21-годишният Остин Т. Мартин е убитият, опитал да нахлуе въоръжен в имението на Доналд Тръмп във Флорида

21-годишният Остин Т. Мартин е убитият, опитал да нахлуе въоръжен в имението на Доналд Тръмп във Флорида

22 Февруари, 2026 21:54, обновена 23 Февруари, 2026 03:32

Преди няколко дни семейството му го е обявило за изчезнал

21-годишният Остин Т. Мартин е убитият, опитал да нахлуе въоръжен в имението на Доналд Тръмп във Флорида - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Мъжът, опитал се да влезе нелегално в имението на американския лидер Доналд Тръмп във Флорида, е идентифициран като 21-годишният Остин Т. Мартин от Камерън, Северна Каролина, съобщиха няколко източника пред CBS News.

Властите казват, че е носил пушка и кутия с гориво, когато се е опитал да влезе с взлом в Мар-а-Лаго.

Говорителят на Секретната служба Антъни Гулиелми заяви по време на брифинг, че преди няколко дни семейството му го е обявил за изчезнал.

Местната полиция отказа коментар на NBC News относно това дали Мартин все още се счита за изчезнал не пожела да разкрие допълнителна информация относно сигнала за изчезналото лице.

Официалните лица разследват дали е купил оръжието по маршрута, по който е минал от Северна Каролина до Флорида.

Главният прокурор Пам Бонди заяви, че е разговаряла вече с президента Тръмп.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит похвали Секретната служба в платформата Х за това, че е действала "бързо и решително", за да неутрализира заподозрения, когото тя определи като "луд човек, въоръжен с пистолет и газов контейнер, който нахлу в дома на президента Тръмп".

Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател обяви, че американското бюро е ангажирало"всички необходими ресурси“ в разследването на инцидента, предава ВВС.

Пател заяви в социалната платформа X, че "въоръженият мъж е бил застрелян след незаконно влизане в периметъра на имота“.

Той допълни, че ФБР ще сътрудничи с Тайните служби на САЩ, както и с щатски и федерални партньори.

Пател подчерта, че допълнителна информация ще бъде публикувана, когато е възможно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    38 12 Отговор
    Жалко за момчето, щеше да извърши добро и правдиво дело.

    Коментиран от #12

    21:03 22.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Яшар

    19 2 Отговор
    Грозна история от сашт ...където запад изток север и юг все още живеят някъде 1850...въпреки Мъск,безос,мета,Бъфет...

    21:06 22.02.2026

  • 6 Вуте от Бусманци

    20 10 Отговор
    Барем да го беше утрепал,тоа пущиняк.

    21:06 22.02.2026

  • 7 Бесен - Язовец

    9 2 Отговор
    Дреме ми на yq

    21:06 22.02.2026

  • 8 И що убихте човека,ве...?!

    28 3 Отговор
    Чисто и просто един луд,искаше среща с друг луд...!
    А вие го утепахте...?!

    21:07 22.02.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    5 11 Отговор
    Откогда разведчик Мурза Рачиболизада стана Остин ?
    Ясно чи това е руски разведчик изпратен от мен.

    21:07 22.02.2026

  • 10 случайно

    15 1 Отговор
    Ама тоз да не би да е минал и през Петрохан

    21:07 22.02.2026

  • 11 Тоя пак...

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Като някаква Саяна порасне":

    ...го изтърваха от Курило...!

    21:08 22.02.2026

  • 12 Наблюдател

    4 15 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Коментарът ти е сниман и изпратен до МВР и ГДНП, с копие до ДАНС. Очаквай да бъдеш редовно призован през следващите дни.

    Коментиран от #20

    21:14 22.02.2026

  • 13 Сатана Z

    9 5 Отговор
    Днес бе ден за прошка.
    Бог прощава,Тръмп-не!

    21:18 22.02.2026

  • 14 Копейки,

    4 5 Отговор
    Кой уби Пригожин

    21:39 22.02.2026

  • 15 Нали го писахме преди 3 часа

    1 1 Отговор
    Шерифът на окръг Палм Бийч Рик Брадшоу заяви, че няма непосредствени индикации, че заподозреният е бил известен на органите на реда. Той е идентифициран като 21-годишния Остин Тъкър Мартин от Северна Каролина.

    21:40 22.02.2026

  • 16 Копейка

    5 3 Отговор
    Тука за кой да викаме?

    21:41 22.02.2026

  • 17 Ама ви досрамя

    10 1 Отговор
    Да напишете всички глупости дето прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит е надрънкала нали? ...

    21:42 22.02.2026

  • 18 Винаги има

    9 0 Отговор
    И следващ път ... козела ще го отнесе

    21:43 22.02.2026

  • 19 ИЗВЪНРЕДНО !

    6 2 Отговор
    Със 7-8 часа закъснение. Сигурно заради БТА-ту

    21:44 22.02.2026

  • 20 Надда Ренн

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Наблюдател":

    Дай имейл да ти изпратя снимка на Симпатягата,че тука няма да го постнат и я пази от же насси,че ако я види и ще се влюби ,а теб ще има шут в г3аа .

    21:58 22.02.2026

  • 21 az СВО Победа 80

    5 2 Отговор
    Това е трети опит за покушение срещу Тръмп.

    Коментиран от #24

    22:17 22.02.2026

  • 22 Павел Пенев

    9 1 Отговор
    Много са прости краварите,един успешен атентат не могат да направят.

    22:21 22.02.2026

  • 23 Банан

    2 0 Отговор
    Може да има още опити за убийството на Тръмп

    22:42 22.02.2026

  • 24 Иранците бяха първите два пъти

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 80":

    Сега ще отнесат калая.

    22:58 22.02.2026

  • 25 ВВП

    3 0 Отговор
    В САЩ те ликвидират на момента .Няма туй онуй..Не като при Путин..Пращат те в Сибирски лагер..И там поумняваш..

    23:00 22.02.2026

  • 26 ВВП

    6 0 Отговор
    Тоя рижав толуп не го обичат простите американци..Нещо гнило има в тая кочина сащ.

    23:01 22.02.2026

  • 27 Тлъб

    2 1 Отговор
    Бум Бум!

    Парнало го куршумчето под плешката и айдеее

    23:19 22.02.2026

  • 28 4662

    2 0 Отговор
    Ако останалият свят консумира с американските мащаби ще ни трябват ресурсите на още 3 до 5 планети като нашата и това е защото икономиката и е устроена така. Вероятно общото тегло на населението на Америка е колкото на Китай.

    03:44 23.02.2026