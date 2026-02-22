Financial Times: Иран подписал тайна оръжейна сделка с Русия на стойност €500 милиона

Иран е подписал тайна оръжейна сделка с Русия на стойност 500 милиона евро за възстановяване на системите за противовъздушна отбрана, сериозно повредени по време на войната с Израел миналата година, съобщава Financial Times, позовавайки се на документ, получен от вестника, и източници, запознати със сделката.

Според вестника споразумението е подписано в Москва през декември, а доставките са планирани за 2027-2029 г. Един източник обаче отбелязва, че някои от системите може вече да са били прехвърлени на Иран. Сделката се отнася до 500 преносими ракетни установки Verba и 2500 ракети. Ракетата струва 170 000 евро, а пусковата установка - 40 000 евро. Договорът включва и 500 устройства за нощно виждане Mowgli-2, съобщава изданието.

Сделката е сключена между Рособоронекспорт и московския офис на иранското Министерство на отбраната (MODAFL), съобщава медията. Самата държавна компания обаче не е отговорила на искането на изданието за коментар, а Кремъл също е отказал да отговаря на въпроси на журналисти. Според вестника, сделката е била контролирана от служителя на MODAFL Рухолах Катеби, когото САЩ добавиха към списъка си със санкции през 2024 г., наричайки го „лице за контакт на руското правителство“ за иранското министерство на отбраната.

Иранският посланик в Москва Казем Джалали заяви по-рано пред иранската телевизия, че няколко скорошни полета от Русия са съдържали военни товари: „От няколко години сключваме важни военни и отбранителни споразумения с Русия. Мога само да кажа, че тези доставки показват, че споразуменията се изпълняват“, цитира го вестникът. Той не предостави подробности.

Според вестника, един руски транспортен самолет Ил-76ТД е прелетял от Минералние води до Карадж в Иран, поне три пъти през последните осем дни, като друг полет е осъществен в края на декември. Изданието твърди също, че Иран е получил до шест руски бойни хеликоптера Ми-28 през януари и е използвал един от тях в Техеран този месец.

Преди това иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че споразуменията, постигнати между Москва и Техеран по време на разговорите с руския лидер Владимир Путин, отварят нови хоризонти за сътрудничество между двете страни. Той заяви, че Техеран е решен „бързо и ясно“ да изпълни 20-годишното споразумение за всеобхватно стратегическо партньорство с Русия, подписано преди година.

В документа се посочва, че в случай на нападение срещу едната от страните, другата „няма да предоставя никаква военна или друга помощ на агресора“ и ще съдейства за уреждане на спора. За разлика от подобно споразумение между Русия и КНДР, то не включва клауза за военна подкрепа в случай на агресия срещу страните.

„Дори в контекста на споразумението, което имаме с Иран, няма разпоредба за взаимна военна помощ в подобни ситуации. Няма такава разпоредба“, подчерта говорителят на президента Дмитрий Песков.

Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков заяви миналото лято, че Русия и Иран си сътрудничат в много области, но съдържанието на тези контакти не беше разкрито. „Нашето стратегическо партньорство с Иран е неразрушимо“, каза той.