ISW: Москва ограничава Telegram в руската армия

Според съобщенията Франция ще изпрати на Украйна най-новата версия на зенитно-ракетната система SAMP/T NG за бойни изпитания срещу руски балистични ракети.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 14 март, че Франция ще предостави на Украйна неопределен брой от най-новата версия на зенитно-ракетната система SAMP/T NG в неопределено време през 2026 г., за да може Украйна да я тества срещу руски балистични ракети.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Зеленски отбеляза, че той и френският президент Еманюел Макрон са се съгласили, че Украйна ще бъде първата страна, която ще получи системите, ако системата се докаже ефективна при прехващане на балистични ракети. Продължаващото използване от Русия на ударни пакети, които все по-често използват балистични ракети, подчертава критичното значение на западната помощ за укрепване на противовъздушните отбранителни способности на Украйна, особено със системи за противовъздушна отбрана, които могат да противодействат на руски балистични ракети.

Руски блогър твърди, че някои подразделения в руската армия принуждават своите военнослужещи да изтрият Telegram, което противоречи на твърденията на някои руски служители, че на руската армия ще бъде позволено да продължи да го използва за подкрепа на бойни операции. На 15 март известен руски блогър заяви, че руски източници на място съобщават, че неопределени елементи от руската армия са издали инструкции на военнослужещите да премахнат приложението Telegram от телефоните си.

Блогърът твърди, че руската военна полиция проверява телефоните, за да се увери, че военнослужещите изтриват Telegram, и че руското военно командване промотира руското държавно контролирано приложение за съобщения Max като алтернатива. Блогърът отбеляза, че приложението за съобщения Max остава много неудобно за използване и отбеляза, че някои неопределени части от специалните сили са забранили използването на Max.

На 11 февруари представители на Кремъл заявиха, че руските сили не използват Telegram за комуникация на фронтовата линия, но след това започнаха да се отказват от тези твърдения на 18 февруари след негативна реакция от руската общност на блогърите.

Руският министър на цифровото развитие, комуникациите и масмедиите Максут Шадаев заяви, че руските власти не са взели решение за ограничаване на Telegram във военната зона в Украйна.