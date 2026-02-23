Ирански кюрдски партии, укриващи се в Ирак, формират коалиция срещу властта в Техеран

Ирански кюрдски партии, укриващи се в Ирак, които подкрепят протестите срещу управлението в Иран, обявиха в неделя, че формират политическа коалиция с цел „да свалят Ислямската република“ и да гарантират самоопределението на кюрдите, предаде Франс прес.

Фракциите на иранската кюрдска опозиция, определяни като „терористични“ и „сепаратистки“ организации от Техеран, са базирани в автономния иракски регион Кюрдистан, на границата с Иран. Те са били неколкократно обект на удари от страна на Иран.

Петте фракции заявиха в прессъобщение, че са решили да обединят сили, за да „утвърдят присъствието си в контекста на настоящата политическа ситуация в Иран, където режимът на Ислямската република е загубил всякаква политическа легитимност, но за съжаление остава на власт“.

За да бъде подкрепен протестът, който беше потушен с репресии от иранските власти през януари, са необходими „координирани и съвместни политически усилия на място между кюрдските политически партии, организациите на гражданското общество и други групи в Иран“, смятат кюрдските формации.

Обединението, наречено „Коалиция на политическите сили в Ирански Кюрдистан“, включва Партията за освобождение на Кюрдистан, Демократичната партия на Ирански Кюрдистан, Партията за свободен живот в Кюрдистан и политическите движения „Комала“ и „Хабат“.

Министерството на вътрешните работи на автономния иракски регион обаче увери, че „няма да позволи на никого да използва Кюрдистан срещу съседна страна“.

През януари кюрдските групи в Иракски Кюрдистан призоваха за обща стачка в подкрепа на протестите срещу властта в Техеран.