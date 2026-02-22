21-годишният Остин Т. Мартин е убитият, опитал да нахлуе въоръжен в имението на Доналд Тръмп във Флорида

Мъжът, опитал се да влезе нелегално в имението на американския лидер Доналд Тръмп във Флорида, е идентифициран като 21-годишният Остин Т. Мартин от Камерън, Северна Каролина, съобщиха няколко източника пред CBS News.

Властите казват, че е носил пушка и кутия с гориво, когато се е опитал да влезе с взлом в Мар-а-Лаго.

Говорителят на Секретната служба Антъни Гулиелми заяви по време на брифинг, че преди няколко дни семейството му го е обявил за изчезнал.

Местната полиция отказа коментар на NBC News относно това дали Мартин все още се счита за изчезнал не пожела да разкрие допълнителна информация относно сигнала за изчезналото лице.

Официалните лица разследват дали е купил оръжието по маршрута, по който е минал от Северна Каролина до Флорида.

Главният прокурор Пам Бонди заяви, че е разговаряла вече с президента Тръмп.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит похвали Секретната служба в платформата Х за това, че е действала "бързо и решително", за да неутрализира заподозрения, когото тя определи като "луд човек, въоръжен с пистолет и газов контейнер, който нахлу в дома на президента Тръмп".

Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател обяви, че американското бюро е ангажирало"всички необходими ресурси“ в разследването на инцидента, предава ВВС.



Пател заяви в социалната платформа X, че "въоръженият мъж е бил застрелян след незаконно влизане в периметъра на имота“.



Той допълни, че ФБР ще сътрудничи с Тайните служби на САЩ, както и с щатски и федерални партньори.



Пател подчерта, че допълнителна информация ще бъде публикувана, когато е възможно.