите.

    Само от Мариз разбира Руския Пияндурник.

    Коментиран от #176

    21:13 22.02.2026

  • 13 Смешник

    57 9 Отговор
    Приказки от хиляда и една нощ Нали трябва с нещо да се похвалят на Тръмп иначе оттичат в канала

    21:13 22.02.2026

  • 14 хихи

    53 9 Отговор
    ВСУ напредват към Киев

    Коментиран от #163

    21:14 22.02.2026

  • 15 Хахахаха

    17 5 Отговор

    До коментар #4 от "Помак":

    😂😂😂😂👍👍

    Коментиран от #22

    21:14 22.02.2026

  • 16 Ей ся веч,глей Ко стаа...!

    48 8 Отговор
    Тоя КонтраНаступ,веч ще успее...!
    Няма я гъстата и висока тревна растителност,която преди ни пречеше...!
    Не се смей!
    Сериозен съм ..!

    21:14 22.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 1234

    46 7 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Ами то и навлизането както сте се изразил вече приключи, тоест руснаците ги нулираха и пак почнаха да си настъпват, тоест резултата е както винаги пращане на едни хора да ги убият, да се обяви перемогата и после мълчание, до следващата перемога.

    21:16 22.02.2026

  • 19 Евреина КАБЗОН

    9 33 Отговор
    АРМИЯ КАБЗОНА

    ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ .

    Коментиран от #34

    21:16 22.02.2026

  • 20 Бесен - Язовец

    36 8 Отговор

    До коментар #17 от "Пуснаха ли Полетите":

    Укриландците стегнаха ли летище Госпомел ?

    21:17 22.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Помак

    11 5 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    ;)))

    21:17 22.02.2026

  • 23 Бесен - Язовец

    34 11 Отговор
    Укриландците са пуснали най новия си самолетоносач по Днепър

    Коментиран от #27, #28

    21:18 22.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Владимир Путин, президент

    16 43 Отговор

    До коментар #3 от "Хи хи хи хи":

    "...като стигнат до Москва, да се похвалят..."

    Щом укрите удариха Воркута в Удмуртия на 1500км и изравниха със земята военния завод за Ярсове, Тополи, Искандери и Орешници, бъди сигурен че ще стигнат и Масква ☝️

    Коментиран от #60

    21:20 22.02.2026

  • 26 Ким Чен Ун

    10 31 Отговор
    Някой знае ли
    Защо Работниците във
    Завода който Произвежда
    АУРУС СЕНАТ .

    Са пратени вкъщи
    Неплатена Отпуска .

    Да не би да е заради моята Антиреклама
    Че още си карам МАЙБАХА

    и кракът ми не стъпва

    В ТАРАЛЯСНИКА на Путин
    Който ми подари?

    Коментиран от #31, #45

    21:21 22.02.2026

  • 27 А ГДЕ

    7 28 Отговор

    До коментар #23 от "Бесен - Язовец":

    Кузя?

    Коментиран от #41

    21:21 22.02.2026

  • 28 За Легена

    9 28 Отговор

    До коментар #23 от "Бесен - Язовец":

    Адмирал Кузнецов
    Ли говориш
    Путерастче?

    Пратиха го да пази АЯТОЛАХА ли ?

    21:23 22.02.2026

  • 29 Сатана Z

    30 6 Отговор
    Контра наступ означава истегляне на укро-вермахта на по изгодни позиции в населени места с цивилни обекти за по-сигурно.

    21:24 22.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 И контраофанзивата в каква посока

    24 3 Отговор
    е.....на запад и на по-стратегически позиции ли

    21:25 22.02.2026

  • 33 Сатана Z

    31 8 Отговор
    В нощта на 21 февруари руските сили нанесоха удари по редица цели далеч от фронта. Най-голям брой удари са регистрирани в Одеса и околния регион. Засегнати са енергийни съоръжения и пристанищна инфраструктура, обработващи военни товари.

    Според съобщения в украинските медии, след един от тези удари по-голямата част от Одеса е останала без ток. Според последните съобщения, ударът е засегнал електрическа подстанция. Прекъсванията на електрозахранването се превръщат в редовно явление в няколко района, контролирани от режима в Киев.

    Коментиран от #40, #48

    21:26 22.02.2026

  • 34 Космос

    9 28 Отговор

    До коментар #19 от "Евреина КАБЗОН":

    Руската армия е най-битата след сръбската.

    Коментиран от #50

    21:26 22.02.2026

  • 35 АБЕ МАНИ...

    10 28 Отговор
    Узкоглазия Фюрер е е .Ба ти жалкаро и НИЩО ЖЕСТВОТО! АааааааХахахаха
    За 13 годин нематни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД! АааааааХахахаха
    22 ядрени Републики+ Оризо-Гризачите на Ким ядат У ЙОТ на една Украйна..20 пъти по- малка без оръжие Авиация подводници кораби, крилати и балистични ракети
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #39, #64

    21:27 22.02.2026

  • 36 Тавариши и Таварашутки

    5 28 Отговор
    Защо Работниците на
    Най Голямата Строителна Компания
    В Мускалието ,

    Носеща името

    САМОЛЕТ

    почнаха да протестират ?

    Денги нетъ и Фалита

    Е близо май ?

    Хаха хахаха хахаха

    21:27 22.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Омазана ватенка

    9 25 Отговор

    До коментар #33 от "Сатана Z":

    Руснаците се бият с трафопости,кабели и водни кули.На фронта мрат.

    21:28 22.02.2026

  • 41 А ГДЕ ?!

    18 5 Отговор

    До коментар #27 от "А ГДЕ":

    Миндич

    21:29 22.02.2026

  • 42 Евреина КАБЗОН

    6 24 Отговор

    До коментар #30 от "Ачо":

    Така да се чува .

    Колкото повече КАБЗОНЧИЦИ
    Толкова по добре .

    АРМИЯ КАБЗОНА
    ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.

    21:29 22.02.2026

  • 43 Сатана Z

    9 30 Отговор
    Тази нощ маЦква е в пламъци ,отменени са всички полети,има въздушни тревоги..

    Февруари 2022 Путин - Мы возьмём Киев за 3 дня.
    Февруари 2024 Путин -Мы попытаемся защитить Москву.

    Коментиран от #47

    21:29 22.02.2026

  • 44 Ред ⚔️ Нек

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "Тити":

    Титко а ...Й в г300 искаш ли ?

    21:29 22.02.2026

  • 45 Владимир Путин, президент

    11 23 Отговор

    До коментар #26 от "Ким Чен Ун":

    Нет бензина, нет рупли....
    Някои руска области отказват да сключват военни договори с контрактници зарада пълна липса на пари. Русия фалира, конец.

    Коментиран от #62

    21:29 22.02.2026

  • 46 Доктор

    21 5 Отговор
    Малоумна пропаганда.

    Коментиран от #65

    21:30 22.02.2026

  • 47 Сатана Z

    6 25 Отговор

    До коментар #43 от "Сатана Z":

    Февруари 2026 Путин - Масква гарить взять мерки

    21:31 22.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Българин

    7 23 Отговор

    До коментар #34 от "Космос":

    Генерал Колев е гонили трепал руснаците по поляните на цяла Добруджа.Та чак до Влашко.

    Коментиран от #61, #68, #81

    21:31 22.02.2026

  • 51 А50

    24 6 Отговор
    Алооо, тази контраофанзива приключи безуспешно преди няколко дена и даже всушниците отричат, че е имало такава заради мижавия резултат.

    21:31 22.02.2026

  • 52 Китай също помага на запада и НАТО

    21 6 Отговор
    във войната в Украйна, "доставяйки критично важни компоненти за производството на оръжия."!

    Освен това, защо не сравните недоказаните "освободени от Украйна" квадратни километри, с доказаните освободени в същото време от Русия? За да си направим аритметиката и заключенията?

    С отчаяна, медийна манипулативна пропаганда, война не се печели

    Коментиран от #158

    21:32 22.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Европейската империя

    27 6 Отговор
    Насилствено ни ангажират с Руската покрайнина и ни принуждават да я подкрепяме и финансираме , дори с милиарди които самите ние трябва да вземем на заем( бил изгоден ). Ако войната приключи, финансирането също ще спре. Украйна планира да гарантира, че войната няма да спре.

    Коментиран от #63

    21:32 22.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Владимир Илич

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    А ти когда при меня?

    Коментиран от #59

    21:33 22.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Владимир Путин, президент

    7 16 Отговор

    До коментар #56 от "Владимир Илич":

    В Русия съм! В Русия съм...

    Коментиран от #76

    21:34 22.02.2026

  • 60 Знаеш ли къде ще стигнат

    17 4 Отговор

    До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":

    Ще ти кажа при Урсулита и Макрон да се жалват и да просят още пари

    21:35 22.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Правиш елементарен отговор

    5 10 Отговор

    До коментар #54 от "Европейската империя":

    На сложен въпрос.Зеленски обяви ,че във всеки момент е готов на примирие на линията на съприкосновение.Анадъмо.

    21:36 22.02.2026

  • 64 Факт

    7 15 Отговор

    До коментар #35 от "АБЕ МАНИ...":

    Нали самият Главкомандващ педофил избяга по прашки от някакъв ГОТВАЧ! 😄
    А готвача арестува целият ГенЩаб на педофила, само Гера симав и шай гу избягаха у Сирия 😄👍

    21:36 22.02.2026

  • 65 Така е

    6 18 Отговор

    До коментар #46 от "Доктор":

    Руската пропаганда е за глупака.

    21:36 22.02.2026

  • 66 Ами ходи

    7 8 Отговор

    До коментар #62 от "Фалирала е":

    Там бе смех виж колко е убаво.То за това ватенките пъплят по целия свят.

    21:37 22.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Да вярно

    12 3 Отговор

    До коментар #50 от "Българин":

    А пък Спирасевски е бил краварите и кривоглавите които се женят по роднински яко

    21:38 22.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Ташаков

    8 8 Отговор
    Коги Бащицата спре да взима помощ от Китай тогава ще спре войната

    21:48 22.02.2026

  • 79 Густо

    11 15 Отговор
    Русия отново върви към купонна система.

    Коментиран от #82

    21:48 22.02.2026

  • 80 Абе какъв атом

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Тия ще изстрелят ако това направят до 2 часа са история

    21:48 22.02.2026

  • 81 Моряка

    6 5 Отговор

    До коментар #50 от "Българин":

    Гонил,гонил,ама след като германската артилерия и турските ни съюзници си свъшили работата.Амо историците това го замълчават.Нали за това са историци.

    21:50 22.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Пак не си разбрал!

    15 6 Отговор

    До коментар #55 от "Ха ха":

    И да им дадат атомно оръжие на Укрите,няма да могат да го стартират!
    Поради некомпетентност!
    За справка-от некомпетентност ,навремето си гръмнаха Чернобилската АЕЦ...!

    Коментиран от #89

    21:51 22.02.2026

  • 84 Мдаа

    7 16 Отговор
    САЩ воюваха с Виетнам над 60 г но срещаха китайци и руснаци и северокорейци и войната се разпростя за малко и в Лаос и Камбоджа и виетнамците ги превъзхожаха числено и под прикритието на джунгли с 52 000 жертви но за повече години и терен . А УКрайна с 15 млн избягали, с над 500 000 дезертирали и 2 млн убити с последен стратегически резерв по цялата фронтова линия от 800 000 войници изоставени от съзниците вече пратиха на оня свят три пъти цялата армия на Русия въпреки 20:1 в тяхна полза в войници и оръжия и по открит терен но поради факта че са първа по територия и резерви и ядрен арсенал и подпомогнати с 12 000 северо корейци и ирански дронове и военна икономика пак 4 години едвам им позволяват на малка и разбита Украйна да шават само в Източна Украйна 4 години

    Коментиран от #88

    21:55 22.02.2026

  • 85 Само питам

    8 12 Отговор
    Отвориха ли московските летища?

    21:56 22.02.2026

  • 86 Поредните опашати лъ жи

    12 7 Отговор
    Китай има директен интерес руснаците да не загубят. Първо-географски им пази гърба, не искат краварски сателити - бананови републики да са им съсед от север, достатъчно им е присъствието на отвъдокеанските колонизатори в Корея и Филипини Второ-загубата на Венецуела като източник на нефт и неясното бъдеще на Иран като източник на петрол поставят пред енергийните им нужди много тежки въпросителни. Трето-продоволствен източник за Китай е също Русия така че без внос на жито пак потъват. Трите условия една държава да бъде велика сила са силна и голяма армия кът собствени технологии, енергиина независимост и продоволствена независимост - гази огромна васа народ за да произвежда има нужда от храна и енергия. последните две Китай няма но работи усилено.

    21:56 22.02.2026

  • 87 Име

    2 3 Отговор
    Приятни сънища!

    22:01 22.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Архимандрисандрит Бибиян

    5 4 Отговор

    До коментар #89 от "Тее БА у пе--..ДАЛО":

    Лап Пай У .Йотт бре лепилар ,само на космонавт ще ми станеш !

    22:08 22.02.2026

  • 93 Ние

    10 3 Отговор
    Води ни Путине!

    Коментиран от #97

    22:09 22.02.2026

  • 94 Артилерист

    17 4 Отговор
    Още няколко хиляди украински войници ще дадат живота си в тези безнадеждни контраюруши, за да може Зеленски да твърди, че се бият, но му трябават още пари и оръжия. Руските войски разполагат освен с ударни и дронове прехващачи, и с разузнавателни такива, които правят стрелбата на АРТИЛЕРИЯТА особено ефективна, понеже контраатакуващата групировка се разкрива още при формиране в изходни райони. Незабавно започва въздействие с далечни огневи налети, чиято точност своевременно се коригира от прякото наблюдение още на първите резултати от стрелбата. Ако все пак има преодоляли ги контраатакуващи те се посрещат с двоен и троен заградителен огън с едрокалибрени снаряди. Примерно на около километър пред предния край думата вземат АРТИЛЕРИСТИ, танкисти и пехотинци с ръчни гранатомети с право мерене. Огънят се уплътнява от операторите на дронове, които "ловуват", ако видят нещо да излиза от пушека...

    Коментиран от #151

    22:11 22.02.2026

  • 95 РУСНАЦИ БЕ ДЕ...БИЛ

    13 5 Отговор

    До коментар #89 от "Тее БА у пе--..ДАЛО":

    РУСНАЦИ ЖИВЕЕЩИ В РУСКИЯТ ГРАД КИЕВ
    А ИЛИ СА ХАЗАРЧЕТА ЕВРЕЙЧЕТА
    ИЛИ КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ЛВОВ
    Е ТЕ ТОВА Е ПРОБЛЕМА
    В УКРАЙНА ТЪПОГЛАВИ ЛУМПЕНИ СА НА ЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА И ЕЛИМИНИРАНЕТО ИМ Е ЗА БЛАГОТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

    22:11 22.02.2026

  • 96 Прокопи КаТъра

    4 3 Отговор

    До коментар #89 от "Тее БА у пе--..ДАЛО":

    А един Контранступ с як дебел заоблен коллл в дрр Тия г333 искаш ли ?

    22:12 22.02.2026

  • 97 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "Ние":

    Всеки с проблемите си!

    22:24 22.02.2026

  • 98 Трътлю

    11 3 Отговор
    Укра пробиват първата линия като заобикалят всички населени места и отбранителни рубежи. Няма кадри на никой обективен контрол, нито украински, нито неутрален, за превзето населено място. Закрепват се там в снежните преспи и кой оцелял - оцелял. Повечето там си и останаха. И всичко това да се покаже на Англия и Европа че си струва милиардите които хвърлят докато текат преговори и Мюнхенски конференции.

    Коментиран от #105

    22:30 22.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Пак ли

    6 3 Отговор
    😄😄😄😄😄😄

    22:50 22.02.2026

  • 104 Вова Епилирания

    5 8 Отговор
    Дарагие Мои

    Знам че ви е Тежко .

    Сега трябва да потърсите още малко .

    Хаха хахаха хахаха

    Това ли беше Плана
    Путине?

    Парите ли свършиха ?

    22:51 22.02.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 И коя землянка освободиха

    6 2 Отговор
    Да утуват да освобождават Днепропетровска област, че и тя ще утече.

    22:56 22.02.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Българин

    11 2 Отговор
    Февруарри месец окраинската отбрана рухна и Руските освободители завзеха над 5000 кв. км!

    22:56 22.02.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Само питам

    4 1 Отговор
    Как ще изнасят умрелите от студ от горните етажи без асансьор по заледените стълбища? Или ще ги оставят за напролет?

    22:59 22.02.2026

  • 114 Индийски БУРДЯГА

    1 8 Отговор
    Другаре и Братюшки наши,

    Добре ни посрещнаха

    Гостоприемните Мамаши в МАСКВА.

    В знак на Благодарност

    Вече няма да чувате ние да викаме

    ИНДОКИТАЙ .

    ще чувате от нас само

    ДА ЖИВЕЕ

    ИНДОРУСИЯ .

    И за да не сърдят Руските Националисти

    Само да им напомним че
    В Индия да посегнеш на 14-15 годишно момиче
    Даже и да се омъжиш ,
    Е нещо нормално .

    Затова не ни Дръжте
    Отговорни когато
    И нашите БУРДЯГИ
    Го правят и в МАСКВА .
    Просто си спазваме традициите .

    22:59 22.02.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Само питам

    7 3 Отговор
    В Киев уринират на стълбищата, защото асансьорите не работят.Мирише.

    23:02 22.02.2026

  • 117 Само питам

    6 1 Отговор

    До коментар #115 от "ХА ХА":

    Благодаря за пояснението. Напролет какво ще правят, като се размразят урината и изпражненията?

    Коментиран от #156

    23:04 22.02.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Ъъъъ

    7 1 Отговор
    "Въпреки това украинските подразделения изпълняват поставените си задачи с успех."

    Все едно сме на пленум на БКП....И тия ще изпълнят петилетката за три години.....🤣

    Коментиран от #125

    23:11 22.02.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Хахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #118 от "Българският народ е на страната на Русия":

    Мечката

    Киев за 3 Дня ли Танцува ?

    Коментиран от #153

    23:12 22.02.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Така и

    3 1 Отговор
    не разбрахме как,кога,къде напредват? Стара информация ни подхвърляте,съвсем за балъци ни взехте!

    Коментиран от #133

    23:18 22.02.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Мазню

    2 1 Отговор
    Контраатака ама на запад

    23:21 22.02.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Моряка

    4 1 Отговор

    До коментар #130 от "ХА ХА":

    Днепър е почти непревземаемо препятсвие.При Сталин са го преминали,но с цената на огромни загуби.Най добре е както монголците преди 800 години- по леда.Ако има лед изобщо.

    23:33 22.02.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Пробит цент

    3 3 Отговор
    Урка предай се! Съпротивата е безполезна!

    Коментиран от #152

    23:40 22.02.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #94 от "Артилерист":

    Е,това точно както сме го учили в Академията втори семестър.Мотострелковия полк в отбрана.Само дето по него време нямаше дронове.Но пък имаше тактически ЯУ в изобилие.Майката му разкатавахме на вероятния противник На карта.И после на местността.Наужким.После вероятния ни противник стана брат по оръжие.Сега сме заобиколени само от братя.Какво ли учат в Академията?

    23:50 22.02.2026

  • 152 ХА ХА

    2 7 Отговор

    До коментар #144 от "Пробит цент":

    Не ви ли стана ясно че укра нема да се предаде, още колко ше се молите, даже и да има некъф мир па ше ви разнищят от терор.
    С азов шега няма.

    23:59 22.02.2026

  • 153 Киев може и за 3 минути

    6 1 Отговор

    До коментар #124 от "Хахаха":

    Въпрос на цели! Иначе пропагандата е за глупави хора!

    Коментиран от #157

    23:59 22.02.2026

  • 154 Коментар

    3 1 Отговор
    Неграмотниците от сайта да проверят какво е контраартака и контраофанзива.
    Аман от измислици и бръщолевения!

    23:59 22.02.2026

  • 155 Бихлюл

    1 1 Отговор
    Пак ли контранаступ има?

    00:00 23.02.2026

  • 156 ХА ХА

    2 2 Отговор

    До коментар #117 от "Само питам":

    Ами питай вова шоту у бункера са е топло.

    00:02 23.02.2026

  • 157 ХА ХА

    2 2 Отговор

    До коментар #153 от "Киев може и за 3 минути":

    То и москва може за три минути, у киев ше заминат 3000000 а у москва ше са към 15000000.

    Коментиран от #159, #161

    00:05 23.02.2026

  • 158 Самата истина е, че

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Китай също помага на запада и НАТО":

    всички перални на запад, са "мейд ин чайна"!

    Коментиран от #166

    00:06 23.02.2026

  • 159 Може

    2 1 Отговор

    До коментар #157 от "ХА ХА":

    Ама е време да лягаш!

    Коментиран от #168

    00:06 23.02.2026

  • 160 Мир

    4 3 Отговор
    С Русия шега небива, дори монголците които почти превзеха света при Чингис Хан изгубиха от руснаците, първата световна, втората световна, студената война, чеченските войни, сегашните войни, чистките на Сталин, гладът това са над 500 млн жертви за през всички тези години на войни и катаклизми и въпреки това Московието е оцеляло така се с тези малко военни жертви от 186 000 военни руснаците с сигурност не губят дори печелят, това се вижда кой иска преговори и къде са разрушенията не в Москва а в Украйна

    Коментиран от #179, #199

    00:11 23.02.2026

  • 161 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #157 от "ХА ХА":

    А ве мишок, ше та клатят както клатих м@йк@ ти, утре сме ти на гости!

    Коментиран от #162, #164

    00:14 23.02.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 абе

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "хихи":

    Те накрая трябва да се усетят, че истинският им враг е хунтата в Киев и да напредват натам!

    00:20 23.02.2026

  • 164 ХА ХА

    1 2 Отговор

    До коментар #161 от "някой си":

    Шо утре, ела сега. Отворенгяс.

    Коментиран от #167

    00:20 23.02.2026

  • 165 Цомчо

    2 3 Отговор
    Руснаците са немонжачи.

    00:21 23.02.2026

  • 166 да така е

    4 0 Отговор

    До коментар #158 от "Самата истина е, че":

    и не само пералните... Купи си някаква американска техника и виж вътре какви са им частите! :-)

    00:22 23.02.2026

  • 167 някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #164 от "ХА ХА":

    Сега съм зает с м@йк@ ти

    Коментиран от #170, #172

    00:24 23.02.2026

  • 168 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #159 от "Може":

    А ти шо не си си легнал, е па па как да си легнеш гладен.
    А аз си легам след петата пържола, са съм на третата.

    Коментиран от #194

    00:35 23.02.2026

  • 169 Наско

    1 5 Отговор
    Кариерата на Хаяско върви към приключване. Тръгна от бандитизъм в Петербург,извади късмет като го назначиха за президент,но на края толкова се охрани от крадене ,че поиска да става владетел на Европа. Има хубава поговорка за лакомото дупе. Много е подходяща за кремълското гномче.

    00:37 23.02.2026

  • 170 ХА ХА

    0 1 Отговор

    До коментар #167 от "някой си":

    Ти данеси у 2007ма бе тарлък непоръбен.

    00:38 23.02.2026

  • 171 Ердоган

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    А орките от Мордор не 3 дня, а 4 години не могат да вземат селата от Донецк, а се бяха засилили към Киев, но ги наритаха и се върнаха в Мордор

    Коментиран от #175

    00:38 23.02.2026

  • 172 ХА ХА

    2 1 Отговор

    До коментар #167 от "някой си":

    Бате проссиколкотоофса останала сама.

    Коментиран от #174

    00:41 23.02.2026

  • 173 Урка от 14 етаж

    3 2 Отговор
    Вода няма, ток няма, канализация няма, тоалетната се задръсти, асансьора на работи. Умираме за Зеленски.
    Хайл🙋

    00:43 23.02.2026

  • 174 някой си

    1 2 Отговор

    До коментар #172 от "ХА ХА":

    Ти ще си сам заключен в мазето, като ти знае толкова балалайката може и някое бясно куче да ти пусна за компания

    Коментиран от #182

    00:45 23.02.2026

  • 175 Мордор

    0 1 Отговор

    До коментар #171 от "Ердоган":

    При нас е супер! Парното работи. Разкарване се в апартаментите по къс ръкав. Поръчваме се пица по телефона и лапане с бира.

    00:45 23.02.2026

  • 176 Дори самият Юлиян Рюпке

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Удриии Удриии":

    (Julian Roepke) заяви, че тия "украински контранаступи" са пълни фантазии! И че руснаците напредват ежедневно!
    Ха да чуем сега, че отявления про-украински разследващ журналист е "русофил".!

    Коментиран от #181

    00:45 23.02.2026

  • 177 Т.КОЛЕВ

    0 3 Отговор
    КИТАЙЦИТЕ ЩОМ СЕ ЗДРУЖАВАТ С ТЕРОРИСТИ ЗНАЧИ СА ОПАСНИ И ТРЯБВА ВСЯЧЕСКИ ОТ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ДА БЪДАТ ИГНОРИРСНИ ПРЕЗ МИТО ЕНБАРКО ТЪРГОВСКИ И ПОЛИТ.ОТНОШЕНИЯ КРАЙ С ТЯХ.

    00:49 23.02.2026

  • 178 Мордор

    2 2 Отговор
    Софиянецо, защо ти е спряно парното? Защо ти вдигнаха двойно тока? А? Нали имаш евро? Ние с рублите имаме и парно и тока ни е почти без пари.

    Коментиран от #180, #187

    00:50 23.02.2026

  • 179 наблюдател

    2 3 Отговор

    До коментар #160 от "Мир":

    Много империи са оцелели векове и са се разпаднали Римската съществува 1500 години,Османската 500 . Руската империя е поредната която върви към края си. за това се погрижи едно бездарно алчно джудже.За 300 години съществуване като такова държавно образувание не можаха да изградят нормално общество премихаха от феодализъм към сощиализъм , който сега се изроди във фашизъм. И мечтата на Путлер за хилядолетен райх ще свърши подобно на мечтите на други болни мозъци.Жалкото е че умират милиони заради глупостта и алчността на един полудял диктатор.

    Коментиран от #184

    00:55 23.02.2026

  • 180 ха ха ха

    2 4 Отговор

    До коментар #178 от "Мордор":

    В Бегород парното е на 6 . А дървените тоалетни навсякъде са отопляеми с парно в РФ. Да се чудиш защо никой не ще да стои там даже БГ копейките не искат да вземат руско гражданство и да живеят в руския рай с рублите.

    Коментиран от #188

    01:00 23.02.2026

  • 181 1,2 милиона на концерт

    2 2 Отговор

    До коментар #176 от "Дори самият Юлиян Рюпке":

    Вдругиден стават 4 години от както напредват руснаците.Охлюв да беше повече щеше да напредне. и това била втарая в мире армия която се биела срещу някакви хора които дори не били държава според Путин.

    01:06 23.02.2026

  • 182 ХА ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #174 от "някой си":

    Хаха, нали си отворен бе ела ти, а мойто куче е немска овчарка перфектно обучена ще изяде барабар с помияра ти.

    Коментиран от #190

    01:09 23.02.2026

  • 183 Пусин

    1 4 Отговор
    Тия украинци ми взривиха завода за безаналогови ракети на 1500 километра . Бункерът е по-близо дали и там няма да долети нещо? С медведя ,коня и другите герои ще трябва да стягаме чемоданите май....

    01:13 23.02.2026

  • 184 ХА ХА

    0 1 Отговор

    До коментар #179 от "наблюдател":

    Чай да питам абе коя руска империя е била 300години.

    Коментиран от #185, #186

    01:15 23.02.2026

  • 185 ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #184 от "ХА ХА":

    Ти колко руски империи знаеш?

    Коментиран от #189

    01:19 23.02.2026

  • 186 факти

    1 5 Отговор

    До коментар #184 от "ХА ХА":

    Империята на злото съществува от 1721-ва до наши дни. през цялото си съществуване е нападала и грабила съседите си .

    Коментиран от #192

    01:21 23.02.2026

  • 187 ХА ХА

    0 4 Отговор

    До коментар #178 от "Мордор":

    А картошки имате ли или поне нокти от пилешки крака а. И що лъжеш цял сибир и владивосток се топлят на дърва а чукчи се топлят с еленови кожи.
    Аре беги да си играеш, още съм на четвъртата пържола.

    01:27 23.02.2026

  • 188 Мордор

    0 2 Отговор

    До коментар #180 от "ха ха ха":

    Защо забранихте посещенията на Русия? Пуснете хората сами да преценят дали е добре или лошо. Преди бягаха на запад, сега бягат на изток.

    Коментиран от #191

    01:29 23.02.2026

  • 189 ХА ХА

    0 1 Отговор

    До коментар #185 от "ха ха ха":

    Една, но не е 300 години.
    Сега към другия глупак.

    01:31 23.02.2026

  • 190 някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #182 от "ХА ХА":

    Ще дойда, и ще те завлека в мазето, обещал съм ти, а моето куче е източно европейска овчарка, но в мазето ще ти пусна бясно канекорсо(само такова бясно имам сега под ръка)

    01:32 23.02.2026

  • 191 ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #188 от "Мордор":

    Когато искаш можеш да отидеш в РФ кой те спира не знам. Но като гледам стоиш в лошия ЕС с лошото евро и не ходиш в руския рай.

    Коментиран от #197

    01:33 23.02.2026

  • 192 ХА ХА

    0 2 Отговор

    До коментар #186 от "факти":

    Империята на злото, ХА ХА някой го е казал, но кой.

    Коментиран от #193

    01:35 23.02.2026

  • 193 факти

    0 0 Отговор

    До коментар #192 от "ХА ХА":

    Като се правиш на умен ще намериш кой го е казал,сега нямам време да те ограмотявам.

    01:39 23.02.2026

  • 194 Щото

    0 0 Отговор

    До коментар #168 от "ХА ХА":

    контролирам глупавите деца като теб!

    02:44 23.02.2026

  • 195 хихи

    1 0 Отговор
    в резултат на реконтратаката ВСУ са с 3км по-близо до Киев

    03:22 23.02.2026

  • 196 Хохо Бохо

    0 2 Отговор
    Ватенките като завземат Покровск ще атакуват Берлин, Лисабон и Гренландия. Ужас! Пълен Ужас...

    03:25 23.02.2026

  • 197 Хохо Бохо

    0 2 Отговор

    До коментар #191 от "ха ха ха":

    Не трябва да го питаш и да му предлагаш избор!
    Трябва да изгоним всички копейки и рубльовки от България!...

    Коментиран от #198

    03:30 23.02.2026

  • 198 Много страхливи

    0 0 Отговор

    До коментар #197 от "Хохо Бохо":

    Тия демократливите, що така? Уж нато си имаха

    04:00 23.02.2026

  • 199 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #160 от "Мир":

    186 000 са документираните жертви със снимки и видео, идентифицирани и отбелязани с трите им имена. Останалият милион и половина жертви е недоказан, но мъртъв. Понимаеш?
    Песков нали се хвалеше, че всеки месец има 40 000 контрактници? А сега сметни 40 000 по броя на месеците война. Бая народ е това. Куда они ушли?

    04:49 23.02.2026

