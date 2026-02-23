Нов кръг от преговори за Украйна може да се проведе в Женева на 26 февруари, съобщи ТАСС, позовавайки се на осведомен източник.

„Преговорите в Женева може да се възобновят още в четвъртък“, каза източникът на агенцията.

Предишният кръг от консултации за Украйна се проведе на 17-18 февруари в Женева. В диалога участваха и представители на САЩ. Ръководителят на руската делегация, помощникът на президента Владимир Медински, заяви, че преговорите са били трудни, но делови. След това той обяви нов кръг „в близко бъдеще“.

Кремъл определи процеса на преговори за Украйна като сложен и продуктивен.

Заместник-министърът на външните работи Михаил Галузин, който беше част от делегацията, съобщи по-рано, че на преговорите в Женева е обсъден целият набор от въпроси от дневния ред в контекста на търсенето на уреждане на украинския конфликт.

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, който участва в преговорите, заяви в неделя, че очаква „добри новини“ по въпроса за разрешаването на конфликта. Той допусна, че инициативите на САЩ биха могли да доведат до среща между руския и украинския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски или до тристранни разговори с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп.

По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Путин не изключва възможността за среща със Зеленски, „но смята, че всяка среща на върха трябва да бъде добре подготвена, за да може да финализира работата, която първо трябва да се извърши на експертно ниво“.

През февруари говорителят на Кремъл подчерта, че подобна среща е възможна само в Москва.