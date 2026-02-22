ВСУ провеждат контраофанзива срещу настъпление на русниците в Днепропетровска и Запорожка област

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обявиха провеждането на контраофанзива в едно от направленията на фронта.
Групата на Десантно-щурмовите войски (ДЩВ) на Въоръжените сили на Украйна провежда активна операция в Александровка. Основната цел на настъпателната операция е да се попречи на плановете на Русия за настъпление в Днепропетровска и Запорожка област, съобщава Главком, позовавайки се на командването на ДЩВ.
''Въпреки активните щурмови действия на противника, подразделенията на групировката Въздушно-десантни войски отблъскват всички атаки и успешно провеждат настъпателни действия'', отбелязаха от ДЩВ.
Те добавиха, че ситуацията е изключително динамична, тъй като руските войски се вкопчват във всеки метър от превзетата територия. За целта използват всички налични ресурси, както човешки, така и технически. Въпреки това украинските подразделения изпълняват поставените си задачи с успех.
''С началото на операцията ДЩВ, заедно със съседни подразделения, възстановиха контрола върху площ от над 300 кв. км в над осем населени места'', добавиха от ДЩВ.
Украинските военни подчертаха още, че активната фаза на операцията продължава, така че е преждевременно да се говори за окончателните ѝ резултати.
През февруари руските войски са използвали само веднъж кораби, способни да носят ракети "Калибър" в Черно море, най-вероятно поради метеорологичните условия. Това заяви говорителят на Военноморските сили на ВСУ Дмитрий Плетенчук в ефира на телемаратона, предава РБК-Украйна.
"През този месец е регистрирано едно такова излизане, едно използване, но това не означава, че не може да се случи утре или вдругиден“, отбелязва говорителят.
Той добави, че по време на последната атака на територията на Украйна руски кораби не са излизали в морето.
Според Плетенчук, липсата на използване на морски носители по време на последните удари може да се дължи отчасти на метеорологичните условия. Въпреки че корабите са способни да излизат дори при буря до шест бала, използването на ракетно оръжие при значително вълнение на морето е рисковано и обикновено не се практикува.
Китай действа като неформален съюзник на Русия във войната срещу Украйна, предоставяйки на Москва дипломатическа и икономическа подкрепа, както и доставяйки критично важни компоненти за производството на оръжия.
Пекин няма собствени интереси в тази война, но е заинтересован от самия факт на нейното продължаване. Това пише Newsweek, позовавайки се на политически и военни експерти.
"Пълномащабното нахлуване на Владимир Путин в Украйна за една нощ превърна Русия в държава-изгой на Запад. Първите години на войната бяха белязани от безпрецедентна изолация на Москва. Но Китай запълни празнотата, превръщайки се в най-важния съюзник на Русия“, пише авторът на статията.
Изданието подчертава, че НАТО директно нарича Китай ''решаващ фактор'' за способността на Русия да продължи войната.
Пекин активно промотира наративи на Кремъл, особено в развиващите се страни, казва Владимир Дубовик, старши сътрудник в Програмата за демократична устойчивост в Центъра за анализ на европейската политика.
Демонстриращата дипломатическа солидарност с Москва, като например поканата на Путин в Пекин за миналия септември, е само част от по-широка китайска стратегия за конфронтация със Запада, посочва Алесандро Ардуино, сътрудник в Кралския институт за обединени служби. Според него Пекин по този начин сигнализира на целия Глобален Юг, че е полюс на стабилност за тези, които имат спорове със Запада.
Макар че Китай не доставя на руснаците готови оръжия, което му позволява да избегне вторични западни санкции, той е активен доставчик на стоки с двойна употреба, както и компоненти и суровини за производство на оръжия.
"Имаме впечатлението, че Китай всъщност е отворил "Lend-Lease“ за руски производители на дронове, например за оптични дронове, които са неуязвими за украинските системи за електронна война“, отбелязва пред Newsweek Юрий Пойта, украински експерт по Китай.
Според него Китай е заинтересован от запазването и укрепването на нападателния потенциал на руската армия, защото по този начин Русия концентрира силите на НАТО върху себе си, отваряйки повече пространство за Пекин за потенциална агресия срещу Тайван.
Същевременно експертите са убедени, че мащабът и продължителността на войната в Украйна са били изненада за китайското ръководство.
Володимир Дубовик е убеден, че Си Дзинпин е бил изненадан от мащаба на руската инвазия в Украйна и едва ли е могъл да я предотврати, дори и да е искал.
"Вероятно е видял, че Путин така или иначе ще го направи и че това е приоритет за него, затова не се е опитал да го спре. И може би нямаше да може да го направи“, убеден е анализаторът.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Владимир Илич
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":А ти когда при меня?
Коментиран от #59
21:33 22.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Владимир Путин, президент
До коментар #56 от "Владимир Илич":В Русия съм! В Русия съм...
Коментиран от #76
21:34 22.02.2026
60 Знаеш ли къде ще стигнат
До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":Ще ти кажа при Урсулита и Макрон да се жалват и да просят още пари
21:35 22.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Правиш елементарен отговор
До коментар #54 от "Европейската империя":На сложен въпрос.Зеленски обяви ,че във всеки момент е готов на примирие на линията на съприкосновение.Анадъмо.
21:36 22.02.2026
64 Факт
До коментар #35 от "АБЕ МАНИ...":Нали самият Главкомандващ педофил избяга по прашки от някакъв ГОТВАЧ! 😄
А готвача арестува целият ГенЩаб на педофила, само Гера симав и шай гу избягаха у Сирия 😄👍
21:36 22.02.2026
65 Така е
До коментар #46 от "Доктор":Руската пропаганда е за глупака.
21:36 22.02.2026
66 Ами ходи
До коментар #62 от "Фалирала е":Там бе смех виж колко е убаво.То за това ватенките пъплят по целия свят.
21:37 22.02.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Да вярно
До коментар #50 от "Българин":А пък Спирасевски е бил краварите и кривоглавите които се женят по роднински яко
21:38 22.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Ташаков
21:48 22.02.2026
79 Густо
Коментиран от #82
21:48 22.02.2026
80 Абе какъв атом
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Тия ще изстрелят ако това направят до 2 часа са история
21:48 22.02.2026
81 Моряка
До коментар #50 от "Българин":Гонил,гонил,ама след като германската артилерия и турските ни съюзници си свъшили работата.Амо историците това го замълчават.Нали за това са историци.
21:50 22.02.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Пак не си разбрал!
До коментар #55 от "Ха ха":И да им дадат атомно оръжие на Укрите,няма да могат да го стартират!
Поради некомпетентност!
За справка-от некомпетентност ,навремето си гръмнаха Чернобилската АЕЦ...!
Коментиран от #89
21:51 22.02.2026
84 Мдаа
Коментиран от #88
21:55 22.02.2026
85 Само питам
21:56 22.02.2026
86 Поредните опашати лъ жи
21:56 22.02.2026
87 Име
22:01 22.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #89 от "Тее БА у пе--..ДАЛО":Лап Пай У .Йотт бре лепилар ,само на космонавт ще ми станеш !
22:08 22.02.2026
93 Ние
Коментиран от #97
22:09 22.02.2026
94 Артилерист
Коментиран от #151
22:11 22.02.2026
95 РУСНАЦИ БЕ ДЕ...БИЛ
До коментар #89 от "Тее БА у пе--..ДАЛО":РУСНАЦИ ЖИВЕЕЩИ В РУСКИЯТ ГРАД КИЕВ
А ИЛИ СА ХАЗАРЧЕТА ЕВРЕЙЧЕТА
ИЛИ КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ЛВОВ
Е ТЕ ТОВА Е ПРОБЛЕМА
В УКРАЙНА ТЪПОГЛАВИ ЛУМПЕНИ СА НА ЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА И ЕЛИМИНИРАНЕТО ИМ Е ЗА БЛАГОТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
22:11 22.02.2026
96 Прокопи КаТъра
До коментар #89 от "Тее БА у пе--..ДАЛО":А един Контранступ с як дебел заоблен коллл в дрр Тия г333 искаш ли ?
22:12 22.02.2026
97 Анонимен
До коментар #93 от "Ние":Всеки с проблемите си!
22:24 22.02.2026
98 Трътлю
Коментиран от #105
22:30 22.02.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Пак ли
22:50 22.02.2026
104 Вова Епилирания
Знам че ви е Тежко .
Сега трябва да потърсите още малко .
Хаха хахаха хахаха
Това ли беше Плана
Путине?
Парите ли свършиха ?
22:51 22.02.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 И коя землянка освободиха
22:56 22.02.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Българин
22:56 22.02.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Само питам
22:59 22.02.2026
114 Индийски БУРДЯГА
Добре ни посрещнаха
Гостоприемните Мамаши в МАСКВА.
В знак на Благодарност
Вече няма да чувате ние да викаме
ИНДОКИТАЙ .
ще чувате от нас само
ДА ЖИВЕЕ
ИНДОРУСИЯ .
И за да не сърдят Руските Националисти
Само да им напомним че
В Индия да посегнеш на 14-15 годишно момиче
Даже и да се омъжиш ,
Е нещо нормално .
Затова не ни Дръжте
Отговорни когато
И нашите БУРДЯГИ
Го правят и в МАСКВА .
Просто си спазваме традициите .
22:59 22.02.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Само питам
23:02 22.02.2026
117 Само питам
До коментар #115 от "ХА ХА":Благодаря за пояснението. Напролет какво ще правят, като се размразят урината и изпражненията?
Коментиран от #156
23:04 22.02.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Ъъъъ
Все едно сме на пленум на БКП....И тия ще изпълнят петилетката за три години.....🤣
Коментиран от #125
23:11 22.02.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Хахаха
До коментар #118 от "Българският народ е на страната на Русия":Мечката
Киев за 3 Дня ли Танцува ?
Коментиран от #153
23:12 22.02.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Така и
Коментиран от #133
23:18 22.02.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Мазню
23:21 22.02.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Моряка
До коментар #130 от "ХА ХА":Днепър е почти непревземаемо препятсвие.При Сталин са го преминали,но с цената на огромни загуби.Най добре е както монголците преди 800 години- по леда.Ако има лед изобщо.
23:33 22.02.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Пробит цент
Коментиран от #152
23:40 22.02.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Моряка
До коментар #94 от "Артилерист":Е,това точно както сме го учили в Академията втори семестър.Мотострелковия полк в отбрана.Само дето по него време нямаше дронове.Но пък имаше тактически ЯУ в изобилие.Майката му разкатавахме на вероятния противник На карта.И после на местността.Наужким.После вероятния ни противник стана брат по оръжие.Сега сме заобиколени само от братя.Какво ли учат в Академията?
23:50 22.02.2026
152 ХА ХА
До коментар #144 от "Пробит цент":Не ви ли стана ясно че укра нема да се предаде, още колко ше се молите, даже и да има некъф мир па ше ви разнищят от терор.
С азов шега няма.
23:59 22.02.2026
153 Киев може и за 3 минути
До коментар #124 от "Хахаха":Въпрос на цели! Иначе пропагандата е за глупави хора!
Коментиран от #157
23:59 22.02.2026
154 Коментар
Аман от измислици и бръщолевения!
23:59 22.02.2026
155 Бихлюл
00:00 23.02.2026
156 ХА ХА
До коментар #117 от "Само питам":Ами питай вова шоту у бункера са е топло.
00:02 23.02.2026
157 ХА ХА
До коментар #153 от "Киев може и за 3 минути":То и москва може за три минути, у киев ше заминат 3000000 а у москва ше са към 15000000.
Коментиран от #159, #161
00:05 23.02.2026
158 Самата истина е, че
До коментар #52 от "Китай също помага на запада и НАТО":всички перални на запад, са "мейд ин чайна"!
Коментиран от #166
00:06 23.02.2026
159 Може
До коментар #157 от "ХА ХА":Ама е време да лягаш!
Коментиран от #168
00:06 23.02.2026
160 Мир
Коментиран от #179, #199
00:11 23.02.2026
161 някой си
До коментар #157 от "ХА ХА":А ве мишок, ше та клатят както клатих м@йк@ ти, утре сме ти на гости!
Коментиран от #162, #164
00:14 23.02.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 абе
До коментар #14 от "хихи":Те накрая трябва да се усетят, че истинският им враг е хунтата в Киев и да напредват натам!
00:20 23.02.2026
164 ХА ХА
До коментар #161 от "някой си":Шо утре, ела сега. Отворенгяс.
Коментиран от #167
00:20 23.02.2026
165 Цомчо
00:21 23.02.2026
166 да така е
До коментар #158 от "Самата истина е, че":и не само пералните... Купи си някаква американска техника и виж вътре какви са им частите! :-)
00:22 23.02.2026
167 някой си
До коментар #164 от "ХА ХА":Сега съм зает с м@йк@ ти
Коментиран от #170, #172
00:24 23.02.2026
168 ХА ХА
До коментар #159 от "Може":А ти шо не си си легнал, е па па как да си легнеш гладен.
А аз си легам след петата пържола, са съм на третата.
Коментиран от #194
00:35 23.02.2026
169 Наско
00:37 23.02.2026
170 ХА ХА
До коментар #167 от "някой си":Ти данеси у 2007ма бе тарлък непоръбен.
00:38 23.02.2026
171 Ердоган
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":А орките от Мордор не 3 дня, а 4 години не могат да вземат селата от Донецк, а се бяха засилили към Киев, но ги наритаха и се върнаха в Мордор
Коментиран от #175
00:38 23.02.2026
172 ХА ХА
До коментар #167 от "някой си":Бате проссиколкотоофса останала сама.
Коментиран от #174
00:41 23.02.2026
173 Урка от 14 етаж
Хайл🙋
00:43 23.02.2026
174 някой си
До коментар #172 от "ХА ХА":Ти ще си сам заключен в мазето, като ти знае толкова балалайката може и някое бясно куче да ти пусна за компания
Коментиран от #182
00:45 23.02.2026
175 Мордор
До коментар #171 от "Ердоган":При нас е супер! Парното работи. Разкарване се в апартаментите по къс ръкав. Поръчваме се пица по телефона и лапане с бира.
00:45 23.02.2026
176 Дори самият Юлиян Рюпке
До коментар #12 от "Удриии Удриии":(Julian Roepke) заяви, че тия "украински контранаступи" са пълни фантазии! И че руснаците напредват ежедневно!
Ха да чуем сега, че отявления про-украински разследващ журналист е "русофил".!
Коментиран от #181
00:45 23.02.2026
177 Т.КОЛЕВ
00:49 23.02.2026
178 Мордор
Коментиран от #180, #187
00:50 23.02.2026
179 наблюдател
До коментар #160 от "Мир":Много империи са оцелели векове и са се разпаднали Римската съществува 1500 години,Османската 500 . Руската империя е поредната която върви към края си. за това се погрижи едно бездарно алчно джудже.За 300 години съществуване като такова държавно образувание не можаха да изградят нормално общество премихаха от феодализъм към сощиализъм , който сега се изроди във фашизъм. И мечтата на Путлер за хилядолетен райх ще свърши подобно на мечтите на други болни мозъци.Жалкото е че умират милиони заради глупостта и алчността на един полудял диктатор.
Коментиран от #184
00:55 23.02.2026
180 ха ха ха
До коментар #178 от "Мордор":В Бегород парното е на 6 . А дървените тоалетни навсякъде са отопляеми с парно в РФ. Да се чудиш защо никой не ще да стои там даже БГ копейките не искат да вземат руско гражданство и да живеят в руския рай с рублите.
Коментиран от #188
01:00 23.02.2026
181 1,2 милиона на концерт
До коментар #176 от "Дори самият Юлиян Рюпке":Вдругиден стават 4 години от както напредват руснаците.Охлюв да беше повече щеше да напредне. и това била втарая в мире армия която се биела срещу някакви хора които дори не били държава според Путин.
01:06 23.02.2026
182 ХА ХА
До коментар #174 от "някой си":Хаха, нали си отворен бе ела ти, а мойто куче е немска овчарка перфектно обучена ще изяде барабар с помияра ти.
Коментиран от #190
01:09 23.02.2026
183 Пусин
01:13 23.02.2026
184 ХА ХА
До коментар #179 от "наблюдател":Чай да питам абе коя руска империя е била 300години.
Коментиран от #185, #186
01:15 23.02.2026
185 ха ха ха
До коментар #184 от "ХА ХА":Ти колко руски империи знаеш?
Коментиран от #189
01:19 23.02.2026
186 факти
До коментар #184 от "ХА ХА":Империята на злото съществува от 1721-ва до наши дни. през цялото си съществуване е нападала и грабила съседите си .
Коментиран от #192
01:21 23.02.2026
187 ХА ХА
До коментар #178 от "Мордор":А картошки имате ли или поне нокти от пилешки крака а. И що лъжеш цял сибир и владивосток се топлят на дърва а чукчи се топлят с еленови кожи.
Аре беги да си играеш, още съм на четвъртата пържола.
01:27 23.02.2026
188 Мордор
До коментар #180 от "ха ха ха":Защо забранихте посещенията на Русия? Пуснете хората сами да преценят дали е добре или лошо. Преди бягаха на запад, сега бягат на изток.
Коментиран от #191
01:29 23.02.2026
189 ХА ХА
До коментар #185 от "ха ха ха":Една, но не е 300 години.
Сега към другия глупак.
01:31 23.02.2026
190 някой си
До коментар #182 от "ХА ХА":Ще дойда, и ще те завлека в мазето, обещал съм ти, а моето куче е източно европейска овчарка, но в мазето ще ти пусна бясно канекорсо(само такова бясно имам сега под ръка)
01:32 23.02.2026
191 ха ха ха
До коментар #188 от "Мордор":Когато искаш можеш да отидеш в РФ кой те спира не знам. Но като гледам стоиш в лошия ЕС с лошото евро и не ходиш в руския рай.
Коментиран от #197
01:33 23.02.2026
192 ХА ХА
До коментар #186 от "факти":Империята на злото, ХА ХА някой го е казал, но кой.
Коментиран от #193
01:35 23.02.2026
193 факти
До коментар #192 от "ХА ХА":Като се правиш на умен ще намериш кой го е казал,сега нямам време да те ограмотявам.
01:39 23.02.2026
194 Щото
До коментар #168 от "ХА ХА":контролирам глупавите деца като теб!
02:44 23.02.2026
195 хихи
03:22 23.02.2026
196 Хохо Бохо
03:25 23.02.2026
197 Хохо Бохо
До коментар #191 от "ха ха ха":Не трябва да го питаш и да му предлагаш избор!
Трябва да изгоним всички копейки и рубльовки от България!...
Коментиран от #198
03:30 23.02.2026
198 Много страхливи
До коментар #197 от "Хохо Бохо":Тия демократливите, що така? Уж нато си имаха
04:00 23.02.2026
199 Хм Хм
До коментар #160 от "Мир":186 000 са документираните жертви със снимки и видео, идентифицирани и отбелязани с трите им имена. Останалият милион и половина жертви е недоказан, но мъртъв. Понимаеш?
Песков нали се хвалеше, че всеки месец има 40 000 контрактници? А сега сметни 40 000 по броя на месеците война. Бая народ е това. Куда они ушли?
04:49 23.02.2026