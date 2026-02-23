ВСУ атакуваха масирано с ракети енергийната структура на Белгород

Белгород и Белгородската област бяха подложени на масивна ракетна атака, със значителни щети на енергийната инфраструктура, съобщи областният губернатор Вячеслав Гладков в своя Telegram канал.

„Има прекъсвания в електрозахранването, водоснабдяването и отоплението на домовете. Ще можем да оценим напълно степента на щетите през светлата част на денонощието“, написа той.

Кметът на Белгород Валентин Демидов съобщи за „сериозни“ щети след обстрела. Той каза, че ударите са били насочени към енергийната инфраструктура.

Следобед на 22 февруари Белгород и Белгородската област също бяха под ракетен обстрел. Нямаше жертви, съобщи губернаторът.

Електрозахранването в повечето райони на Запорожка област е било възстановено в неделя вечерта след мащабна украинска атака срещу енергийната инфраструктура в окупираната от Русия част от украинската област.

Това заяви назначеният от Русия губернатор на региона Евгений Балицки, цитиран от Ройтерс и БТА.



Електрозахранването е възстановено в цялата област с изключение на район, където без електричество остават 12 000 домакинства, съобщи Балицки в приложението „Телеграм“.



По-рано вчера той посочи, че в Запорожка област са настъпили две прекъсвания на електрозахранването. Аварийните екипи са възстановили електрозахранването в 50 процента от засегнатата територия, а генератори поддържат критичната инфраструктура, допълни Евгений Балицки.



Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин информира в канала си в приложението "Макс", че през последните 24 часа са били неутрализирани 25 украински дрона, насочени към руската столица.



Ограничения за полетите от съображения за сигурност бяха въведени вчера за четири московски летища - Внуково, Домодедово, Жуковски, Шереметиево.