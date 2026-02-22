21-годишният Остин Т. Мартин е убитият, опитал да нахлуе въоръжен в имението на Доналд Тръмп във Флорида

Мъжът, опитал се да влезе нелегално в имението на американския лидер Доналд Тръмп във Флорида, е идентифициран като 21-годишният Остин Т. Мартин от Камерън, Северна Каролина, съобщиха няколко източника пред CBS News.
Властите казват, че е носил пушка и кутия с гориво, когато се е опитал да влезе с взлом в Мар-а-Лаго.
Говорителят на Секретната служба Антъни Гулиелми заяви по време на брифинг, че преди няколко дни семейството му го е обявил за изчезнал.
Местната полиция отказа коментар на NBC News относно това дали Мартин все още се счита за изчезнал не пожела да разкрие допълнителна информация относно сигнала за изчезналото лице.
Официалните лица разследват дали е купил оръжието по маршрута, по който е минал от Северна Каролина до Флорида.
Главният прокурор Пам Бонди заяви, че е разговаряла вече с президента Тръмп.
Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит похвали Секретната служба в платформата Х за това, че е действала "бързо и решително", за да неутрализира заподозрения, когото тя определи като "луд човек, въоръжен с пистолет и газов контейнер, който нахлу в дома на президента Тръмп".
Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател обяви, че американското бюро е ангажирало"всички необходими ресурси“ в разследването на инцидента, предава ВВС.
Пател заяви в социалната платформа X, че "въоръженият мъж е бил застрелян след незаконно влизане в периметъра на имота“.
Той допълни, че ФБР ще сътрудничи с Тайните служби на САЩ, както и с щатски и федерални партньори.
Пател подчерта, че допълнителна информация ще бъде публикувана, когато е възможно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #12
21:03 22.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Яшар
21:06 22.02.2026
6 Вуте от Бусманци
21:06 22.02.2026
7 Бесен - Язовец
21:06 22.02.2026
8 И що убихте човека,ве...?!
А вие го утепахте...?!
21:07 22.02.2026
9 Владимир Путин, президент
Ясно чи това е руски разведчик изпратен от мен.
21:07 22.02.2026
10 случайно
21:07 22.02.2026
11 Тоя пак...
До коментар #4 от "Като някаква Саяна порасне":...го изтърваха от Курило...!
21:08 22.02.2026
12 Наблюдател
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Коментарът ти е сниман и изпратен до МВР и ГДНП, с копие до ДАНС. Очаквай да бъдеш редовно призован през следващите дни.
Коментиран от #20
21:14 22.02.2026
13 Сатана Z
Бог прощава,Тръмп-не!
21:18 22.02.2026
14 Копейки,
21:39 22.02.2026
15 Нали го писахме преди 3 часа
21:40 22.02.2026
16 Копейка
21:41 22.02.2026
17 Ама ви досрамя
21:42 22.02.2026
18 Винаги има
21:43 22.02.2026
19 ИЗВЪНРЕДНО !
21:44 22.02.2026
20 Надда Ренн
До коментар #12 от "Наблюдател":Дай имейл да ти изпратя снимка на Симпатягата,че тука няма да го постнат и я пази от же насси,че ако я види и ще се влюби ,а теб ще има шут в г3аа .
21:58 22.02.2026
21 az СВО Победа 80
Коментиран от #24
22:17 22.02.2026
22 Павел Пенев
22:21 22.02.2026
23 Банан
22:42 22.02.2026
24 Иранците бяха първите два пъти
До коментар #21 от "az СВО Победа 80":Сега ще отнесат калая.
22:58 22.02.2026
25 ВВП
23:00 22.02.2026
26 ВВП
23:01 22.02.2026
27 Тлъб
Парнало го куршумчето под плешката и айдеее
23:19 22.02.2026
28 4662
03:44 23.02.2026