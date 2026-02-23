Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ирански кюрдски партии, укриващи се в Ирак, формират коалиция срещу властта в Техеран

23 Февруари, 2026 04:46

Те подкрепят протестите срещу управлението на страната

Ирански кюрдски партии, укриващи се в Ирак, формират коалиция срещу властта в Техеран - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Ирански кюрдски партии, укриващи се в Ирак, които подкрепят протестите срещу управлението в Иран, обявиха в неделя, че формират политическа коалиция с цел „да свалят Ислямската република“ и да гарантират самоопределението на кюрдите, предаде Франс прес.

Фракциите на иранската кюрдска опозиция, определяни като „терористични“ и „сепаратистки“ организации от Техеран, са базирани в автономния иракски регион Кюрдистан, на границата с Иран. Те са били неколкократно обект на удари от страна на Иран.

Петте фракции заявиха в прессъобщение, че са решили да обединят сили, за да „утвърдят присъствието си в контекста на настоящата политическа ситуация в Иран, където режимът на Ислямската република е загубил всякаква политическа легитимност, но за съжаление остава на власт“.

За да бъде подкрепен протестът, който беше потушен с репресии от иранските власти през януари, са необходими „координирани и съвместни политически усилия на място между кюрдските политически партии, организациите на гражданското общество и други групи в Иран“, смятат кюрдските формации.

Обединението, наречено „Коалиция на политическите сили в Ирански Кюрдистан“, включва Партията за освобождение на Кюрдистан, Демократичната партия на Ирански Кюрдистан, Партията за свободен живот в Кюрдистан и политическите движения „Комала“ и „Хабат“.

Министерството на вътрешните работи на автономния иракски регион обаче увери, че „няма да позволи на никого да използва Кюрдистан срещу съседна страна“.

През януари кюрдските групи в Иракски Кюрдистан призоваха за обща стачка в подкрепа на протестите срещу властта в Техеран.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Пак изтърканите номера

    2 0 Отговор
    на ЦРУ. Не се спряха с цветните революции по нареждане на Израел. Не виждам друг изход освен превръщането на Израел в картофена нива. Да си заминават всичките в САЩ, където и без това дърпат конците.

    04:10 23.02.2026

  • 2 Кой мъти водата

    1 0 Отговор
    Израел ползва кюрдите като бясно куче срещу всички народи в близкия изток .Тия кюрди са способни да обезглавят всеки за 1000 $ даже и собствените си родители .

    04:13 23.02.2026

  • 3 Хмм

    1 0 Отговор
    после да не се оплакват като в Сирия

    04:42 23.02.2026

