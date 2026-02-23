Седем убити при ликвидирането на наркобарона Ел Менчо, в Мексико избухна вълна от насилие ВИДЕО

Мексиканските специални части бяха атакувани по време на операция за задържане на Немесио Осегера Сервантес, известен още като „Ел Менчо“, ръководителят на наркокартела Jalisco New Generation (CJNG).

Седем души, включително самият Сервантес, бяха убити в ответен огън, съобщи мексиканското Министерство на отбраната в X.

В операцията участваха самолети на ВВС и специални части на Националната гвардия. По време на въоръжения сблъсък четирима членове на картела бяха убити на място, а трима бяха тежко ранени. Те починаха, докато бяха транспортирани по въздух до Мексико Сити. Сред тях беше и лидерът на картела.

Задържани бяха още двама членове на престъпната група. По време на операцията бяха иззети и различни оръжия, включително ракетни гранатомети, способни да свалят самолети и да унищожават бронирани машини.

„За съжаление, трима офицери бяха ранени по време на тази военна операция. Те бяха откарани в медицински заведения в Мексико Сити за спешна медицинска помощ“, добави Министерството на отбраната.

САЩ предоставиха на Мексико допълнителна разузнавателна информация, добави Министерството на отбраната. Представители на мексиканското посолство в САЩ подчертаха, че самата операция е била извършена от мексикански специални части.

Изданието Milenio съобщи, че след залавянето на Хоакин Гусман Лоера, известен като „Ел Чапо“, Сервантес става най-могъщият наркобарон в Мексико.

Под негово ръководство CJNG се превръща в една от най-големите престъпни организации, занимаващи се с трафик на метамфетамин и фентанил. Картелът разширява обхвата си до 40 държави. CJNG е отговорна за убийствата на няколко държавни служители и общественици. Картелът се е занимавал и с изнудване, отвличане и кражба на гориво, наред с други дейности.

„За мексиканското и американското правителство Немесио въплъщава нова фаза на трафик на наркотици: по-милитаризирана, по-насилствена и по-малко секретна“, подчертава изданието.

Появиха се кадри от вълненията в Мексико, които избухнаха, след като силите за сигурност убиха Немесио Осегера Сервантес.

Според мексиканските медии, актове на насилие са регистрирани в девет щата: Халиско, Мичоакан, Колима, Гереро, Агуаскалиентес, Гуанахуато, Наярит, Сакатекас и Тамаулипас. Това включва палежи на автомобили и магазини, както и блокиране на пътища.

Жителката на Халиско Гуадалупе Агилар заяви пред RBC, че новината за ареста и смъртта на лидера на най-важния картел в Мексико е провокирала репресии от страна на членовете на картела.

Властите обявиха „код червено“. Всички жители са длъжни да си останат вкъщи.

Нова работна група, ръководена от американски военни, специализирана в събирането на разузнавателна информация за наркокартели, допринесе за операцията, при която беше убит Немесио Осегера Сервантес, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източник от отбраната на САЩ.

Съвместната междуведомствена работна група за борба с картела, която включва няколко правителствени агенции на САЩ, беше създадена през януари 2026 г., за да се насочи към мрежите на наркокартелите от двете страни на границата между САЩ и Мексико.

Източник на Ройтерс подчерта, че операцията е била извършена от мексиканските военни, а САЩ са съставили подробно досие за Сервантес и са го предали на мексиканските власти. Той добави също, че лидерът на CJNG е бил една от основните цели на САЩ в Мексико.

Ситуацията в Мексико Сити остава спокойна, без видимо засилване на мерките за сигурност по улиците, съобщава кореспондент на ТАСС.

Гражданите излязоха на разходки, както е типично за неделя вечер, въпреки че по улиците имаше забележимо по-малко хора от обикновено. Градската инфраструктура функционира безпроблемно: супермаркети, търговски центрове, кафенета и ресторанти работят нормално. Системата за обществен транспорт, включително метрото и бързите автобусни линии, работи по график и без прекъсвания.

В централните зони за отдих, като парка Чапултепек, семействата се разхождат, музеите са отворени, а уличните търговци работят. През деня в града не са регистрирани инциденти. Централният булевард на Мексико Сити, Пасео де ла Реформа, и съседните улици бяха затворени сутринта, както е типично за неделя, за традиционното колоездене.