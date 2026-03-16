ISW: Москва ограничава Telegram в руската армия

16 Март, 2026 16:53 431 6

Блогър твърди, че някои подразделения принуждават своите военнослужещи да изтрият Telegram, което противоречи на твърденията на служители, че на руската армия ще бъде позволено да продължи да го използва за подкрепа на бойни операции

The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Според съобщенията Франция ще изпрати на Украйна най-новата версия на зенитно-ракетната система SAMP/T NG за бойни изпитания срещу руски балистични ракети.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 14 март, че Франция ще предостави на Украйна неопределен брой от най-новата версия на зенитно-ракетната система SAMP/T NG в неопределено време през 2026 г., за да може Украйна да я тества срещу руски балистични ракети.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Зеленски отбеляза, че той и френският президент Еманюел Макрон са се съгласили, че Украйна ще бъде първата страна, която ще получи системите, ако системата се докаже ефективна при прехващане на балистични ракети. Продължаващото използване от Русия на ударни пакети, които все по-често използват балистични ракети, подчертава критичното значение на западната помощ за укрепване на противовъздушните отбранителни способности на Украйна, особено със системи за противовъздушна отбрана, които могат да противодействат на руски балистични ракети.

Руски блогър твърди, че някои подразделения в руската армия принуждават своите военнослужещи да изтрият Telegram, което противоречи на твърденията на някои руски служители, че на руската армия ще бъде позволено да продължи да го използва за подкрепа на бойни операции. На 15 март известен руски блогър заяви, че руски източници на място съобщават, че неопределени елементи от руската армия са издали инструкции на военнослужещите да премахнат приложението Telegram от телефоните си.

Блогърът твърди, че руската военна полиция проверява телефоните, за да се увери, че военнослужещите изтриват Telegram, и че руското военно командване промотира руското държавно контролирано приложение за съобщения Max като алтернатива. Блогърът отбеляза, че приложението за съобщения Max остава много неудобно за използване и отбеляза, че някои неопределени части от специалните сили са забранили използването на Max.

На 11 февруари представители на Кремъл заявиха, че руските сили не използват Telegram за комуникация на фронтовата линия, но след това започнаха да се отказват от тези твърдения на 18 февруари след негативна реакция от руската общност на блогърите.

Руският министър на цифровото развитие, комуникациите и масмедиите Максут Шадаев заяви, че руските власти не са взели решение за ограничаване на Telegram във военната зона в Украйна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Москва ограничава Telegram

    3 8 Отговор
    мишоците да пуснат и пълнеж че са им спрели интернета, заплатите и храната

    16:55 16.03.2026

  • 2 Реалито е такова

    4 6 Отговор
    Парите за САЩ...
    Земите и изкопаемите за Русия...
    Дълговете за ЕС....
    А лозунга "Слава Украине" ще е за украинците

    17:00 16.03.2026

  • 3 Нормално

    6 2 Отговор
    Северна Корея 2 става Раша. В Москва вече им спират интернета.
    "Каква е тази държава, която спря Интернет, Инстаграм, Телеграм, YouTube – всичко ни взе? Да вземат да ни спрат тока и водата и да чакаме да умрем. В какви пропасти ни водят? Това е кошмар, не бива да мълчим" - думите са на популярния руски блогър Виктория Боня, която обаче има свободата да ги каже, защото живее в Монако. Ако каже това в Русия, наказателната колония не ѝ мърда.

    17:00 16.03.2026

  • 4 Статия

    2 0 Отговор
    от ISW... Най-жалкото падение в проп@гандата след Бесар@бски фронт. Дори няма да я чета...

    Коментиран от #5

    17:04 16.03.2026

  • 5 Жaмбaза

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Статия":

    май бачка и за двете

    17:09 16.03.2026

  • 6 БлОгър

    1 0 Отговор
    твърди, че... Една жена каза на пазара...

    17:09 16.03.2026

