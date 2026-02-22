ВСУ провеждат контраофанзива срещу настъпление на русниците в Днепропетровска и Запорожка област

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обявиха провеждането на контраофанзива в едно от направленията на фронта.

Групата на Десантно-щурмовите войски (ДЩВ) на Въоръжените сили на Украйна провежда активна операция в Александровка. Основната цел на настъпателната операция е да се попречи на плановете на Русия за настъпление в Днепропетровска и Запорожка област, съобщава Главком, позовавайки се на командването на ДЩВ.



''Въпреки активните щурмови действия на противника, подразделенията на групировката Въздушно-десантни войски отблъскват всички атаки и успешно провеждат настъпателни действия'', отбелязаха от ДЩВ.



Те добавиха, че ситуацията е изключително динамична, тъй като руските войски се вкопчват във всеки метър от превзетата територия. За целта използват всички налични ресурси, както човешки, така и технически. Въпреки това украинските подразделения изпълняват поставените си задачи с успех.



''С началото на операцията ДЩВ, заедно със съседни подразделения, възстановиха контрола върху площ от над 300 кв. км в над осем населени места'', добавиха от ДЩВ.



Украинските военни подчертаха още, че активната фаза на операцията продължава, така че е преждевременно да се говори за окончателните ѝ резултати.

През февруари руските войски са използвали само веднъж кораби, способни да носят ракети "Калибър" в Черно море, най-вероятно поради метеорологичните условия. Това заяви говорителят на Военноморските сили на ВСУ Дмитрий Плетенчук в ефира на телемаратона, предава РБК-Украйна.



"През този месец е регистрирано едно такова излизане, едно използване, но това не означава, че не може да се случи утре или вдругиден“, отбелязва говорителят.



Той добави, че по време на последната атака на територията на Украйна руски кораби не са излизали в морето.

Според Плетенчук, липсата на използване на морски носители по време на последните удари може да се дължи отчасти на метеорологичните условия. Въпреки че корабите са способни да излизат дори при буря до шест бала, използването на ракетно оръжие при значително вълнение на морето е рисковано и обикновено не се практикува.



Китай действа като неформален съюзник на Русия във войната срещу Украйна, предоставяйки на Москва дипломатическа и икономическа подкрепа, както и доставяйки критично важни компоненти за производството на оръжия.

Пекин няма собствени интереси в тази война, но е заинтересован от самия факт на нейното продължаване. Това пише Newsweek, позовавайки се на политически и военни експерти.



"Пълномащабното нахлуване на Владимир Путин в Украйна за една нощ превърна Русия в държава-изгой на Запад. Първите години на войната бяха белязани от безпрецедентна изолация на Москва. Но Китай запълни празнотата, превръщайки се в най-важния съюзник на Русия“, пише авторът на статията.



Изданието подчертава, че НАТО директно нарича Китай ''решаващ фактор'' за способността на Русия да продължи войната.



Пекин активно промотира наративи на Кремъл, особено в развиващите се страни, казва Владимир Дубовик, старши сътрудник в Програмата за демократична устойчивост в Центъра за анализ на европейската политика.



Демонстриращата дипломатическа солидарност с Москва, като например поканата на Путин в Пекин за миналия септември, е само част от по-широка китайска стратегия за конфронтация със Запада, посочва Алесандро Ардуино, сътрудник в Кралския институт за обединени служби. Според него Пекин по този начин сигнализира на целия Глобален Юг, че е полюс на стабилност за тези, които имат спорове със Запада.



Макар че Китай не доставя на руснаците готови оръжия, което му позволява да избегне вторични западни санкции, той е активен доставчик на стоки с двойна употреба, както и компоненти и суровини за производство на оръжия.



"Имаме впечатлението, че Китай всъщност е отворил "Lend-Lease“ за руски производители на дронове, например за оптични дронове, които са неуязвими за украинските системи за електронна война“, отбелязва пред Newsweek Юрий Пойта, украински експерт по Китай.



Според него Китай е заинтересован от запазването и укрепването на нападателния потенциал на руската армия, защото по този начин Русия концентрира силите на НАТО върху себе си, отваряйки повече пространство за Пекин за потенциална агресия срещу Тайван.



Същевременно експертите са убедени, че мащабът и продължителността на войната в Украйна са били изненада за китайското ръководство.



Володимир Дубовик е убеден, че Си Дзинпин е бил изненадан от мащаба на руската инвазия в Украйна и едва ли е могъл да я предотврати, дори и да е искал.



"Вероятно е видял, че Путин така или иначе ще го направи и че това е приоритет за него, затова не се е опитал да го спре. И може би нямаше да може да го направи“, убеден е анализаторът.