Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Започва Великият пост за 2026 г.

Започва Великият пост за 2026 г.

4 Март, 2025 11:58, обновена 23 Февруари, 2026 04:47 3 549 12

  • велики пости-
  • велик пост-
  • великден-
  • възкресение христово-
  • пости-
  • пост

Тази година празнуваме Великден на 12 април

Започва Великият пост за 2026 г. - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Великият пост, един от най-значимите периоди за православните християни по света, тази година започва на 23 февруари и ще продължи до Великден, който през 2026 година ще бъде на 12 април. Тези седем седмици са време на дълбоко духовно размисляне, пречистване и подготовка за празника на Христовото Възкресение.

Християнска символика на поста

Великият пост символизира четиридесетте дни, които Иисус Христос е прекарал в пустинята, устоявайки на изкушенията и подготвяйки се за своята мисия. За вярващите това е време, в което те се стремят да постигнат духовно пречистване чрез пост, молитва и покаяние.

През първата седмица, наречена още Чистата седмица, вярващите традиционно спазват строг пост, като избягват консумацията на животински продукти. В България, освен духовния аспект, постът има и силен културен отпечатък, изразяващ се в специални постни ястия и ритуали, които сближават семействата.

Започва Великият пост за 2026 г.

В съвременния контекст, Великият пост все по-често се възприема не само като религиозен акт, но и като възможност за физическо и психическо пречистване, отказ от вредни навици и намиране на вътрешен мир и баланс. Нараства и броят на хората, които използват този период за дигитален детокс, оттегляйки се временно от социалните мрежи, за да се фокусират върху по-дълбоките аспекти на живота.

Православната църква по традиция призовава вярващите не просто да спазват диетичните ограничения, но и активно да участват в църковните служби, както и да проявяват милосърдие и помощ към нуждаещите се, изразявайки така истинския дух на поста.

Независимо дали става дума за религиозно спазване, духовно търсене или просто културна традиция, Великият пост продължава да бъде важен период, който напомня за стойността на тишината, съзерцанието и връзката с близките.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хмм

    11 7 Отговор
    Великите пости започнаха вчера, на 3 март, леки пости!

    12:03 04.03.2025

  • 3 Град Козлодуй

    3 6 Отговор
    Благодаря

    12:09 04.03.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 забележка

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хан Ауспух":

    Да се идентифицираш с ауспух говори за фиксация на втора ПС фаза.

    16:12 04.03.2025

  • 7 Пенционер с 300 левро пенция

    13 2 Отговор
    За повечето пенционери строгите пости почнаха още на 01.01.2026. Благодарим ви Тикви, Шишита, Прокопиевци, Зафировци и Зулуси! Нито глас за партиите на евро-статуквото ГЕРБСДС, ДПС, ППДБ, БСП и ИТН!!!

    05:08 23.02.2026

  • 8 ПОСТИ

    8 0 Отговор
    Трябва да си пречистиш душата, а не да се лишиш от храната!

    05:17 23.02.2026

  • 9 Дядо Гъдю

    6 3 Отговор
    Най голямото пречистване започва като легне човек в китките, и апачите започнат да копаят трапа.

    05:31 23.02.2026

  • 10 Гост666

    4 3 Отговор
    Ми да почва който пости да си пости. А и също който вярва в това . И защо се мести този ритуал? Човека Исус е " умрял" на някава дата и трябва да се знае кога . Но не се знае кога наистина е умрял това с разпъването е било театър . Човека е избягал с цялото си семейство в Европа.

    06:20 23.02.2026

  • 11 Велик пост първа част

    0 1 Отговор
    Който яде месо, пържоли, кюфтета, кебапчета, фафли, лимонади и други работи, особено преди изборите, ще бъде безмилостно отлъчен от църквата и анатемосан. Кренвирши и салам "кучешка радост" с вкус на месо, са позволени. Амин.

    Коментиран от #12

    07:49 23.02.2026

  • 12 лама Боко се скри в Тибет

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Велик пост първа част":

    Матей 22:37-40:
    “Възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум: тази е първа и най-голяма заповед; а втора, подобна ней, е: възлюби ближния си като себе си; на тия две заповеди се крепи целият закон и пророците”

    14:19 23.02.2026