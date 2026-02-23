Новини
Свят »
Швейцария »
Нов кръг от преговори за Украйна може да се проведе в Женева на 26 февруари
  Тема: Украйна

Нов кръг от преговори за Украйна може да се проведе в Женева на 26 февруари

23 Февруари, 2026 04:28, обновена 23 Февруари, 2026 04:32 379 3

  • русия-
  • украйна-
  • преговори-
  • мир-
  • женева

Предишните консултации се състояха на 17-18 февруари в швейцарския град

Нов кръг от преговори за Украйна може да се проведе в Женева на 26 февруари - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нов кръг от преговори за Украйна може да се проведе в Женева на 26 февруари, съобщи ТАСС, позовавайки се на осведомен източник.

„Преговорите в Женева може да се възобновят още в четвъртък“, каза източникът на агенцията.

Още новини от Украйна

Предишният кръг от консултации за Украйна се проведе на 17-18 февруари в Женева. В диалога участваха и представители на САЩ. Ръководителят на руската делегация, помощникът на президента Владимир Медински, заяви, че преговорите са били трудни, но делови. След това той обяви нов кръг „в близко бъдеще“.

Кремъл определи процеса на преговори за Украйна като сложен и продуктивен.

Заместник-министърът на външните работи Михаил Галузин, който беше част от делегацията, съобщи по-рано, че на преговорите в Женева е обсъден целият набор от въпроси от дневния ред в контекста на търсенето на уреждане на украинския конфликт.

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, който участва в преговорите, заяви в неделя, че очаква „добри новини“ по въпроса за разрешаването на конфликта. Той допусна, че инициативите на САЩ биха могли да доведат до среща между руския и украинския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски или до тристранни разговори с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп.

По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Путин не изключва възможността за среща със Зеленски, „но смята, че всяка среща на върха трябва да бъде добре подготвена, за да може да финализира работата, която първо трябва да се извърши на експертно ниво“.

През февруари говорителят на Кремъл подчерта, че подобна среща е възможна само в Москва.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 фостичката да ви сеИЗДРИЩЯ

    1 0 Отговор
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    хубава и богата държава, с православна вяра и
    традиционно семейство,
    на Сатанинска вяра?
    -Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
    но страна си не продавам,
    на лисици и хиени!
    На секундата тогава, Дяволът се озверява
    и Северните му потоци той взривява.
    И пак го пита, разпитва:
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
    да правим ний аванти?
    -Море, озверяла ти Сатана,
    не е за продан моята страна,
    писано е тук, ей в тия бели листи:
    "Путин не говори с терористи!"

    Коментиран от #3

    04:43 23.02.2026

  • 3 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "фостичката да ви сеИЗДРИЩЯ":

    МНОГО СТЕ ТОЧЕН ПРИЯТЕЛ

    04:44 23.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания