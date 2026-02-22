Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Financial Times: Иран подписал тайна оръжейна сделка с Русия на стойност €500 милиона

Financial Times: Иран подписал тайна оръжейна сделка с Русия на стойност €500 милиона

22 Февруари, 2026

Тя включва 500 преносими ракетни установки Verba и 2 500 ракети

Financial Times: Иран подписал тайна оръжейна сделка с Русия на стойност €500 милиона - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Иран е подписал тайна оръжейна сделка с Русия на стойност 500 милиона евро за възстановяване на системите за противовъздушна отбрана, сериозно повредени по време на войната с Израел миналата година, съобщава Financial Times, позовавайки се на документ, получен от вестника, и източници, запознати със сделката.

Според вестника споразумението е подписано в Москва през декември, а доставките са планирани за 2027-2029 г. Един източник обаче отбелязва, че някои от системите може вече да са били прехвърлени на Иран. Сделката се отнася до 500 преносими ракетни установки Verba и 2500 ракети. Ракетата струва 170 000 евро, а пусковата установка - 40 000 евро. Договорът включва и 500 устройства за нощно виждане Mowgli-2, съобщава изданието.

Сделката е сключена между Рособоронекспорт и московския офис на иранското Министерство на отбраната (MODAFL), съобщава медията. Самата държавна компания обаче не е отговорила на искането на изданието за коментар, а Кремъл също е отказал да отговаря на въпроси на журналисти. Според вестника, сделката е била контролирана от служителя на MODAFL Рухолах Катеби, когото САЩ добавиха към списъка си със санкции през 2024 г., наричайки го „лице за контакт на руското правителство“ за иранското министерство на отбраната.

Иранският посланик в Москва Казем Джалали заяви по-рано пред иранската телевизия, че няколко скорошни полета от Русия са съдържали военни товари: „От няколко години сключваме важни военни и отбранителни споразумения с Русия. Мога само да кажа, че тези доставки показват, че споразуменията се изпълняват“, цитира го вестникът. Той не предостави подробности.

Според вестника, един руски транспортен самолет Ил-76ТД е прелетял от Минералние води до Карадж в Иран, поне три пъти през последните осем дни, като друг полет е осъществен в края на декември. Изданието твърди също, че Иран е получил до шест руски бойни хеликоптера Ми-28 през януари и е използвал един от тях в Техеран този месец.

Преди това иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че споразуменията, постигнати между Москва и Техеран по време на разговорите с руския лидер Владимир Путин, отварят нови хоризонти за сътрудничество между двете страни. Той заяви, че Техеран е решен „бързо и ясно“ да изпълни 20-годишното споразумение за всеобхватно стратегическо партньорство с Русия, подписано преди година.

В документа се посочва, че в случай на нападение срещу едната от страните, другата „няма да предоставя никаква военна или друга помощ на агресора“ и ще съдейства за уреждане на спора. За разлика от подобно споразумение между Русия и КНДР, то не включва клауза за военна подкрепа в случай на агресия срещу страните.

„Дори в контекста на споразумението, което имаме с Иран, няма разпоредба за взаимна военна помощ в подобни ситуации. Няма такава разпоредба“, подчерта говорителят на президента Дмитрий Песков.

Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков заяви миналото лято, че Русия и Иран си сътрудничат в много области, но съдържанието на тези контакти не беше разкрито. „Нашето стратегическо партньорство с Иран е неразрушимо“, каза той.


Русия
  • 1 И какво?

    42 9 Отговор
    Прекрасно. Да си имат хората ракети че самолетоносачите да ударят. 2 500 ракети ама хич не е зле добавени към 11 000 китайски

    Коментиран от #50, #79

    20:32 22.02.2026

  • 2 Да няма грешка?

    29 2 Отговор
    Ракетата струва 170 000 евро, а пусковата установка - 40 000 евро

    Коментиран от #6, #17, #20, #65

    20:34 22.02.2026

  • 3 защо да не си купи

    32 8 Отговор
    добро и на добра цена оръжие ??? нищо не е за размера на Иран

    20:34 22.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    36 16 Отговор
    Утре в 9 часа отиваме в Министерски съвет да им търсим сметка защо ни вкарват в чужда война.Който се чувства мъж да дойде.

    Коментиран от #12, #16, #27

    20:38 22.02.2026

  • 5 Никой

    14 5 Отговор
    Тоест - никой няма право на нищо. Ако не дойде - "Рамбо".

    20:38 22.02.2026

  • 6 Аналитик

    20 3 Отговор

    До коментар #2 от "Да няма грешка?":

    Тя е на принципа на прашката.Без чипове за перални ,толкоз

    Коментиран от #13

    20:39 22.02.2026

  • 7 установки Verba

    36 6 Отговор
    Ама е Върба на български ама де да го знаете. Предназначена е за поразяване на самолети, хеликоптери, крилати ракети и нискоемисионни безпилотни летателни апарати ( БПЛА) и е наследник на ПЗРК „Игла-С“ 9К338 но 2 пъти по-ефективна, особено на разстояния над 3 км. И цената е много по различна от написаната. В пъти! Преписвачи! В 5 сайта една и съща правописна грешка ...

    20:40 22.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 нннн

    46 7 Отговор
    Плащат ви хората, купуват. Тя и Украйна ,,купува", ама с наши пари.

    20:40 22.02.2026

  • 10 Факт

    10 46 Отговор
    Украинските дронове и украинските ракети Фламинго всеки ден поразяват цели в Русия на разстояние от 1700 километра без руското ПВО да успее преди това да ги свали, но Иран купувал руски ракети за руско ПВО с което щял да сваля американските ракети!!!!! 😂

    Коментиран от #62

    20:41 22.02.2026

  • 11 Краят наближава

    47 8 Отговор
    Ясно е, че макар и неявно, руснаците ще помагат с всичките си сили, със сателитни данни, с оръжия и военни инструкции да навредят на американците. Нормално е. САЩ предизвикаха войната, поддържат я с оръжия и лъжливи преговори, малко по малко и преди всичко с много пари унищожават враговете си един по един. Руснаците са решени че това вече не може да продължава.

    20:41 22.02.2026

  • 12 КЗББ и ДП

    50 10 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Турция отказа,Гърция отказа,Великобритания отказа в Кипър, сега е шанса да изпъкнем ,какви идиоти сме

    Коментиран от #32

    20:41 22.02.2026

  • 13 Не е 170 000 евро

    33 2 Отговор

    До коментар #6 от "Аналитик":

    А 17 000 евро ама все тая нали .....и не са 2 500 а 25 000 ама аре да не издребняваме. Важното е трафика да върви

    20:42 22.02.2026

  • 14 тайна оръжейна сделка

    31 6 Отговор
    а вие кво очаквахте
    да ви телефонират

    и на засегнати се правите

    20:43 22.02.2026

  • 15 Само за

    32 2 Отговор
    500 милиона,то само от бюджета за 2026 год.двете пра...сета източиха 5 пъти повече за лични нужди.

    20:43 22.02.2026

  • 16 Бай Ганьо

    6 24 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Нали самолетите,щели да товарят копейките към Москалия

    20:43 22.02.2026

  • 17 Пишат глупости естествено

    16 2 Отговор

    До коментар #2 от "Да няма грешка?":

    може някой да си е забравил очилата.

    20:44 22.02.2026

  • 18 Дедо ви...

    32 4 Отговор
    Уиткоф: Тръмп е любопитен защо Иран не капитулира въпреки военната заплаха и струпването на военни самолети и техника в региона.

    20:45 22.02.2026

  • 19 МИсля си

    3 29 Отговор
    В документа се посочва, че в случай на нападение срещу едната от страните, другата „няма да предоставя никаква военна или друга помощ на агресора“ - е демек руснаците трябва да не продават уран на хамерико, или пък газ и петрол, или каквото и да е. И още нещо... а ратифициран и е договора от Думата? Затоваруснаците нямат приятели. все се правят на хитри. Ненавиждам цялата англосаксонска сган, ама и руснаците нищо не предлагат.

    Коментиран от #26, #31

    20:45 22.02.2026

  • 20 не може да бъде

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да няма грешка?":

    Kе знам дали това е грешка но със сигурност има грешка или изобщо в цените или в стойността на договора -ако цените са верни договорът е за 625 млн $ а не за 500 както пише в статията !?

    20:46 22.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Доналд Тръмп, Президентът

    9 39 Отговор
    Тия върби, ракети и ПВО ше помогнат на Иран, колко помогнаха на Мадуро. Русия тотално изостава във военната област. За Бога, тия диванета воюват с магарета и дирижабли от Първата световна !!!

    Коментиран от #24

    20:48 22.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Костадин Костадинов

    28 5 Отговор

    До коментар #22 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    затва мачка цялоНАТО тъ.п.як

    Коментиран от #25

    20:50 22.02.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    8 24 Отговор

    До коментар #24 от "Костадин Костадинов":

    Мачкаме НАТО с 1 000 000 : 0 убити.
    Направо го разцепваме.....

    Коментиран от #34

    20:52 22.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 не може да бъде

    33 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Чудя се дали е възможно да се инициира приемането на закон с който всички депутати и министри които са поели по някакъв начин отговорността за въвличането на България във война /това подлежи на обсъждане/ да бъдат длъжни -ако са военно задължени първи да отидат да се бият- и /или да изпратят на война синовете си!?

    Коментиран от #28

    20:53 22.02.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    7 21 Отговор

    До коментар #27 от "не може да бъде":

     "...закон с който всички депутати и министри които са поели по някакъв начин отговорността..."

    Това е чудесна идея и всички руски депутати, цялата Дума и z-патриоти ке трябва заминат на фронта ☝️

    Коментиран от #54

    20:55 22.02.2026

  • 29 Истината

    10 25 Отговор
    Втората в света - за четири години 60 километра напредък срещу четири пъти по-малка държава!

    20:55 22.02.2026

  • 30 Интересно

    16 2 Отговор
    Стига с тези евро и долари. Пишете в рубли

    20:55 22.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 като си идиот

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "КЗББ и ДП":

    овесисе

    20:56 22.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Така Така

    19 5 Отговор
    Ако Индия, Китай и Русия оставят Иран сам са егати и хамстерите за нищо няма да стават а техният брикс ще изчезне завинаги. Китай ще отиде в небитието също

    Коментиран от #55

    21:01 22.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Владимир Путин, президент

    6 23 Отговор

    До коментар #34 от "Костадин Костадинов":

    "...Русия постоянно отбива преговорите за мир защото е в позиция на печеливш..."

    Братуха стига разсмива хората.....
    Русия е една полумъртва кoчинa и ако печeли нищо това са Наградите на Дарвин.

    Коментиран от #43, #52, #53

    21:02 22.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ВВП

    12 2 Отговор
    Окропитеците потопиха 1трлн..И всички са доволни .. ЕССР най вече .

    21:04 22.02.2026

  • 41 тайна оръжейна сделка

    15 2 Отговор
    Къде трябваше да пуснат обявата? У Ню Йорк Таймс? хахаха. .

    21:04 22.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Костадин Костадинов

    12 4 Отговор

    До коментар #38 от "Владимир Путин, президент":

    Не личи да е така. все пак САЩ се молят на Путин за преговори
    Носиш ли розова перука да те попитам и високи токчета

    Коментиран от #47

    21:05 22.02.2026

  • 44 Смех с ватенки

    3 7 Отговор
    Руски ракети 🥳

    21:05 22.02.2026

  • 45 Няма стойност €

    8 2 Отговор
    Никой не иска евро.... у рубли!

    21:06 22.02.2026

  • 46 И защо да е "тайно"?

    18 2 Отговор
    За да внушат, че е "незаконно" ли? Но пък са били разкрити от "Financial Times, позовавайки се на документ, получен от вестника, и източници, запознати със сделката".
    Аман от пошли, психологически журналистически трикове!
    Сега остава само да кажат, че иранците и руснаците са си "признали".:):)

    21:06 22.02.2026

  • 47 Оня с парчето

    3 4 Отговор

    До коментар #43 от "Костадин Костадинов":

    Ако ти го намаам ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    Коментиран от #51

    21:06 22.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Костадин Костадинов

    12 3 Отговор

    До коментар #33 от "пиночет":

    А това че Украйна започна войната срещу Русия, нашата Освободителка!?

    21:07 22.02.2026

  • 50 Ще плуват само каски в залива

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "И какво?":

    Щот американските са от стериопор

    21:08 22.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Пишеш тъпотии

    10 2 Отговор

    До коментар #36 от "Така Така":

    Ами ако САЩ и Европа изоставят Израел?
    Ами ако САЩ изоставят Европа и НАТО?

    Филантропа и НПОто му, с конкурс ли са ви ви подбирали??? Или прозренията ти, са резултат от редовните бустери?

    21:16 22.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 За информация !

    12 2 Отговор
    Верба или на български Върба (индекс ГРАУ — 9К333, ракета — 9М336) на въоръжение в руската армия от 2014 г. ! ПЗРК „Верба“. 1 изстрел струва 1,5 милиона рубли. На данный момент 1 500 000 RUB в EUR стоит 16 475 EUR а не 170 000 евро Справка „Рособоронекспорт“ че толкова относно колко може да се вярва на медии като Financial Times

    21:24 22.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ВВП

    14 2 Отговор
    И трябвало да се обадят на Сащ ли ?или на Биби?.Иран ще си купи кото иска ,не проси пари от целия свят като ЗЕЛЮ артиста и режима ..

    21:26 22.02.2026

  • 61 За информация !

    11 3 Отговор
    Количеството е много по голямо. Един руски товарен самолет Ил-76ТД е извършил поне три полета от "Минералние води" в Северен Кавказ на Русия до иранския град Карадж през последните осем дни. Поне още един Ил-76 е прелетял по същия маршрут в края на декември и т.н

    21:30 22.02.2026

  • 62 Байчо

    14 2 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Сделката е тайна колкото всички други сделки, ама за шантавите западни "медии" е тайна за да внушават на простите си западняци че е незаконна. Запада трябва да бъде разрушен.

    21:30 22.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ВВП

    9 4 Отговор
    САЩ ,Есср и НАТО са заплаха за живота на планетата ..

    21:36 22.02.2026

  • 65 Има не ами има ...

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Да няма грешка?":

    10 пъти и повече е разликата ама ние сме свикнали да проверяваме западните фейкове

    21:36 22.02.2026

  • 66 ВВП

    4 4 Отговор
    Ква е тая война с Израил??.Не помня някой даье обявил война на Иран ,или на Израил..

    21:39 22.02.2026

  • 67 ВВП

    6 5 Отговор
    САЩ изстреля някоя ракета по Иран...Иран ликвидира ,1500 чафута ..Вс е ок..

    21:40 22.02.2026

  • 68 ВВП

    10 6 Отговор
    Добре би било да се потопи някой съндък като Самолетоносача Форд ..Например ...Рано или късно ще се стигне и до там..САЩ искат пълен хегемон върху петрола ..Това е необуздана лакомия ..

    Коментиран от #70

    22:03 22.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 ВВП

    6 4 Отговор
    Кииф,смачка един трлн евра ..2 млн ликвидирани окропа 15млн офейкали,160000 км анексирани..

    22:34 22.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ердоган

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "И какво?":

    Копейка, със сигурност ревеш, когато прочетеш, че Урсула иска да ни въоръжи, че как иначе, нали искате само РуZия и терористите да са въоръжени

    00:42 23.02.2026

  • 80 Няма да е

    5 6 Отговор
    Толкова тайна,щом я знаят ционистките медии.И какво от това всеки ще си купува от там от където му е изгодно,щото не е от краварите и така те губят а друг печели.ЛИЦЕМЕРНИ ДОЛНИ ГАДИНИ СА САЩ!

    01:00 23.02.2026

  • 81 Пари на вятъра

    2 0 Отговор
    Скоро няма да са им необходими и без това са слабо ефективни

    04:29 23.02.2026

